Top Middle Tennessee residential sales for February 2018

VOL. 42 | NO. 11 | Friday, March 16, 2018

Top residential real estate sales,February 2018, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 4516 Everett 37215 2/5 Pyles Ashley; Pyles Jason Blankinship James M $2,025,000 NA 2023 Otter Creek 37215 2/28 Vrabel Jennifer Lynn; Vrabel Michael G Old South Const LLC $1,999,900 $716 304 Maybelle 37205 2/28 Joyce Marie Eidson Revocable Trust Crowe Amber G; Crowe G Nelson II; McAdams Amber G $1,900,000 $361 3637 Richland 37205 2/16 Ann Gildemeister 2002 Trust Mike Ford Custom Builders LLC $1,825,715 NA 4414 Honeywood 37205 2/14 Courtney Brian; Williams Bradley Green Paige Chittom; Green Peyton N $1,725,000 $340 1212 Laurel 37203 2/26 Hayes Family Trust Ekholm Hans Mattias $1,606,250 NA 4416 Chickering 37215 2/1 Calendine Chad L; Calendine Dayla Joy MSMS Prop Trust $1,600,000 $248 118 Lauderdale 37205 2/28 Fili Carylee Adamushko; Fili Mark Dominick Lee Jordan; Peterson Jon $1,451,000 $627 403 Sunnyside 37205 2/28 Clark Amy Powell; Clark Craig Allen Joseph H Jr Estate $1,400,000 $335 3610 End 37205 2/20 Kirby Bonnie L; Kirby Jeff R Mike Ford Custom Builders LLC $1,396,835 NA 4406 Harding 37205 2/28 Terry Falon; Terry Shannon B Brooks Margaret; Brooks William L $1,275,000 $277 3729 Woodmont 37215 2/16 May James M; May Vivien H Vintage South LLC $1,275,000 NA 5500 Stanford 37215 2/8 Davis Ames; Hazinski Mary Fran Flink Aaron; Flink Michelle; Payne Barbara $1,260,000 NA 210 Paddock 37205 2/21 Kelley Everett Edward Jr Kelly Chris R; Kelly Lori J $1,250,000 $265 4430 Sheppard 37205 2/2 Sharp Kara B; Sharp Kevin H Thompson Bob F; Thompson Mary Battle $1,236,750 $3,513 300 Galloway 37204 2/20 Levin Family Trust DRG Prop LLC $1,200,000 NA 906 Westview 37205 2/7 Reynolds Annsley; Reynolds William Meyer Robert W Estate $1,147,525 $281 917 Caruthers 37204 2/20 Fort George Byran Pantheon Development LLC $1,145,243 NA 1606 7th 37208 2/5 Ridgel Jason Ludie Lou Holdings LLC; RXR LLC $1,100,000 NA 4400 Warner 37205 2/21 Decker Courtenay G; Decker William S III Hart Clayton W; Hart Karly W $1,100,000 $299 515 Church 37219 2/22 Lisa Robinson Giarratana 2009 Family Trust 505 Property LLC $1,000,000 NA 805 Brook Hollow 37205 2/5 Ribas Jennifer; Ribas Michael Montgomery Classic Const LLC $995,000 $500 4411 Granny White 37204 2/28 McNeill Kathryn K; McNeill Kieran P Jr Hauco LLC $986,775 NA 2002 Overhill 37215 2/1 Ferguson Gary Baird Aspen Const LLC $980,733 $786 610 Green 37215 2/20 Edwards Gregory Lee; Edwards Renee Susan Valenti Angelo C; Valenti Rachel $975,000 $219 700 12th 37203 2/28 Royal Frank S; Royal Pamela Robiskie Cynthia; Robiskie Terry $950,000 $454 3807 Brighton 37205 2/27 AJ LLC; Larimore Mark; Larimore Nancy Crenshaw James Timothy; Crenshaw Linda $950,000 $424 4241 Belmont Park 37215 2/16 King Kelly; King Roger Needham Jason Bailey; Needham Jessica $939,000 NA 4905 Idaho 37209 2/9 Eakin Robert L Build Nashville Db2 LLC $925,000 $483 1619 7th 37208 2/22 Small Karesse L; Small Ronald C Ludie Lou Holdings LLC; RXR LLC $913,000 NA 3207 Long 37203 2/20 Avsar LLC Margaret Mims Degeorge Living Trust Agmt $900,000 $488 7236 Old Burkitt 37013 2/12 Brentwood United Methodist; Village Church Nashville Hancock Michael L; Hill Houston E $900,000 $857 1003 Montrose 37204 2/15 Kwun Haeil; Rhee Chanhaeng Bronleewe Karin R; Bronleewe Matthew R $895,000 $258 1102 Montrose 37204 2/28 Cantrell Charles David; Cantrell Mindie Jolynn Alexander Jennifer S; Levine Jennifer Alexander; Levine Michael Asher $890,000 $308 920 Kirkwood 37204 2/2 Thomas Jeffrey Gordon; Thomas Maryann Jarou Talbert Const Advisors LLC $875,000 NA 3915 Caylor 37215 2/20 Deschenes Lise D; Nicholl Michael P Garrett Meredith; Urban Dev Group LLC $866,920 NA 901 Coral 37204 2/2 Murdock Christopher; Murdock Jennifer Wooten Nicole; Wooten P Nicole $860,000 $518 1212 Laurel 37203 2/14 Hodgson Cody McCann Sydney E $850,000 NA 121 Lincoln 37205 2/1 Damrell Emily Cathleen; Mosley Jason Michael 121 Lincoln Court Partners $845,000 NA 211 38th 37209 2/26 Penley Conally Davies; Penley William Charles Dulaney Lou Anne; Dulaney Scott; Dulaney Harold Scott $830,000 $1,140 815 Halcyon 37204 2/27 Eulau Nicholas M England Micaela; Reed Micaela E; Reed Samuel A $815,000 $249 111 Bellevue 37205 2/2 Knutson Michelle; Knutson Sally Thompson Keith E; Thompson Meredith M $810,000 $305 5441 Camelot 37027 2/20 Goodson Christopher R; Goodson Katherine A Special Needs Trust; Lawhon Elizabeth P Estate $810,000 $179 4321 Westlawn 37209 2/20 Crenshaw Linda; Crenshaw Timothy Munoz Daniel; Schlendorf Kelly H; Schlendorf Kelly H Ly $803,200 $250 1124 Granny White 37204 2/1 Ambrose John Loftin III; Nichols Leann Morton Hermanson Eric C; Hermanson Karen $795,000 $185 840 Woodmont 37204 2/26 Mattson Karen H; Mattson Mark D RMN Dev LLC $790,000 NA 2909 Parthenon 37203 2/14 Marano Catherine; Marano Steven Cartwright Brent $786,000 $337 4103 Lone Oak 37215 2/6 Hannibal Luke Joseph Carbine & Assoc LLC $785,000 NA 1019 Noelton 37204 2/1 Burger Arnold; Olson Lisajane Susan Mazzone Margaret C $783,000 $230 2220 11th 37204 2/2 Stroup David; Ward Allyssa S Q&A Holdings Gp $769,000 NA 1002 Grandview 37204 2/9 Nelson Mark A; Nelson Quincy Erin White Pines Building Group LLC $755,000 NA 3014 Hedrick 37203 2/1 Beck Deborah E; Beck Richard A Darter James Thomas; Darter Rachel McNabb $750,000 $307 915 Southside 37203 2/26 Eckert Barbara A; Eckert Bryan J Gremada Industries Inc $745,000 NA 1234 5th 37208 2/28 Bui Bryan; Smith Mariah Dudor Jonathan; Dudor Shannon $745,000 NA 117 Dunham Springs 37205 2/28 Lesser Craig S; Lesser Nancy S Crispin James Estate $708,000 $204 3493 Granny White 37204 2/13 Jernigan Jennifer L Nikkin Const LLC $705,900 NA 1613 Glen Echo 37215 2/15 Watson Austin Hoang Loc $705,000 NA 309 Church 37201 2/13 Fehr Clint G; Fehr Linda C Duerson Judy; Lawless Angie L; Miller J Brandon $700,000 $370 1400 Rosa L Parks 37208 2/2 Bastin Chris; Bastin Juliana Gillaspy Derek E $700,000 $362 2730 Sharondale 37215 2/21 Pfeffer Jason; Wilson Brittany Build Nashville DB2 LLC $699,900 $617 4219 Stammer 37215 2/2 Thompson Bob F; Thompson Mary Battle Haury & Smith Cont Inc $699,900 NA 837 Gale 37204 2/22 James R Murrell Irrevocable Trust Volunteer Builders LLC $699,900 NA 4110 Oriole 37215 2/20 Borgert Breanna M; Satterfield James M Gala LLC $699,000 NA 403 Brookfield 37205 2/21 Legacy Homes of Tn LLC Shell Mary Louise; Shell Thomas H $695,000 $312 1929 Kimbark 37215 2/12 Chadwell Emily; Chadwell Seth Aspen Const Holdings LLC $690,000 NA 1200 Eastland 37206 2/9 Feldstein Benjamin J; Feldstein Karen Louise Darnell Cheryl A; Darnell Thomas L $680,000 $222 114 Bellebrook 37205 2/2 Smith Elliott Gabriel; Smith Sara Darby Pappas Annette Dickenson; Breeden Jenny P; Cederholm Eva P; Pappas Annette D $675,000 $173 2616 Wayland 37215 2/5 Darnall Janet Hall; Darnall John Joel Marcus Kent; Marcus Marie $675,000 $240 1212 Laurel 37203 2/8 Panzegrau Beata; Stempniak Radoslaw Sommers Karen $675,000 NA 3209 Acklen 37212 2/7 Blair Abby Elizabeth; Blair Shawn; Blair Shawn William Tn Coolyst Prop LLC $659,900 NA 4915 Lealand 37220 2/7 Hammond Emily D; Hammond Michael P Jr Lynch Amy L; Lynch George B $650,000 $219 1112 Maplehurst 37204 2/20 Lipscomb University Jordan Barbara Leaver; Leaver Walter C III $650,000 NA 2309 Cisco 37204 2/7 Sears Beverly M; Sears Scott Richardson Callie Beatrice; Richardson Marla M $650,000 $248 1810 Warfield 37215 2/16 Harding John T Deskins Alexandra Hale; Deskins William Daniel $650,000 NA 1105 Stonewall 37220 2/5 Armour Elizabeth A; Armour Mark R Armour Joan Link $650,000 $221 914 Acklen 37203 2/6 Brackin Jill P; Brackin Wayne S Jr Chance Bryan A; Chance Randy E $650,000 NA 3615 Caldwell 37204 2/6 Reuter Andrew F; Reuter Kristy A Robinson John R $641,000 $137 617 13th 37206 2/12 Addison Thomas; Spence Emily Dy Const $639,900 $835 1905 Kimbark 37215 2/20 Brown Mark M; Link Mary E Cadence Const LLC $639,000 NA 811 Knox 37204 2/16 Ealey Gary; Ealey Michele Aspen Const Inv LLC $635,000 $391 4264 Jamesborough 37215 2/5 Vanpelt Andrew R; Vanpelt Avery T Caldwell Lauren C; Caldwell William M $616,000 $236 1627 Shelby 37206 2/5 934 Jefferson LLC Houser Eliot B; Houser Kristine $610,000 $246 1056 Parkwood 37220 2/2 Lyons Joel; Lyons Lindsay Gingles J Mark $600,000 $292

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1160 Manley 37027 2/28 Mathis Evan B Separate Property Trust Degarmo Edward A; Degarmo Susan E $2,300,000 $347 1464 Witherspoon 37027 2/22 Cucci Theodore L Living Trust Schumacher Homes LLC $2,197,000 NA 5 Oxmoor 37027 2/28 Lynn Michael Lance Burton Pv LLC; Pv Burton LLC $1,950,000 $205 1507 Amesbury 37069 2/8 Meinhart Bradon; Meinhart Tracy Hidden Valley Homes LLC $1,539,000 NA 813 Sneed 37069 2/15 Barnes Desiree B; Barnes Robert K Zelenik Dana W; Zelenik William L $1,520,000 $333 6 Wentworth 37027 2/23 Askvig Gary; Askvig Jeanne Richards Ricki M $1,380,000 $233 2009 John J 37067 2/2 Locke Vicky Lynn McGehee; McGehee Locke Vicky Lynn Wochomurka Charles F III; Wochomurka Jayne T $1,300,000 $263 3224 Baker 37064 2/13 Gibson Wayne Hicks Ashley; Hicks David J $1,290,000 $240 1080 Stockett 37221 2/2 Needham Jason B; Needham Jessica Dow Richter Dina; Richter Henry William $1,269,000 $194 3304 Bridle Path 37179 2/20 Trotter Catherine; Trotter John H Jr Hillside Homes Inc $1,262,250 NA 9 Winged Foot 37027 2/23 McGillivray Elizabeth A Trust; Mcgillivray Robert K Trust Dangelo Elizabeth Ann Revocable Living Trust $1,250,000 $162 4344 Carothers 37064 2/23 DS Colletta Park Sub LLC Watkins Patti Sue $1,250,000 $446 9636 Monaco 37027 2/2 Davis Kimberley Perkins; Davis Robert Arnold Homes LLC $1,206,679 NA 1505 Fleetwood 37064 2/8 Gnavi David W; Gnavi Kathleen A Going Karen L; Going Richard L $1,200,000 NA 8222 Glover 37027 2/5 Meinema Melissa Danielle; Meinema Nicholas Charles Thompson James Scott $1,190,000 NA 7484 Wellwood 37046 2/6 Poole Marabeth; Poole Michael Franks James Christopher David Jr; Franks McClain B H $1,100,000 NA 9553 Sanctuary 37027 2/5 Bank of America Jaeger Deborah A; Jaeger Lloyd E $1,079,960 $166 1018 Main 37064 2/7 Gottlieb Katherine Joyner Brasfield; Gottlieb Randall Douglas Kriebel Patricia G; Kriebel Robert S $1,075,000 $230 9519 Elmbrooke 37027 2/5 Patel Ronak H Khana Nazera; Rasheed Bazyan $1,065,000 NA 9209 Duncaster 37027 2/26 Moody Edward K; Moody Megan W Turnberry Homes LLC $1,063,220 NA 7488 Wellwood 37046 2/2 Butler Jacquelyn L; Butler Robert C TN Valley Homes Inc $1,049,000 NA 526 Midway 37027 2/13 Cochran Heather; Cunningham Christopher Phillips Gerald W; Phillips Mary A $965,000 $177 105 Everbright 37064 2/12 Yezerski John Allen; Yezerski Martha Marrs Oesterle Family Revocable Living Trust $950,000 $331 1107 Vaughn Crest 37069 2/21 Myers L Amanda; Myers Steven D 2015 Lucas Family Trust $948,750 $165 1508 Cayce Creek 37179 2/7 Klarner David; Klarner Jennifer Poole Marabeth; Poole Michael D $925,000 $188 8253 Frontier 37027 2/1 Pellegrino Frank M; Pellegrino Janna Ashkazari David; Ashkazari Laura $922,900 $213 4609 Nadine 37064 2/7 Talley Michelle; Talley Stephen Mark Clark Elizabeth Trigg; Clark Jeffrey $915,000 NA 8521 Highland Rim 37046 2/22 Warren Robert M; Warren Shannon N Ford Mike Custom Builders LLC $913,883 NA 9109 Sebastiani 37067 2/27 Giannotti Daniel C; Giannotti Jennifer Anne Faggioni Jan D; Faggioni Nancy R $907,500 NA 1802 Fordgate 37027 2/20 Muthiah Natarajan; Muthiah Umayal Drees Premier Homes Inc $901,600 NA 703 Stonewater 37064 2/23 Moll Angela J; Moll Wallace V Jr Martin Cinda A; Martin Victor L $900,000 $207 9623 Mitchell 37027 2/26 Rubino Jason Michael; Rubino Trisha A Steffes Lorene K; Steffes Ronald C $898,000 $143 149 Timberline 37069 2/6 Thompson Heather; Thompson John Preston Gillman Mark David Family Trust; Pfaff Jodi L Revocable Trust $867,450 $216 147 Governors 37027 2/28 Stella Patrick J; Stella Sheila R Nasserizafar Anooshah; Nasserizafar Sheila $866,357 $196 207 Milbrook 37027 2/14 Rome April M; Rome Garrett W Kim Andrew H; Kim Nancy H $864,900 $223 5221 Heathrow Hills 37027 2/28 Chang Ting; Morgan Michael J Grout James M; Grout Paula M $850,000 $195 2055 Parker Hollow 37135 2/20 Cheek David Lynn; Cheek Shelley Marie Ewing Joy D; Ewing Larry E $846,000 NA 2003 Ivy Crest 37027 2/13 Usmani Rana S; Usmani Sajid W Pulte Homes TN Limited Partnership $845,118 NA 1547 Fleetwood 37064 2/16 Camaione Dorothy; Camaione John P Ford Mike Custom Builders LLC $842,385 NA 9195 Keats 37064 2/23 Durnin Sandra L Ford Mike Custom Builders LLC $832,170 NA 7660 Barnhill 38476 2/15 Schreiner Stephanie Gouge Linda; Gouge Scott $830,000 $188 1815 Ivy Crest 37027 2/14 Porter Kelly; Porter Scott Stone Kenneth III $824,500 $200 4400 Ivan Creek 37064 2/12 Bright Rebekah; Bright Ryan L Meinhart Bradon; Meinhart Tracy $810,000 NA 5601 Parker Branch 37064 2/5 Peacock Amanda K; Peacock James Oliver Montgomery Classic Const LLC $806,611 NA 1569 Championship 37064 2/13 Lubbers Mark; Maldonado Michelle Miller Annette M; Miller Mark M $800,000 $180 7024 Moores 37027 2/6 Clayton George H; Clayton Pamela T Witt Dee Cooper; Witt Elizabeth H $800,000 $346 4055 Old Light 37014 2/7 Goodner Chasity F; Goodner James B Legacy Homes of Tn LLC $797,272 NA 2009 Ivy Crest 37027 2/15 Kawell Dianna L; Kawell Robert W Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Ltd Part $777,875 NA 4106 Old Light 37014 2/16 Allen Derron E; Allen Yatrea Q Dennis; Dennis Allen Yatrea Q Cadence Const LLC $775,400 NA 9064 Chardonnay 37067 2/27 Mettee Michael Maurice; Mettee Sarah Giannotti Daniel; Giannotti Jennifer $765,000 NA 902 Grapevine 37221 2/27 Stringer John; Stringer Karen Deschenes Lise; Nicholl Michael $764,000 $240 320 Hamlets End 37067 2/5 Furman Charles B; Furman Kimberly L Miranda Karen J 2007 Declaration of Trust $760,000 $153 6012 Moss Rose 37027 2/27 Patton Amanda; Patton James Stevens Chad; Stevens Mitzi $760,000 $230 8917 Calendula 37046 2/21 Jarrett Marcie G; Jarrett Marco A Ford Mike Custom Builders LLC $759,900 NA 1572 Championship 37064 2/5 Baker Keith Lyst Aimee M; Lyst Nathan $755,000 $204 303 Battery 37064 2/14 Norton Chad Earl; Norton Marilyn Ruth Arnold Lillian A; Arnold Lipsey R $750,000 $159 102 Stream Valley 37064 2/23 Erwin Albert Sidney Sr; Erwin Barbara P Allen Brenda Lowery $745,000 $162 1008 Orchard Hill 37014 2/8 Goodwin Derek; Goodwin Lorraine Deserio Dave; Deserio Jennie $745,000 $178 2037 General Martin 37064 2/20 Risinger Alexis; Risinger Matthew Ford Mike Custom Builders LLC $744,800 NA 2533 Belle Brook 37067 2/22 Blue Diamond Real Estate LLC Hilliard Linda; Hilliard Todd $735,500 NA 3517 Creamery Bridge 37179 2/27 Beachum Cari Ann; Beachum David Andrew Encore Const LLC $735,000 NA 4025 Camberley 37064 2/22 Hodges Genous Sanders Iv; Hodges Keri Leigh Ford Mike Custom Builders LLC $730,120 NA 1029 Lawson 37135 2/8 Judd Jason; Judd Laura Turnberry Homes LLC $728,754 NA 9405 Atherton 37027 2/16 Bonner Kari Ann; Bonner Michael Mladenoff Kasindra A Dayton $728,000 $210 6309 Tupper 37027 2/1 Trinkler Jennifer Bell; Trinkler Owen Charles Turner Barbara B; Turner James F Jr $725,500 $217 304 Redding 37135 2/14 Breuer Gwendolyn K Revocable Trust #1; Dickey Steven J Revocable Trust #1 Jones Company of TN LLC $707,310 NA 431 Larkhill 37135 2/28 Alvarez Jesse; Alvarez Kimberly L Drees Premier Homes Inc $703,137 NA 196 Azalea 37064 2/5 Sk2 Prop LLC Miles Rhonda L $699,000 $137 9715 Onyx 37027 2/16 Vicary John C; Vicary Michelle K Ronan Deanda L; Ronan Timothy J; Ronan Timothy R $689,900 $186 9224 Moon Glow 37067 2/13 Massoni Dianne L; Massoni Richard E NVR Inc; Ryan Homes $685,614 NA 7048 Crimson Leaf 37046 2/28 Stafford David; Stafford Lyndsay Jones Company of TN LLC $682,470 NA 745 Alameda 37135 2/16 Tanon Vilmarie Joan; Williams Charles Thomas DR Horton Inc $665,294 NA 2001 Catalina 37135 2/2 Jones Slack Mashekia V; Slack Robert T Kondor David A $655,000 $139 7040 Crimson Leaf 37046 2/28 Biedenharn Elizabeth; Biedenharn Richard Jones Company of TN LLC $652,275 NA 2018 Hornsby 37064 2/2 Slater Donna M; Slater Keith A Brenley Crossing Partners LLC $651,230 NA 405 Wilson 37027 2/15 Ewing Michael R; Ewing Susan E Fenner Bruce; Fenner Christine $650,000 $189 122 Brooksbank 37135 2/26 Stacey Jennifer D; Stacey Patrick D Jones Company of TN LLC $649,582 NA 656 Vickery Park 37135 2/20 Yarbrough Eric G; Yarbrough Tanya M Barlow Builders LLC $647,500 NA 4014 Camberley 37064 2/16 Johnson Mark A SLC Homebuilding LLC $639,208 NA 269 Snowden 37064 2/7 Steenman Matthew Bernardus; Steenman Robin E Kothen Erik R; Kothen Samantha M $638,000 NA 1009 Oleander 37064 2/27 Stovall Deena J; Stovall Michael A Beachum Cari A; Beachum David A $637,500 NA 1528 Boreal 37027 2/16 Baird Shawn S; Barid Alysa D Creque Byrant; Creque Dana; Nooe Dana $635,000 $148 2091 McAvoy 37064 2/26 Myers John David Jr Celebration Homes LLC $629,900 NA 728 French River 37135 2/1 McGarvey Cindy A; McGarvey Thomas D Drees Premier Homes Inc $628,355 NA 4108 Owen Watkins 37067 2/26 Simmons Grant; Simmons Sharon Winters Linda G; Winters Rick L $628,000 $178 6437 Arno 37046 2/20 Hart Aaron; Hart Shannon Blake Alex G; Blake Valeri $625,000 $138 1720 Danforth Park Close 37027 2/9 Barnes Joseph; Barnes Mary Catherine Hayden Christopher Lee (Estate Of) $624,000 $176 109 Ashlawn 37064 2/20 Estes Linda J; Estes Thomas L Meneguzzi Ashlyn; Meneguzzi Brian $623,500 $204 3775 Ronstadt 37179 2/8 Pimentel Gloria J; Pimentel Richard A Shaw Enterprises LLC $622,500 NA 1723 Stillwater 37027 2/23 Hargis Amy C; Hargis Scott E Jackson Albert Daniel III; Jackson Alison Ann $620,000 $153 1417 Wolf Creek 37135 2/20 Beach Evan; Beach Katelyn Yarbrough Eric; Yarbrough Tanya M $614,900 $147 6000 Farmhouse 37067 2/12 Morris Amber; Morris Jeffrey Patterson Company LLC $612,662 NA 809 Fountainhead 37027 2/22 Scott Austin Matthews; Scott Sara Elizabeth Underwood Betty R Revocable Living Trust $612,500 $257 4205 Buckeye 37014 2/16 Terrell Dawn Arant; Terrell Lewis Neal III Drees Premier Homes Inc $611,400 NA 123 Obree 37064 2/13 Julian Chandler Blake; Julian Erin Francis Mallard Homes LLC $611,290 NA 501 Solomon 37064 2/8 Haislip Marcus Morgan Kimberly B; Morgan Robert C $603,400 $167 433 Beauchamp 37067 2/22 Knight Annika L; Knight Christopher R Zelkind Matthew S; Zelkind Susan $600,000 $155

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 5582 Rock Springs 37167 2/15 Garcia Carina Angulo; Guzman Rafael Saul Jimenez Arnold Bradley K; Arnold Jennifer Marie $779,000 $169 1107 Julian 37128 2/21 McQuary Mary Geralyn Holmes By Design LLC $731,693 NA 1007 Rosemont 37167 2/15 Islam Lutfa; Islam Nazrul Windrow Stacy; Windrow Vincent $617,000 $124 2642 Big Eagle 37127 2/16 Lord Alan G; Lord Neena Jones Karen E; Jones Ricky L $609,000 $121 1407 Northwoods 37130 2/26 Dodge NP Jr & Nat Equity Inc Trust Agmt; Dodge NP Jr Trust Agmt Petito Rick T; Petito Shannon K $597,000 $98 1407 Northwoods 37130 2/26 Cleveland Charles R Jr; Cleveland Susan J Dodge NP Jr & Nat Equity Inc Trust Agmt; Dodge NP Jr Trust Agmt $597,500 $98 4518 Veterans 37060 2/15 Barker Harold Grey III; Lawrence Lisa Marie Tepp Wright Family Real Estate Part LP; Wright Mark Thorne; Wright Mary Kathryn $595,000 $273 10690 Lascassas 37118 2/5 Kelley Robert L; Kelley Tonya M Simmons Builders Inc $549,900 NA 208 Sweet Maple 37135 2/26 Nugent Annie; Nugent Michael A Jr Michaels Homes LLC $537,197 NA 250 Blair 37086 2/1 Kincaid Kristin C; Kincaid William B III Parker Robert W; Parker Valorie A $529,000 $193 7452 Magnolia Valley 37060 2/16 Parker Mary L; Parker Wesley T Tribout Danielle Lynnette; Tribout Joseph William $525,000 NA 120 Dobson Knob 37135 2/5 Whitaker Abraham; Whitaker Veronica Michaels Homes LLC $483,762 NA 4527 Tombee 37128 2/20 Webb Carolyn Parker; Webb John David Sanders Amy Elizabeth; Sanders William Melvin $474,900 NA 636 Urlacher 37129 2/27 Haynie Dawn L; Haynie Keith L Avena Edward B; Avena Sandra A $470,000 $177 3218 Folcroft 37130 2/1 Ahmad Maha; Hijaz Naser F Cusick Michelle; Cusick William $466,900 NA 4334 Brazelton 37128 2/12 Sturm Anna L; Sturm David J Southern Lifestyle Homes LLC $457,808 NA 8286 Rocky Fork Almaville 37167 2/7 Scollins2 Prop LLC Cunningham Dana; Cunningham Kenneth $451,000 $180 609 Andy Peach 37128 2/2 Apple Ann M; Apple Robert L Jr Kelley Robert L; Kelley Tonya M $446,000 NA 1335 Heather 37128 2/27 Fleenor Dustin; Fleenor Mary Catherine Lee Arch V Jr; Lee Crystal M $444,900 NA 3110 Robinwood 37128 2/9 Gayle Duane; Gayle Siriwan M Black Mountain Builders LLC $439,900 NA 1517 Marathon 37129 2/13 CJ Prop Mgmt LLC Mason Wendi $432,000 NA 2062 Alexander 37130 2/22 Daigle Andrew; Daigle Jean Denise Caronna Cosimo; Caronna Deborah A $429,500 $98 2217 Lionheart 37130 2/21 Yodis Dawn A; Yodis Hilary; Yodis Justin M; Yodis Richard M Caywood Builders LLC $424,900 NA 103 Anawalt 37086 2/21 Farley James E; Farley Sharron Alexander George $423,400 NA 2978 Coleman Hill 37153 2/2 Taylor Heath M Ramsey James A Jr; Ramsey Paige M $420,000 $288 1808 Jose 37130 2/7 Edmundson Evelynne; Edmundson Sherederick A Summit Builders Corp $417,900 NA 1434 Neutrino 37129 2/15 Keener Jamie; Keener Paul Jarrett Marci G; Jarrett Marcie G; Jarrett Marco Alfred $415,000 $120 2036 Woodcliff 37167 2/9 Lively James S III; Lively Linda V Peters Acacia L $409,500 $125 7026 Harriswood 37129 2/8 Pirtle Kelvin; Pirtle Shantrell Paran Homes LLC $406,640 NA 1151 Farmhouse 37085 2/2 Spurgeon Jody; Spurgeon Shane Turk Jennifer Dematteo; Turk Michael J Jr $400,000 $115 4408 Benjamin Franklin 37086 2/21 Amaoutis Dimitrios; Amaoutis Michael Crain Peggy; Crain Rodger; Horn Amanda Leanne $399,900 NA 2230 Tanglewood 37130 2/20 Mabry Carmen; Mabry Christopher R Romero Julio C Iv; Romero Natasha Marshall $399,000 $130 2715 Bertram 37129 2/5 McCurry Marty; McCurry Sherri Michaels Homes LLC $398,816 NA 115 Black Hawk 37127 2/27 Johnson Anthony R; Johnson Kizzie Bell-Kulikowski Tracey D; Kulikowski Jeff $397,900 $91 1324 Rhonda 37037 2/26 Ussery Brandi B; Ussery Thomas A Devault Homes Inc $394,000 NA 7326 Farmington 37085 2/27 Hoffman Joan; Hoffman John Allison Anthony J; Allison Toyi E $393,000 NA 1931 Splash 37130 2/2 Vang Kou; Yang Yer Thompson Wyatt $389,900 $115 3421 Cortona 37129 2/27 Dave Devila; Dave Parthiv Landmark Homes of TN Inc $389,900 NA 601 Ruby Oaks 37128 2/26 Pace Danya Rae; Pace Joseph Randall Harney Homes LLC $385,950 NA 5401 Rooker 37167 2/16 Jaegar Ashley Shea Bowling; Jaegar Michael Paul Jones Cynthia Ann; Jones Tommie Craig $383,000 $113 1320 Balson 37128 2/2 Campbell Helen; Campbell Thomas Parker Beverly; Parker Matthew G J $380,000 $111 3919 Gilreath 37127 2/20 Cathey Andrea R; Cathey Brian C Summit Builders Corp $379,900 NA 6316 Paper Bark 37128 2/21 Oakley Adam B DR Horton Inc $379,620 NA 6209 Birchtree 37128 2/21 Ray Jacqueline M; Ray Terrance A DR Horton Inc $378,550 NA 2335 River Terrace 37129 2/1 Humnicky Michael S Deck Alan; Deck Jean $375,000 NA 3692 Jefferson 37129 2/5 Ayad Ashraf Magdy; Hana Hana Shawky Labib; Ibrahim Nabil Fouad Nasr Shams Prop LLC $375,000 $290 5407 High Jump 37167 2/13 Patel Vimal DR Horton Inc $373,940 NA 7016 Merlot 37167 2/27 Metry Ashraf; Metry Ashraf; Metry Mona; Metry Mona M Shivers Christina W; Shivers Michael A $373,000 $139 4952 Saint Ives 37128 2/12 Drake Derek Linn; Drake Ellen Courtney Wyatt J Homes LLC $370,000 NA 7668 Knobdate 37167 2/26 Caldwell Jonathan Southwest Prop LLC $370,000 NA 1915 Scarlett 37130 2/2 Ruzicka Joseph Vernon III Hall Norma Jean; Robinson Christopher A $368,061 $127 4210 Winslet 37167 2/1 Naeim Nagwa M; Naeim Sarwat N DR Horton Inc $366,415 NA 1310 Rivercrest 37129 2/2 Billingslea Steven C; Billingslea Tana L Brown RHB LLC $364,900 NA 2100 Nunley 37153 2/8 Hinote Amanda Mayo; Hinote Timothy Noel Dando Jack; Dando Jack Jr; Dando Valerie; Dando Valerie A $363,000 NA 5207 Saint Ives 37128 2/27 Edwards Jacqueline Paige Smith David $362,000 $124 4313 Whirlaway 37127 2/9 Clark David Raymond; Clark Elizabeth K Thompson Phyllis V $359,900 $141 2816 Kipling 37128 2/27 Janetvilay Bounthavy; Janetvilay Kari NVR Inc; Ryan Homes $359,100 NA 5157 Prickly Pine 37129 2/9 Shelton Kenneth B; Shelton Terri Henley Donald Const LLC $354,999 NA 2511 Choctaw 37129 2/23 Wadham Allison W; Wadham Lawrence P Bailey Robin R; Bailey Vincent E $354,900 $150 7896 Lebanon 37129 2/20 Rapko Bill; Rapko Elexis Eaton Amanda Jill; Eaton Charles Daniel; Murray Amanda Jill $350,000 $125 1239 Lunar 37129 2/23 Hunsicker Joshua; Hunsicker Rebecca L Hobt Kevin; Hobt Tracey $350,000 $111

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 142 Riviera 37075 2/13 Tony Wayne Breeden Irrevocable Trust Cortese Lisa R; Cortese Tony J $1,012,500 $128 1010 Isaac Franklin 37066 2/13 Sadler Dale Anthony; Sadler Magda Vivien Pace Family Revocable Trust $675,000 $197 103 Melanie 37075 2/22 Hubbard Matthew; Hubbard Sarah B Drees Premier Homes Inc $668,215 NA 195 Caudill 37075 2/20 2016 Joy Carter Trust; Carter Joy L Tr Butler Joseph C; Butler Shelly G $610,000 $139 1006 Gadwall 37075 2/20 Camarena Carlos C; Camarena Rebecca Beckner Jason Edward; Beckner Melissa Freeland $548,000 NA 149 Fountain Brooke 37075 2/20 Brown Brittney S; Brown Matthew A Drees Premier Homes Inc $529,900 NA 1079 Tower Hill 37075 2/20 Cupid Corena C; Cupid Grafton Z Jr Wheeler Const Co $485,950 NA 120 Saranac 37075 2/6 Cassetty Chrystal; Cassetty Timothy Wright Daryle E; Wright Tamira R $478,000 $105 102 Ashington 37075 2/12 Johnson Christine Keller; Johnson James Greg Celebration Homes LLC $477,111 NA 271 Grandview 37066 2/27 Nash Ashlee Ann; Nash Randolph R Jr Rick Troutt Builders LLC $459,000 NA 1075 Tower Hill 37075 2/6 Huynh Hieu Wheeler Const Co $449,950 NA 1107 Summerstar 37066 2/26 Padgett Brett Leon; Padgett Wendy Jane Halcomb Homes LLC $439,950 NA 123 Stark Knob 37075 2/7 Byrd Hy Fitzgerald; Byrd Morgan Marie Morgan Homes Inc $438,000 NA 129 Houghland 37066 2/13 Moss Bruce II; Moss Jennifer T Southeastern Building Corp $433,060 NA 144 Rock Bridge 37066 2/13 Eberle Edward B; Eberle Sue Crook Charles; Crook Vanessia $431,500 $93 687 Harris 37066 2/21 Self Natalie Nelson Thompson Justin A; Thompson Rachel G $429,500 $147 1029 Jarman 37066 2/22 Ioannou Dorothy; Ioannou John FFT $429,000 NA 327 Archer 37075 2/20 Bilyeu Chase; Bilyeu Emily Towe Building Group LLC $415,000 NA 1120 Fairvue Village 37066 2/16 Barron Grant Hackbarth Deborah; Hackbarth Scott $412,500 NA 193 Spy Glass 37075 2/14 Dubiski Chad M Miller Kerry D; Miller Wendi L $410,000 $115 143 Waterview 37075 2/27 Davenport Drew; Daveport Elsbeth Farmer Benjamin William Ian; Farmer Laura A Washington $405,000 $301 649 Fall Creek 37072 2/12 Patel Ripal R Meritage Homes of TN Inc $399,955 NA 1031 Brixton 37075 2/9 Wilkins Jeffrey; Wilkins Lindsey Hendon Chris; Hendon Rhonda $399,900 $110 124 Grindstone 37066 2/9 Aberg Jessica H; Aberg Tyler G Clayton Prop Group Inc $397,699 NA 277 Rock Bridge 37066 2/20 Georges Family Trust Dildy Barbara F $397,000 $152 1551 Drakes Creek 37075 2/22 Dunn Inger J; Dunn James C Lennar Homes of TN LLC $394,736 NA 1009 Broughton 37066 2/20 Vaclavik Joseph Jr Dogherra John William; Lohmann Sharon Renee $389,900 NA 1009 Crimson 37075 2/9 Holt-Taylor Laura; Taylor Donald Nordhoff Auren; Nordhoff Mitch $388,700 $135 113 Saranac 37075 2/13 Dieter Carrie Chothmounethinh Kay; Chothmounethinh Phaythoune $385,000 $99 319 Archer 37075 2/20 Jones Diane G; Jones Scott D Morgan Homes Inc $383,380 NA 181 Ferdinand 37066 2/14 Williams Wendy M Clayton Prop Group Inc $379,090 NA 533 Goodman 37066 2/7 Thompson Kimberly D; Thompson Shawn P NVR Inc $377,156 NA 185 Ferdinand 37066 2/13 Oaks Ashley Ayn; Oaks Brian James Clayton Prop Group Inc $375,865 NA 1006 Orange Blossom 37075 2/9 Finch Avery Donnell; Finch Takita Lafay Dennis Albert B Jr; Dennis Karlynne M $374,900 $102 754 Canter 37075 2/13 Moak Richard C; Moak Susan H Clayton Prop Group Inc $374,225 NA 1001 Golden Leaf 37075 2/21 Reed Adam; Reed Keely Brown Brittney S; Brown Matthew A $372,000 $116 311 Tanglewood 37075 2/12 Lura Ashley J; Lura Jacob M Lennar Homes of TN LLC $371,914 NA 106 Walnut 37075 2/6 Urfer Billy O II; Urfer Pamela J Ferrell James G Jr; Ferrell Roberta $370,000 $135 214 Calumet 37066 2/21 Hall Alvin E Jr; Hall Craig A; Hall Karen W Clayton Prop Group Inc $369,725 NA 400 Raintree 37075 2/26 Radish Elisabeth Beale; Radish Evan Gary Joyce Ann Mammano Family Trust $368,000 $119 434 Jones 37075 2/5 HP TN I LLC Reece Dana T; Turner Ann M Estate $366,500 $112 323 Tanglewood 37075 2/1 Oleary Allison Bridget; Ura Noah Benjamin Lennar Homes of TN LLC $360,510 NA 149 Ferdinand 37066 2/20 Duke Alan D; Duke Dale L Bagwell Elizabeth A; Bagwell Walter V III $360,000 NA 206 Spring Valley 37048 2/1 Hometex Pro LLC Davis Barbara P $360,000 $197 647 Bonita 37075 2/21 Mulhy Emlah; Saleh Ahmed Mohamed; Saleh Mohamed Omer Jordan Jamie L; Jordan Michael J $360,000 $133 1105 Wrights 37066 2/7 Smith Nancy Metcalf; Smith Steven Jay Frensley Judith L; Frensley Thomas P $359,900 $141 161 Trail Ridge 37075 2/6 Roy Angela M; Roy Christopher J Wherry Dana; Wherry Randall Colton $356,100 $116 1549 Drakes Creek 37075 2/12 Ross Patricia A Lennar Homes of TN LLC $355,891 NA 120 Cape Private 37066 2/12 Lambo Cindee Meritage Homes of TN Inc $355,294 NA 814 Bauman 37066 2/5 Payne James David; Payne Joy G Thomas Diane M; Thomas Keith A $355,000 NA 177 Ferdinand 37066 2/26 Veale Sarah A Clayton Prop Group Inc $350,935 NA 502 Redstone 37066 2/7 Brackeen Paula R Roney Kathy L; Roney Steven C $350,000 $107

