Top Middle Tennessee residential sales for April 2018

VOL. 42 | NO. 19 | Friday, May 11, 2018

Top residential real estate sales, April 2018, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 4409 Chickering 37215 4/20 Lennochmore LLC Robinson Bailey P III; Robinson Laura S $5,500,000 $471 226 3rd 37201 4/18 Fed LLC Chambers Scott C; Choi Kyong S; Choi Won S $4,000,000 $217 1224 Otter Creek 37215 4/30 Watts Angela Marie; Watts Robert Stephen Global Trust Investment Co LLC $2,650,000 $292 405 Jackson 37205 4/24 405 Jackson LLC Devlin Michael W; Devlin Roxanna A; Mudter George E Jr $2,600,000 $2,603 515 Belle Meade 37205 4/25 Lionwolf Trust Powell Andrea; Powell Gregory L $2,350,000 $8,160 413 Brookfield 37205 4/16 Long Jacqueline; Long Jake Gremillion Daniel E; Gremillion Jennifer L $2,325,000 $368 4441 Brookfield 37205 4/11 Glisson Linda; Glisson Linda H Anderson Dwaine L; Boulware Leilani S $1,989,999 $432 4506 Beacon 37215 4/26 Arvidsson Johan Baird Graham Co LLC $1,975,000 $969 5899 Willshire 37215 4/19 Wakefield Emily Johnson; Wakefield Reid Samuel Ehrig Brian Jason; Ehrig Sheetal Modi; Wright Angela $1,886,500 $328 5118 Annesway 37205 4/23 David Blears Revocable Trust; Rita Spitz Revocable Trust Rosenblatt Paul A; Rosenblatt Peggy M $1,885,950 $309 807 Melville 37204 4/3 Martin Bryan T; Martin Elizabeth A McKenzie Const LLC $1,862,500 $685 3530 Trimble 37215 4/16 Carlito & Elizabeth Jocson Family Trust JB Partners $1,800,000 $617 212 Belle Meade 37205 4/4 Head Irene J; Head Philip F Savage Craig E; Savage Craig Elliot $1,750,000 $567 1105 Nichol 37205 4/5 Stephens Byron II; Stephens Sara Colclasure Co LLC $1,685,000 $658 44 Old Club 37215 4/17 TN Cabin LLC Anderson Carolyn H; Anderson James E III $1,680,000 $349 3734 Whitland 37205 4/19 Chretien Heidi; Chretien Todd Alldredge Eric; Alldredge Sarah $1,650,000 $413 4013 Wallace 37215 4/23 Teaster Ann Rebecca; Teaster Earnest C III Haley Bob; Haley Julienne K $1,475,000 $1,107 304 Lynnwood 37205 4/18 Ozier John; Ozier Linsay Beckwith Jamie C $1,400,000 $292 1001 Overton Lea 37220 4/16 Dorris David; Dorris Emily Sullivan Bruce D; Sullivan Elaine H $1,400,000 $289 4020 Outer 37204 4/27 Seigle Lori G; Seigle Seth C; Seigle Lori G; Seigle Seth C 8Gco Revocable Living Trust; Hardeman Greg; Hardeman Greg $1,387,000 $909 6202 Hickory Valley 37205 4/16 Songstad Brent; Songstad Ynell Moor Charles Geren; Moor Tracy Wright $1,250,000 $250 4912 Hickory Woods 37013 4/17 Deruelle Dennis P; Deruelle Erin Martin Sackston LLC $1,248,500 $484 708 Overton 37215 4/19 Gremillion Daniel E; Gremillion Jennifer L Burns Barbara L; Burns Gregory L $1,227,000 $284 1209 Cedar 37212 4/13 Calhoun Hollis; Hauck Timothy Welhoelter Robert Joseph $1,200,000 $329 1106 Grandview 37204 4/25 1106 Grandview Drive Revocable Living Trust Shaw Andrew; Shaw Andrew David; Shaw Kathryn; Shaw Kathryn Jane $1,200,000 $301 615 Belle Meade 37205 4/16 Sullivan Elaine Langley Helen S $1,150,000 $302 3132 Forrest Park 37215 4/4 Brisco Kevin Isaac Sr; Mallett Veronica Thierry Siegel Jane M $1,150,000 $210 4807 Belmont Park 37215 4/24 Culpepper John; Culpepper Amy Moreland Brannan Ashley; Moreland Michael Robert $1,102,506 $217 5344 Stanford 37215 4/24 Exit Properties Gp McVicker Daniel N; McVicker Susan $1,100,000 $196 211 Hillwood 37205 4/23 Clayton Daniel L; Clayton Stacy E Petrucelli Anne McKee; Petrucelli John F $1,045,000 $215 5400 Hillsboro 37215 4/27 Shirock Bob; Shirock Shirley; Shirock Bob; Shirock Shirley Basile Allison; Basile Allison $1,009,900 $295 2226 Blair 37212 4/12 444 Kids LLC Scott Henry Paul $1,000,000 $292 3815 Central 37205 4/12 Chouinard Sarah B Ozier John N; Ozier Linsay $1,000,000 $299 133 Taggart 37205 4/30 Palmer John Gray III; Palmer Mary B Hammet Braddy Katherine K; Braddy William H III $975,000 $278 5045 Franklin 37220 4/18 Durani Gholam; Durani Rahela Medway Jennifer L $967,500 $1,613 740 Darden 37205 4/4 Scarpero Harriette; Scarpero Stephen C Suntrust Bank $951,000 $163 2409 Hemingway 37215 4/5 Homann Kenneth; Homann Sarah Weatherford D Hart; Weatherford Elizabeth B $950,000 $273 3727 Central 37205 4/27 Harden Allison Paige; Harden Richard Nathan Ruley Henry E; Ruley Mary Ann; Ruley Henry E; Ruley Mary Ann $950,000 $311 744 Greeley 37205 4/9 Goodman Mark; Goodman Suzanne Omer James R; Omer Nancy A $950,000 $236 4005 Nebraska 37209 4/9 Jennifer L Komoll Declaration of Trust Aspen Const LLC $936,883 $1,171 1615 Observatory 37215 4/2 Katz Elizabeth Bedford; Katz Matthew Samuel Joseph Stephens Byron; Stephens Sara D $934,900 $263 231 Hillwood 37205 4/4 Sheaff Daniel A; Sheaff Rebecca Jewett Joanne; Wallace John H $925,000 $263 719 Omandale 37204 4/19 Marler Debra Gammon; Marler Robert Dale Goertel Christen L; Goertel William $910,000 $215 3717 Princeton 37205 4/23 Brunner Ann T; Brunner Douglas M Chapman Marshall $878,135 $373 22 Whitworth 37205 4/16 Cohen Stephanie K; Miner Timothy Todd James Harwell Suc Trustee; Todd Family Trust $865,000 $198 6101 Jocelyn Hollow 37205 4/11 Frankum Dan M; Frankum Diana D Bond Dwight Anthony; Buffington Ashley Lauren $850,000 $249 6329 Bresslyn 37205 4/23 Podoll Mirna B; Podoll Nathan E Rogers Isaac D III; Rogers Kimberly G $850,000 $367 4710 Idaho 37209 4/3 Chinn Katherine S; Chinn Matthew S Elavia Persis; Handsman Eric $825,000 $292 117 Brook Hollow 37205 4/30 Martin Martha; Martin Pat Beaver Merritt E; Beaver Nathaniel Nelson $825,000 $236 504 Windsor Park 37205 4/4 Manner Marta; Manner Virginia McDade Pickett Becki C; Pickett Richard R $820,000 $201 5624 Hillview 37027 4/26 Cottrill Adam; Cottrill Danni H3 Property Development Group LLC $815,000 $221 6524 Radcliff 37221 4/17 Weinstein Amy J; Weinstein Samuel Lucas Jonathan Scott $813,000 $120 157 Valley 37205 4/2 Baysinger Curtis; Baysinger Mary Roberts Davis G William III $810,000 $219 216 38th 37209 4/12 Mogan Susan M; Ragan Paul W Kontos Rhonda; Kontos Thomas $806,250 $0 2300 Chickering 37215 4/12 Welhoelter Robert J Patterson James; Patterson Sara $795,000 $240 6032 Gardendale 37215 4/2 McKellar Andrea T; Taylor Dudley W Branyan Jill; French Robert Jordan $790,000 $284 116 Bellebrook 37205 4/12 Thomas Carolyn; Thomas Jeffrey Roe Jane Buchi; Roe John H Jr $785,000 $179 1007 15th 37212 4/10 Edwards Allison McCormick Prop LLC $775,000 $260 5048 Lakeview 37220 4/2 Jennings Newton; Jennings Shauna Anderson Kim; Sullivan Jannine $755,000 $310 2016 Stonehurst 37215 4/27 Shell Louise C McMillin; Shell William III Pass Amy; Pass Richard W; Pass Amy; Pass Richard W $750,000 $228 5906 Hickory Valley 37205 4/16 Guerrier Delisa; Guerrier Elde Songstad Brent M; Songstad Ynell R $750,000 $302 3820 Harding 37215 4/2 Harwell Aubrey B Jr Trustee Dioguardi Michael J; Halloran Lori D $750,000 $448 95 Victoria 37205 4/4 Smith Constance Ann Amended And Restated Marshall Lee Smith Trust Agreement $750,000 $152 1509 Gartland 37206 4/23 Wilbert Christopher D JRG Prop LLC $749,900 $543 44 Concord 37205 4/20 Nebhut Frank I; Nebhut Judith M May Family Revocable Living Trust Agreement $749,000 $218 6424 Pettus 37013 4/18 Blackburn Family LP II LP Wardlaw Barbara A; Wardlaw Darrell B $743,203 $761 2410 Sterling 37215 4/25 Cressman John David; Cressman Megan Gore Culpepper Amy H; Culpepper John Marshall $720,000 $291 1132 Lipscomb 37204 4/26 Abbott James E; Abbott Jennifer Lin Pray Bradley R; Pray Rhonda W; Stacey Jennifer D $717,500 $287 1224 5th 37208 4/11 Campfield Chad; Campfield Tracy Block Tiffany; Vaughan Tiffany; Vaughan Scott; Vaughan Tiffany Block $714,000 $439 2916 Woodlawn 37215 4/23 Zimmerman Fred E Zerbonia Zachary S $710,000 $0 510 Lynnwood 37205 4/3 Turitto Christopher Vincent; Turitto Laurette Nicole Oswald Krista E; Oswald Marc W $705,000 $298 1720 14th 37212 4/9 E3 Const Services LLC Frazier Michele; Frazier Roderick $705,000 $549 3920 Cross Creek 37215 4/3 Rosenberg Lawrence S Hume Sara L $700,000 $446 7487 Highway 70 37221 4/4 Parkvue Development LLC Hatcher Claudia Christine; Patterson Claudia Christine; Steverson Alisa $700,000 $416 4017 Nebraska 37209 4/4 Kuhns Kymberly Clements Nancy; Clements Terry $700,000 $294 225 Lone Oak Village 37215 4/19 Stewart Janice T; Stewart L Todd Lea Clark D; Lea Pamela N $694,000 $192 6434 Pettus 37013 4/18 Blackburn Family Limited Partners II Lp Beerman Billie P Estate; Brian Keith Beerman Trust; Cline Susan Beerman $680,000 $333 14 Foxhall Close 37215 4/3 Watson Constance F; Watson Kenneth B Strickland Ira A; Strickland Suzanne $675,000 $243 2039 Castleman 37215 4/27 Ross Donna; Ross Donna Farley Sataporn; Geen Eric K; Farley Sataporn; Geen Eric K $674,900 $1,638 2401 Abbott Martin 37215 4/2 Obryan Alicia L; Obryan Robert T Cottrell Patricia J $672,000 $220 1400 Douglas 37206 4/4 Graham Alyssa; Graham Douglas Lummus Michael $671,550 $232 216 Cherokee 37205 4/17 Blane James Brent; Wyatt Hayden Lash Barnhart Holly Ruffin; Barnhart Jeremiah Scott $665,000 $263 3707 Westbrook 37205 4/30 Finkel Jonathan M; Griffith Michelle L Wilson Melody McNair $658,000 $460 1404 Linden 37212 4/30 Aspen Const LLC Hawkins Julia Ann $658,000 $798 11 Foxhall Close 37215 4/19 Bowman Stephanie Wall; Bowman Todd Alan Pirtle Thomas Alexander III Estate $655,950 $188 434 Lynnwood 37205 4/23 Colclasure Co LLC Dioguardi Diane D; Dioguardi Michael J; Halloran James M; Halloran Lori $650,000 $308 1405 Acklen 37212 4/2 Belmont Real Estate Holdings II Tarkington Norris; Tarkington Pamela Vanzant $650,000 $605 1717 Nassau 37208 4/23 Dorsey Sara K; Hill Jacob Gullo Jason P; Gullo Jason $650,000 $700 308 Allen 37205 4/20 Davis Mary Elizabeth; Davis Michael Johnson Leigh B; Johnson Warren M Jr $647,110 $193 1817 Cedar 37212 4/20 Grote Carl August IV; Phipps Frances A Israel Craig E $645,000 $331 84 Ravenwood Hills 37215 4/17 Rodrigues Collette W; Rodrigues James B Turnbull Courtney Brooke Dashe; Turnbull David R IV; Dashe Courtney Brooke $645,000 $214 1500 Shelby 37206 4/20 Built Capital LLC Spartan Land & Investments GP $640,000 $731 403 Charlesgate 37215 4/2 Campbell Marilyn Nossen Murphy Barbara A; Tripp Bruce $640,000 $212 918 Bresslyn 37205 4/16 Fobes Kevin P; Nalpant Jacqueline Ellingsworth Christopher L; Ellingsworth Jessica $637,400 $252 2618 Essex 37212 4/20 Sheehan Jeffrey W; Sheehan Kimberly C Haga Eric S $636,551 $341 871 Robertson Academy 37220 4/13 Sohr Andrew; Sohr Molly Clark David; Clark David Maxson; Clark Howard Henry; Clark Robert Waite Jr $630,000 $273 1812 Castleman 37215 4/10 Maromar LLC Weaver Carol O $630,000 $223 1010 Gilmore 37204 4/6 OMBS LLC McKellar Joel $622,000 $262 6012 Hill Circle 37209 4/9 Togrye Anthony R; Togrye Virginia M Hingst Rhonda $621,500 $1,079 6657 Clearbrook 37205 4/19 Towell Dwayne; Towell Lydia Turbyville Eva L $620,000 $128 1104 Graybar 37204 4/26 Salwierak Stephen Joseph; Walsh Allison Rose Karpynec Christina; Karpynec Theodore $619,900 $248 5417 Heather 37027 4/30 Flanagan Bonnie T; Flanagan Bryan P Watson Connie F; Watson Kenneth B $619,900 $179 1504 Stokley 37138 4/23 Tydings Flora Wilhite Lowe Jane Moye Finney $619,000 $162 1900 5th 37208 4/3 Smith Daniel D Jr; Smith Melody S Goble Brotherton Gussie Dean; Brotherton Trent A $615,000 $646 412 Van Buren 37208 4/25 Matwijec Nathan Perry Brandon John $605,000 $291 3511 Granny White 37204 4/2 Ke Holdings LLC Don And Martha Finto Revocable Living Trust; Finto Billy Don $600,000 $212 110 Abbeywood 37215 4/2 Kremer Robert; Kremer Mary Fodel Pfrimmer Gail; Pfrimmer Gail Ann $600,000 $191 308 Saint James 37215 4/12 Ferrara Jeannine; Ferrara Ronald Smith Carolyn O; Van Sicklen John Michael $600,000 $231 3501 Trimble 37215 4/3 Hauco LLC First Restated Christine S Tibbott Family Trust $600,000 $285 6719 Charlotte 37209 4/5 Magnolia Properties Jv Hospitality Group LLC $600,000 $163

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 5005 Lilly Valley 37064 4/6 Lentz Allen D (Tr) Pearson Dorene Jean; Pearson Stephen L; Williams Dorene Jean $4,230,000 $570 704 Brass Lantern 37027 4/10 Fulco Bridget; Fulco Darren Degner Deborah K; Degner Mark H $2,900,000 $431 822 Windstone 37027 4/4 Jarvis Elizabeth A; Jarvis Kevin T Goode Brent L; Goode Rachel K $2,375,000 NA 401 Legends Park 37069 4/10 Ryan Logan Ware Scot K; Ware Sharon S $2,250,000 $229 301 Lionheart 37067 4/27 White Jeffrey N; White Sherry J McCrary Michael S; McCrary Stephanie Marie $2,200,000 NA 9265 Carrisbrook 37027 4/26 9265 Carrisbrook Trust Olszewski Amy S Living Trust $1,712,000 $329 1084 Stockett 37221 4/6 Hemphill Joel Wesley Jr; Hemphill Sue Ann Hutson; Hutson Hemphill Sue Ann Solomon Lisa S Revocable Trust $1,700,000 $195 1508 Fleetwood 37064 4/18 Hauter Living Trust Lannom Charles Anthony; Lannom Christina $1,650,000 $259 314 Lionheart 37067 4/24 Bruno Irene Restated Revocable Trust Allen Deborah; Harriman Robert $1,579,900 NA 3221 Baker 37064 4/11 Borders Megan; Borders Tyler Headley Casey N; Headley Chase J $1,550,000 $197 5077 Native Pony 37046 4/12 Luebke Cory; Luebke Hayley Selke Charles A; Selke Susan W $1,510,000 NA 1525 Amesbury 37069 4/13 Carvelli Stephen P Cornerstone Premier Homes LLC $1,423,901 NA 2455 Durham Manor 37064 4/4 Husak Damien Bivacca Beverly D; Bivacca Donald J $1,400,000 $193 126 Gardengate 37069 4/6 Olson Benjamin D; Olson Tracy M Chung Hussain Helen Kei; Hussain Anwar Ahmed; Hussain Helen Kei Chung $1,385,000 $175 1030 Buena Vista 37069 4/4 Breetz Shelia; Langley Lewis Gregory GP Luxury LLC $1,349,900 NA 208 Old Peytonsville 37064 4/18 Odonnell James P; Odonnell Pamela S Ford Mike Custom Builders LLC $1,311,934 NA 1034 Buena Vista 37069 4/26 Richards Janie; Richards Timothy P Legacy Homes of TN LLC $1,285,824 NA 11 Crooked Stick 37027 4/30 Anderson Amy; Anderson J William Waugh Carol Ann $1,270,000 $204 7317 Harlow 37046 4/2 Rubin Jordan; Rubin Nicki Old South Const LLC $1,200,000 NA 5536 Hawks Landing 37014 4/27 Le Diane; Le Duc Cunningham Leslie C; Osmer Susan Gail $1,200,000 $260 2205 Stardust 37069 4/30 Temple Anne; Temple Michael D Trace Const Inc $1,190,000 NA 8904 Calendula 37046 4/16 Priest Leta D Trust Ford Mike Custom Builders LLC $1,160,000 NA 9521 Nottaway 37027 4/6 Derringer Barbara Jean Barlow Builders LLC $1,149,500 NA 511 Waxwood 37027 4/6 Moreland Brannan; Moreland Michael Wade Dennis F; Wade Shelly M $1,149,000 $193 1952 Parade 37027 4/2 Yuma Properties LP Old South Const LLC $1,145,275 NA 3584 Creamery Bridge 37179 4/27 Hawthorne Jody; Hawthorne Joel Legacy Homes of TN LLC $1,118,115 NA 9524 Nottaway 37027 4/3 Figurelli Robert M Jr; Figurelli Tracey E Barlow Builders LLC $1,116,821 NA 7036 Lanceleaf 37046 4/2 Villacci Jennifer L Living Trust Celebration Homes LLC $1,090,000 NA 3016 Strickland 37221 4/5 Branyan Jill Renee; French Robert Jordan Legacy Homes of TN LLC $1,065,000 NA 8228 Glover 37027 4/13 Gracey Allen Wayne Jr; Gracey Tonya Pruitt Barker Robert; Barker Rosalia $1,065,000 $236 320 Liberty 37064 4/9 Williams Dorene J Pannell Laurie Campbell; Pannell Timothy L $1,062,500 $280 701 Legends Crest 37069 4/10 Ware Scot K; Ware Sharon S Hall Brenda T; Hall David E $1,050,000 $158 1807 Fordgate 37027 4/2 Eshaghpour Ben A; Eshagpour Heather L Drees Premier Homes Inc $1,048,166 NA 9211 Duncaster 37027 4/24 Henderson James & Lori Family Trust Turnberry Homes LLC $1,034,900 NA 605 Calverton 37027 4/3 Dundon Carolyn; Dyriw Michael Sciullo Jared R; Sciullo Jenny C $1,020,000 $146 713 Jones 37027 4/18 Conway Natalie A; Conway Sean M Ozgunay Burak; Ozgunay Courtney E $991,000 $238 9078 Berry Farms 37064 4/23 Bennett David S; Bennett May E Ford Mike Custom Builders LLC $977,804 NA 648 Burghley 37064 4/13 Shirley Sharon Ward Stone Jack O; Stone Lynda S $975,000 $205 9196 Brushboro 37027 4/12 Cameron Mary H; Cameron Robert H Hameed Omar; Salih Chura $975,000 $169 3 Sugarloaf 37027 4/6 Wade Dennis Franklin; Wade Shelly M Askvig Family Living Trust $975,000 $216 100 Alpine 37069 4/9 Sagraves David; Sagraves Krista D Reese Margery; Reese Steve $960,000 $232 9025 Brentmeade 37027 4/23 Mohr Connie M; Mohr Monte H Allen Harris; Allen Marvelyn $950,000 $192 818 Stonewater 37064 4/9 Niedrich Richard W; Niedrich Suzanne M Stonegate Homes LLC $949,860 NA 1607 Bernini 37027 4/25 Duvall Darla Marie; Duvall Robert V Gillespie Andrea; Gillespie Paul David Jr $940,000 $268 516 Arden Wood 37027 4/6 Adcox Alexis; Adcox James M III Banaian Setareh; Kakushadze Irakli $938,000 $166 9483 Whetstone 37027 4/30 Gallagher Benn Revocable Trust Drees Premier Homes Inc $932,405 NA 3018 Flagstone 37069 4/30 Nielsen Deanna; Nielsen Gregory A Martin Kris A; Martin William B $930,000 $186 6107 Pleasant Water 37027 4/3 Girone Andree K; Girone Mark Monroe Ric $929,000 $269 215 Franklin 37064 4/26 Adamson Anthony Blair; Adamson Karen Marie Richards Patricia L $925,000 $229 2007 Ivy Crest 37027 4/4 Morency Douglas Leo II; Morency Elizabeth N Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Limited Partnership $889,915 NA 9491 Stillbrook 37027 4/2 Hoodsteen Shannon; Hoogsteen Dave Pulte Homes TN Limited Partnership $879,584 NA 9194 Holstein 37135 4/2 Scales David M; Scales Megan J Turnberry Homes LLC $878,123 NA 6111 Pleasant Water 37027 4/2 Brumfield Donald R; Brumfield Tiria E Girone Andree K; Girone Mark A $869,000 $243 303 Long Valley 37027 4/13 Crocker Charles Hawkins Jr; Crocker Virginia Chase Thomas Glenn S; Thomas Julianne B $868,600 $223 9133 Holstein 37135 4/10 Goldstein Nikki L; Swingholm Jeffrey H Turnberry Homes LLC $868,038 NA 2145 Summer Hill 37064 4/4 Huusfeldt Donna J & Steven C Huusfeldt Trust; Huusfeldt Family Trust Morrissey Laura F; Morrissey Stephen R $867,000 $165 413 Eddy 37064 4/6 Jones Darrin N; Jones Julie L; Jones Living Trust 110 3rd Avenue Trust $865,000 NA 1101 Arbor Run 37027 4/10 Douty Dean; Douty Kymber Falls James P; Falls Susan M $865,000 $186 9104 Brentmeade 37027 4/19 Rust Erica; Rust Jason Tringle Joan Marie; Tringle Terrence $860,000 $191 211 Bellegrove 37069 4/3 Dawson Timothy Allen Revocable Living Trust King David Adam; King Kristy Belcher $850,000 $227 1835 Savannah Springs 37179 4/23 Hill Alison; Hill Christopher Jackson Land Valley Partners LLC $848,563 NA 1800 Fordgate 37027 4/18 Patel Puja Kandarp Drees Premier Homes Inc $846,900 NA 1705 Montclair 37027 4/27 Youree Benjamin; Youree Carra Ward John; Ward Teresa $839,000 $210 406 Melba 37064 4/4 Logan Ruth A Old South Const LLC $832,888 NA 616 Stonewater 37064 4/11 French David A; French Nancy J Warren Kristi L $830,000 $180 9218 Holstein 37135 4/3 Lewis Michael; Lewis Rebecca Turnberry Homes LLC $827,554 NA 410 Oldenburg 37135 4/11 Barney Chad David; Barney Lyndee Jean Russell Barlow Builders LLC $814,032 NA 2110 Southern Preserve 37064 4/23 Gill Byron M; Gill Katrina M Blalock Homes LLC $804,900 NA 720 Priest 37067 4/30 Allen Keith William; Allen Sarah Gail Clark J & Company LLC $799,900 $148 3576 Creamery Bridge 37179 4/25 Rausch Stephen; Rausch Valerie Legacy Homes of TN LLC $799,537 NA 373 Shadow Creek 37027 4/13 Mikhaeil Nesma; Shokralla Maged Darco Gennaro J; Darco Tina A; Darco Tyna A $795,000 $172 624 Sparrow 37221 4/4 Ricciardi Amanda M Williams Deborah J $795,000 $189 1767 Charity 37027 4/9 Fecteau Derek Edward; Fecteau Tin Thu Padgett Ronald; Padgett Tara J $795,000 $209 1714 Grassmere 37064 4/27 McAlexander Alisha Nicole Ford Mike Custom Builders LLC $794,895 NA 1507 Eliot 37064 4/17 Elkind Marcy Trust SLC Homebuilding LLC $794,552 NA 4087 Old Light 37014 4/12 White Jennie D; White Raybon D DAC Homebuilders LLC $792,945 NA 5201 Lake 37027 4/11 Martin Daphne T; Martin Jake Burns Frances $792,500 $265 5102 Fountainhead 37027 4/25 Tidwell Fletcher Clayton; Tidwell Jill Marie Purifoy Lindsey H; Purifoy Michael J $780,200 $254 89 Poplar 37064 4/2 Frieberg Christopher S; Frieberg Gloria I Alexander Joe F; Alexander Tamera G $780,000 NA 917 Yearling 37221 4/13 Howington Anne C; Howington John A Cowell Cathy M; Cowell Edward J Jr $775,000 $207 1902 Harpeth 37064 4/2 Litton Joel; Litton Shannon Freeman Roebrt E IV; Freeman Ruth E $775,000 $210 4221 Carrolton 37064 4/18 Behseresht Elizabeth Jean; Behseresht Iraj Hansen Kristi M; Hansen Matthew J $770,000 $185 885 Arlington Heights 37027 4/23 Haga Eric S Fennell Erin S; Fennell Kenneth W $765,000 $171 2019 Willowmet 37027 4/17 Pinckard Heather M; Pinckard Scott R McKeeman Christopher D; McKeeman Kimberly M $765,000 $205 8226 Maryland 37027 4/27 McCarn Gregory Paul; McCarn Kimberley Dawn Kurtz Daniel R; Kurtz Diane L $760,000 $187 105 King Arthur 37067 4/10 Omer James R; Omer Nancy A Alexander Casey Blackburn; Alexander Sunni Dixon $759,500 $164 5006 Country Club 37027 4/3 Derryberry Tamilyn S; Derryberry Thomas K Jackson Elaine; Jackson Robert A $755,000 $243 248 Snowden 37064 4/6 Haeberle Adam; Pater William A Jr Van Popering Cristy G; Van Popering Len A $755,000 NA 2 Innis Brook 37027 4/17 Potter Rachel Swann; Potter Robert B Lee Libbi; Lee Robert $750,000 $166 8114 Shady 37027 4/26 Sledd Dedra; Sledd Scot Haye Jennifer L; Haye Jovan P $735,000 $212 3004 Trotters 37067 4/2 McDonald Daniel Thomas; McDonald Patti Sue Weber Cornelia R; Weber Dale L $735,000 $253 305 Binkley 37069 4/16 Van Dusen Kristin B; Van Dusen Scott D Guerrero Jennifer; Guerrero Peter $729,000 $190 208 Lyle 37064 4/20 Thompson Kevin; Thompson Sharon E Campbell Michael R; Campbell Teresa L $725,000 $168 1820 Savannah Springs 37064 4/27 Hoadley Ashley Barker; Hoadley Brent Edwin Bartels Timothy M $720,000 $212 1302 Porter 37064 4/27 Bruner Bryce H; Bruner Rebecca E Fernandez Yanice Mendez; Mendez Fernandez Yanice; Welch Edward $720,000 NA 9619 Brunswick 37027 4/2 Lee Benjamin; Lee Cindy Brantley Barbara R; Brantley Milam A $717,000 $196 1310 Carnton 37064 4/20 Parker Betty K; Parker Michael D Erwin Albert S Sr $715,000 $217 2614 Myers Park 37027 4/18 Moran Eber Adilio Skelton Michael David; Skelton Shannon $710,000 $157 3070 Allenwood 37179 4/30 Hankins Kelli M; Hankins Michael L Hamling Kathleen Kulczycki Revocable Trust $710,000 NA 2804 Wilder Village 37179 4/26 McDonald Beverly P; McDonald Samuel L Bua Spoletini Jen; Spoletini Jen Bua; Spoletini Patrick $709,900 NA 5030 Maysbrook 37064 4/9 Boyd Chad W; Boyd Sara R Ford Mike Custom Builders LLC $708,032 NA 2738 Rock Wall 37221 4/20 Williams Andrea L; Williams Todd A 2012 JTP Trust $700,000 $160 5113 Seward 37027 4/30 Nickerson Property Holdings LLC Shattuck Christopher L Trust $699,900 $259 1717 Charity 37027 4/3 Booth Marty; Booth Robyn B De Besse Living Trust $699,000 $137 1513 Eliot 37064 4/10 Hackett Kristi Anne; Hackett Thomas P Jr SLC Homebuilding LLC $690,532 NA 228 Halswelle 37064 4/13 Falls James; Falls Susan M Ford Mike Custom Builders LLC $689,879 NA 3047 Coral Bell 37067 4/3 Butler Robynn; Fitzgerald Dawn M Litton Joel; Litton Shannon $689,000 $156 6354 Panorama 37027 4/23 English Christie L; English James R Nash Laura L; Nash Peter L $685,000 $232 9728 Amethyst 37027 4/30 Thorn Brian M; Thorn Christina M Landry Julie S; Landry Trevor K $685,000 $167 4417 Savage Pointe 37064 4/27 Moody Dana Leeann; Moody James Marian III Tuerff Greg; Tuerff Jayne $682,500 $202 3524 Grove Park 37046 4/6 Earnest Kenneth A; Earnest Lori A Ballard Lance; Ballard Oksana $682,000 $227 4117 Katherines 37014 4/4 Grass Julia; Grass Michael Kevin Raines James M; Raines Lisa M $680,000 NA 8290 Haley 37046 4/30 Gregg Jennifer Diane; Gregg William Blake Lafontaine David J; Lafontaine Noreen $679,000 $217 3736 Ronstadt 37179 4/24 Wurster Michael W; Wurster Sigrid F Shaw Enterprises Inc $672,735 NA 4324 Union Springs 37014 4/10 Thompson Jamie L; Thompson Kirk C Old South Const LLC $669,900 NA 1016 Moran 37069 4/30 Ledbetter Allen B; Ledbetter Christina W Edens James E Sr; Edens Janice R $669,000 $242 1985 Eulas 37135 4/9 Zettler Family Trust Regent Homes LLC $665,000 NA 700 Tyneside 37027 4/30 Hiremath Girish; Hiremath Gouri Kern Brett; Kern Tiffany $665,000 $179 4011 Pinwheel 37014 4/6 Edmondson Marianne E; Edmondson Rocky E Old South Const LLC $663,400 NA 5060 Maysbrook 37064 4/13 Stone Jack O; Stone Lynda S Ford Mike Custom Builders LLC $663,030 NA 536 Clemente 37135 4/23 Quashie Yafet; Tesfaye Alemayehu; Tesfaye Zebib D R Horton Inc; Horton D R Inc $662,587 NA 1187 Westhaven 37064 4/27 Kersten Annemarie; Kersten Theodoor Slc Homebuilding LLC $661,955 NA 510 Lockwood 37064 4/27 Kobrick Robert; McDowell Deann W Mallard Homes LLC $660,000 NA 303 Fountainbrooke 37027 4/18 Guerrero Karla Monica Ibarra; Moreno Juan Carlos Thomas McCowan Daniel T; McCowan Jane M $660,000 $170 1310 Porter 37064 4/3 Hingher Jeffrey O; Hingher Kimmra O Butler Robynn; Fitzgerald Dawn Marie $659,900 NA 6002 Maysbrook 37064 4/20 Cornwell Andrew; Cornwell Kimberly Ford Mike Custom Builders LLC $658,945 NA 209 Larkton 37069 4/19 Frisby Paula; Frisby Terry Stevens Bradley T; Stevens Janice A $655,000 $179 1006 Sunny Hill 37027 4/11 Gray Joseph Brant; Gray Sarah Tonore Hester Wednesdae D; Hester William W $650,000 $393 132 Bertrand 37064 4/20 Cavett Samuel James; Estalles Elizabeth Gregg & Rains Building Group LLC $650,000 NA 2701 Sporting Hill Bridge 37179 4/2 Chapel Stephanie; Chapel Steven Shaw Enterprises Inc $649,900 NA 1108 Stone Mill 37064 4/13 Akers Billie Faye; Akers William J Hanson Gary; Hanson June $647,500 $156 7036 Crimson Leaf 37046 4/2 Nash Spacek Dezerae; Spacek Dezerae Nash; Spacek Keith Jones Company of TN LLC $647,255 NA 3019 Tabitha 37064 4/24 Hanchrow Elizabeth E SLC Homebuilding LLC $645,000 NA 913 Hickory Hills 37067 4/12 Buhl Elena; Buhl John Richard Wakefield Terri $642,500 $200 1348 Barkleigh 37064 4/13 Konyen Edward; Konyen Michelle Young Ginger; Young Walter W $640,000 $169 1231 Cressy 37027 4/13 Thukral Meenakshi; Thukral Rajesh K Beazer Homes LLC $637,091 NA 9252 Holstein 37135 4/13 Pathiyandavida Pratheesh; Pratheesh Sunita Turnberry Homes LLC $636,900 NA 4007 Blossom Trail 37064 4/2 Hall Beverly A Insignia Homes LLC $636,293 NA 304 Starling 37064 4/12 Dowling Christopher W; Dowling Elizabeth A Ray Anna Clare; Ray Dennis $635,000 $209 1229 Cressy 37027 4/26 Colirri Alberto; Colirri Laura Beazer Homes LLC $630,984 NA 1328 Cottingham 37067 4/26 Harris William Paul Sr Feezor April; Feezor Rick $627,400 $164 3637 Chapel 37067 4/6 Lochbihler Olga; Lochbihler Thomas Whitby Jason; Whitby Tiffany R $625,000 $457 4432 Savage Pointe 37064 4/5 Pinson Allison B; Pinson Richard Kane Earnest Kenneth A; Earnest Lori A $625,000 $175 170 Cliffe 37067 4/20 Bearl Cerian; Bearl David Newstrand Ronald A $625,000 $193 1702 Bluelake 37064 4/25 Fritz David; Fritz Tina Tristar Bank $624,000 $172 2717 Sporting Hill Bridge 37179 4/9 Boyd George Ross; Boyd Katherine M Shaw Enterprises LLC $623,100 NA 460 Tinnan 37067 4/10 Stine Christopher D; Stine Jennifer R Robinson Deborah; Robinson Mitchell $620,000 $202 2025 Hornsby 37064 4/19 Zamani Sasan; Zamani Whitney Brenley Crossing Partners LLC $616,140 NA 605 End 37064 4/10 Sheaffer Brett; Sheaffer Michelle Valley View Builders LLC $615,000 NA 2713 Sporting Hill Bridge 37179 4/26 Hall Julianne Marie; Hall Scott Shaw Enterprises Inc $614,900 NA 758 Eldon 37135 4/23 Hill Brian; Hill Shannon Jones Company of TN LLC $612,841 NA 4474 Gosey Hill 37064 4/24 Rivers Charlee M; Rivers Jacob Matthew Lasseter Jonathan T; Lasseter Whitney E $610,000 $338 5101 Concord 37027 4/12 Jayaraman Muthunagai; Ramadoss Mathialagan Stark Carol R; Stark O Porter III $606,000 $154 9564 Dresden 37027 4/24 Wenaas Christine E; Wenaas Ryan J Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Limited Partnership $605,214 NA 1713 Overcheck 37027 4/30 Hedgren Gregg R; Hedgren Kathleen H Broder Elizabeth A; Broder Philip A $605,000 $196 2037 Hornsby 37064 4/6 Fiester Eva; Fiester Matthew Brenley Crossing Partners LLC $604,284 NA 8360 Carriage Hills 37027 4/3 Andrews Jay Christopher; McFarlin Candice Cline Stephen D $600,000 $191

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1710 Main 37130 4/11 Wade Patricia C; Wade William N Humnicky Michael S; Young Dena J $885,000 $121 7783 Lowe Christiana 37037 4/19 Kunce Matthew; Kunce Thelma Jean Butler Samuel A; Butler Sharon R $649,500 $148 8117 Rhodes 37085 4/10 Jones Casey; Jones Emily Majka Katherine $641,500 NA 2821 Cherry Blossom 37129 4/2 Patel Hetal; Patel Hiren; Patel Shakriben; Patel Sureshchandra Jubenville Colby B; Jubenville Kathleen H $600,000 NA 8320 Rocky Fork Almaville 37167 4/23 Scollins2 Properties LLC Massa Anthony H; Massa Dawn Michelle $575,000 $195 2031 Cambridge 37128 4/12 Leslie Michael J; Mansfield Paula S Newsome Tammy D $572,000 $448 3380 Briarwood 37130 4/9 Becker David E; Becker Julie Ae Muhammad Lorenzo; Muhammad Yvette $545,000 $161 106 Rose Garden 37127 4/6 Jones Stephen P; Jones Vandy L Blue Sky Const Inc $544,200 NA 9240 Briley 37167 4/27 Ho Jui-Lien Chou Copeland Regina Ann; Copeland Robert $542,500 $133 2817 Wynthrope Hall 37129 4/10 Fedders Brian D; Fedders Whitney S Hester Brenda J; Hester Donnie P $530,000 $130 2156 Slater 37128 4/3 Hill Blake C; Hill Jessica Grooms Dusty; Grooms Tina $525,000 NA 4330 Brazelton 37128 4/16 Southridge LLC Trimco LLC $514,000 NA 821 Stone Mill 37130 4/27 Cole Andre D; Cole Shyvonne Muscutt David; Muscutt Stephanie $510,000 NA 115 Dobson Knob 37135 4/17 Hobbs Darien P; Hobbs Kara Michaels Homes LLC $505,941 NA 3336 Vintage Grove 37130 4/3 Muller Samuel Simmons Builders Inc $499,900 NA 3469 Sulphur Springs 37129 4/20 Abston David Thomas Carlisle Sharon L; Carlisle Wayne G $499,500 $154 608 Gary Bowman 37130 4/10 Moran Meghan; Moran Robert Shannon Edmondson Marianne E; Edmondson Rocky E $498,000 $140 2014 Fairhaven 37128 4/23 Clark David A Jr; Clark Holly W Coleman Joseph B; Coleman Tara $484,900 NA 2427 Donald Bradley 37130 4/3 Williams Lawrence H; Williams Terrie L Littrell Jeffrey; Littrell Marie $479,000 $130 2812 Earline 37128 4/19 Patrykus Michael P; Patrykus Molly M Excel Builders $465,500 NA 130 Wyndham 37129 4/17 Shepherd James Lee; Shepherd Leigh S Parmer Carie A; Parmer Wade F $460,000 NA 320 Jade Creek 37135 4/13 Standridge Craig A; Standridge Margaret R Michaels Homes $459,900 NA 1824 Jose 37130 4/3 Harris Felicia; Harris Kintae Waite Caroline $459,900 NA 3662 Montgomery 37167 4/2 Richcreek Norma Jean; Richcreek Von Ward David L; Ward Sherry L $455,000 NA 113 Kittywood 37129 4/12 Morris Keith Comfort Design Homes LLC $449,900 NA 301 McClaran 37129 4/11 Nobles Lydia C; Nobles Matthew R Harney Homes LLC $449,900 NA 587 Jim Cedar 37128 4/11 Gessman Bethany; Gessman Danny Michael Jr Benton Stephen J; Benton Terra C $449,400 NA 6564 Tulip Tree 37128 4/23 Maguire Melanie Jones; Maguire William Byron DR Horton Inc $445,536 NA 4523 Tombee 37128 4/12 Stroop Allison Hare; Stroop Jeremy Pitts Allen T; Pitts Karen $445,000 NA 4316 Seascape 37128 4/10 Brown Stephen R & Pamela K Revocable Living Trust Southern Lifestyle Homes LLC $444,351 NA 114 Holywell 37167 4/3 Campbell Angela M; Campbell Cody B Roden Colleen; Staggs Terry R Jr $440,000 NA 12051 Karo 37020 4/26 Rowland John William III; Rowland Wendy Jo Valley Const LLC $435,000 NA 2035 Watercolor 37128 4/11 Griffin Connie Marie; Griffin Philip Anthony Southern Lifestyle Homes LLC $434,900 NA 7030 Harriswood 37129 4/16 Davis Brandon M; Davis Julia Paran Homes LLC $430,874 NA 7014 Harriswood 37129 4/2 Davis Jacob Ray; Davis Jessica L Paran Homes LLC $430,126 NA 3006 Caraway 37130 4/4 Parker Duena W; Parker Phillip S Savage Jeffrey; Savage Marcia $429,900 $134 7325 Farmington 37085 4/25 Harring Heather; Harring Ryan Summar Carl M; Summar Mary J $429,000 NA 4948 Saint Ives 37128 4/2 Harden Kevin E Jr; Harden Rachel R B&K Builders LLC $429,000 NA 3225 Chinoe 37129 4/24 Milner Carole; Milner Edward Frost Crescent Homes TN LLC $427,683 NA 2008 Higgins 37130 4/10 Kirksey April M; Kirksey Mark F Ardt LLC $417,900 NA 2808 Kipling 37128 4/9 Zaderaka Monica A NVR Inc; Ryan Homes $415,225 NA 1145 Bayard 37130 4/3 Betts David M; Betts Michelle M Ali Akbar; Ali Laila; Shaban Akbar; Shaban Laila $415,000 $119 2419 Norris 37130 4/16 Hicks Anthony O; Hicks Nikki E Dalilian Masoumeh; Khiabani Vahidhossein $413,500 $110 133 Jamison Downs 37129 4/10 Stewart Donald; Stewart Glenna Lawrence Carolyn Sue; Lawrence Roger D $412,500 $129 2111 Trout 37129 4/6 Hunter Amber Jade; Hunter William Howard III Heritage Custom Homes Inc $409,355 NA 3017 Robinwood 37128 4/18 Delk Cassandra F; Irby Mary Excel Builders $407,000 NA 338 One Mile 37167 4/25 Esteban Jairo M Sacalxot; Sacalxot Esteban Jairo M Whitehead Jeanette F Decendents Trust $405,000 $154 5716 Iverson 37127 4/5 Littrell Jeffrey L; Littrell Marie Everett Martin James S; Martin Karen L $405,000 NA 324 Saint Francis 37167 4/11 Gage Gary; Gage Tammy Prince Properties LLC $404,000 NA 1813 Jose 37130 4/24 Lutz Charles Kent; Lutz Tamara K Comfort Design Homes LLC $402,500 NA 2811 Avington 37128 4/4 Quarterman David Nicholas; Quarterman Sarah Decker Williams Anne Tanyel; Williams Annie Tanyel; Williams Marcus Elliot; Williams Marcus Elliott $402,500 $103 3503 Cortona 37129 4/27 McDaniel Jean S Landmark Homes of TN Inc $400,500 NA 1175 Batbriar 37128 4/19 Cheong Eun-Wook Virginia; Yang Kil-Hyun Paran Homes LLC $400,000 NA 1916 Baskinbrook 37130 4/16 Craddock Michael Reuben Coleman Carrie C; Coleman William G $400,000 $126

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 745 Plantation 37066 4/2 McLaughlin Maria; McLaughlin Patrick Daniel Parnell Catherine W; Parnell Steve L $1,028,000 $249 1184 Potter 37066 4/6 Monroe Ric Ernst Group LLC $956,500 NA 101 Affirmed 37075 4/3 Blain Allan Wilson Marietta C; Wilson William V $798,000 NA 1275 Windsor 37066 4/23 Flack Lynndel; Flack Philip W Andree Deborah Tr; Fay Samar S M Tr; Freemon Sexton Reed Tr; Osco S Freemon & Margaret J Freemon Joint Revocable Living Trust $775,000 $388 750 Upper Station Camp Crk 37066 4/4 Duncan Jason E David & Sandra Thompson Family Trust $775,000 $170 1655 Foxland 37066 4/3 Waltz Family Trust Pettis Builders LLC $727,500 NA 1006 Madison Creek 37072 4/27 Leach Antwain Hannibal; Leach Candice Stromatt Jeff; Stromatt Melody G $655,000 $101 2396 Cages Bend 37066 4/4 Vantrease Allen; Vantrease Ashley Creekside Homes LLC $654,750 NA 104 Fairlake 37075 4/26 Brim William John; Brim Melissa Blair Bridy Marcou Frances; Marcou Ronald $624,000 $154 717 Harris 37066 4/27 Manis Heather M; Manis Michael A Case Camille A; Case Roger G $615,000 $149 2173 Gorden 37066 4/3 Stephen Amy R; Stephen Anthony R Klammer Bryan F; Lettrich Brian $597,000 $121 1202 Lake Rise Overlook 37066 4/25 Romain Kenneth R; Romain Roslin A Denson Letitia D; Denson Myron D $585,000 $143 1125 Private Landing 37066 4/3 Susan Terbrueggen Trust Mitchell Curtis P; Mitchell Lavonne W $580,000 NA 121 Twelve Stones 37072 4/23 Link Benjamin J; Link Jesisca R Voller Kristie L; Voller Steven M $563,000 $116 213 Malayna 37075 4/27 Zuniga Julie M; Zuniga Timothy Anthony Drees Premier Homes Inc $562,249 NA 1038 Bradley 37066 4/2 Stone Erin J Blue Summit Properties LLC $550,000 $118 1088 Lock 4 37066 4/16 Morgan Karen P; Morgan Michael A Pemberton Randall K $545,000 $304 717 Shute 37075 4/25 Tuerff Greg; Tuerff Jayne Creekside Homes LLC $542,275 NA 1033 Morning View 37066 4/4 Walega Melinda Ewing David L; Ewing Eric M $538,000 $384 1000 Redwood 37075 4/24 Eige Jamison; Eige Stephanie Smith Jeffrey T $525,000 $115 1443 Boardwalk 37066 4/16 Meador Mary; Meador Nick Samulowitz Donna; Samulowitz Paul $514,500 NA 1027 Dorset 37075 4/17 Birckhead James R; Birckhead Lori Freedom Properties LLC $512,000 $110 102 Cedarwood 37075 4/2 Kimbro Cynthia S; Kimbro Derek S Ryan Christy M; Ryan Robert H $510,000 $266 245 Scarsdale 37075 4/18 Layne Tonya A; Layne Willis Jonathan Gaines Home Building Corp $499,950 NA 207 Ashington 37075 4/27 Gayle Orville Drees Premier Homes Inc $499,900 NA 1417 Shoreside 37075 4/26 McCarthy Kenneth J; McCarthy Raychel D Hachtel Yvette C; Presnar Edward W $490,000 $225 112 Ashington 37075 4/3 Fragoso Manuel F; Fragoso Susan K Drees Premier Homes Inc $489,900 NA 206 Ashington 37075 4/9 Brooks Michael G Jr; Brooks Tina M Celebration Homes LLC $481,000 NA 1077 Island Brook 37075 4/16 Dobbs Jackie; Dobbs. Suzanne Dulany Angela; Dulany Shawn $470,000 $111 121 Crosspointe 37075 4/9 Cozart Michael C; Cozart Michelle R Quirin James; Quirin Mary Ann $470,000 $136 103 Berryfield 37075 4/16 Lexicon Government Services LLC Tersigni Christopher T; Tersigni Michelle Marie $463,500 NA 134 Windham 37075 4/13 Boyd Lindsay; Boyd Zach Roberts Christopher M; Roberts Jennifer $460,000 $121 1024 Baxter 37066 4/11 Gentry Allison; Gentry Erik Becker Julie B; Becker Ronald W $449,500 NA 111 Kingston 37066 4/10 Mary Patricia Venable Giles Revocable Trust Krisko Gregory Douglas Tr; Kriskonovich Living Trust $449,000 NA 127 Copper Creek 37072 4/16 Patel Hetalben P; Patel Prajesh R Dalamar Homes LLC $445,000 NA 1600 Hunt Club 37066 4/2 Avant Jack; Avant Mindy Willard Donna A $443,900 NA 1093 Summerstar 37066 4/13 Musgove James Shaw; Musgove Tracy B Frank Batson Homes Inc $441,000 NA 1023 Del Ray 37075 4/4 Falise Amber; Falise Ryan Southeastern Building Corp $440,000 NA 205 Scarsdale 37075 4/27 Hulme Cassandra L; Hulme Jason B Hoeh Jason; Jarrell Kristina $439,900 NA 1026 Smoke Rise 37075 4/26 Thompson Lawrence B Gardner Chiquita Sharp; Gardner Ricci Larmount Sr $434,900 $93 1028 Fenner 37066 4/4 Navas Sajeena; Yoonus Navas Meritage Homes of TN Inc $432,221 NA 125 Shiloh 37075 4/27 Barrett Evan J; Medlin Oshi Michelle Davis Marty A; Durmanich Richard $430,000 $140 1092 Summerstar 37066 4/2 Pitt Andrea Dee; Pitt Mark Layne Frank Batson Homes Inc $427,820 NA 201 Spring Valley 37075 4/16 Sumney Edward S; Vanarkel Amy R Finegan Tracy; Finegan Wiliam A $425,000 $141 530 Bay Point 37066 4/6 Madson Andrea Marie; Madson Derald Lee Jr Carter John L Jr $425,000 NA 331 Archer 37075 4/23 Figueroa Hilario; Figueroa Lucero Morgan Homes Inc $424,900 NA 124 Lakeview 37031 4/3 Vanscyoc Beverly; Vanscyoc Gabriel M Vanscyoc Israel D $420,000 $328 169 Callis 37075 4/19 Mamolo Charles; Mamolo Mary Grace Cole Joyce D; Smith Joyce D $415,000 $170 118 Kinsley 37075 4/11 Grady Joshua Lee Weekley Homes LLC $413,880 NA 112 Nighthawk 37075 4/12 Larsen Branden Lee Weekley Homes LLC $409,444 NA 104 Ascot 37066 4/4 Ehijene Bridgette K; Ehijene Nelson Southeastern Building Corp $408,952 NA 112 Ascot 37066 4/17 Adenaike Julianna O; Adenaike Olusegun A Southeastern Building Corp $405,900 NA 110 Brookview 37188 4/23 Cawthon Margaret R; Cawthon Zed; Yates Chadwell; Yates Olivia Porter Elizabeth; Porter Jeffrey T $402,250 $119 100 Anglepointe 37075 4/18 Halchak Marissa; Snyder Jeff Runyan Darwin A; Runyan Marilyn M $400,000 $120