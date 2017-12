Top Middle Tennessee residential transactions for November 2017

VOL. 41 | NO. 50 | Friday, December 15, 2017

Top residential real estate sales, November 2017, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 308 White Swans 37027 11/21 Sanfilippo Family Trust Clinton S Higham Living Trust; Tuck Nancy Lee $5,000,000 $605 6 Inveraray 37215 11/16 Bloom Lance Bloom Debra F; Bloom Mark J $3,000,000 $268 4121 Franklin 37204 11/7 Baskin Roger Epstein & Underwood LLC $3,000,000 $325 306 Jackson 37205 11/3 307 Jackson Boulevard Trust Haury Judy B; Haury Karl E Jr $2,650,000 $933 4301 Forsythe 37205 11/29 Hardie William H III Dinkins John H; Dinkins Rosemary M; McIlhenny Rosemary Goodwin $2,560,000 $423 2018 Fransworth 37205 11/15 Jackson Harold E III Hopp Robin; Hopp Stanley $2,399,000 $320 714, 716 Russell 37206 11/15 Russell Street Trust Haverkamp David L; Rosenthal Kate $2,350,000 $649 37 Northumberland 37215 11/30 Burks Amy L; Burks Robert M Butlak Lisa C; Usdan James M $2,150,000 $326 1205 Robinson 37138 11/22 ECG Old Hickory LP Robinson Lana C $1,900,000 $332 4242 Lindawood 37215 11/30 Crosby Colin G; Crosby Kalyn B Hedley T Powell; Scroggins Deborah $1,850,000 $563 2000 Tyne 37215 11/2 Speed Joelle F; Speed Richard L Jr Reeves Derril W; Reeves Margaret D $1,850,000 $252 4417 Chickering 37215 11/8 Peaches Brown Trust West Gudrun L; West Robert R $1,795,000 $288 142 Heady 37205 11/30 Wenkoff Carman; Wenkoff Elaine E-Ling JGLAC GP $1,710,000 $686 6 Lynnwood 37205 11/16 Kay K Alexander Revocable Trust Owen David P; Owen Judith J $1,600,000 $306 3908 Trimble 37215 11/17 TYC Land Trust Baldwin Elizabeth $1,587,500 $297 1600 Windy Ridge 37027 11/30 Darter James; Darter Rachel Lyons Anna; Lyons Jeremy H $1,518,050 NA 2708 Tyne 37215 11/14 Doherty Nicole; Doherty Terrence Uden James L; Uden Shaheen Whittington $1,500,000 $255 700 12th 37203 11/14 Nicole John Property Trust Turner Barbara B; Turner James F Jr $1,500,000 $488 100 McArthur Ridge 37220 11/6 Johnson Ashley Fitzpatrick; Johnson Robert Derek Saks Brigitte Demeyer; Saks Samuel R $1,475,000 $216 1129 Radnor Glen 37027 11/14 Davis Adam J; Davis Kathleen E Schreiber Jennifer; Schreiber Scott P $1,475,000 $182 1134 Sewanee 37220 11/30 Terrell Daniel J; Terrell Kelly M Barrick James Robin; Barrick Kim Canfield $1,475,000 $345 206 Jones 37027 11/1 Cole Melissa D; Cole Taylor D Legend Homes LLC $1,444,859 NA 62 Duxbury 37215 11/6 Chuck & Carole Meyer Family GST Trust Ruykhaver Catherine; Ruykhaver Jonathan Blake $1,440,000 $186 958 Battery 37220 11/28 Phillips Laurissa; Phillips Walter Joseph IV Argo Lindsay C; Argo Seth Matthew $1,425,000 NA 180 Haverford 37205 11/8 Pickel James R III; Pickel Kathryn K Zurich Homes Inc $1,409,639 $979 1709 Sweetbriar 37212 11/14 Odell James B; Odell Lisa A Getty Julian Keith; Getty Kristyn E; McNey Greg S $1,150,000 $252 1141 Crater Hill 37215 11/3 1141 Crater Hill MSR Group LLC Resha Gwenn B; Resha Louis Jr $1,150,000 $126 400 Fairfax 37212 11/27 Brewer William C; Wilson Robert M Stokes Leann S; Stokes Lowell $1,100,000 $271 2000 Ashwood 37212 11/21 Patrick Dawn G Aspen Construction LLC $1,095,000 NA 4334 Coral 37204 11/13 Bauchat Jeanette Renee; Wong Christopher Rankin James Kevin; Rankin Mia N $1,087,500 $270 740 Darden 37205 11/1 Suntrust Bank Scoville Brenda J; Scoville Steven P $1,084,185 $186 5303 Nevada 37209 11/29 Malin Bradley A; Malin Sara Z Roach Tara L; Soper Paul F; Roach Christopher M $1,075,000 $529 115 Brookfield 37205 11/15 Haury Judy B; Haury Karl E Jr Hadley Edward A; Hadley Jeanne Graves Little $1,060,000 NA 2224 Blair 37212 11/17 Dreaminc Scott Sally Brunson; Scott Henry Paul $1,050,000 $438 3000 Poston 37203 11/20 Parvati3000 Trust KVR Homes LLC $1,015,000 NA 5617 Ottershaw 37027 11/3 Kim Sun Y Gong Bin; Sun Jianping $1,005,000 $124 1208 Sigler 37203 11/29 Callpari Erin; Siciliano Cody Music City Inv LLC $1,000,000 NA 3616 West End 37205 11/22 Strupp Dana Morris Mike Ford Custom Builders LLC $996,802 NA 4004 Lealand 37204 11/14 Davidson Gillian Patrice; Davidson Jeffrey Neil Das Shouvik Kumar; Davis Bryan; Davis Elizabeth Narvonne $990,000 NA 2003 Galbraith 37215 11/20 King Cynthia L; King Jeffrey G Cornerstone Inv Inc $985,000 NA 429 Glen West 37215 11/6 Roper Joe D; Roper Joy H Trace Const Inc $984,900 NA 204 Olive Branch 37205 11/16 Bricker Jamie L; Bricker Todd A Pickel James; Pickel Kathryn K $975,000 $225 105 Tyne 37205 11/14 Petrucelli Anne McKee; Petrucelli John F Halloran Lori D; Halloran Lori D $975,000 NA 1476 Clairmont 37215 11/2 McCollister Haley; McCollister John Hinton Abby Lane; Ratliff Randall O $965,000 $374 2310 Vaulx 37204 11/21 Williams David Anthony; Williams Molly Tashiro Davidson Heather; Stahl Michael $930,000 $324 4408 Nevada 37209 11/22 Cordero Sinecio; Mingolello Kari 114 Property LLC $925,000 $454 57 Whitworth 37205 11/1 Cole John Charles Strupp Dana Morris $918,000 $261 1913 Ashwood 37212 11/8 Red Apple At Nashville LLC Blackwell Joseph S; Blackwell Julia S $915,000 $298 8 Whitehall 37205 11/17 TN Qtip Trust; Cato Community Property Trust Agreement Craig VHT Estate; Craig Virginia Tipton Estate $900,000 $199 1175 Travelers Ridge 37220 11/1 Ratliff Randall O Cole Melissa D; Cole Taylor D $900,000 $220 725 Templeton 37205 11/28 Schanbaum Susan; Schanbaum Todd Headden Real Estate LLC $899,900 $589 1701 Blair 37212 11/28 Gillett Beth; Gillette Isabella; Gillette Quentin Blair & Belmont LLC $895,000 NA 902 Sutton Hill 37204 11/2 Slinger Jack L Lepore Frederick T; Lepore Theresa $850,000 $396 1503 South 37212 11/14 Taylor Robert K Nashville Partners GP $849,900 NA 3425 Trimble 37215 11/14 Santora Beata; Santora Frank Joseph Espinoza Josefina J; Espinoza Pedro E $825,000 $194 904 Bradford 37204 11/22 Kiley Kaitlyn G; Schallenberger Mark A Williams David Anthony; Williams Molly Tashiro $823,000 $338 118 Blackburn 37205 11/7 Jenrath Courtney Cooper Maki Heather; Maki John $818,000 $253 1103 Draughon 37204 11/8 Horrell John W; Horrell Martha H Build Nashville DBH LLC $805,000 NA 500 17th 37206 11/21 Johansson Ida Kristin; Young Robert D Dennis Vita; Hastings Christine E $800,000 $236 1347 Otter Creek 37215 11/16 Pearson Ryan; Pearson Tracey H France Daniel J; MacMurdo-France Christina L $794,000 $170 1900 Kimbark 37215 11/22 Chew Robert Nashville Now Inv LLC $785,000 NA 317 51st 37209 11/6 Puckett & rew Lawrence; Puckett Brittany Robertson Lowe Stephanie; Sieffert James $768,000 $759 3522 Murphy 37205 11/21 Baum Jeffrey D; Reeves Kelly E ZJ Family 2014 Trust $755,000 $229 1517 Kirkwood 37212 11/13 Wilson Amy; Wilson Kevin Province Builders LLC; Cantrell Christopher $739,000 NA 5852 Beauregard 37215 11/7 White Christina; White Russell Graham Carney Lance D; Carney Laura $730,000 $250 4206 Nebraska 37209 11/28 Smith Thomas Whitfield II Kimmelshue Christopher D; Kimmelshue Katherine N $730,000 $244 507 Belle Post 37205 11/16 Hadley Edward West End Circle Prop $729,900 NA 130 Prospect 37205 11/13 Wells Everett Cameron; Wells Lindsay Mayfield Thornton Carol R Reed; Thornton Louis W $725,000 $188 2510 Belmont 37212 11/16 Shaw Timothy B Curtis Ralph Bryan; Curtis Ralph Bryan $725,000 $385 1901 Kimbark 37215 11/13 Veronica Kaneko-Cambra Revocable Trust Cadence Const LLC $719,900 $545 1206 6th 37208 11/7 Hogrefe Heidi H; Hogrefe James D 1206 Development Partners LLC $715,052 NA 701 Clearview 37205 11/8 Ewald Brian M; Ewald Kerry M Clepper Anne M; Clepper Michael J $715,000 $269 1206 6th 37208 11/9 Nash Stephen; Nash Stephen; Nash Stephen 1206 Dev Part LLC $715,000 NA 906 15th 37212 11/22 Auerbach Scott M; Tringle Karen M Firmus Dev LLC $715,000 NA 830 Inverness 37204 11/17 Crawford Diana Chance Bryan A; Chance Randy E $710,000 NA 1926 Warfield 37215 11/3 Lai Mai; Vo Kevin Stewart Emily Ann $705,000 NA 4517 Utah 37209 11/1 Plunk Jared; Plunk Lauren Hadley Edmund D III; Hadley Margaret B $700,000 NA 1918 Warfield 37215 11/9 Trushel Mark Warfield Dev LLC $699,900 NA 904 Russell 37206 11/17 Hearn Laramie L Lundy Jay W; Lundy Lindsey Worrell $689,000 $323 1916 Warfield 37215 11/1 Maher Abbi Elizabeth; Maher John Campbell Jr Warfield Dev LLC $685,265 NA 6735 Pennywell 37205 11/21 Cottrell Patricia J Saporiti Jacqueline; Saporiti Robert C $685,000 $145 3712 Woodmont 37215 11/8 Gaver Jeffrey R; Gaver Olinda Renee FP Inv GP $675,000 NA 3000 Poston 37203 11/6 Hunter Nuhad Khoury Poston at the Park LLC $675,000 NA 1631 Glen Echo 37215 11/28 Centennial Blvd Assoc Weekley Homes LLC $669,000 NA 1905 Kimbark 37215 11/13 Hilton Devon B; Hilton William B III Cadence Const LLC $660,000 NA 83 Concord 37205 11/16 Garrison Jeanne Little Webb Charles R $660,000 $207 703 Davidson 37205 11/28 Robinson & rew; Robinson Jayne A Bainbridge Candi; Bainbridge Warren $657,500 $186 414 Fairfax 37212 11/6 Peel Cinthia T Ewald Brian M; Ewald Kerry M $655,000 $350 6725 Darden 37205 11/21 Walker Phillip E Cummings Charles R; Cummings Nadine $650,000 $183 6001 & over 37215 11/16 Thompson Brittany L; Thompson Isaac Langstaff George Q Jr; Langstaff Maureen B $650,000 $165 14 Thorndale 37215 11/21 Russell Lou Ann; Russell Walter B Hinman Paul; Obermeier Stephen J; Sanders Melinda Ellen $650,000 $120 940 Woodmont 37204 11/13 Dean Patricia Anne Dinwiddie Belinda M; Havron Belinda D; Havron John W $649,500 $266 700 12th 37203 11/14 Cornelius Adam C Thomas Shawn $645,000 $440 5721 Stoneway 37209 11/6 Rucker Kathryn; Rucker Kevin Clifford Jared; Clifford Melody $640,000 $229 1420 15th 37212 11/14 AWC Rentals LLC Progressive Dev LLC $640,000 NA 1305 Burton Valley 37215 11/20 Stallings Amy Elizabeth; Stallings Jacob Daniel Diamond Diane; Diamond Jeffrey $640,000 $216 5866 Ashland 37215 11/2 Bogunia Cayce B; Bogunia Justin Tomlin Carol J; Tomlin Joel $640,000 $184 108 The Commons 37215 11/3 Frazer & rew; Kington Ellen Holsen Catherine J; Perry John S $639,900 $165 1902 Beechwood 37212 11/9 Spiller Ann Hannah; Spiller Patrick Edward Wykeham Dale C Farran Revocable Trust; Gillmor John $637,000 $274 709 Vail 37215 11/13 Hamilton Laura F; Hamilton Madison Hayne Jr Ashby Laura; Brewer Bill $635,000 $196 8243 Poplar Creek 37221 11/20 Snell Kathleen; Snell Timothy Jackson Elva Ruth Estate $635,000 $208 1422 15th 37212 11/14 Bahl Akshay; Bahl Enjoli Progressive Dev LLC $635,000 NA 6116 Melbourne 37215 11/14 Wills Danielle Clark Puckett; Wills James Baird Springer Family Trust $625,000 $247 1508 Ferguson 37212 11/3 Cannon Benjamin H Gardner Jessica; Hubbell Wilson James $625,000 $255 1500 Woodmont 37215 11/29 Shelton & rea S; Shelton Joe P JRB Realty LLC $625,000 $245 1118 Crater Hill 37215 11/13 Nashville Design Build Inc Lee Clyde W $625,000 $235 148 Kenner 37205 11/1 Womer Scott Hadfield Brian A; Hadfield Chelsey $623,000 NA 2207 Pennington Bend 37214 11/28 Browne Kathleen; Dunn David Pennington Bend Partners One $621,000 NA 411 Page 37205 11/29 Burch Hardy Cooper; Burch Sherri Dockery Sylvia H Dockery Rev Trust Agreement $620,000 $236 1004 11th 37203 11/6 Ashwood Holdings LLC Archer Dev LLC $620,000 NA 1000 Wade 37203 11/20 Simmons Deborah C Aspen Const Holdings LLC $615,000 NA 3311 Skyline 37215 11/1 Nguyen & y Trang Leedham Robert M; Leedham Melissa M $615,000 $309 1204 Shelby 37206 11/8 Shackleford William K K&D Werks LLC $615,000 $204 1313 5th 37208 11/20 Yepifantsev Jessica Teresa; Yepifantsev Konstantin & reevich Piersiak Nicole D $615,000 NA 207 Concord 37205 11/29 Cook Charmaine; Cook Don Coble Karin Dale Estate $610,000 $247 1307 Fatherland 37206 11/6 Shal Vaxtavon Trust 1307 Fatherland Street Trust $605,000 $284 206 Wilson 37205 11/20 Livshitz Yuri; Thompson Laura Crawford Diana; Crawford Diana; Crawford Diana $602,000 $401 1201 Sigler 37203 11/7 1201 Sigler LLC Church Kenneth; Frierson Trina; Hamer Linda; Hankins Donna; Offutt Joann; Taylor Lisa $600,000 $409 4511 Wyoming 37209 11/27 Jones Chance; Preitkis-Jones Debra Foster Jennifer $600,000 $172 826 Woodmont 37204 11/15 Thompson Travis; Vankluyve Richard Barber Judith R; Barber Paul $600,000 $183 910 Woodmont 37204 11/2 Pacheco Angela C Lindahl Eric V; York Shonda Marie $600,000 $195 4031 Sneed 37215 11/30 Oxford Blues LLC Locke Franklin G Estate $600,000 $439 4303 Lealand 37204 11/20 Magargee Peter Sean Felipe David; Jennings Mary Bailey $600,000 $277

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1455 Witherspoon 37027 11/16 Shuttleworth Sharon Cooney Legend Homes LLC $2,466,230 NA 5520 Iron Gate 37069 11/3 Cox Lisa C; Towe Marshall Castelano Jose Orozco; Orozco Alina R; Orozco Jose $1,955,000 NA 5053 Native Pony 37046 11/28 Stock Jamie; Stock Stephen Stonegate Homes LLC $1,836,000 NA 1751 Players Mill 37067 11/13 KY TN Conf Assoc of Seventh Day Adventists Inc BF Property Trust $1,700,000 $1,218 9206 Sheridan Park 37027 11/15 Mullenger Mary; Mullenger Todd Darragh Family 2015 Residence Trust $1,520,000 $229 1804 Camborne 37027 11/8 Das Shouvik K Elefante Dino $1,502,485 NA 7021 Lindley Hill 37046 11/22 Stubner Erica Kole Diane & Gerald Family Trust $1,474,000 NA 20 Ironwood 37027 11/1 Raeber Family 2005 Trust Lee Libbi; Lee Robert $1,465,000 NA 853 Windstone 37027 11/13 Schneider Craig T; Schneider Jeannie B Mitchell Jerri Lynne; Mitchell Tod $1,429,500 NA 6009 Native Pony 37046 11/13 Joyner Jeanine B; Joyner Kyle S Rutherford Sally J; Wagner Glenn N $1,425,000 NA 750 Kirby 37027 11/9 Derringer Dwight T Grimson Allan S $1,425,000 $222 3247 Kinnard Springs 37064 11/20 Miller Sara Beth; Miller Scott Vinoski Ken; Vinoski Monica $1,350,000 $248 2128 Hillsboro Valley 37027 11/17 Shipman Holdings Trust Underwood Charlene L $1,300,000 $341 6314 McDaniel 37046 11/6 Love Cynthia B; Love Thomas F Dowell James A $1,299,000 $327 419 Boyd Mill 37064 11/16 McDowell Charles W IV; McDowell Jo Ellen D Horrell John W; Horrell Martha H $1,267,000 $2,816 6001 Foxland 37027 11/8 Grout James M Revocable Trust; Grout Paula M; Grout Paula M Revocable Trust Davis Caye B; Davis Ron $1,250,000 $578 1007 Buckworth 37064 11/28 Smith Randal J; Smith Virginia G Cook John Thomas; Cook Shelly Griffin $1,245,000 $287 5107 Heron Hill 37179 11/1 Crowder Benjamin Louis Jr; Crowder Carlie Yvonne Hollenbeck Penny $1,240,000 $240 4015 Honey Suckle Valley 37064 11/7 Larsen & rew J; Larsen Hilary J Stanford Joseph Wayne; Stanford Lisa M $1,220,000 NA 8 Wild Wing 37027 11/1 Enderle Debra M; Enderle Eric N Scruggs Christine L; Scruggs Patrick A $1,210,500 $231 9603 Brunswick 37027 11/27 Murphy Kevin P; Murphy Lisa M Dukes Buddy R; Dukes Suzanne $1,150,000 $226 7016 Lanceleaf 37046 11/16 Marschke Mark; Marschke Tammy Arh Models II LLC $1,135,000 NA 1090 Wilmington 37027 11/15 Stevens Gabriele; Stevens Richard D Shinn Chad Allen; Shinn Trust No 2 Subtrust 2B $1,134,900 $214 1508 Beckham 37027 11/9 Brennard Joshua L; Brennard Megan G Turnberry Homes LLC $1,121,556 NA 1514 Beckham 37027 11/17 Coleman Evadean W; Coleman John W Turnberry Homes LLC $1,120,813 NA 1506 Beckham 37027 11/22 Price Jeffrey S; Price Kristin L Turnberry Homes LLC $1,117,435 NA 6265 Wild Heron 37046 11/6 Richards Ricki M Bostelman Steven R $1,075,000 NA 113 Chatfield 37067 11/8 Hearn Emily; Hearn Philip J III Webb Bruce L; Webb Carolyn K $1,063,750 $228 8533 Highland Rim 37046 11/13 Easley Cindy Revocable Trust; Easley Michael Revocable Trust Ford Mike Custom Builders LLC $1,055,677 NA 413 Legends Park 37069 11/2 Patton Elizabeth Marie; Patton James Allen Jr Ward Colin; Ward Elizabeth B $1,050,000 $219 6336 Wildwood 37027 11/17 Martin Dayla Ruth; Martin Ronald Kevin Dalamar Homes LLC $1,050,000 NA 501 Lake Valley 37069 11/27 Reimold Jennifer; Reimold Nolan G Kinder Mitch Dev LLC $1,040,000 $182 2207 Hartland 37069 11/30 Ueber Anthony Ridgemont Homes LLC $1,025,020 NA 6228 Wild Heron 37046 11/16 Rachor Brenda Carol Revocable Trust; Rachor Robert Lee Jr Revocable Turst Allison Harvey; Allison Sandy $1,025,000 NA 7484 Wellwood 37046 11/1 Franks McClain B H Legacy Homes of Tn LLC $999,900 NA 3036 General Martin 37064 11/16 Klatt Daniel B; Klatt Denise R Celebration Homes LLC $988,629 NA 1874 Barnstaple 37027 11/28 Tcbing Trust Turnberry Homes LLC $986,796 NA 406 Horseshoe 37221 11/20 Smith Brandi; Smith Mark D Jones Jaqueline Dawn $985,000 $1,403 6273 Wild Heron 37046 11/20 Wolak Dawna & James Family Trust; Wolak James & Dawna Family Trust Pavlasek Darby L; Pavlasek Richard $985,000 NA 1818 Barnstaple 37027 11/22 England Pamela S; England Paul D Pitt Deborah L; Pitt Robert A $965,000 NA 809 Singleton 37027 11/22 Rittberg Michael; Rittberg Tami B Turnberry Homes LLC $950,006 NA 7048 Lanceleaf 37046 11/1 Cones Mickey Jack Britt At Arrington LLC $950,000 NA 9401 Greyjoy 37027 11/15 Powers Mary; Powers Roy V Jr Drees Premier Homes Inc $944,224 NA 1035 Benelli Park 37064 11/7 Holt Lindy C Bellmeade Park Company LLC $935,000 NA 1750 Charity 37027 11/22 Miller Gregory J Miller Donna L; Miller James J $930,000 $153 405 Glen Lakes 37069 11/1 Rogers Deborah; Rogers James Patton Elizabeth Marie; Patton James Allen Jr $925,000 $244 218 Everbright 37064 11/16 Lilienstern Marie M; Lilienstern Robert C Legend Homes LLC $923,000 $1,177 9535 Whitby Crest 37027 11/22 Glaskin Bruce; Glaskin Deborah Aronson Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Limited Partnership $914,700 NA 1561 Westhaven 37064 11/7 Raciborski Nathan Kennedy Kim 2006 Trust; Kennedy Kolleen 2006 Trust $905,000 NA 2171 Hartland 37069 11/2 Woods Dale R; Woods Lynn S Barlow Builders LLC $899,900 NA 1507 Keystone 37064 11/9 Rupert Matthew; Rupert Melinda Collier Cynthia; Collier Randy $899,900 $158 1013 Gasserway 37027 11/21 Parmelee Kevin A; Parmelee Lisa M Kindrachuk Peter Matthew; Kindrachuk Tracy $895,979 $230 9614 Stonebluff 37027 11/1 Pacheco Consra R Rosales Turnberry Homes LLC $893,863 NA 5112 Woodland Hills 37027 11/3 Tyree Courtney Neal; Tyree Russell F Keith Janet M Living Trust $886,500 $202 6218 Belle Rive 37027 11/28 Cash Mark; Cash Whitney Anderson Barbara B; & erson Richard M (Dr) $885,000 $162 9623 Beechwood 37027 11/22 Abernathy Bartlett Sheree; Bartlett Michael; Bartlett Sheree Abernathy Bernal Debra A; Bernal Robert M $885,000 $189 4248 Crowder 37064 11/28 Wright William E Crim Jana; Crim Jay $875,000 $265 2130 Southern Preserve 37064 11/9 McCann James T; McCann Jessica C Carbine & Associates LLC $874,445 NA 1054 Falling Leaf 37027 11/9 Wangner R C; Wangner R J Westman Mark J; Westman Robin K $865,500 $234 3004 Smith 37069 11/9 Swan James M Sr; Swan Jennifer J Winger Barbara J; Winger Charles E Sr $860,400 $195 410 Wiregrass 37064 11/14 Richie Sarah D Atwood Ralph Theodore; Atwood Tammy $849,999 $221 1805 IVy Crest 37027 11/14 Mathews Patricia L; Mathews Steven F Malone Millicent R; Malone Tommy $845,000 $184 424 Oldenburg 37135 11/2 Griffin IVan Luke; Griffin Tina Marie Legend Homes LLC $825,000 NA 9502 Glenfiddich 37027 11/7 Tyndall Ansel M; Tyndall Kimberly A Lindholz Colleen R; Lindholz Eric T $805,000 NA 637 Post Oak 37027 11/13 Robinson Erin; Robinson Kyle Morris Amanda B; Morris James R $804,000 $232 5139 Donovan 37064 11/14 Clark Debra S Living Trust; Clark R Kent Living Trust Stonegate Homes LLC $801,560 NA 1207 Perkins 37069 11/17 Richey Christina; Richey Daniel 1207 Perkins Lane Trust $796,400 $314 244 Gillette 37069 11/30 Harden Bobby Howell II; Harden Pamela Sprowles Fitts James M III; Fitts Sharon L $795,000 $191 9528 Midlothian 37027 11/27 Kumar Arvind; Vaidya Pushpam Hearn James T $785,000 $171 4091 Kings Camp 37014 11/2 Heins & rew Scott; Heins Kayla D Drees Premier Homes Inc $780,800 NA 1476 Coleman 37064 11/21 Griffin Dan H; Griffin Peggy A Camenisch Erin K; Camenisch Kevin R $765,000 $144 1053 Clifton 37064 11/16 Ragsdale Family Trust SLC Homebuilding LLC $762,011 NA 113 Watertown 37135 11/30 Dargis John M; Dargis Lynda D Dac Homebuilders LLC $755,884 NA 1136 Carnton 37064 11/21 Montiel Stubblefield Judith Ann; Stubblefield Jason Powell; Stubblefield Judith Ann Montiel Burns John B; Burns Rebecca $750,000 $198 9196 Fox Run 37027 11/27 Shamblin David G Pannock Jurgen; Pannock Linda C $747,000 $207 3026 Smith 37069 11/22 RDM Trust Eades Deborah T; Eades J David $745,500 $143 4119 Old Light 37014 11/13 Alletto Kelly; Walter Dustin Pletkovich Thomas P $745,000 NA 1762 Forsyth Park 37027 11/21 Kla Koffi M Price Jeffrey S; Price Kristen L; Price Kristin L $745,000 $197 9240 Holstein 37135 11/30 Stout Kimberly A; Stout Randal L Turnberry Homes LLC $744,076 NA 1720 Grassmere 37064 11/17 Tuerff Jeffrey; Tuerff Lynn Ford Mike Custom Builders LLC $736,790 NA 801 Pine Terrace 37027 11/20 Pereira Eric; Pereira Lisette Kim Stephen S; Kim Yunhee $735,000 NA 2258 Scott 37067 11/13 Vaughan Daniel W II; Vaughan Jennifer L Kiely Anne M; Kiely Paul D $732,000 $176 6025 Murray 37027 11/20 Pennington Adrienne N; Pennington Tyler Frazier Barbara G; Frazier Carey T $722,650 $248 7105 Mason Grove 37046 11/1 Hughes Jay; Hughes Jennifer TN Valley Homes Inc $716,273 NA 6003 Belle Rive 37027 11/29 Dickerson Mary L; Dickerson William R Massari John W; Massari Margaret S $715,000 $230 555 Midway 37027 11/21 Duncan Linda M Maxfield Judith G; Maxfield William D $710,000 $211 4835 Smithson 37046 11/9 Hoffman Family Grantor Trust Harms Barry A; Harms Joy L $700,000 $172 3561 Creamery Bridge 37179 11/14 Lunn Stephen C Old South Construction LLC $699,489 NA 9134 Holstein 37135 11/22 Bakke James; Bakke Lori Christenson Turnberry Homes LLC $697,308 NA 216 Azalea 37064 11/21 Peters Brian; Peters Stephanie Demoss Brian Craig; Demoss Lisa Marie $696,000 $167 2224 Georgian 37067 11/13 Wagner Peter; Wagner Sherra E Guarascio Jaclyn; Guarascio Joseph $695,000 NA 9150 Holstein 37135 11/1 Pring David; Pring Holly H Turnberry Homes LLC $690,036 NA 201 King Arthur 37067 11/20 Frazier Barbara G; Frazier Carey T Johnson Gail Wallin; Johnson Michael D $690,000 $180 5068 Maysbrooke 37064 11/15 Lingelbach Barry C II; Lingelbach Marcia M Ford Mike Custom Builders LLC $689,710 NA 9556 Faulkner 37027 11/2 Hudson Melissa K; Hudson Michael A Pulte Homes TN Limited Partnership $689,410 NA 107 Governors 37027 11/29 Waugh Carol K Enderle Debra M; Enderle Eric N $689,000 $190 120 Bertrand 37064 11/21 Stafford Brey; Stafford Torin K Durham Jeremy; Durham Jessica E $685,000 NA 442 Beamon 37064 11/30 Edwards Joshua S Brenley Crossing Partners LLC $682,719 NA 6472 Peytonsville Arno 37046 11/13 Rodrigue Joel B; Rodrigue Patricia M Files Brenda H $670,000 $145 333 Beamon 37064 11/16 Thomas Bradford R; Thomas Hayley Brenley Crossing Partners LLC $663,910 NA 4097 Camberley 37064 11/16 Gallagher Elizabeth Slc Homebuilding LLC $663,064 NA 2012 General Martin 37064 11/2 Chomiak Dee Anne & Eugene W Chomiak Revocable Living Trust Ford Mike Custom Builders LLC $654,104 NA 8003 Puddleduck 37174 11/1 Hartsfield Lauren; Hartsfield Miles Bonner Builders Inc $652,900 NA 2994 Polo Club 37221 11/6 Brannan Anna K; Brannan Arthur D Jaffe Amy; Jaffe Richard $651,840 $175 3013 General Martin 37064 11/8 Waugh Frances E Celebration Homes LLC $649,900 NA 2043 Catalina 37135 11/22 Hall Melanie; Hall Shawn L Drummond Thomas; Drummond Winnyfrida Mushi $649,000 $141 117 Telfair 37135 11/15 Brewer Mijung Kim; Brewer Sammie J Drees Premier Homes Inc $647,686 NA 4091 Camberley 37064 11/7 Dudley Anthony; Dudley Ginny Slc Homebuilding LLC $647,371 NA 4007 Pinwheel 37014 11/9 Hintz David; Hintz Pamela Southern Lifestyle Homes LLC $646,000 NA 2717 Rock Wall 37221 11/6 Martin Deanna K; Martin Jason O Griffith Amy H; Griffith Guy D $640,500 $152 229 Waterbury 37067 11/22 Barber Amanda M; Barber Daniel Williams Dan E; Williams Stephanie L $640,000 $183 9400 Weymouth 37027 11/17 Sims Melanie S; Sims Peter R Chen Viola; Dees Robert C $640,000 $177 9133 Barred Owl 37067 11/16 Marotta Gregory C; Marotta Kerry K Nvr Inc; Ryan Homes $632,887 NA 1841 Sonoma 37027 11/28 Wheeler Jeffrey Wayne; Wheeler Robin Fiedler Carlisle William Leonard; Sherwin Amy $630,000 $186 1931 Green Hills 37067 11/30 McCullar Keith Wilson; McCullar Salley Amanda Jones Amy Schroth; Jones Thomas H; Schroth Amy Lynn $630,000 $140 9030 Clovercroft Preserve 37067 11/21 Casto Jennifer L; Casto Jonathan D Nvr Inc; Ryan Homes $628,663 NA 126 Azalea 37064 11/13 Pommer John M; Pommer Vicki L Deer Creek Homes Inc $627,366 NA 1538 Copperstone 37027 11/22 Baker Cindy L; Omalley Jennifer L Legieza Raymond Scott; Legieza Vicki $622,500 $182 2021 Daylily 37067 11/30 Ester James T; Ester Sharren Lynn; Hays Heather L Skillen Family Trust $621,000 $154 2498 Titans 37027 11/1 Basalyous Bassem W; Bekhit Marian S Venable Jerry; Venable Mary $620,000 $155 9450 Norwood 37027 11/30 Jones Amy Schroth Miller Gregory Jay $620,000 $190 1126 Stonebridge Park 37069 11/15 Maners Kathryn Knotts; Maners Spencer J Baker Robert; Baker Stacey Smith $620,000 $190 117 Addison 37064 11/29 Thomas Jennie Carter; Thomas Jon R Schaefer Robin; Schaefer Trevor $619,000 $186 985 Quinn 37135 11/20 Dette Carrie Terese Van; Stubblefield Jeffrey; Van Dette Carrie Terese Drees Premier Homes Inc $615,785 NA 1662 Thompson Station 37179 11/21 VGLT LLC Lafave Jeffrey; Lafave Kimberly $615,000 NA 3780 Ronstadt 37179 11/22 Vecchi Georganna; Vecchi Lawrence Jr Shaw Enterprises Inc $607,322 NA 2537 Benington 37135 11/13 Hilal Maryana E; Hishmeh Samuel F Crabtree Diana S; Crabtree Harry O $600,500 $164

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 3867 Asbury 37129 11/21 Gamble Keith Jacks; Gamble Laura Jacks Marsteiner Deborah; Watson David; Watson Jennifer $1,000,000 $227 1802 Sanctuary 37128 11/27 Davis John L; Davis Tiffany M Rnm Real Estate Trust $879,900 NA 3018 Saint Johns 37129 11/22 Bilbro Christopher P; Bilbro Gretchen F Manda Lori M; Manda William G $855,000 $131 127 Coldstream 37127 11/17 Insell Deborah; Insell Donald R Wade Elizabeth C; Wade Jeffrey T $850,000 $192 8216 Florence 37167 11/16 Patel Arkesh S; Patel Savitabahen S Shams Prop LLC $710,000 $460 1593 Rock Springs Midland 37037 11/3 Aaron Joshua R; Aaron Stacy L Carr Courtney; Carr Michael $615,000 NA 10471 Paw Paw Springs 37014 11/6 Warren Misty R; Warren Todd Alan Sarsfield Betty L; Sarsfield Joseph E $595,000 $215 4107 Coleman Hill 37153 11/3 Madison Harry Jr; Madison Phyllis D Nation Myrna H; Nation Neil S $565,000 $187 1935 Satinwood 37129 11/22 Shear Alissa Trust Etc The Crescent Homes Tn LLC $532,795 NA 1715 McKinley 37130 11/8 Blackburn Diane; Blackburn Myron Virgil Southern Lifestyle Homes LLC $510,000 NA 1917 Fairhaven 37128 11/2 McDaniel Joan P Southern Lifestyle Homes LLC $504,281 NA 3417 Lawncrest 37129 11/7 Black Michael M; Black Shawnya Y Wysocki Charles J; Wysocki Sheila G $504,000 $155 1823 Fairhaven 37128 11/14 Mahoney John; Mahoney Kelly Jean Southern Lifestyle Homes LLC $499,900 NA 205 Sovereign 37128 11/21 Waldie Aaron L; Waldie Jessica L Quigley Tammy Pearl; Quigley Timothy Philip $490,000 $128 5728 IVerson 37127 11/27 Lush Joseph C Jr; Lush Kimberly Caywood Builders LLC $477,669 NA 2716 Hatteras 37129 11/20 Pearson Bonnie S; Pearson Thomas William Celebrations Homes LLC $475,069 NA 2723 Bertram 37129 11/1 Kelly Amber; Kelly Brandon Michaels Homes LLC $466,138 NA 2224 Oak Leigh 37129 11/13 Vongsamphanh Amber N; Vongsamphanh Phousone J Williams Kyle P; Williams Loura H $464,900 $155 1715 Jose 37130 11/20 Carson Janet; Gilroy Diane Waite Caroline $458,620 NA 104 Dobson Knob 37135 11/7 Gutekunst David J; Gutekunst Jocelyn C Bowman J Mitchell Jr $455,000 NA 1628 Constellation 37129 11/9 Alexander Daryl Layne; Alexander Karen Denise Excel Builders LLC $452,000 NA 710 Stone Mill 37130 11/8 Miller Miriam Ulish Amy Jo; Ulish Christopher; Ulish Christopher J $450,000 $114 8401 Bradyville 37127 11/20 Scoggins Jack Miller III Michaels Homes LLC $449,900 $336 624 Twin View 37128 11/20 Knight Daniel J; Knight Deborah L Excel Builders LLC $449,672 NA 2725 Hatteras 37129 11/22 Robinson Joi; Romero Corey Celebration Homes LLC $446,900 NA 1208 Twin View 37128 11/28 Silaphanh Jillian L; Silaphanh Seth S Gray Tamela $445,000 $103 2716 Bertram 37129 11/13 Kearns Erica A Whitney; Kearns Joshua F; Whitney-Kearns Erica A Harrington Homes LLC $434,900 NA 7578 Manchester 37127 11/21 Allison Lenee McPhearson Druckenmiller David; Druckenmiller Sally $429,900 $205 598 Jim Cedar 37128 11/22 Swartout Adam G; Swartout Melissa M Fair Anna; Fair Brent Carter $427,500 NA 1659 Constellation 37129 11/9 Jones Christopher; Jones Michelle Southern Lifestyle Homes LLC $426,500 NA 3239 Folcroft 37130 11/1 Addy-Steel Marci Lyn; Farley Joshua David; Steel Marci Lyn Addy Flowers Adam; Flowers Krystal $425,000 NA 1540 Stratford Hall 37130 11/17 Dallas Kent M Adkins Michael D $424,900 $168 622 Promise 37128 11/28 Bui Thanh Thi Patterson Company LLC $423,898 NA 1001 Kittywood 37129 11/20 Moore Deaonna R Paran Homes LLC $423,246 NA 7974 Richpine 37128 11/2 Nelson Hans Christensen; Nelson Natalie Joanna Harney Homes LLC $421,300 NA 1209 Corina 37128 11/21 Garcia Anthony; Garcia Jennifer R Devault Homes Inc $419,900 NA 1109 Kittywood 37129 11/13 Cannon Anthony F; Cannon Brittany D Comfort Design Homes LLC $419,900 NA 2829 Wynthrope Hall 37129 11/2 Robinson Bryan K; Robinson Donna Campbell Brandon C; Campbell Jerica M; Freytag Jerica M $419,900 NA 4531 Drusilla 37128 11/17 Hensley Christine; Hensley Timothy Ole South Prop Inc $415,000 NA 13283 Old Nashville 37167 11/14 Floyd Beverly; Floyd Derrius; Floyd Natasha Johnson Daphne; Johnson Jason $415,000 $117 5417 Cavendish 37128 11/1 Adams Kenya Jones; Adams Sean T Sanders Joseph P; Sanders Lisa R $407,900 $110 5516 Stonefield 37167 11/13 Glenn Kimberly; Jemmott Benny Celebration Homes LLC $407,745 NA 102 Kearney 37135 11/22 Larke Gary A; Larke Robert V Hinote Amanda B; Hinote Timothy N $404,000 $160 4728 Kingdom 37128 11/3 Hardaway Virgil E Lennar Homes of TN LLC $399,900 NA 4455 Mordecai 37128 11/1 Breiner Joann; Breiner Todd Ole South Prop Inc $399,441 NA 4929 Saint IVes 37128 11/6 Kemp Corey Paran Homes LLC $398,500 NA 5405 High Junp 37167 11/17 Patel Darshna; Patel Vimal DR Horton Inc $398,340 NA 311 Minerva 37086 11/29 Garrett Tammy L Westbrooks Kathy H; Westbrooks Steven E $388,000 $127 1406 Rhonda 37037 11/28 Thomas James A; Thomas Suzanna C Petersen Brian $387,900 NA 1226 Dayclear 37129 11/27 Matthews Derek J Harrell Duane Clark; Harrell Kelleigh; Harrell Kelleigh Nicole $387,000 NA 1511 Georgetown 37129 11/7 Thomas Kathryn; Thomas Kyle Black Michael M; Black Shawnya Y $386,000 $135 8909 Couchville 37122 11/22 Harbehband Pooyan Benbow John D; Mobbs Michelle R $385,000 $92 2412 Garrison 37130 11/22 Druckenmiller David Lee; Druckenmiller Sally Ann Taber Christa M; Taber Jeramie J $385,000 $117 1844 Jose 37130 11/6 Brown Benjamin; Brown Laura McKnight Builders LLC $384,900 NA 1631 Allendale 37135 11/27 Scott & rew W II; Scott Brandi E Camp Jamie A $382,500 $111 4504 Mordecai 37128 11/1 Provow Rebecca; Provow Spencer Ole South Prop Inc $382,112 NA 624 Rambush 37128 11/6 Luther Bradley E; Luther Kimberly D Lundgren Bruce; Lundgren Sharon $379,900 $141 810 Stovers 37128 11/16 Flowers Brandi N; Flowers Kelan A Waldron Gregory E $377,750 NA 2610 Kedzie 37130 11/3 Bueche Elliott Joseph III; Bueche Lylliana Segoviano Norsby Kevin W; Norsby Nancy E $375,000 $116 7136 Ruel Mcknight 37118 11/13 Waldrip Katrina; Waldrip Shawn Adair Terral Adam; Terral Jennifer $375,000 $123 3249 Potts 37086 11/28 Robinson Christopher W; Robinson Millicent Morgan & Son Homes Inc $371,800 NA 5046 Willowbend 37128 11/1 Richardson James; Richardson Janelle Gauger Deborah Lynn; Gauger William Alan $371,000 $207 2422 Norris 37130 11/15 Scott Daniel L Jr; Scott Patricia Ann Martin Darrell; Martin Meredith $370,000 NA 1145 Spring Creek 37129 11/9 Hines Michael R Jr; Hines Michael Ray Jr; Hines Moriah; Hines Moriah A RHB LLC $364,370 NA 3002 Newport 37129 11/13 Hamilton Lisa M; Hamilton Thomas B Rolater Fred S; Rolater Wanda G $360,000 $105 1029 Empire 37130 11/16 Dover Evan Scott; Dover Susan Kay Henley Donald Construction LLC $359,999 NA 802 Shawnee 37130 11/8 Shaw Madison L Morgan Blake M; Morgan Stephanie Black $358,900 $128 4436 Rubicon 37128 11/20 Tilton Gena; Tilton Steve Ole South Prop Inc $358,479 NA 7021 Venetian 37129 11/22 Lambert Timothy Brian; Lambert Vikki M Storsberg James; Storsberg Kathy $358,000 $137 1001 Idealist 37167 11/2 Gray Tiffany; Pruitt William Granstaff Justin; Granstaff Tiffany $358,000 $104 503 McGrath 37167 11/20 Curry Cleo A; Curry John A Feil & y K; Feil Carrie L $357,500 $114 654 Main 37060 11/13 Henderson Kelly Paul; Henderson Valerie Blair Sewell Craig Const LLC $356,000 NA 111 Bonifay 37167 11/21 Ross Mona; Yousef Shohdy Shehata Shenouda; Shehata Shenouda R $355,000 NA 428 Savannah 37127 11/1 Millraney Amethyst S; Millraney Jeremy M Krelik Brian; Krelik Linda $352,900 $167 1703 Oak 37128 11/13 Lien John Richard; Lien Mary Lou NVR Inc; Ryan Homes $350,942 NA 2331 River Terrace 37129 11/17 Copeland Chester M Smith Regina G; Smith Terry C $350,000 NA 3606 Belle Haven 37128 11/21 Northern Sharron; Northern Treavon J Casteel Matthew; Casteel Tristin $350,000 NA 13872 Old Nashville 37167 11/6 Dipaseuth Bounthavy; Dipaseuth Phetsamone Henderson Jeremy W; Henderson Steven R Jr $350,000 $178

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1129 Windsor 37066 11/13 Barrett Family Trust - 2013 Brooks Michael; Brooks Tina $3,350,000 $5,170 1535 New Highway 52 37186 11/16 Southern Magnolia Capital LLC Copper Ridge Apartments LLC $2,450,000 $318 117 Bella Vista 37072 11/27 Dadley Charlene R; Hadley James N Bailey Jennifer T; Bailey Michael S $1,225,000 $155 300 Lake Terrace 37075 11/2 Kari Lynn Skarvan Trust Mooneyham Lanny R $1,200,000 $346 1047 Kendras 37066 11/20 Mule Donna J Lake Kristen C $1,090,000 $206 1207 Windsor 37066 11/16 Rosenberger Lynette; Rosenberger Ronald L Evans James H Jr; Evans Kathleen $839,000 $302 143 Riviera 37075 11/13 Taylor Charlotte J; Taylor Kevin L Ballard Debbie Lorraine; Hardcastle Margaret Katherine Estate; White Kathy Lynn $723,000 $330 1237 Plantation 37066 11/20 Braun Richard J; Fleming Patricia Gregory Donald H; Gregory Peggy $660,000 $108 180 Cumberland 37066 11/2 Carr Carol H Harrod Anita; Harrod Paul $638,250 $333 921 John Armfield 37066 11/9 Rasmussen Marilyn C; Stewart Scott A Knox Frederick V III; Knox Marcie A $625,000 $104 1213 Madison Creek 37072 11/29 Taylor Kimberly E; Taylor Richard M Jr Baskin Shannon Leigh; Baskin William Matthew $610,000 $642 1210 Center Point 37075 11/15 Chastain Cody A; Chastain Jamie L Reece James Scott; Reece Jennifer C $602,500 $149 105 Blue Ridge 37075 11/6 Jones William; Mathias-Jones Pamela Cherry Sandra H; Cherry Thomas H Jr $573,000 $140 436 Upper Station Camp Crk 37066 11/14 Reed Alexandra; Reed David Elkins Bonnita; Elkins Joseph $563,197 $248 122 Coarsey 37075 11/6 Caloz Jack W; Caloz Shari E Overstreet Bobby G $540,000 $348 1418 Madison Creek 37072 11/8 Kulbeda Michael; Kulbeda Talia Bowden Amy Cheryl; Bowden Charles Wesley $520,000 $195 100 Oglethorpe 37066 11/7 Cooksey Elizabeth C Moore Jerry A; Moore Syrena L $515,000 $152 1095 Edgewater 37066 11/17 Dotson Mary Surene; Dotson Roy W Tattarelli Richard $460,000 $304 891 Plantation 37066 11/17 Bishop Bonnie Butterworth Carl E; Butterworth Shirley A $447,000 $126 170 Woodlake 37066 11/21 Holt Daryl R; Holt Shannon L Alyene W Brett-Weaver Revocable Trust; Weaver Douglas R $432,500 $127 119 Doral 37075 11/6 Claybon Joseph D Regg Wilma M $425,000 $102 1045 Staggs 37148 11/27 Yant & rew C; Yant Julie A Chaney Christine; Chaney Thomas A $410,000 $200 1106 & erson 37075 11/13 Mullins Alexander Cameron; Mullins Ashley Raynor McCrary Mark S $408,900 $115 1034 Sierra Gorda 37066 11/13 Kaczmarek Michael; Kaczmarek Amy Brimner Sharen N; Brimner Steven H $405,000 $120 107 Annas 37075 11/21 Securcher Jaclyn; Securcher Patrick Russell Griffin Joseph F Jr; Griffin Laura J $402,000 $112 103 General Smith 37075 11/29 Walker Hugh E Sr; Walker Jo Ann Magsig Charles W; Magsig Jennifer C $395,000 $130 2220 Stop 30 37075 11/22 Reyes Aurelio; Reyes Ramiro Hernandez Lidia; Paredes Victor Manuel $393,000 $122 1028 Kellyn 37075 11/8 Seidel Barbara; Seidel Dieter Johnson Dameron Leigh; Johnson James Boyd $390,000 $101 124 East 37066 11/22 Whittle Crystal; Whittle Daniel Morren Cassie; Morren Matthew $384,900 $196 1005 Carlyle 37075 11/1 McDonald Phillip; McDonald Salli Evonne Kem Bun Thoeun; Kem Denise R $383,000 $130 111 Foxcross 37075 11/2 Harrod Anita; Harrod Paul Anderson Laura B; & erson Troy S $380,000 $141 262 Bluegrass 37075 11/15 Ritzhaupt Erich; Ritzhaupt Sarah Dorris Theodore E Estate; Wurster Dale D $380,000 $113 117 Riverbirch 37075 11/2 Gudelly Haritha; Srinivas Sujith Kumar Rangoji Bell Christopher B; Brown-Bell Carletha L $379,900 $106 4740 Highway 31 37048 11/16 Mutter Ashley; Mutter Gary Kirby Dale S Sr; Kirby Leslie Z $378,000 $116 197 Northview 37075 11/16 Williams-Martin Lisa; Williams-Martin Martha Davis Mary E $375,000 $90 101 Wallingford 37075 11/7 Allen Broderick C; Allen Shanna N Riggins Pauline E; Riggins Richard T $374,900 $121 521 Chickasaw 37072 11/15 Kwok George; Kwok Laurie Dano Douglas R; Dano Lois B $372,250 $126 109 Crooked Creek 37075 11/16 Kimmerling Adam; Kimmerling Meagan Smith Courtney G; Smith Kevan T $372,000 $119 110 Alderwood 37075 11/22 Jakes Jennifer L; Murray Alfreda L Mitchell Monty Lynn; Mitchell Tracy Renee $370,000 $93 197 Wynbrooke 37075 11/1 Stone Financing LLC Tippets Jeffrey S; Tippets Laura Jb $369,900 $92 119 Cumberland 37066 11/8 Stephens Tina Gail Dallas Anthony V Jr; Dallas Marquerite $369,900 $117 197 Wynbrooke 37075 11/1 Pickerill Ashley Marie; Pickerill Kenneth Stone Financing LLC $369,900 $92 1030 Sierra Gorda 37066 11/22 Sao Lashonda; Sao Thoeun Eklond Autumn D; Eklond Matthew J $365,000 $124 157 Grandview 37066 11/7 Gilbert Hal K; Gilbert Marietta Sanders June P $357,000 $117 149 Grove 37075 11/1 Behof Heather Leigh Watson; Behof William Brown Kristi L; Brown Michael T $355,000 $120 1050 Franklin 37066 11/16 Lindsey Donald T; Lindsey Erin L Baldwin Patti E; Lewis Patti E Baldwin; Lewis Preston $354,900 $140 109 General Smith 37075 11/22 Zimmerman Colin F; Zimmerman Heather Coleman Brent; Coleman Erin $347,450 $140 1010 Addington 37075 11/28 Mercer John Clayton; Mercer Katiebeth Blanchard Long John Chadwick; Long Lauren Jones $346,900 $102 125 Grandview 37066 11/28 Herbert Kenneth A; Herbert Linda M Taylor Ronnie D; Taylor Shannon M $345,900 $88 1011 Pittman 37066 11/14 Trantum Lynda A; Trantum Thomas A Darnell James Eiii; Darnell Trevia Louise $340,000 $124 107 Millstone 37188 11/13 Fields Joseph R; Henry Dianne H David Lee Construction; Lee David $338,250 $93 1075 Mansker Farm 37075 11/9 Fifield Steven C; Landsberg Amanda Rodruguez Carmina A; Rosillo Carlos A $337,000 $121 106 Clairmonte 37075 11/13 Dickens Jennifer Baker Corey David; Baker Suzanne Katherine $335,000 $99 489 Cummings 37066 11/8 Kirk Ashley M; Kirk James A Vinson Cary W; Vinson Dorothy M $334,880 $111 2311 Cages Bend 37066 11/7 Akers Peggy F; Akers Thomas F Robertson Danny J; Robertson Lynn D $332,500 $138 108 Lighthouse 37075 11/13 Tillotson Karissa; Tillotson Michael Melcher Elizabeth; Melcher John R $332,000 $106 1553 Wrights 37066 11/2 Baggett Christopher Scott; Baggett Lisa K Cosenza Joseph Robert; Cosenza Susan $330,000 $108 129 Ervin 37075 11/8 Sons Brandon; Sons Heidi Mullins Alexander C; Mullins Ashley R $330,000 $107 187 Vintage 37075 11/29 Parrish Crystal; Parrish Neal King Crystal L; King George K $325,000 $117 1008 Addington 37075 11/27 Johnson & reka M; Johnson Reginald Jr Brown Cynthia Gaye; Brown Gaye C $325,000 $112 107 Ashford 37075 11/21 Davis Jeffery Michael; Davis Kate Snyder Dickinson Erik; Dickinson Heather Lynn Tucker $316,000 $131 692 Northridge 37066 11/20 Elkins Bonnita; Elkins Joey E Gardner Donald Edward; Gardner Donna Jenkins $315,000 $138 720 Harden 37066 11/7 Bradley Karl; Bradley Kelly Roach Dennis W; Roach Thonda P $315,000 $123 135 Wynbrooke 37075 11/17 Crawley Edgar Jr Williams-Martin Lisa Renae; Williams-Martin Martha Marie $314,900 $130 304 Buffalo 37072 11/22 Klinder Bernhard Perez Adriana; Perez Jose $312,000 $98 116 Ruland 37075 11/8 AH4R-TN 3 LLC Gogel Mary Ann; Gogel Steven J $310,000 $117 115 Golfers 37148 11/20 Berry Ashley; Berry Brian Stokes Creative Prop $309,000 $134 158 Wynbrooke 37075 11/7 AH4R-TN 3 LLC Hanning John G; Hanning Lisa A $308,000 $119 100 Porter 37075 11/9 Dunn James W; Lee Jessica Iannitelli Anita; Iannitelli Michael Joseph $307,000 $117 114 Settlers 37075 11/14 Brown Crystal Lee; Brown Stephen D Teasley Chris; Teasley Kendra $300,000 $119