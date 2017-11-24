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The Ledger - EST. 1978 - Nashville Edition
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VOL. 41 | NO. 47 | Friday, November 24, 2017

Top Middle Tennessee commercial transactions for October 2017

Updated 10:12AM
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Top residential real estate sales, September 2017, for Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports. Due to technical issues, Davidson County sales are unavailable for September.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Williamson County

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersPrice
9160 Carothers Franklin 37067 10/11 Doc 9160 Carothers Parkway Mob LLC Biscan Robert S $9,950,000
5205 Still House Hollow Franklin 37064 10/30 McCalmon 2015 Reba And Rodgar Family Trust; McCalmon 2015 Rodgar And Reba Family Trust Haley Carl; Haley Carl Thomas Jr; Haley Constance J; Haley Tracey Bontemps Gst Exempt TN Marital Trust; Haley Tracey Bontemps Gst Non Exempt Marital Trust $7,728,640
204 Ward Brentwood 37027 10/17 York Douglas C 204 Ward Circle LLC $4,900,000
4191 Arno Franklin 37064 10/31 Flint Rock Farms LLC Gilliam Kelly S; Hughes James B; Hughes Kelly S; Hughes Lindsay E; Ladd Martha M; Magness Lindsay E $4,161,987
0 Critz Thomp St 37079 10/2 Amber Lane Dev LLC DT Farms; Evans Tom $4,140,900
9000 Carothers Franklin 37067 10/17 TN Bank & Trust Farmers Bank & Trust Company $3,655,000
4410 Harpeth School Franklin 37064 10/4 Event Land Trust; Greenspace Trust Abbott Harrell L; Abbott Karen H; Coyle Frank A; Coyle Laura B $3,600,000
130 2nd Franklin 37064 10/17 Kw Franklin Hotel Partners LLC Harpeth Associates LLC $3,500,000
5370 Old 96 Franklin 37064 10/12 LF Farm LLC Emons Michael $2,450,000
0 Critz Thomp St 37179 10/2 Evans North LLC Amber Lane Dev LLC $2,423,250
4107 Mallory Franklin 37067 10/20 Bridgewater Assets LLC York Douglas C $2,250,000
6353 McDaniel Coll Grove 37046 10/17 Garrison Dale; Garrison Martha RDM Trust $1,660,300
4114 Trinity Franklin 37067 10/2 Jaramillo Onesimo; Jaramillo Oscar Chesnut Enterprises LLC $1,426,000
4384 Chapel Franklin 37067 10/25 American Hallstead Inc Graham Elizabeth Ann; Graham Richard $1,375,000
High Point Ridge Franklin 37069 10/31 Sunshine Girl Trust Housley Gary W; Housley Jennifer S $1,300,000
3241 Blazer Franklin 37064 10/10 Dawkins Bretton G Huntoon Elizabeth; Huntoon Marc A $1,149,000
4640 Murfreesboro Franklin 37067 10/10 4640 LLC Peden Paula F; Peden Thomas Martin $1,005,750
3740 Dodd Thomp St 37179 10/13 Headden Real Estate LLC Dodd Samuel Allen Revocable Living Trust; Locke Gregory Lynn; Locke Richard Vann $970,000
1846 Sugar Ridge Spring Hill 37174 10/16 Beathard Casey M; Beathard Susan Pipkin Pamela Jo $925,000
0 Moran Brentwood 37069 10/27 Blount Elaine R; Blount Steven M Robinson Bailey P III; Robinson Laura Sue $875,000
6495 Arno Coll Grove Coll Grove 37046 10/6 Buchholz Carly J; Buchholz Edward; Buchholz Nicholas J Billington John O; Billington Sandra L $769,000
0 Murray Brentwood 37027 10/6 Berryman Brian; Berryman Tracy Craft Emma Florence; Kraft Emma Florence $750,000
1803 Burke Hollow Nolensville 37135 10/31 Jenkins Barbara E; Jenkins Ralph W Stevens Frances B; Stevens Frances O; Stevens Ophelia Frances $750,000
0 Murray Brentwood 37027 10/6 Berryman Brian; Berryman Tracy Bivens Cynthia Cashion; Mallory Mary; Sloan Marilyn $750,000
4545 Scenic Hills Franklin 37064 10/3 Browning Lisa K; Fowler Richard C Ess Richard F; Stricker Jane L $747,000
4430 Nathan Tomlin Franklin 37064 10/6 Cameron Don R III Harper John Israel; Harper Milton Timothy $650,000
4644 Murfreesboro Franklin 37067 10/10 4640 LLC Parrish Wessie C $631,800
3108 Bradfield Nolensville 37135 10/19 Carmax Auto Superstores Inc Gillmer Penny E; Gillmer Steven Martin $545,000
3108 Bradfield Nolensville 37135 10/19 Grant James David; Grant Jamie Lee Carmax Auto Superstores Inc $545,000
128 Holiday Franklin 37067 10/2 Holiday Park Owners LLC Reid Ryan $350,000
0 Daugherty-Capley Primm Spr 38476 10/20 Swanner Gregory L; Swanner Kimberly A Vincent Jacqulyn K Revocable Living Trust $329,800
5475 Parker Branch Franklin 37064 10/3 Salas Sarah A Tower Inv LLC $325,000
Cross Keys Coll Grove 37046 10/23 Carpenter Casey N; Carpenter Christopher E Moore Gary L $313,335
109 Holiday Franklin 37067 10/30 Home With Hope Inc Toro Prop LLC $199,500
8 Liberty Fairview 37062 10/17 Dampier Darin; Dampier Kelly Fairview Prop LLC $129,000
7 Liberty Fairview 37062 10/4 Akens Tamberly J; Akens Thomas K Fairview Prop LLC $115,000
Sugar Ridge Thomp St 37179 10/27 Thompson Kellie N; Thompson Zachary A Wark Amber Lea; Wark Donald G $114,900
4528 Pratt Franklin 37064 10/2 Roberts Diana Rose F&M Bank $100,000

Rutherford County

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersPrice
2945 Elam M'boro 37127 10/16 Cns Wgg LLC; Wre Wgg LLC Elam Farms Partners; Kirby Robert L $22,700,000
1911-1989, 2091 Old Fort M'boro 37129 10/19 Integris Ventures-TC LLC; North Warson Associates-TC LLC; Premier Oil Holdings-TC LLC; Sylvia Altman Irrevocable - TC LLC Towne Centre Improvements LLC $18,350,000
1201 Bridgestone, 127 International La Vergne 37086 10/13 Theodore Yard LLC Mitchell Charlie B Jr $3,500,000
564, 570 Nissan Smyrna 37167 10/4 Hauter Mark S Davis Sam Road Associates; Rice Richard A $3,300,000
931 Sgt Asbury Hawn Smyrna 37167 10/11 Shirley Street Inv LLC Invest Squared 37167 Rutherford LLC $2,800,000
4068 Murfreesboro La Vergne 37086 10/18 Gath Janice K Revocable Trust; Gordon Tiffany Susan Invest Squared 5068 Murfreesboro LLC $2,297,500
352 Northfield M'boro 37129 10/27 Reeves Shane Heritage Square Center LLC $2,198,016
Medical Center M'boro 37129 10/26 Vinayak Hospitality LLC Gatton C M Trust; Gatton C M Tr $1,855,919
Almaville Smyrna 37167 10/23 Fischer Family Prop LLC Smyrna Star D LLC $1,614,678
1990 Old Fort M'boro 37129 10/11 I&M LLC Pioneer Building Supply Inc $1,250,000
2114, 2116, 2118, 2120 Middle Tennessee M'boro 37130 10/17 Modzeleski Vincent E & Judith E Declaration of Trust Etc Nebel Jeff; Nebel Jonathan; Nebel Property Part $960,000
152 Heritage Park M'boro 37129 10/18 Fafa LLC Togrye Anthony R; Togrye Virginia $825,000
7822 Manchester M'boro 37127 10/13 Casserly Melissa; Casserly Ryan Suntrust Bank $800,000
1418 Mark Allen M'boro 37129 10/16 MMI Prop LLC Cjmk Prop LLC $715,000
367 Old Nashville La Vergne 37086 10/13 Echagile Nelly; Echagile Sunny Firstsouth Bancorp LLC $557,227
6800 Lascassas M'boro 37130 10/16 Schultz Ed Young Jesse; Young Ruby L $550,000
Siegel M'boro 37129 10/25 DM Homes LLC Parker Jack Joseph; Parker Theresa Lynn $425,000
Old Nashville M'boro 37129 10/26 Finyara Homes II Company Agnew Allen; Agnew Heidi $390,500
203-A Castlewood M'boro 37129 10/6 Frantz David Moody David M; Moody Leslie $305,000
5160 Ferrell Hollow Readyville 37149 10/20 Blankenship Dustin E Mannino Amanda F $290,000
11705 Big Springs Christiana 37037 10/6 Bratton Lavenia; Bratton Matthew Jackson Charles R $285,000
Sharpsville M'boro 37130 10/4 Vaughn Kelton James; Vaughn Margaret Posey Eldridge D Executor; Posey Leonard B Estate $272,140
211 Robert Rose M'boro 37129 10/16 Property Owner 3 LLC Ford Carol B; Ford Mickey W $255,000
Vaught Readyville 37149 10/10 Hale Greg; Hale Stephanie Omidi Donna; Omidi Donna L; Omidi Mansoor $239,250
2977 Coleman Hill Rockvale 37153 10/18 Braddy Brandy; Lake Mark H Carlson Melissa J; Carlson Richard R $227,000
5397 Murfreesboro La Vergne 37086 10/17 Barsoum Reda; Baskyron Nagy; Loza Magdy Badrabadi Sheida; Daraei Farrokh $222,000
231A Barfield Crescent M'boro 37128 10/2 Liang Ninghua; Lin Jin Zhou; Yang Saifang Powers Anita; Powers Eric $210,000
10051 New Zion Christiana 37037 10/11 Mitchell David Brantley Lisa Ann $185,000
550 Claude Jones M'boro 37129 10/19 Mefford Kelley Ryan; Mefford Tia Dawn Barkdull John; Barkdull Sheila $185,000
11421 New Zion Christiana 37037 10/2 Spann Rebecca Allerdice Ian; Allerdice Melissa Wright; Wright Melissa Sheppard $184,000
Stewart Creek M'boro 37129 10/6 Salem Creek Part Nicholson Donald G; Nicholson Peggy E $181,250
Summers Christiana 37037 10/2 Jones James W Revocable Living Trust Lima Helen A J; Lima Paul P $179,599
2906 Trimble Milton 37118 10/30 Bruce Donald L Revocable Living Trust Francis James F Estate; Tayes Kelly Agent; Tayes Kelly Conservator; Tayes Kelly Private Conservator LLC $173,030
Allisona Eagleville 37060 10/23 Benton Stephen J; Benton Terra C Tucker Arthur V Revocable Living Trust The $165,000
Midland Christiana 37037 10/23 Gunter April; Gunter Thad Livesay Dev LLC $125,000
8515 Bradyville M'boro 37127 10/20 Brady Cynthia Phillips John R; Phillips Kendra $122,500
140 J F K La Vergne 37086 10/18 Rouse Lisa L Vanderpool Colin; Vanderpool Vicki R $107,500
102 Deer Run M'boro 37128 10/27 Helms Todd Bird Mike; Bird Nicole $100,000

Sumner County

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersPrice
414 Neals Gallatin 37066 10/26 Montgomery Kathy; Montgomery Thomas Bunetta Dawn $1,270,000
2615 New Hope Hndrsnville 37075 10/13 Ingram Keri Ann; Ingram Robert Christopher Snodgrass Michelle; Snodgrass R Aaron $950,000
57 Indian Lake Hndrsnville 37075 10/4 Bank of TN B&J Holdings $868,649
3686 Tyree Springs Cottontown 37048 10/5 Sunshine Jeremiah I; Sunshine Rainbow Roaden Durham Family Trust $782,000
100 Country Club Hndrsnville 37075 10/20 Int Brotherhood of Boilermakers Iron Ship Builders Blacksmiths Forgers & Helpers Chest Group LLC $672,000
Gibbs Gallatin 37066 10/24 Hughes Emily Parker; Hughes Jason Winfield Milliken Land Partners $660,000
110 Melanie Hndrsnville 37075 10/3 Patel Dinesh K; Patel Sameer Drees Premier Homes Inc $649,621
Tyree Springs Wh House 37188 10/27 Dorris James; Dorris Lauree A Mildred C Sprouse Trust; Sprouse James Dale Tr $640,500
208 Catalina Hndrsnville 37075 10/16 Towne Lori Kim; Towne Paul Leslie Weekley Homes LLC $557,619
113 Catalina Hndrsnville 37075 10/5 McIntosh Chris; McIntosh Mildred Weekley Homes LLC $535,135
122 Franklin Gallatin 37066 10/13 Holloway Inv LLC Michael D & Charlene Gfrancisco Trust 2016 $500,000
1029 Baxter Gallatin 37066 10/17 Nutter Dustin Robert; Nutter Lauren Gallaty Kandice R; Gallaty Robert F III $489,900
1056 Luxborough Hndrsnville 37075 10/3 McCain Dustin Lakatos Gina; Lakatos Jason L $475,000
1739 Foxland Gallatin 37066 10/25 Crawford Dayna E; Crawford Larry A Meritage Homes of TN Inc $465,532
105 Melanie Hndrsnville 37075 10/26 Melcher Betty Brogdon Drees Premier Homes Inc $447,800
1005 Baxter Gallatin 37066 10/16 Patel Hiren P; Patel Toral U Ingram Keri Ann; Ingram Robert Christopher $445,000
632 Lingering Hndrsnville 37075 10/16 Carter Kelley Chyvonne; Langos Jason Paul Clayton Prop Group Inc $439,994
104 Revere Hndrsnville 37075 10/2 Gregory Carolyn B; Gregory James E Jr Roger Batey Const Co $439,950
1102 Summerstar Gallatin 37066 10/24 Collie Dwight W; Collie Pamela R Halcomb Homes LLC $439,950
127 Stark Knob Hndrsnville 37075 10/30 Tumlin Robert W Jr; Tumlin Sara C Towe Building Group LLC $432,000
1735 Foxland Gallatin 37066 10/23 Buchanan Cecilia Ann; Buchanan James Maury Meritage Homes of TN Inc $424,781
1723 Foxland Gallatin 37066 10/5 Burks Glen; Burks Tina Meritage Homes of TN Inc $421,000
1063 Baxter Gallatin 37066 10/20 Hargis Andrea Lynn; Hargis John Kipton Clayton Prop Group Inc $420,790
1039 Laffite Gallatin 37066 10/18 Kirkham Charles; Kirkham Jacquline Clayton Prop Group Inc $411,668
1025 Laffite Gallatin 37066 10/11 John R Houdeshell & Charlotte B Houdeshell Living Trust Clayton Prop Group Inc $407,889
111 Ascot Gallatin 37066 10/3 Fortson Brandon; Fortson Lisa Southeastern Building Corp $405,525
1728 Foxland Gallatin 37066 10/2 Reed Amber; Reed William Justin Meritage Homes of TN Inc $401,039
531 Main Gallatin 37066 10/24 Morris Margaret; Morris Phillip Wayne Texas West $400,000
104 Championship Hndrsnville 37075 10/2 Emberton Nicole Lynn; Rister Phillip Alan Weekley Homes LLC $395,255
151 Roark Cottontown 37048 10/16 Wall Melissa Summers Lanny $395,000
1006 Mayhaw Hndrsnville 37075 10/3 Corder Melinda; Corder Timothy Allen Nutter Dustin; Nutter Lauren $390,000
212 Blackthorn Gallatin 37066 10/17 Motykowski Edward W Creedside Homes LLC $389,535
112 Championship Hndrsnville 37075 10/4 Beebe Patricia; Theobald Elyse Weekley Homes LLC $388,843
255 Sydney Gdlttsvlle 37072 10/20 Henley Joshua R; Henley Lara C Meritage Homes of TN Inc $385,042
101 Gray Gallatin 37066 10/4 Adcock Jacob; Howell Fred Upchurch Goldie V $385,000
206 Brixham Gallatin 37066 10/24 Cook Stella; Thomas Larry E Reid Amy J; Reid Eric J $380,000
208 Blackthorn Gallatin 37066 10/2 Brown Deborah S; Brown Steven R Creekside Homes LLC $376,000
152 Fountain Brooke Hndrsnville 37075 10/4 Searcy Carolyn C; Searcy Steven G Morgan Homes Inc $374,880
616 Lingering Hndrsnville 37075 10/4 Rion Austin C; Rion Whitney Leeann Clayton Prop Group Inc $371,266
138 Burntash Hndrsnville 37075 10/18 Stockett Barbara E; Stockett David A Southeastern Building Corp $359,900
308 Archer Hndrsnville 37075 10/19 Holle David P; Holle Heather L Morgan Homes Inc $358,784
1525 Drakes Creek Hndrsnville 37075 10/23 Jacobson Debra Lennar Homes of TN LLC $358,680
107 Crockett Gdlttsvlle 37072 10/27 Graham Jasmin; Graham Joshua Meritage Homes of TN Inc $353,619
843 Cherry Grove Hndrsnville 37075 10/25 Paulsson Revocable Family Trust Clayton Prop Group Inc $350,270
165 Indian Lake Hndrsnville 37075 10/6 Payne Elaine Southern Prop $350,000
150 Brierfield Hndrsnville 37075 10/2 Grizzard Bryon M Sliger Jessica Jean; Sliger Ricky Dale $349,000
855 Cherry Grove Hndrsnville 37075 10/10 Egnot John W Jr; Egnot Kristi L Clayton Prop Group Inc $348,942
1004 Ramble Hndrsnville 37075 10/4 Qiu Gaojun; Wang Yingying Dalamar Homes LLC $340,585
139 Benjamin Hndrsnville 37075 10/27 Cook Connie S; Cook Larry D Meritage Homes of TN Inc $338,000
161 Ferdinand Gallatin 37066 10/6 Raich Aundrea; Raich Nicholas Clayton Prop Group Inc $337,971
141 Grindstone Gallatin 37066 10/2 Burgess Rebecca Clayton Prop Group Inc $336,648
2115 Albatross Gallatin 37066 10/19 Alea Ana R; Alea Ralph L Ganski Donald C; Ganski Donna M $334,000
338 Cornelius Hndrsnville 37075 10/2 Walker Mary Meritage Homes of TN Inc $331,734
1072 Paddock Park Gallatin 37066 10/17 Newton Brenda B; Newton Robert C Southeastern Building Corp $330,900
119 Mountainview Hndrsnville 37075 10/12 Bass Elizabeth M; Epperly Garretson D Southeastern Building Corp $330,235
128 Grindstone Gallatin 37066 10/16 Loos Amanda Carol; Loos Eric Joseph Jr Clayton Prop Group Inc $329,137
107 Hackney Gallatin 37066 10/13 Conner Consuela; Stoxstill Quinton NVR Inc $328,065
1035 Caballo Gallatin 37066 10/4 Angley Judy; Angley Robert Clarion Homes LLC $326,000
117 Dayflower Hndrsnville 37075 10/2 Kopka Kathy D Sheets Gail K $324,900
152 Grindstone Gallatin 37066 10/10 McDaniel John F Clayton Prop Group Inc $316,097
612 Fredericksburg Gallatin 37066 10/26 Chubsey Kristina; Chubsey Paul LGI Homes-TN LLC $315,000
118 Ashcrest Hndrsnville 37075 10/24 Helm Colleen M Devogel Vera; Oleary Terrence $315,000
1418 Wentworth Gallatin 37066 10/26 King Janet M; King Kenney R Lowry John; Lowry Kimberly $314,900
632 Fredericksburg Gallatin 37066 10/3 Zils Timothy LGI Homes-TN LLC $312,900
1036 Middleton Gallatin 37066 10/16 Tewksbury David Arden II; Tewksbury Stephanie Lynn Adamopoulos Dimitri J; Adamopoulos Emily J $310,000
836 Mesa Verde Gallatin 37066 10/3 Beddingfield Mario LGI Homes-TN LLC $309,900
144 Hackney Gallatin 37066 10/30 Lenkov Petia NVR Inc $302,557
61 Nokes Hndrsnville 37075 10/5 Broyles David M; Broyles Robin C Parkside Builders LLC $300,644
2113 Sullivan Gallatin 37066 10/2 Wilson Lori A Clayton Prop Group Inc $300,562
199 Lawrencetown Gallatin 37066 10/18 Goodwin Karen; Goodwin Scott Frazier Gary N; Frazier Wanda Sue $300,000
170 Benjamin Hndrsnville 37075 10/12 Dunkley Loren; Terese-Koch Denise Meritage Homes of TN Inc $298,200
1007 Middleton Gallatin 37066 10/18 AH4R-TN 3 LLC Vadner Gregory D; Vadner Kamira D $297,000
129 Burntash Hndrsnville 37075 10/3 Plesnyayev Oksana; Plesnyayev Vitaliy Southeastern Building Corp $296,678
620 Fredericksburg Gallatin 37066 10/3 Gillogly Margaret; Picchietti Sonya D LGI Homes-TN LLC $294,900
1901 Rock Bridge Bethpage 37022 10/5 Carman Betsy; Carman Matthew Hines Amy Denise; Lazenby Fred A; Lazenby Mark; Sloan George Zachary; Sloan Patrick Lance $285,000
824 Mesa Verde Gallatin 37066 10/3 Westbrooks Monique; Westbrooks Terry LGI Homes-TN LLC $284,900
321 Lola Cottntwn 37048 10/13 Poyner Harry P; Poyner Lessie Clayton Prop Group Inc $280,857
960 Innsbrooke Hndrsnville 37075 10/19 Kyowa America Corp Alea Ana R; Alea Ralph L $278,000
143 Ambassador Private Hndrsnville 37075 10/6 Turner Barbara Perry Benny E; Perry Carmelita W $272,000
339 Stratford Park Gallatin 37066 10/19 Lund Michael R; Lund Ryann Anderson Megan; McKinney Megan Scott $272,000
120 Annapolis Bend Hndrsnville 37075 10/3 Perry Benny E; Perry Carmelita W Southeastern Building Corp $271,925
638 Fredericksburg Gallatin 37066 10/24 Williams John; Williams Shannon LGI Homes LLC $271,900
2116 Sullivan Gallatin 37066 10/27 Johnson Syble O Clayton Prop Group Inc $271,600
128 Annapolis Bend Hndrsnville 37075 10/4 Dawoud Mina Southestern Building Corp $270,950
122 Annapolis Bend Hndrsnville 37075 10/3 Bryan Katie Southeastern Building Corp $270,699
0 Absher Branch Wstmrlnd 37186 10/12 Pirkle Ben; Pirkle Monica Powers Kenneth $270,000
624 Fredericksburg Gallatin 37066 10/11 Presson Robert Aron; Presson Sherry Ann LGI Homes-TN LLC $269,900
831 Mesa Verde Gallatin 37066 10/10 Wood Marc Alan LGI Homes-TN LLC $269,900
820 Mesa Verde Gallatin 37066 10/27 Mullvain Westley LGI Homes-TN LLC $269,900
642 Fredericksburg Gallatin 37066 10/12 Payne Clyde LGI Homes-TN LLC $266,900
616 Fredericksburg Gallatin 37066 10/24 Coffin George H Jr; Coffin Leatrice Robinson LGI Homes-TN LLC $266,900
628 Fredericksburg Gallatin 37066 10/3 Jordan Hailee LGI Homes-TN LLC $264,900
126 Annapolis Bend Hndrsnville 37075 10/10 Forman Bridget Southeastern Building Corp $262,900
832 Mesa Verde Gallatin 37066 10/3 Locke Laura LGI Homes-TN LLC $261,900
80 Nokes Hndrsnville 37075 10/2 Mallow Edward W Jr; Mallow Mary K Parkside Builders LLC $260,956
104 Ambassador Private Hndrsnville 37075 10/23 Maddux Erin Sloane Rager Brittany Danielle; Rager Verasta M $259,900
124 Annapolis Bend Hndrsnville 37075 10/3 Cardle Jamie K Southeastern Building Corp $259,576
106 Mitchell Portland 37148 10/2 Khan M Kashif; Khan Patricia C Cummings Anthony M; Cummings Kathleen Perry; Cummings Kristina M; Payne Kellly Michelle Cummings; Wise Sally Ann $259,500
638 Fredericksburg Gallatin 37066 10/3 Young John III LGI Homes-TN LLC $256,410
643 Fredericksburg Gallatin 37066 10/24 Byrd Melissa LGI Homes-TN LLC $256,000
1567 Brinkley Branch Hndrsnville 37075 10/27 Schell Brandon B; Schell Leslie Martin Cindy E; Martin Joshua L $253,000
341 Lola Cottntwn 37048 10/24 Johnston Crystal D; Johnston Robert W Clayton Prop Group Inc $252,728
112, 113 Oak Portland 37148 10/6 Hayes Judy; Hayes Paul McFadden Alan W; McFadden Rae $250,000
329 Lola Cottntwn 37048 10/6 Marvin Leslye C Clayton Prop Group Inc $248,952
130 Annapolis Bend Hndrsnville 37075 10/16 Edwards Bryant; Edwards Kimberly Southeastern Building Corp $245,000
2442 Highway 31 Gallatin 37066 10/13 Hesson Amanda K; Hesson Jason Wright John W; Wright Virginia $245,000
1430 Butler Mill Hollow Bethpage 37022 10/18 Tongate Darrel E Towe Jason; Towe Laura $239,900
337 Lola Cottntwn 37048 10/6 Guyton Leonard C; Guyton Olivia A Clayton Prop Group Inc $239,027
2016 Westburn Private Gallatin 37066 10/6 Knorr Sally A Clayton Prop Group Inc $234,437
2012 Westburn Private Gallatin 37066 10/10 Kirby Lesta A; Kirby Mark B Clayton Prop Group Inc $232,948
436 Lucy Gallatin 37066 10/11 PJO Prop LLC Jones Barbara; Jones Randall R $229,900
432 Lucy Gallatin 37066 10/3 Cannon Evelyn J; Cannon Phillip R Jones Barbara; Jones Randall R $228,900
395 Devon Chase Gallatin 37066 10/27 Burgess June A; Smith Julianne Elberson Harry E; Elberson Winifred P $228,610
Franklin Gallatin 37066 10/11 Williams Bonnie J; Williams Jerry G Helson Robert C; Hurst Daniel $225,000
129 Irish Oaks Portland 37148 10/16 Drake Daniel Ryan Greenspace Partners $222,175
395 Devon Chase Gallatin 37066 10/19 Chitwood Mary A Compton Deborah $208,000
207B Fountain Head Portland 37148 10/11 Kelchner Rick Alan Abutrab Al $201,900
115 Blackey Bandy Bethpage 37022 10/23 Ray Barry K; Ray Dana M Coates Stephen J $200,000
2404 Highway 31 Wh House 37188 10/13 Michael D & Charlene Gfrancisco Trust 2016 Whittaker Jeffery $195,000
1381 Mount Vernon Bethpage 37022 10/16 Pierson Sandra J Chandler Bryce Andrew; Chandler Robert Louis $193,900
107 Blackey Bandy Bethpage 37022 10/5 York Melba J Coates Stephen J $191,500
104 Hazel Path Hndrsnville 37075 10/13 Bhh Real Estate Mgmt LLC Keon Mary Cay; Keon Tommy J $190,000
Chatman Acres Portland 37148 10/17 Hedrick Chelsea; Hedrick Joseph Patel Dhruv $174,900
840 Coker Ford Portland 37148 10/2 Sellers Cynthia A Spain Donnie; Spain Joyce $174,900
220 Scattersville Portland 37148 10/25 Demonbreun Jordan; Flatt Whitney Patel Dhruv $173,900
216 Scattersville Portland 37148 10/13 Groves Danny; Groves Melissa Patel Dhruv $172,900
1009B Franklin Gallatin 37066 10/3 Graves Blair; Graves Spencer Pervatt Glenn $170,000
127 Shuab Portland 37148 10/30 Irvin Debra; Irvin Lee Mullins Gary $167,500
120, 136 Houghland Gallatin 37066 10/24 Southeastern Building Corp HCR Partners $160,000
1088, 1097 Summerstar Gallatin 37066 10/2 Frank Batson Homes Inc Baywood Pointe Part $139,725
1054 Lt Gibson, 1114 Claire Gallatin 37066 10/24 Southeastern Building Corp KF Land Partners $128,000

Wilson County

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersPrice
175 Cherokee Dock Lebanon 37087 10/27 Lichte Deron S Burch Paul H $3,097,500
0 Sparta Pk     10/6 Bass Amy J; Bass Blake G Denney Eloise B Family Limited Part; Denney Lisa; Denney Ralph Family Limited Part; Hustedt Lisa D $2,600,000
Cumberland Lebanon 37087 10/6 Sai Sanvi LLC Patel Hansaben; Patel Nathu $1,924,000
101 Drummers Mt Juliet 37122 10/11 Jones Company of TN LLC Simms Myra Baird Irrevocable Trust; Smartt Austelle Baird Irrevocable Trust $1,913,079
8775 Central Mt Juliet 37122 10/9 Pulte Homes TN Limited Part Qitn Inc $1,286,565
0 Pleasant Grove     10/6 Generation 5 LLC Sutton Harold Trustee $950,000
Sunset Mt Juliet 37122 10/17 Beazer Homes LLC Crescent Wilson LLC $721,154
14001 Lebanon O Hickory 37138 10/2 Elliott Beverly Babb McCluskey WD; Pile Margaret $674,750
Beckwith Mt Juliet 37122 10/20 Drees Premier Homes Inc Forestar Real Estate Group Inc $509,335
600 Mays Chapel Mt Juliet 37122 10/12 Yelton Allen G; Yelton Holly L Birdsong Arenda J; Odom Sandra Faye $430,000
Sunset Mt Juliet 37122 10/2 Eastland Const Inc Crescent Wilson LLC $409,406
0 Stewarts Ferry Pk     10/30 Melecio Jennifer; Melecio Jose Robinson Const Group LLC; Robinson Michael Member $405,280
101 McGregor Lebanon   10/6 Little Lambs Childcare Inc Hall Frances Rochelle; Hall John L $385,000
105 Public Lebanon 37087 10/30 Broadstreet Holdings II LLC Tressler Holdings LLC; Tressler Todd A Member $375,000
0 Berea Church Lebanon 37087 10/3 Westmoreland James; Westmoreland Patricia Hayes Richard C $325,000
14001 Lebanon O Hickory 37138 10/2 Ligon Gail D; Ligon James C McCluskey WD; Pile Margaret $290,000
2636 Leeville Mt Juliet 37122 10/16 Ellis Joyce Biener Bernard Estate; Biener Dillon; Biener Tyler; Davis Nancy; Dodson Stephanie; Hood Rosey $285,000
8775 Central Mt Juliet 37122 10/9 Central Pike Partners LLC Qitn Inc $281,664
175 Cherokee Dock Lebanon 37087 10/3 Cornerstone Homes Inc Burch Paul H $280,000
2100 Turner Watertown 37184 10/2 Blackwell John; Fuller Randall Sweatt Iona H $270,000
14001 Lebanon O Hickory 37138 10/2 Three D Inv LLC McCluskey WD; Pile Margaret $251,180
0 Murfreesboro Lebanon   10/31 Patel Krishna M Bartons Creek Baptist Church $243,085
14001 Lebanon O Hickory 37138 10/4 Three D Inv LLC McCluskey WD; Pile Margaret $242,440
276 Statesville Main Watertown 37184 10/10 Boggs Ashley Drew Harris Holly; Harris Margaret $227,000
986- 986-D Thomas Lebanon 37087 10/24 McKenzie Linda Swendiman John R; Swendiman Zena H $210,000
0 Rutland     10/3 Sanders Leanna Sprague Kelly A; Vallas Kelly Ann; Vallas Mark Theo $191,500
6455 Old Murfreesboro Lebanon 37090 10/10 Lafevers Jane; Lafevers Lyndon Adcock Phyllis $188,000
14001 Lebanon O Hickory 37138 10/2 Keller Larry McCluskey WD; Pile Margaret $168,912
6455 Old Murfreesboro Lebanon 37090 10/3 Patel Pankaj Adcock Phyllis $142,310
1454 Dickerson Chapel Lebanon 37087 10/3 McMahan David; McMahan Kara Woodson Jamie Roberts; Woodson William E Jr $115,680
Kennedy Creek Auburntown 37016 10/20 Hamby Kelley J; Hamby Ronald N Antoniak Leigh; Antoniak Marcus $108,000
6455 Old Murfreesboro Lebanon 37090 10/10 Lafevers Jane; Lafevers Lyndon Adcock Phyllis $105,375
0 Lebanon     10/23 New Castle Homes of TN Inc Rowlett Jeff Member; Rowlett Prop LLC $105,000
0 Callis Lebanon   10/18 Heider James; Heider Kobra; Tahiry Akbar S; Tahiry Leah P; Tahiry Mohammed Ashraf; Willis Charles; Willis Sohaila Haider Hashmatullah $100,000
1590 Commerce Lebanon 37184 10/9 Simpson Don D; Simpson Peggy T Nixon Billy Gerald; Nixon Nettie A; Nixon Richard Wayne $100,000