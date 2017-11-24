Top Middle Tennessee commercial transactions for October 2017

|414 Neals
|Gallatin
|37066
|10/26
|Montgomery Kathy; Montgomery Thomas
|Bunetta Dawn
|$1,270,000
|2615 New Hope
|Hndrsnville
|37075
|10/13
|Ingram Keri Ann; Ingram Robert Christopher
|Snodgrass Michelle; Snodgrass R Aaron
|$950,000
|57 Indian Lake
|Hndrsnville
|37075
|10/4
|Bank of TN
|B&J Holdings
|$868,649
|3686 Tyree Springs
|Cottontown
|37048
|10/5
|Sunshine Jeremiah I; Sunshine Rainbow
|Roaden Durham Family Trust
|$782,000
|100 Country Club
|Hndrsnville
|37075
|10/20
|Int Brotherhood of Boilermakers Iron Ship Builders Blacksmiths Forgers & Helpers
|Chest Group LLC
|$672,000
|Gibbs
|Gallatin
|37066
|10/24
|Hughes Emily Parker; Hughes Jason Winfield
|Milliken Land Partners
|$660,000
|110 Melanie
|Hndrsnville
|37075
|10/3
|Patel Dinesh K; Patel Sameer
|Drees Premier Homes Inc
|$649,621
|Tyree Springs
|Wh House
|37188
|10/27
|Dorris James; Dorris Lauree A
|Mildred C Sprouse Trust; Sprouse James Dale Tr
|$640,500
|208 Catalina
|Hndrsnville
|37075
|10/16
|Towne Lori Kim; Towne Paul Leslie
|Weekley Homes LLC
|$557,619
|113 Catalina
|Hndrsnville
|37075
|10/5
|McIntosh Chris; McIntosh Mildred
|Weekley Homes LLC
|$535,135
|122 Franklin
|Gallatin
|37066
|10/13
|Holloway Inv LLC
|Michael D & Charlene Gfrancisco Trust 2016
|$500,000
|1029 Baxter
|Gallatin
|37066
|10/17
|Nutter Dustin Robert; Nutter Lauren
|Gallaty Kandice R; Gallaty Robert F III
|$489,900
|1056 Luxborough
|Hndrsnville
|37075
|10/3
|McCain Dustin
|Lakatos Gina; Lakatos Jason L
|$475,000
|1739 Foxland
|Gallatin
|37066
|10/25
|Crawford Dayna E; Crawford Larry A
|Meritage Homes of TN Inc
|$465,532
|105 Melanie
|Hndrsnville
|37075
|10/26
|Melcher Betty Brogdon
|Drees Premier Homes Inc
|$447,800
|1005 Baxter
|Gallatin
|37066
|10/16
|Patel Hiren P; Patel Toral U
|Ingram Keri Ann; Ingram Robert Christopher
|$445,000
|632 Lingering
|Hndrsnville
|37075
|10/16
|Carter Kelley Chyvonne; Langos Jason Paul
|Clayton Prop Group Inc
|$439,994
|104 Revere
|Hndrsnville
|37075
|10/2
|Gregory Carolyn B; Gregory James E Jr
|Roger Batey Const Co
|$439,950
|1102 Summerstar
|Gallatin
|37066
|10/24
|Collie Dwight W; Collie Pamela R
|Halcomb Homes LLC
|$439,950
|127 Stark Knob
|Hndrsnville
|37075
|10/30
|Tumlin Robert W Jr; Tumlin Sara C
|Towe Building Group LLC
|$432,000
|1735 Foxland
|Gallatin
|37066
|10/23
|Buchanan Cecilia Ann; Buchanan James Maury
|Meritage Homes of TN Inc
|$424,781
|1723 Foxland
|Gallatin
|37066
|10/5
|Burks Glen; Burks Tina
|Meritage Homes of TN Inc
|$421,000
|1063 Baxter
|Gallatin
|37066
|10/20
|Hargis Andrea Lynn; Hargis John Kipton
|Clayton Prop Group Inc
|$420,790
|1039 Laffite
|Gallatin
|37066
|10/18
|Kirkham Charles; Kirkham Jacquline
|Clayton Prop Group Inc
|$411,668
|1025 Laffite
|Gallatin
|37066
|10/11
|John R Houdeshell & Charlotte B Houdeshell Living Trust
|Clayton Prop Group Inc
|$407,889
|111 Ascot
|Gallatin
|37066
|10/3
|Fortson Brandon; Fortson Lisa
|Southeastern Building Corp
|$405,525
|1728 Foxland
|Gallatin
|37066
|10/2
|Reed Amber; Reed William Justin
|Meritage Homes of TN Inc
|$401,039
|531 Main
|Gallatin
|37066
|10/24
|Morris Margaret; Morris Phillip Wayne
|Texas West
|$400,000
|104 Championship
|Hndrsnville
|37075
|10/2
|Emberton Nicole Lynn; Rister Phillip Alan
|Weekley Homes LLC
|$395,255
|151 Roark
|Cottontown
|37048
|10/16
|Wall Melissa
|Summers Lanny
|$395,000
|1006 Mayhaw
|Hndrsnville
|37075
|10/3
|Corder Melinda; Corder Timothy Allen
|Nutter Dustin; Nutter Lauren
|$390,000
|212 Blackthorn
|Gallatin
|37066
|10/17
|Motykowski Edward W
|Creedside Homes LLC
|$389,535
|112 Championship
|Hndrsnville
|37075
|10/4
|Beebe Patricia; Theobald Elyse
|Weekley Homes LLC
|$388,843
|255 Sydney
|Gdlttsvlle
|37072
|10/20
|Henley Joshua R; Henley Lara C
|Meritage Homes of TN Inc
|$385,042
|101 Gray
|Gallatin
|37066
|10/4
|Adcock Jacob; Howell Fred
|Upchurch Goldie V
|$385,000
|206 Brixham
|Gallatin
|37066
|10/24
|Cook Stella; Thomas Larry E
|Reid Amy J; Reid Eric J
|$380,000
|208 Blackthorn
|Gallatin
|37066
|10/2
|Brown Deborah S; Brown Steven R
|Creekside Homes LLC
|$376,000
|152 Fountain Brooke
|Hndrsnville
|37075
|10/4
|Searcy Carolyn C; Searcy Steven G
|Morgan Homes Inc
|$374,880
|616 Lingering
|Hndrsnville
|37075
|10/4
|Rion Austin C; Rion Whitney Leeann
|Clayton Prop Group Inc
|$371,266
|138 Burntash
|Hndrsnville
|37075
|10/18
|Stockett Barbara E; Stockett David A
|Southeastern Building Corp
|$359,900
|308 Archer
|Hndrsnville
|37075
|10/19
|Holle David P; Holle Heather L
|Morgan Homes Inc
|$358,784
|1525 Drakes Creek
|Hndrsnville
|37075
|10/23
|Jacobson Debra
|Lennar Homes of TN LLC
|$358,680
|107 Crockett
|Gdlttsvlle
|37072
|10/27
|Graham Jasmin; Graham Joshua
|Meritage Homes of TN Inc
|$353,619
|843 Cherry Grove
|Hndrsnville
|37075
|10/25
|Paulsson Revocable Family Trust
|Clayton Prop Group Inc
|$350,270
|165 Indian Lake
|Hndrsnville
|37075
|10/6
|Payne Elaine
|Southern Prop
|$350,000
|150 Brierfield
|Hndrsnville
|37075
|10/2
|Grizzard Bryon M
|Sliger Jessica Jean; Sliger Ricky Dale
|$349,000
|855 Cherry Grove
|Hndrsnville
|37075
|10/10
|Egnot John W Jr; Egnot Kristi L
|Clayton Prop Group Inc
|$348,942
|1004 Ramble
|Hndrsnville
|37075
|10/4
|Qiu Gaojun; Wang Yingying
|Dalamar Homes LLC
|$340,585
|139 Benjamin
|Hndrsnville
|37075
|10/27
|Cook Connie S; Cook Larry D
|Meritage Homes of TN Inc
|$338,000
|161 Ferdinand
|Gallatin
|37066
|10/6
|Raich Aundrea; Raich Nicholas
|Clayton Prop Group Inc
|$337,971
|141 Grindstone
|Gallatin
|37066
|10/2
|Burgess Rebecca
|Clayton Prop Group Inc
|$336,648
|2115 Albatross
|Gallatin
|37066
|10/19
|Alea Ana R; Alea Ralph L
|Ganski Donald C; Ganski Donna M
|$334,000
|338 Cornelius
|Hndrsnville
|37075
|10/2
|Walker Mary
|Meritage Homes of TN Inc
|$331,734
|1072 Paddock Park
|Gallatin
|37066
|10/17
|Newton Brenda B; Newton Robert C
|Southeastern Building Corp
|$330,900
|119 Mountainview
|Hndrsnville
|37075
|10/12
|Bass Elizabeth M; Epperly Garretson D
|Southeastern Building Corp
|$330,235
|128 Grindstone
|Gallatin
|37066
|10/16
|Loos Amanda Carol; Loos Eric Joseph Jr
|Clayton Prop Group Inc
|$329,137
|107 Hackney
|Gallatin
|37066
|10/13
|Conner Consuela; Stoxstill Quinton
|NVR Inc
|$328,065
|1035 Caballo
|Gallatin
|37066
|10/4
|Angley Judy; Angley Robert
|Clarion Homes LLC
|$326,000
|117 Dayflower
|Hndrsnville
|37075
|10/2
|Kopka Kathy D
|Sheets Gail K
|$324,900
|152 Grindstone
|Gallatin
|37066
|10/10
|McDaniel John F
|Clayton Prop Group Inc
|$316,097
|612 Fredericksburg
|Gallatin
|37066
|10/26
|Chubsey Kristina; Chubsey Paul
|LGI Homes-TN LLC
|$315,000
|118 Ashcrest
|Hndrsnville
|37075
|10/24
|Helm Colleen M
|Devogel Vera; Oleary Terrence
|$315,000
|1418 Wentworth
|Gallatin
|37066
|10/26
|King Janet M; King Kenney R
|Lowry John; Lowry Kimberly
|$314,900
|632 Fredericksburg
|Gallatin
|37066
|10/3
|Zils Timothy
|LGI Homes-TN LLC
|$312,900
|1036 Middleton
|Gallatin
|37066
|10/16
|Tewksbury David Arden II; Tewksbury Stephanie Lynn
|Adamopoulos Dimitri J; Adamopoulos Emily J
|$310,000
|836 Mesa Verde
|Gallatin
|37066
|10/3
|Beddingfield Mario
|LGI Homes-TN LLC
|$309,900
|144 Hackney
|Gallatin
|37066
|10/30
|Lenkov Petia
|NVR Inc
|$302,557
|61 Nokes
|Hndrsnville
|37075
|10/5
|Broyles David M; Broyles Robin C
|Parkside Builders LLC
|$300,644
|2113 Sullivan
|Gallatin
|37066
|10/2
|Wilson Lori A
|Clayton Prop Group Inc
|$300,562
|199 Lawrencetown
|Gallatin
|37066
|10/18
|Goodwin Karen; Goodwin Scott
|Frazier Gary N; Frazier Wanda Sue
|$300,000
|170 Benjamin
|Hndrsnville
|37075
|10/12
|Dunkley Loren; Terese-Koch Denise
|Meritage Homes of TN Inc
|$298,200
|1007 Middleton
|Gallatin
|37066
|10/18
|AH4R-TN 3 LLC
|Vadner Gregory D; Vadner Kamira D
|$297,000
|129 Burntash
|Hndrsnville
|37075
|10/3
|Plesnyayev Oksana; Plesnyayev Vitaliy
|Southeastern Building Corp
|$296,678
|620 Fredericksburg
|Gallatin
|37066
|10/3
|Gillogly Margaret; Picchietti Sonya D
|LGI Homes-TN LLC
|$294,900
|1901 Rock Bridge
|Bethpage
|37022
|10/5
|Carman Betsy; Carman Matthew
|Hines Amy Denise; Lazenby Fred A; Lazenby Mark; Sloan George Zachary; Sloan Patrick Lance
|$285,000
|824 Mesa Verde
|Gallatin
|37066
|10/3
|Westbrooks Monique; Westbrooks Terry
|LGI Homes-TN LLC
|$284,900
|321 Lola
|Cottntwn
|37048
|10/13
|Poyner Harry P; Poyner Lessie
|Clayton Prop Group Inc
|$280,857
|960 Innsbrooke
|Hndrsnville
|37075
|10/19
|Kyowa America Corp
|Alea Ana R; Alea Ralph L
|$278,000
|143 Ambassador Private
|Hndrsnville
|37075
|10/6
|Turner Barbara
|Perry Benny E; Perry Carmelita W
|$272,000
|339 Stratford Park
|Gallatin
|37066
|10/19
|Lund Michael R; Lund Ryann
|Anderson Megan; McKinney Megan Scott
|$272,000
|120 Annapolis Bend
|Hndrsnville
|37075
|10/3
|Perry Benny E; Perry Carmelita W
|Southeastern Building Corp
|$271,925
|638 Fredericksburg
|Gallatin
|37066
|10/24
|Williams John; Williams Shannon
|LGI Homes LLC
|$271,900
|2116 Sullivan
|Gallatin
|37066
|10/27
|Johnson Syble O
|Clayton Prop Group Inc
|$271,600
|128 Annapolis Bend
|Hndrsnville
|37075
|10/4
|Dawoud Mina
|Southestern Building Corp
|$270,950
|122 Annapolis Bend
|Hndrsnville
|37075
|10/3
|Bryan Katie
|Southeastern Building Corp
|$270,699
|0 Absher Branch
|Wstmrlnd
|37186
|10/12
|Pirkle Ben; Pirkle Monica
|Powers Kenneth
|$270,000
|624 Fredericksburg
|Gallatin
|37066
|10/11
|Presson Robert Aron; Presson Sherry Ann
|LGI Homes-TN LLC
|$269,900
|831 Mesa Verde
|Gallatin
|37066
|10/10
|Wood Marc Alan
|LGI Homes-TN LLC
|$269,900
|820 Mesa Verde
|Gallatin
|37066
|10/27
|Mullvain Westley
|LGI Homes-TN LLC
|$269,900
|642 Fredericksburg
|Gallatin
|37066
|10/12
|Payne Clyde
|LGI Homes-TN LLC
|$266,900
|616 Fredericksburg
|Gallatin
|37066
|10/24
|Coffin George H Jr; Coffin Leatrice Robinson
|LGI Homes-TN LLC
|$266,900
|628 Fredericksburg
|Gallatin
|37066
|10/3
|Jordan Hailee
|LGI Homes-TN LLC
|$264,900
|126 Annapolis Bend
|Hndrsnville
|37075
|10/10
|Forman Bridget
|Southeastern Building Corp
|$262,900
|832 Mesa Verde
|Gallatin
|37066
|10/3
|Locke Laura
|LGI Homes-TN LLC
|$261,900
|80 Nokes
|Hndrsnville
|37075
|10/2
|Mallow Edward W Jr; Mallow Mary K
|Parkside Builders LLC
|$260,956
|104 Ambassador Private
|Hndrsnville
|37075
|10/23
|Maddux Erin Sloane
|Rager Brittany Danielle; Rager Verasta M
|$259,900
|124 Annapolis Bend
|Hndrsnville
|37075
|10/3
|Cardle Jamie K
|Southeastern Building Corp
|$259,576
|106 Mitchell
|Portland
|37148
|10/2
|Khan M Kashif; Khan Patricia C
|Cummings Anthony M; Cummings Kathleen Perry; Cummings Kristina M; Payne Kellly Michelle Cummings; Wise Sally Ann
|$259,500
|638 Fredericksburg
|Gallatin
|37066
|10/3
|Young John III
|LGI Homes-TN LLC
|$256,410
|643 Fredericksburg
|Gallatin
|37066
|10/24
|Byrd Melissa
|LGI Homes-TN LLC
|$256,000
|1567 Brinkley Branch
|Hndrsnville
|37075
|10/27
|Schell Brandon B; Schell Leslie
|Martin Cindy E; Martin Joshua L
|$253,000
|341 Lola
|Cottntwn
|37048
|10/24
|Johnston Crystal D; Johnston Robert W
|Clayton Prop Group Inc
|$252,728
|112, 113 Oak
|Portland
|37148
|10/6
|Hayes Judy; Hayes Paul
|McFadden Alan W; McFadden Rae
|$250,000
|329 Lola
|Cottntwn
|37048
|10/6
|Marvin Leslye C
|Clayton Prop Group Inc
|$248,952
|130 Annapolis Bend
|Hndrsnville
|37075
|10/16
|Edwards Bryant; Edwards Kimberly
|Southeastern Building Corp
|$245,000
|2442 Highway 31
|Gallatin
|37066
|10/13
|Hesson Amanda K; Hesson Jason
|Wright John W; Wright Virginia
|$245,000
|1430 Butler Mill Hollow
|Bethpage
|37022
|10/18
|Tongate Darrel E
|Towe Jason; Towe Laura
|$239,900
|337 Lola
|Cottntwn
|37048
|10/6
|Guyton Leonard C; Guyton Olivia A
|Clayton Prop Group Inc
|$239,027
|2016 Westburn Private
|Gallatin
|37066
|10/6
|Knorr Sally A
|Clayton Prop Group Inc
|$234,437
|2012 Westburn Private
|Gallatin
|37066
|10/10
|Kirby Lesta A; Kirby Mark B
|Clayton Prop Group Inc
|$232,948
|436 Lucy
|Gallatin
|37066
|10/11
|PJO Prop LLC
|Jones Barbara; Jones Randall R
|$229,900
|432 Lucy
|Gallatin
|37066
|10/3
|Cannon Evelyn J; Cannon Phillip R
|Jones Barbara; Jones Randall R
|$228,900
|395 Devon Chase
|Gallatin
|37066
|10/27
|Burgess June A; Smith Julianne
|Elberson Harry E; Elberson Winifred P
|$228,610
|Franklin
|Gallatin
|37066
|10/11
|Williams Bonnie J; Williams Jerry G
|Helson Robert C; Hurst Daniel
|$225,000
|129 Irish Oaks
|Portland
|37148
|10/16
|Drake Daniel Ryan
|Greenspace Partners
|$222,175
|395 Devon Chase
|Gallatin
|37066
|10/19
|Chitwood Mary A
|Compton Deborah
|$208,000
|207B Fountain Head
|Portland
|37148
|10/11
|Kelchner Rick Alan
|Abutrab Al
|$201,900
|115 Blackey Bandy
|Bethpage
|37022
|10/23
|Ray Barry K; Ray Dana M
|Coates Stephen J
|$200,000
|2404 Highway 31
|Wh House
|37188
|10/13
|Michael D & Charlene Gfrancisco Trust 2016
|Whittaker Jeffery
|$195,000
|1381 Mount Vernon
|Bethpage
|37022
|10/16
|Pierson Sandra J
|Chandler Bryce Andrew; Chandler Robert Louis
|$193,900
|107 Blackey Bandy
|Bethpage
|37022
|10/5
|York Melba J
|Coates Stephen J
|$191,500
|104 Hazel Path
|Hndrsnville
|37075
|10/13
|Bhh Real Estate Mgmt LLC
|Keon Mary Cay; Keon Tommy J
|$190,000
|Chatman Acres
|Portland
|37148
|10/17
|Hedrick Chelsea; Hedrick Joseph
|Patel Dhruv
|$174,900
|840 Coker Ford
|Portland
|37148
|10/2
|Sellers Cynthia A
|Spain Donnie; Spain Joyce
|$174,900
|220 Scattersville
|Portland
|37148
|10/25
|Demonbreun Jordan; Flatt Whitney
|Patel Dhruv
|$173,900
|216 Scattersville
|Portland
|37148
|10/13
|Groves Danny; Groves Melissa
|Patel Dhruv
|$172,900
|1009B Franklin
|Gallatin
|37066
|10/3
|Graves Blair; Graves Spencer
|Pervatt Glenn
|$170,000
|127 Shuab
|Portland
|37148
|10/30
|Irvin Debra; Irvin Lee
|Mullins Gary
|$167,500
|120, 136 Houghland
|Gallatin
|37066
|10/24
|Southeastern Building Corp
|HCR Partners
|$160,000
|1088, 1097 Summerstar
|Gallatin
|37066
|10/2
|Frank Batson Homes Inc
|Baywood Pointe Part
|$139,725
|1054 Lt Gibson, 1114 Claire
|Gallatin
|37066
|10/24
|Southeastern Building Corp
|KF Land Partners
|$128,000