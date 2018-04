Top Middle Tennessee residential sales for March 2018

VOL. 42 | NO. 16 | Friday, April 20, 2018

Top residential real estate sales, March 2018, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Davidson County

Address Zip Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 511 Belle Meade 37205 3/2 Peds Trust Cates Lyn W; Cates Steven G $6,350,000 $1,591 515 Church 37219 3/7 Sable LLC 505 Property LLC $5,000,000 NA 1108 Overton Lea 37220 3/27 Fiona Whelan Prine Family Trust; John Prine Family Trust Overton Garland B; Overton Janette $2,600,000 $358 1512 Chickering 37215 3/21 2018B Residential Trust Pinnacle Trust $2,500,000 $407 6129 Hillsboro 37215 3/28 Coleman Christopher G; Williams Holly A Brittain Elizabeth S; Brittain Scott C $2,220,000 $357 3612 Hampton 37215 3/29 Rich Amy; Schmidt Edmund Stone Oak Builders LLC $2,100,000 $735 1212 Laurel 37203 3/27 Paradis Paul Mary Kay Corbeil Revocable Trust $1,974,930 NA 407 Jackson 37205 3/13 Chase Dean; Chase Sandra C Bless Her Heart LLC $1,950,000 $318 203 Leonard 37205 3/1 Cates Steven; Cates Lyn Brandes Bruce A; Brandes Kelly A $1,925,000 $324 422 Ellendale 37205 3/13 Hart Clayton Wilson; Hart Karly W Joseph C Davis LLC $1,900,000 $3,299 4015 Vailwood 37215 3/1 Duong David T; Matthews David L Hauco LLC $1,825,000 $1,231 3520 Trimble 37215 3/19 Pohlman Amelia; Pohlman Scott Chandelier Dev Inc $1,805,000 $934 1408 Richland Woods 37027 3/13 Lee Ethan; Lee Laura A Raymer Monica; Raymer Scott $1,775,000 $208 58 Annandale 37215 3/1 Franklin Leslie Huddleston; Franklin Stephen Wright Hamilton Kimm; Hamilton Rodney M $1,750,000 NA 1014 13th 37212 3/1 Libra Holdings LLC STD Prop LLC $1,700,000 NA 2308 Belmont 37212 3/29 Brittain Elizabeth S; Brittain Scott C MD Prop LLC $1,650,000 NA 3508 Amanda 37215 3/27 Pearson John E; Pearson Kathleen S 8Gco Revocable Living Trust; Montgomery Kevin D $1,650,000 NA 1212 Laurel 37203 3/20 Studio UX LLC Dziczkowski David $1,575,000 NA 5406 Granny White 37027 3/15 Coombs Holly A; Coombs Kerry S Harvey Timothy C $1,500,000 NA 204 Elmington 37205 3/16 Crist Andrea P; Crist Jonathan M JWMJ Lead LLC $1,470,000 $545 4007 Outer 37204 3/28 Cory Robert W 8Gco Trust Revocable Living Trust; Hardeman Greg $1,435,000 $844 5700 Hillsboro 37215 3/16 Curtis David K Ganguzza Frances; Sawyer Cheryl; Sawyer John; Smith Horace F Jr; Smith Jane Schweitzer Estate $1,400,000 $2,574 306 Galloway 37204 3/19 Triplex Corydon LLC DRG Prop LLC $1,395,000 NA 424 Glen West 37215 3/14 Polard William R IV Hamby Cary B $1,385,000 NA 4020 Graybar 37215 3/28 Joy S Crowther Revocable Trust Graymont Dev LLC $1,360,000 NA 2314 Woodmont 37215 3/28 Dean Caroline D; Dean Rascoe S Flynn Amy B; Flynn Charles Patrick $1,350,000 $238 304 Galloway 37204 3/5 Summers Brian; Summers Patricia DRG Prop LLC $1,300,000 NA 608 Enquirer 37205 3/19 Calk Holly M; Calk Jeffrey A Morrissey Emily S; Parker Margaret S; Slaymaker Joanne $1,270,000 $415 301 Galloway 37204 3/1 Hamilton Kimm S; Hamilton Rodney M DRG Prop LLC $1,239,210 NA 515 Church 37219 3/28 Johnson Prop LP 505 Property LLC $1,200,000 NA 700 12th 37203 3/1 Haverkamp David L; Nance Benjamin E Drake Daniel W; Drake Heidi $1,200,000 $493 3812 Central 37205 3/15 Kennedy David James; Kennedy Lindsey Beth Pks Inv LLC $1,200,000 NA 5129 Boxcroft 37205 3/19 Hilton Robert Candee; Hilton Ann Howe B Bass E Warner $1,195,000 $392 1240 Saxon 37215 3/19 Milton Erin S; Milton Jeremy S Rock Star Prop LLC $1,155,000 NA 3910 Abbott Martin 37215 3/23 Hoag Brandon L; Hoag Susan W 3910 Abbott Martin LLC $1,075,000 NA 3416 Amanda 37215 3/14 Nashprop LLC 8Gco Revocable Living Trust; Hardeman Greg $1,040,000 NA 3632 Richland 37205 3/1 Kuffner Mary Thomas; Kuffner Michael Ryan Denney Lisa A; Hustedt Eric J; Hustedt Lisa Denney $1,025,000 $228 4111 Westlawn 37209 3/16 Fain Emily; Fain Robert Aspen Const LLC $1,014,627 $903 916 Gale 37204 3/15 Nashville Partners GP Norman Joint Revocable Living Trust Agmt $995,000 $413 4148 Outer 37204 3/15 Jones Leigh Sullivan; Jones Ryan Baird Graham Co LLC $985,500 NA 3621 Woodmont 37215 3/19 Stocker Daine; Stocker Luke Harvey Timothy C $985,000 NA 3507 Ruland 37215 3/5 Brandes Bruce A; Brandes Kelly A Car Inv $975,000 $459 4115 Nebraska 37209 3/15 Dolan Dorothy R; Dolan Joseph M; Dolan Mary K Build Nashville Db2 LLC $964,000 $420 111 End Close 37205 3/29 Mullins Elizabeth Bennett Austin L; Bennett Bruce L; Bennett Hanna $950,000 NA 3414 Hopkins 37215 3/16 Ballou Stephanie Lynn; Mills Emma Dee Evans Michele L; Evans Wayne A $935,000 NA 1526 Otter Creek 37215 3/14 Anderson Scott; Anderson Susan Y Perkins Phillip L; Perkins Phil $930,000 $147 3414 Hopkins 37215 3/28 Dapprich Kelly L; Dapprich Terry S Evans Michele L; Evans Wayne A $929,000 NA 906 Travelers 37220 3/29 Gaw Richard Drew Shonna; Rudolf Kevin W $909,900 $223 1706 Hillmont 37215 3/27 Hedges Adam C; Shah Anjali S Roper Joe; Roper Joy $909,900 NA 124 Allendale 37205 3/22 Supernaw Phillip Andrews Wildwood LLC $905,000 $577 3511 Ruland 37215 3/7 Fletcher Barbara S; Fletcher Kenneth C Jr Car Inv $903,000 NA 1003 Bate 37204 3/15 Doran Harold Province Builders LLC $900,000 $741 3819 Trimble 37215 3/19 Hampton Ansley P; Hampton Justin W Lokkesmoe Monica K; Lokkesmoe Erik T $899,000 $253 115 Middleton 37215 3/5 Brown Fred Russell; Woods Grayson Noel Joanne C Thornton Qtip Marital Trust $888,000 $192 212 Page 37205 3/13 Jacques Lindsay E; Irving Brian F Drumwright J Carlton; Sprinkle Monica K; Sprinkle William S $875,000 $230 1212 Laurel 37203 3/22 Colletier Barbara; Colletier Stefanie Lyda Mari; Lyda Mark Harry $875,000 NA 3613 Central 37205 3/19 Taylor Rebecca J Malin Bradley A; Malin Sara Z $875,000 $307 3802 Tulane 37215 3/9 King Theresa Tulane Partners $860,000 NA 2708 Hawthorne 37212 3/2 Cohen Aaron H; Cohen Kayla M Abney Matthew Jason; Nelson Matthew James $849,900 NA 109 Bellebrook 37205 3/2 Edwards Diane; Edwards William Jr Martha D Donnelly TN Marital Trust $834,000 $188 3000 Poston 37203 3/21 Gabbita Somakiran; Kennedy Jessica Poston at the Park LLC $832,500 NA 121 Lincoln 37205 3/29 Campbell Shanan L; Campbell Stewart Jr 121 Lincoln Court Partners $830,000 NA 1110 Biltmore 37204 3/1 Drake Daniel; Drake Heidi Reynolds Tim $830,000 NA 880 Hillhaven 37220 3/15 Maldonado Suzana Carvalho Herculano Thomasson Audrey R; Thomasson John R $820,000 $184 222 Brook Hollow 37205 3/5 Agatha Rachelle; Cascioppo Stephen L&A Holdings Inc $815,000 $270 2111 Eastwood 37212 3/5 Belmont Real Estate Holdings II LLC Baxter Catricia C; Baxter Mattie E $805,000 $305 102 Lasalle 37205 3/22 Kelly Christopher; Kelly Lori Jean McKee Larence Ashley R; Larence Eric Louis $800,000 $475 4420 Wayland 37215 3/19 Rudolph Frederick K; Rudolph Tracy Anderson Scott Christopher; Anderson Susan Y $799,000 $223 1706 Long 37206 3/1 Collett Kym JGLAC GP $795,000 $697 4711 Wyoming 37209 3/23 Cheng Shi Fay Open Door Prop LLC $787,500 NA 5576 Hill 37027 3/5 Daniel Candi L; Potter Robert Brandon Potter Brothers Const LLC $785,000 NA 2029 Galbraith 37215 3/12 Harris Martha W Sherrill Parker R; Sherrill R Parker; Sherrill Robert P; Sherrill Scott $781,000 NA 900 19th 37212 3/21 Wiltshire Ashley T Jr; Wiltshire Susan F Lane Gail Pylkas; Lane Thomas M $780,000 $390 1082 Archer 37203 3/6 Deboer David Province Builders LLC; Cantrell Chris; Johnson Deanna D $779,900 $699 1221 Vintage 37215 3/12 Daugherty Amy L; Daugherty Ronald T Groomes Kenneth L; Groomes Ludine E; Groomes Thomas E; Hofstetter Lee Anne G $775,000 $201 4115 Skyline 37215 3/26 Barnhart Holly; Barnhart Jeremiah Wiseman Elizabeth Devine $775,000 $162 127 Abbottsford 37215 3/26 Overton Garland B; Overton Janette Gayden Hamilton; Gayden Paulette; Lawson Whitney $775,000 $203 3714 Benham 37215 3/15 Bhikha Lisa; Bhikha Pratik Haury & Smith Cont Inc $765,000 NA 839 Gale 37204 3/20 Henry Derrick Lamar Jr Volunteer Builders LLC $752,708 NA 1061 Lynnwood 37215 3/1 Begue Jason R; Begue Pamela A Mills Johnathan Whitney Waller; Rafoth Ryan $752,400 $242 1606 Shackleford 37215 3/13 Elliott Amy; Ryczek Martha Harb Tara; Harb William J $750,000 $155 1212 Laurel 37203 3/5 Sable LLC Irwin Brenda; Irwin Grant $749,000 NA 837 Gale 37204 3/13 Garrett Emily D; Garrett Stephen E Jr Volunteer Builders LLC $740,000 NA 848 Clayton 37204 3/29 Suscha Elizabeth Graham Harlin Zamani Sasan; Zamani Whitney $733,000 NA 4225 Stammer 37215 3/13 Crow Carolyn H; Crow John D Gleaves John; Madden Mary K; Madden Michael L $719,000 NA 839 Gale 37204 3/7 Semrad Louis III; Semrad Monica Volunteer Builders LLC $715,000 NA 1206 15th 37212 3/29 Redhage Christopher M Progressive Dev LLC $711,000 NA 150 Windsor 37205 3/15 Orr Edith Miller Hampton Ansley P; Hampton Justin W $705,000 $326 1015 Grandview 37204 3/21 McGeown Kirsten; McGeown Timothy Cadence Const LLC $705,000 NA 2732 Sharondale 37215 3/2 Wynne Joseph S; Wynne Whitney D Build Nashville Db2 LLC $703,900 NA

Williamson County

Address Zip Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 6411 Johnson Chapel 37027 3/14 Jones Amy Smith Christopher Glenn Irrevocable Trust $3,000,000 NA 8535 Heirloom 37046 3/15 Harmon Cam; Harmon Kay Southern Elite Custom Homes LLC $1,799,000 NA 105 Treemont 37069 3/12 Adams Timothy P Lanning Justin; Lanning Nikki $1,700,000 NA 7238 Shagbark 37046 3/6 Kretschmer Maria E; Kretschmer R David Phillips Carol M; Phillips John W $1,535,000 NA 769 Princeton Hills 37027 3/1 Rose Benjamin; Rose Shalini V Upadhyaya Merrell David; Merrell Holly $1,520,000 $243 1504 Fleetwood 37064 3/14 Kallberg Kathryn C Buijsman Michelle B; Buijsman Paulus J $1,295,000 $229 8226 Glover 37027 3/28 Slusser David A; Slusser Karen F Adams Don $1,267,950 NA 1002 Falling Leaf 37027 3/12 Thomas Glenn S; Thomas Julianne B Pruett Marcia G Irrevocable Trust $1,229,400 $255 127 Guineveres Retreat 37067 3/9 Westover Samuel; Westover Susan Kern Castelli Joseph G; Castelli Susan M $1,225,000 $234 6689 Hastings 37069 3/21 Fitzgerald Larry L; Fitzgerald Mary Anne Dac Homebuilders LLC $1,124,652 NA 5540 Hawks Landing 37014 3/23 Alhomoud Fadwa Abdullah; Miller Jeffrey Shawn Williamson Homes LLC $1,116,000 NA 9024 Carnival 37027 3/26 Malamut Karen Drees Premier Homes Inc $1,100,000 NA 1410 Willowbrooke 37069 3/22 Gallagher John M; Gallagher Teresa L McMillian Denise E; McMillian Douglas W $1,095,000 $159 824 Singleton 37027 3/26 Adams Denise L; Adams Jason A Turnberry Homes LLC $1,093,252 NA 9100 Raindrop 37027 3/27 Berry Diana H; Berry James C Drees Premier Homes Inc $1,074,803 NA 4555 Kemp Farm 37064 3/5 Shirley George M Redmond Charles L; Redmond Delyn H $1,050,000 $207 110 Steeplechase 37221 3/16 Aude David; Aude Gretchen Smith Ginger G; Smith Randal J $1,050,000 $271 1431 Wolf Creek 37135 3/21 Henson Ben; Henson Jennifer Ensminger Ashley; Ensminger Brian $1,050,000 $245 6025 Blackwell 37064 3/14 Smith Dustin Welles Drees Premier Homes Inc $1,003,081 NA 769 Sinclair 37027 3/1 Wahid Zia U Anderson Cyd Cherrie; Carver Lori M; Cherrie Ernest E; Cherrie Lois C; Epps Anna Cherrie (Estate Of); Lecesne Tiffany Cherrie; Mitchall Rita P; Wynn Brenda $1,000,000 $137 9597 Romano 37027 3/22 Fagiano Irene A; Priebe Alan R Weekley Homes LLC $996,829 NA 7333 Harlow 37046 3/7 Smith Gary; Smith Linda Aspen Const LLC $990,867 NA 7008 Lanceleaf 37014 3/19 Stroh Laura E; Stroh Todd A Wiesner Custom Homes; Wiesner Jack W; Wiesner Jock W $990,000 NA 1809 Ivy Crest 37027 3/22 Lafleur Breanne; Lafleur Matthew R Bird Christiane M; Bird John C $990,000 $203 9491 Whetstone 37027 3/28 Cardella Kathleen; Cardella Luigi Drees Premier Homes Inc $989,900 NA 9509 Elmbrooke 37027 3/13 Bradey David W; Bradey Patricia Rueda Danielito G; Rueda Rosalie $965,000 NA 1022 Benelli Park 37064 3/21 Adams Carolyn Dane; Adams Charles H Luna Custom Homes LLC $950,000 NA 3600 Chester Land 37014 3/5 Arnold Anthony Ryan; Tower 2 Trust Brady Tina $950,000 $286 6026 Blackwell 37064 3/5 Wood Cassandra; Wood Nathaniel Drees Premier Homes Inc $944,900 NA 1806 Fordgate 37027 3/27 Janico Michael; Sultonova Anzela Drees Premier Homes Inc $928,987 NA 1842 Burland 37027 3/19 Vazquez David C; Vazquez Megan R NSH Nashville LLC $925,211 NA 326 Binkley 37069 3/16 Ruffin Jay; Swallow Lisa Taryn Ward Reid B $923,500 $201 8420 Heirloom 37046 3/29 Price Mary K; Price Vincet M Stonegate Homes LLC $921,500 NA 9531 Glenfiddich 37027 3/5 Heslin Shane R; Heslin Timothy M II Turnberry Homes LLC $917,330 NA 823 Singleton 37027 3/1 Sharma Ram C; Sharma Vasundhara Turnberry Homes LLC $903,994 NA 9400 Greyjoy 37027 3/27 Schwartz Francine; Schwartz Jeffrey Drees Premier Homes Inc $902,205 NA 2179 Hartland 37069 3/12 Robertson Jason J; Robertson Miesheia O Boozer Eric; Boozer Shirley $900,000 NA 9481 Whetstone 37027 3/2 Madden Mary K; Madden Michael L Drees Premier Homes Inc $897,000 NA 800 Legends Glen 37069 3/13 Kupecky Kelsey; Kupecky Kyle; Russell Donald R; Russell Karen Kingsbury Clements Kimberly A $895,000 $181 3572 Creamery Bridge 37179 3/2 Baldwin Grant; Baldwin Sheila Gp Luxury LLC $885,787 NA 3610 Chapel 37067 3/1 North Chapel LLC Kentucky TN Conference Association of The Seventh Day Adventists Inc $875,000 $366 2454 Durham Manor 37064 3/12 Guice Chandler Chauvin; Guice Griffin Andrew Yost Christopher L; Yost Vicki J $875,000 $199 1003 Lookout Ridge 37027 3/23 Kirkwood Silke 574 Joyce Lane LLC $875,000 $119 1301 Ashby Valley 37014 3/15 Powell Estate Trust Drees Premier Homes Inc $870,000 NA 9497 Stillbrook 37027 3/16 Dubray Bernard; Dubray Erica Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Limited Partnership $854,899 NA 2624 Goose Creek 37064 3/20 Gish Andrea Butler; Gish Lance Tyler Lovell James N; Lovell Wanda A $850,000 $218 3565 Creamery Bridge 37179 3/14 Burks Mary K; Lenahan David W GP Luxury LLC $820,908 NA 408 Minga 37064 3/8 Grant Sharon Reid Living Trust Brooks Ashley $820,000 NA 1630 Grassmere 37064 3/6 Blomquist Hoeft Cindy; Hoeft Stephen A Featherstone Larisa C; Featherstone Phillip; Hensiek Larisa C $815,000 $229 9966 Lodestone 37027 3/29 Stratton Jason; Stratton Tracie Gentile Anthony; Gentile Stephanie A $800,000 $157 1619 Championship 37064 3/21 Buehner Jonathan Richard; Buehner Kelli Ann Rosario Benvenuto F; Rosario Kristin Haberkost $800,000 $237 212 Belgian 37135 3/13 Simmons Derek Lee; Simmons Jody E Legend Homes LLC $795,037 NA 533 Ardmore 37064 3/21 Ortkiese Sarah Ann Grindstaff Brian K; Grindstaff Mary $789,000 $189 6313 Milbrook 37027 3/29 Weigel Benjamin W; Weigel Caroline E Hall Beverly A $784,500 $197 6875 Walnut Hills 37027 3/29 Womack John A; Womack Rosalind Kew Bender Bryan E; Bender Connie J $782,000 $162 3509 Creamery Bridge 37179 3/29 Odazier Jamie Renee; Odazier Jonothan S Arnold Homes LLC $779,900 NA 6031 Landmark 37027 3/1 Duckworth David M; Duckworth Melba M Cochran Heather; Cunningham Christopher $755,000 $218 1090 Wilshire 37027 3/1 Fleury Carolyn Wemple Cooke Arlene K; Cooke Bruce W $751,000 $186 636 Burghley 37064 3/9 Higdon Paul B; Higdon Susan N Jones Kathryn M; Jones Thomas N $750,000 $169 1736 Charity 37027 3/14 Branchflower Corie A; Branchflower Danny 574 Joyce Lane LLC $749,900 $155 4054 General Martin 37064 3/12 Speciale Christopher P; Speciale Mary T Celebration Homes LLC $749,900 NA 7833 Fernvale 37062 3/2 Stanley Don R Jr; Stanley Theresa M McPherson Angie; McPherson Steven $740,000 $209 648 Lockwood 37064 3/15 Bowen Shane; Keck Courtney Collins Benjamin Lamar $740,000 NA 6737 Falls Ridge 37046 3/23 Smith Scotti W; Smith William Boyce III Burrow Grant E; Burrow Susan L $737,000 NA 9510 Butler 37027 3/27 Skinner Emily M; Skinner Jason M McLaughlin Mark; McLaughlin Yvonne $735,000 $186 9515 Grand Haven 37027 3/6 Randalls Daniel Taylor; Randalls Kristin Thacker Taylor Margie; Taylor Randy $735,000 $132 161 Princess 37064 3/8 Belmonte Dwyonia R; Belmonte Steven J Brookfield Relocation Inc $732,000 NA 1662 Townsend 37064 3/26 Peterson Karen; Peterson Sigmund Peltier Danette M; Peltier William C $730,000 NA 4086 Old Light 37014 3/21 Canning John W; Canning Meredith Dac Homebuilders LLC $729,364 NA 4019 Camberley 37064 3/2 Mallory John R; Mallory Mary E Ford Mike Custom Builders LLC $725,130 NA 4037 Camberley 37064 3/21 Stenner Hillary M; Stenner Shane Paul Ford Mike Custom Builders LLC $723,452 NA 764 Alameda 37135 3/1 Mills Elizabeth Kelli; Mills Scott M DR Horton Inc $720,501 NA 5125 Woodland Hills 37027 3/20 Makarauskas Diane N; Makarauskas Frank W Gish B Lance; Gish Judi R $720,000 $199 704 Aylesford 37069 3/15 Solomon Lisa Susan Revocable Trust White Stephanie C; White Terry L $718,000 $178 345 Childe Harolds 37027 3/7 Hubbard Brian R; Hubbard Meredith F Oshea Bonnie; Oshea Michael $715,000 $152 2055 Hornsby 37064 3/6 Beukinga Callie; Beukinga Gabe Brenley Crossing Partners LLC $714,361 NA 1658 Sunset Park 37135 3/16 Creekmore Dick Howard; Creekmore Kelly Nicole King Donald E III; King Wendy $709,000 $191 9198 Holstein 37135 3/1 Baxter Andrew; Baxter Heidi Turnberry Homes LLC $707,785 NA 9304 Norwegian Red 37135 3/27 Levine Adam; Levine Evgeniya Turnberry Homes LLC $706,048 NA

Rutherford County

Address Zip Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 3923 Lakebrook 37130 3/28 Thure Brian D; Thure Julie M Hamlin A Vernon; Hamlin Carole S $1,636,200 $251 2850 Roy Arnold 37130 3/5 Pope Vicky Lynn; Pope Wayne Todd Schilling Michael; Schilling Pamela $749,900 $145 2826 Cherry Blossom 37129 3/5 West Justin; West Tiffany Elli Mike; Elli Sarah $715,000 NA 1533 Marathon 37129 3/22 Birdsall Jessica; Birdsall Michael Deloach William $695,000 NA 4524 Marymont Springs 37128 3/7 Turner Calandra; Turner Irvin Southern Lifestyle Homes LLC $676,967 NA 2811 Craythorne 37129 3/27 Sain David; Sain Karen Cleveland Charles R Jr; Cleveland Susan J $675,000 $155 1111 Julian 37128 3/28 Godwin Jeremy Richardson Group LLC The $669,000 NA 2234 Memorial 37129 3/27 Falcon Custard Holdings LLC Qualified Exchange Titleholder 2015 LLC $645,129 NA 2240 Memorial 37129 3/27 Ozarks Investment Prop LLC Irwin Don $645,129 NA 1509 Avellino 37130 3/13 Alcorn Derek Hester Thomas $600,000 $116 640 Gardenia 37130 3/5 Baxter Catricia; Baxter Maddie E McFadden Lahroy $590,000 NA 4503 Pretoria 37128 3/5 Patel Jigisha Rakesh; Patel Rakesh Smith Doris G; Smith Gregg A $555,000 NA 2225 Allisona 37060 3/19 Winters Linda G; Winters Rickey L Excel Builders LLC $554,222 NA 7985 Richpine 37128 3/19 Boyd Joella C; Boyd Robert J Harney Homes LLC $514,360 NA 6400 Rocky Fork 37167 3/29 Jolly Heather A; Jolly Michael H Lauderback Karl; Lauderback Lisa $510,000 $145 168 Dobson Knob 37135 3/19 Lim Ly; Lim Matthew Michaels Homes LLC $508,948 NA 1454 Bradberry 37130 3/2 Abernathy Donna; Abernathy Scott Kelley Candace; Kelley Candace M $500,000 $118 614 Amberly 37129 3/9 Allen Bradley D; Allen Elizabeth J Jernigan Carrie Lane; Jernigan Steven Benjamin $500,000 $152 2816 Wright Haven 37130 3/19 Sizemore Laurie E; Sizemore Richard T III Drees Premier Homes Inc $471,731 NA 2708 Dora Elizabeth 37129 3/26 Parker Robert W; Parker Valorie A Garvin Debbie K; Garvin Terry W $469,900 $149 1505 Blue Ridge 37129 3/21 Hart Ave M Mfb Inv Inc $465,000 NA 1703 Waterford 37129 3/16 Chance Corinne L; Chance Nathan S Mikell John; Mikell Karen L $462,500 $150 1921 Fairhaven 37128 3/13 Dando Jack Jr; Dando Valerie Southern Lifestyle Homes LLC $462,370 NA 2830 Presley 37128 3/21 Sivilaylack Chintana A; Sivilaylack Christopher Dethanong Black Mountain Builders LLC $459,900 NA 4410 Garcia 37128 3/8 Newsom Paul; Newsom Teresa New Century Builders LLC $456,900 NA 1032 Kingman 37129 3/15 Fouraker Kevin Ussery; Fouraker Kristy Chambers Sarah S; Chambers Sean M $454,900 NA 2711 Bertram 37129 3/22 Onello Maura E; Onello Timothy S Harrington Homes LLC $454,900 NA 188 Dobson Knob 37135 3/15 Valentine Jacqueline; Valentine Matthew Michaels Homes LLC $454,829 NA 1265 Ben Hill 37135 3/26 Newsom Cory H Hensley General S; Hensley Kathleen A $450,000 $139 338 Leconte 37128 3/27 King Ashley Corbin; King Jessica Swann Swann Suzanne; Swann Tim $450,000 $123 2717 Hatteras 37129 3/1 Miffleton Mlisa B; Miffleton Robert M Woodridge Homes LLC $449,900 NA 2828 Battleground 37129 3/16 Smithson Susan L; Smithson Terrence A Davidson Homes LLC $449,900 NA 1820 Jose 37130 3/16 Patel Navneet; Patel Rajendra Taylor Homes Inc $449,900 NA 2817 Earline 37128 3/5 Saputo Laura N; Saputo Samuel A Black Mountain Builders LLC $448,900 NA 513 Tybarber 37129 3/2 Scott Jason Lowell; Scott Lori Beth Heritage Custom Homes Inc $439,900 NA 209 Sweet Maple 37135 3/2 Sigurdsson Beth Ann; Sigurdsson Sigurdur Michaels Homes LLC $439,900 NA 11615 Highway 99 37153 3/8 Serfass Melissa S Pruitt Ben Alan; Pruitt Leslie Kay $436,000 NA 106 Long Creek 37037 3/26 Hyatt Cliff Cornejo Jesus Elias $435,000 NA 629 Urlacher 37129 3/1 Gannon Charles T; Gannon Melissa R Pope Vicky L; Pope Wayne T $435,000 NA 1610 Constellation 37129 3/16 Garcia Jorge A Luna; Luna Capri L; Luna Garcia Jorge A Southern Lifestyle Homes LLC $432,900 NA 2718 Morton 37167 3/19 Duff Thomas C; Duff Victoria Mashburn Amber; Mashburn John Patrick $430,000 $157 8025 Vineyard 37086 3/6 Bradley Carol Jane Whitworth Kirk; Whitworth Lee Ann $430,000 $122 3428 Allen Barrett 37129 3/15 Hudspeth Jeanne V; Hudspeth Thomas S Blackwell Lloyd J; Blackwell Michelle A $430,000 $171 7010 Harriswood 37129 3/29 HP TN I LLC Paran Homes LLC $430,000 NA 245 McClaran 37129 3/20 Conley Desiree; Conley Michael Douglas Harney Homes LLC $427,000 NA 4944 Saint Ives 37128 3/26 Tomlin Charles W Hedgwood LLC $426,500 NA 5401 High Jump 37167 3/29 Chen Yu; Lan Neng Feng DR Horton Inc $421,000 NA 7006 Harriswood 37129 3/12 Arnold Heather; Arnold Tom Paran Homes LLC $420,671 NA 310 Council Bluff 37127 3/20 Busbey Kevin David; Busbey Lori Dawn Stefanski John; Stefanski Kindril $410,000 $103 4928 Saint Ives 37128 3/23 Levy Michael; Levy Mindy Four Corners of TN LLC $405,000 NA 2831 Presley 37128 3/1 Davidge Andrea; Davidge Garrett M Excel Builders LLC $401,445 NA 473 Osborne 37130 3/20 Hover Ashlee E; Hover Judson M Cannon Douglas M; Cannon Jessica M $400,000 NA 239 McClaran 37129 3/28 Norwood Ashley; Norwood Kyle Harney Homes LLC $400,000 NA

Sumner County

Address Zip Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1499 Boardwalk 37066 3/1 Lockwood Patricia M; Lockwood William D Waites Joline; Waites Kyle $1,100,000 $152 657 Neals 37066 3/27 McKarns Jessica L; McKarns Steven D Vargas Michelle $1,050,000 NA 804 Plantation 37066 3/20 Lenz Gordon N; Lenz Trudy C Lawson Dana W; Lawson Julia J $826,500 $156 219 Harbor 37075 3/1 Cawthon Edward R; Cawthon Elvira Sheffey Ron C; Sheffey Teresa G $734,000 $205 925 Plantation 37066 3/5 Johnson Charles H; Johnson Eillen R Pendleton Tommy; Pendleton Wanda $730,000 $137 147 Island 37075 3/19 Batten Cherilyn M; Batten James W Jackson Martha A $699,900 $434 1678 Liberty 37066 3/7 Bedell David; Tode Joyce Rippy Angela B; Rippy Chris Jr $680,000 $159 988 Vinings 37066 3/15 Thompson Christina Jo; Thompson Cody Lane Drees Premier Homes Inc $675,513 NA 715 Shute 37075 3/14 Munden Molly M; Poss Robert Nathan Creekside Homes LLC $659,900 NA 956 Vinings 37066 3/9 McVey Joanna; McVey Steven Drees Premier Homes Inc $640,046 NA 1147 Chloe 37066 3/2 Hardwick Bryan A Raible Palmer A; Raible Robert R $625,000 $131 965 Vinings 37066 3/1 Teasley Christopher Allen; Teasley Kendra Denise Drees Premier Homes Inc $624,442 NA 933 Vinings 37066 3/14 Oxley Alison; Oxley Michael Drees Premier Homes Inc $600,000 NA 1023 Jarman 37066 3/2 Swearingen Barbara B; Swearingen James B Hardwick Bryan A $598,000 NA 1270 Twelve Stones 37072 3/9 Mittal Shilpi; Singh Aniruddha Drees Premier Homes Inc $584,814 NA 119 Spy Glass 37075 3/15 Benda Lydia K; Benda Scott D Gross Deborah L; Gross Greg J $574,900 $197 1011 Twelve Stones 37072 3/16 Schwendau Mike S; Wisniewski Lynnette M Huitink Jonathan; Huitink Rachelle $566,000 $136 414 Douglas Bend 37066 3/5 Engel Ryan Southern Ground Builders LLC $562,000 NA 108 Pembroke 37075 3/29 Temko Seth W; Temko Wendy A Farell Gregory W; Farell Suzetta K $545,000 $141 103 Scarbrough 37066 3/12 Settle Bryan K; Settle Megan A Anderson Cherilyn M; Anderson Todd M $540,000 NA 222 Waterview 37075 3/27 Hare Matthew T; Vaughn-Hare Pamela B Ruff Robert Monroe; Ruff Vivian Marie Long $537,900 $616 126 Harsh 37031 3/7 Hazelbaker Jeremy P Akins Kevin; Akins Martha D $530,000 $438 111 Keene 37075 3/1 Hubbard Joseph B; Hubbard Tracy L Oum Solyda $520,000 $120 132 Grandview 37066 3/20 Wade Penny S; Wade Ronald E Hampton Mohota D; Hampton Randall E $500,000 $138 104 Sundown 37066 3/15 Parker Laura Poole; Thompson Jason Joel Halcomb Homes LLC $500,000 NA 118 Thornwood 37075 3/9 Reed Edward R; Reed Michelle Roger Batey Const Co $497,950 NA 2182 Gorden 37066 3/26 Oneill Eric T; Oneill Faybria S Bowser Eileen; Bowser Robert C $493,000 $119 1025 Crimson 37075 3/22 Howze Heather; Howze Lon Henson Connie Smiley; Henson Kristine; Henson Steven $490,000 $137 176 Grandview 37066 3/9 Gilbraith Roger A; Wiggins Kristy L Jones Bradley D; Jones Elizabeth Hobdy $480,000 NA 1054 Dorset 37075 3/7 Harrod Sherry Anita Ragland Jon Marsh $479,900 $96 315 Archer 37075 3/7 Jent Molly C Towe Building Group LLC $469,900 NA 1626 Kelvington 37066 3/28 Gammon Heather Anne Pollard William R IV $462,500 $136 757 Turnbo 37066 3/2 Foster Robert J Brookfield Relocation Inc $460,000 $75 757 Turnbo 37066 3/2 Brookfield Relocation Inc Greene Jennifer Lee; Greene Michael D $460,000 $75 119 Dames 37066 3/26 Becker Julie B; Becker Ronald W Martin Family Living Trust $454,900 $124 1731 Foxland 37066 3/5 Navas Sajeena; Yoonus Navas Meritage Homes of TN Inc $451,866 NA 216 Lankford 37066 3/22 Morrison Angela Joy; Morrison Brian Keith Arnold Nell Ann W $450,000 $115 104 Melanie 37075 3/6 Williford Laura Michelle; Zona Jeffrey Francis Drees Premier Homes Inc $449,900 NA 1697 Noah 37066 3/14 McShan Valencia Yount Debra B; Yount Debra R; Yount Donald K $449,500 NA 1102 Claire 37066 3/26 Farrar Alicia A; Farrar Jesse G; Farrar-Hite Betsy B Southeastern Building Corp $447,100 NA 117 Joshuas 37072 3/2 Paligo Deborah F; Paligo Ryan Warden Kristin R; Warden Robert W $439,900 $125 121 Stark Knob 37075 3/12 Taylor Vivian Morgan Homes Inc $434,990 NA 127 Blue Ridge 37075 3/5 HP TN I LLC Hunter Sherry Tr; Sherry A Hunter Revocable Living Trust $433,500 $129 120 Houghland 37066 3/13 Depue Misty Mashae Southeastern Building Corp $430,059 NA 1024 Fenner 37066 3/26 Parker Bonita B; Steve M Parker Family Trust Meritage Homes of TN Inc $428,895 NA 108 Ascot 37066 3/2 Smith Joan E; Smith Stephen R Southeastern Building Corp $428,617 NA 160 Dayflower 37075 3/15 Escue Coty; Escue Lindsey Oxley Allison A; Oxley Michael D $427,000 NA 110 Ewing 37148 3/7 Rippy Angie B; Rippy Chris G Jr McDowell Jody; McDowell Rhonda $425,000 $111 1012 Fenner 37066 3/22 Kalchuk Rebekah; Kalchuk Samuel Meritage Homes of TN Inc $419,354 NA 1020 Fenner 37066 3/16 Hayes Laura Meritage Homes of TN Inc $417,598 NA 216 Riding Club 37066 3/21 Houser Matthew Mark; Houser Sally Adelmann Christopher Allen; Livingston Erika Irene $415,000 NA 1021 Smoke Rise 37075 3/29 Waller Anna M; Waller Don S Fleming Charles W; Fleming Kelly K $412,000 $125 132B Robertson 37031 3/6 Andrews Charles Lloyd; Helson Robert C Holt Gayle D; Holt Michael A $411,000 $138 315 Allen 37072 3/1 Allen Farms Investment LLC Williams Randall Elon; Williams Wendolyn $410,000 $175 1002 Atchley 37075 3/16 Attalla Magdy; Attalla Nagla Yon Patti L; Yon William A $410,000 $83 1004 Atherton 37075 3/27 Booker Edward Scott; Booker Jennifer Southeastern Building Corp $403,500 NA 1501 Drakes Creek 37075 3/7 Krawiec Kenneth S; Krawiec Quinn Coleman Mary C $400,000 $161

Wilson County