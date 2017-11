Top Middle Tennessee commercial transactions for October 2017

VOL. 41 | NO. 47 | Friday, November 24, 2017

Top residential real estate sales, September 2017, for Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports. Due to technical issues, Davidson County sales are unavailable for September.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Williamson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 9160 Carothers Franklin 37067 10/11 Doc 9160 Carothers Parkway Mob LLC Biscan Robert S $9,950,000 5205 Still House Hollow Franklin 37064 10/30 McCalmon 2015 Reba And Rodgar Family Trust; McCalmon 2015 Rodgar And Reba Family Trust Haley Carl; Haley Carl Thomas Jr; Haley Constance J; Haley Tracey Bontemps Gst Exempt TN Marital Trust; Haley Tracey Bontemps Gst Non Exempt Marital Trust $7,728,640 204 Ward Brentwood 37027 10/17 York Douglas C 204 Ward Circle LLC $4,900,000 4191 Arno Franklin 37064 10/31 Flint Rock Farms LLC Gilliam Kelly S; Hughes James B; Hughes Kelly S; Hughes Lindsay E; Ladd Martha M; Magness Lindsay E $4,161,987 0 Critz Thomp St 37079 10/2 Amber Lane Dev LLC DT Farms; Evans Tom $4,140,900 9000 Carothers Franklin 37067 10/17 TN Bank & Trust Farmers Bank & Trust Company $3,655,000 4410 Harpeth School Franklin 37064 10/4 Event Land Trust; Greenspace Trust Abbott Harrell L; Abbott Karen H; Coyle Frank A; Coyle Laura B $3,600,000 130 2nd Franklin 37064 10/17 Kw Franklin Hotel Partners LLC Harpeth Associates LLC $3,500,000 5370 Old 96 Franklin 37064 10/12 LF Farm LLC Emons Michael $2,450,000 0 Critz Thomp St 37179 10/2 Evans North LLC Amber Lane Dev LLC $2,423,250 4107 Mallory Franklin 37067 10/20 Bridgewater Assets LLC York Douglas C $2,250,000 6353 McDaniel Coll Grove 37046 10/17 Garrison Dale; Garrison Martha RDM Trust $1,660,300 4114 Trinity Franklin 37067 10/2 Jaramillo Onesimo; Jaramillo Oscar Chesnut Enterprises LLC $1,426,000 4384 Chapel Franklin 37067 10/25 American Hallstead Inc Graham Elizabeth Ann; Graham Richard $1,375,000 High Point Ridge Franklin 37069 10/31 Sunshine Girl Trust Housley Gary W; Housley Jennifer S $1,300,000 3241 Blazer Franklin 37064 10/10 Dawkins Bretton G Huntoon Elizabeth; Huntoon Marc A $1,149,000 4640 Murfreesboro Franklin 37067 10/10 4640 LLC Peden Paula F; Peden Thomas Martin $1,005,750 3740 Dodd Thomp St 37179 10/13 Headden Real Estate LLC Dodd Samuel Allen Revocable Living Trust; Locke Gregory Lynn; Locke Richard Vann $970,000 1846 Sugar Ridge Spring Hill 37174 10/16 Beathard Casey M; Beathard Susan Pipkin Pamela Jo $925,000 0 Moran Brentwood 37069 10/27 Blount Elaine R; Blount Steven M Robinson Bailey P III; Robinson Laura Sue $875,000 6495 Arno Coll Grove Coll Grove 37046 10/6 Buchholz Carly J; Buchholz Edward; Buchholz Nicholas J Billington John O; Billington Sandra L $769,000 0 Murray Brentwood 37027 10/6 Berryman Brian; Berryman Tracy Craft Emma Florence; Kraft Emma Florence $750,000 1803 Burke Hollow Nolensville 37135 10/31 Jenkins Barbara E; Jenkins Ralph W Stevens Frances B; Stevens Frances O; Stevens Ophelia Frances $750,000 0 Murray Brentwood 37027 10/6 Berryman Brian; Berryman Tracy Bivens Cynthia Cashion; Mallory Mary; Sloan Marilyn $750,000 4545 Scenic Hills Franklin 37064 10/3 Browning Lisa K; Fowler Richard C Ess Richard F; Stricker Jane L $747,000 4430 Nathan Tomlin Franklin 37064 10/6 Cameron Don R III Harper John Israel; Harper Milton Timothy $650,000 4644 Murfreesboro Franklin 37067 10/10 4640 LLC Parrish Wessie C $631,800 3108 Bradfield Nolensville 37135 10/19 Carmax Auto Superstores Inc Gillmer Penny E; Gillmer Steven Martin $545,000 3108 Bradfield Nolensville 37135 10/19 Grant James David; Grant Jamie Lee Carmax Auto Superstores Inc $545,000 128 Holiday Franklin 37067 10/2 Holiday Park Owners LLC Reid Ryan $350,000 0 Daugherty-Capley Primm Spr 38476 10/20 Swanner Gregory L; Swanner Kimberly A Vincent Jacqulyn K Revocable Living Trust $329,800 5475 Parker Branch Franklin 37064 10/3 Salas Sarah A Tower Inv LLC $325,000 Cross Keys Coll Grove 37046 10/23 Carpenter Casey N; Carpenter Christopher E Moore Gary L $313,335 109 Holiday Franklin 37067 10/30 Home With Hope Inc Toro Prop LLC $199,500 8 Liberty Fairview 37062 10/17 Dampier Darin; Dampier Kelly Fairview Prop LLC $129,000 7 Liberty Fairview 37062 10/4 Akens Tamberly J; Akens Thomas K Fairview Prop LLC $115,000 Sugar Ridge Thomp St 37179 10/27 Thompson Kellie N; Thompson Zachary A Wark Amber Lea; Wark Donald G $114,900 4528 Pratt Franklin 37064 10/2 Roberts Diana Rose F&M Bank $100,000

Rutherford County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 2945 Elam M'boro 37127 10/16 Cns Wgg LLC; Wre Wgg LLC Elam Farms Partners; Kirby Robert L $22,700,000 1911-1989, 2091 Old Fort M'boro 37129 10/19 Integris Ventures-TC LLC; North Warson Associates-TC LLC; Premier Oil Holdings-TC LLC; Sylvia Altman Irrevocable - TC LLC Towne Centre Improvements LLC $18,350,000 1201 Bridgestone, 127 International La Vergne 37086 10/13 Theodore Yard LLC Mitchell Charlie B Jr $3,500,000 564, 570 Nissan Smyrna 37167 10/4 Hauter Mark S Davis Sam Road Associates; Rice Richard A $3,300,000 931 Sgt Asbury Hawn Smyrna 37167 10/11 Shirley Street Inv LLC Invest Squared 37167 Rutherford LLC $2,800,000 4068 Murfreesboro La Vergne 37086 10/18 Gath Janice K Revocable Trust; Gordon Tiffany Susan Invest Squared 5068 Murfreesboro LLC $2,297,500 352 Northfield M'boro 37129 10/27 Reeves Shane Heritage Square Center LLC $2,198,016 Medical Center M'boro 37129 10/26 Vinayak Hospitality LLC Gatton C M Trust; Gatton C M Tr $1,855,919 Almaville Smyrna 37167 10/23 Fischer Family Prop LLC Smyrna Star D LLC $1,614,678 1990 Old Fort M'boro 37129 10/11 I&M LLC Pioneer Building Supply Inc $1,250,000 2114, 2116, 2118, 2120 Middle Tennessee M'boro 37130 10/17 Modzeleski Vincent E & Judith E Declaration of Trust Etc Nebel Jeff; Nebel Jonathan; Nebel Property Part $960,000 152 Heritage Park M'boro 37129 10/18 Fafa LLC Togrye Anthony R; Togrye Virginia $825,000 7822 Manchester M'boro 37127 10/13 Casserly Melissa; Casserly Ryan Suntrust Bank $800,000 1418 Mark Allen M'boro 37129 10/16 MMI Prop LLC Cjmk Prop LLC $715,000 367 Old Nashville La Vergne 37086 10/13 Echagile Nelly; Echagile Sunny Firstsouth Bancorp LLC $557,227 6800 Lascassas M'boro 37130 10/16 Schultz Ed Young Jesse; Young Ruby L $550,000 Siegel M'boro 37129 10/25 DM Homes LLC Parker Jack Joseph; Parker Theresa Lynn $425,000 Old Nashville M'boro 37129 10/26 Finyara Homes II Company Agnew Allen; Agnew Heidi $390,500 203-A Castlewood M'boro 37129 10/6 Frantz David Moody David M; Moody Leslie $305,000 5160 Ferrell Hollow Readyville 37149 10/20 Blankenship Dustin E Mannino Amanda F $290,000 11705 Big Springs Christiana 37037 10/6 Bratton Lavenia; Bratton Matthew Jackson Charles R $285,000 Sharpsville M'boro 37130 10/4 Vaughn Kelton James; Vaughn Margaret Posey Eldridge D Executor; Posey Leonard B Estate $272,140 211 Robert Rose M'boro 37129 10/16 Property Owner 3 LLC Ford Carol B; Ford Mickey W $255,000 Vaught Readyville 37149 10/10 Hale Greg; Hale Stephanie Omidi Donna; Omidi Donna L; Omidi Mansoor $239,250 2977 Coleman Hill Rockvale 37153 10/18 Braddy Brandy; Lake Mark H Carlson Melissa J; Carlson Richard R $227,000 5397 Murfreesboro La Vergne 37086 10/17 Barsoum Reda; Baskyron Nagy; Loza Magdy Badrabadi Sheida; Daraei Farrokh $222,000 231A Barfield Crescent M'boro 37128 10/2 Liang Ninghua; Lin Jin Zhou; Yang Saifang Powers Anita; Powers Eric $210,000 10051 New Zion Christiana 37037 10/11 Mitchell David Brantley Lisa Ann $185,000 550 Claude Jones M'boro 37129 10/19 Mefford Kelley Ryan; Mefford Tia Dawn Barkdull John; Barkdull Sheila $185,000 11421 New Zion Christiana 37037 10/2 Spann Rebecca Allerdice Ian; Allerdice Melissa Wright; Wright Melissa Sheppard $184,000 Stewart Creek M'boro 37129 10/6 Salem Creek Part Nicholson Donald G; Nicholson Peggy E $181,250 Summers Christiana 37037 10/2 Jones James W Revocable Living Trust Lima Helen A J; Lima Paul P $179,599 2906 Trimble Milton 37118 10/30 Bruce Donald L Revocable Living Trust Francis James F Estate; Tayes Kelly Agent; Tayes Kelly Conservator; Tayes Kelly Private Conservator LLC $173,030 Allisona Eagleville 37060 10/23 Benton Stephen J; Benton Terra C Tucker Arthur V Revocable Living Trust The $165,000 Midland Christiana 37037 10/23 Gunter April; Gunter Thad Livesay Dev LLC $125,000 8515 Bradyville M'boro 37127 10/20 Brady Cynthia Phillips John R; Phillips Kendra $122,500 140 J F K La Vergne 37086 10/18 Rouse Lisa L Vanderpool Colin; Vanderpool Vicki R $107,500 102 Deer Run M'boro 37128 10/27 Helms Todd Bird Mike; Bird Nicole $100,000

Sumner County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 414 Neals Gallatin 37066 10/26 Montgomery Kathy; Montgomery Thomas Bunetta Dawn $1,270,000 2615 New Hope Hndrsnville 37075 10/13 Ingram Keri Ann; Ingram Robert Christopher Snodgrass Michelle; Snodgrass R Aaron $950,000 57 Indian Lake Hndrsnville 37075 10/4 Bank of TN B&J Holdings $868,649 3686 Tyree Springs Cottontown 37048 10/5 Sunshine Jeremiah I; Sunshine Rainbow Roaden Durham Family Trust $782,000 100 Country Club Hndrsnville 37075 10/20 Int Brotherhood of Boilermakers Iron Ship Builders Blacksmiths Forgers & Helpers Chest Group LLC $672,000 Gibbs Gallatin 37066 10/24 Hughes Emily Parker; Hughes Jason Winfield Milliken Land Partners $660,000 110 Melanie Hndrsnville 37075 10/3 Patel Dinesh K; Patel Sameer Drees Premier Homes Inc $649,621 Tyree Springs Wh House 37188 10/27 Dorris James; Dorris Lauree A Mildred C Sprouse Trust; Sprouse James Dale Tr $640,500 208 Catalina Hndrsnville 37075 10/16 Towne Lori Kim; Towne Paul Leslie Weekley Homes LLC $557,619 113 Catalina Hndrsnville 37075 10/5 McIntosh Chris; McIntosh Mildred Weekley Homes LLC $535,135 122 Franklin Gallatin 37066 10/13 Holloway Inv LLC Michael D & Charlene Gfrancisco Trust 2016 $500,000 1029 Baxter Gallatin 37066 10/17 Nutter Dustin Robert; Nutter Lauren Gallaty Kandice R; Gallaty Robert F III $489,900 1056 Luxborough Hndrsnville 37075 10/3 McCain Dustin Lakatos Gina; Lakatos Jason L $475,000 1739 Foxland Gallatin 37066 10/25 Crawford Dayna E; Crawford Larry A Meritage Homes of TN Inc $465,532 105 Melanie Hndrsnville 37075 10/26 Melcher Betty Brogdon Drees Premier Homes Inc $447,800 1005 Baxter Gallatin 37066 10/16 Patel Hiren P; Patel Toral U Ingram Keri Ann; Ingram Robert Christopher $445,000 632 Lingering Hndrsnville 37075 10/16 Carter Kelley Chyvonne; Langos Jason Paul Clayton Prop Group Inc $439,994 104 Revere Hndrsnville 37075 10/2 Gregory Carolyn B; Gregory James E Jr Roger Batey Const Co $439,950 1102 Summerstar Gallatin 37066 10/24 Collie Dwight W; Collie Pamela R Halcomb Homes LLC $439,950 127 Stark Knob Hndrsnville 37075 10/30 Tumlin Robert W Jr; Tumlin Sara C Towe Building Group LLC $432,000 1735 Foxland Gallatin 37066 10/23 Buchanan Cecilia Ann; Buchanan James Maury Meritage Homes of TN Inc $424,781 1723 Foxland Gallatin 37066 10/5 Burks Glen; Burks Tina Meritage Homes of TN Inc $421,000 1063 Baxter Gallatin 37066 10/20 Hargis Andrea Lynn; Hargis John Kipton Clayton Prop Group Inc $420,790 1039 Laffite Gallatin 37066 10/18 Kirkham Charles; Kirkham Jacquline Clayton Prop Group Inc $411,668 1025 Laffite Gallatin 37066 10/11 John R Houdeshell & Charlotte B Houdeshell Living Trust Clayton Prop Group Inc $407,889 111 Ascot Gallatin 37066 10/3 Fortson Brandon; Fortson Lisa Southeastern Building Corp $405,525 1728 Foxland Gallatin 37066 10/2 Reed Amber; Reed William Justin Meritage Homes of TN Inc $401,039 531 Main Gallatin 37066 10/24 Morris Margaret; Morris Phillip Wayne Texas West $400,000 104 Championship Hndrsnville 37075 10/2 Emberton Nicole Lynn; Rister Phillip Alan Weekley Homes LLC $395,255 151 Roark Cottontown 37048 10/16 Wall Melissa Summers Lanny $395,000 1006 Mayhaw Hndrsnville 37075 10/3 Corder Melinda; Corder Timothy Allen Nutter Dustin; Nutter Lauren $390,000 212 Blackthorn Gallatin 37066 10/17 Motykowski Edward W Creedside Homes LLC $389,535 112 Championship Hndrsnville 37075 10/4 Beebe Patricia; Theobald Elyse Weekley Homes LLC $388,843 255 Sydney Gdlttsvlle 37072 10/20 Henley Joshua R; Henley Lara C Meritage Homes of TN Inc $385,042 101 Gray Gallatin 37066 10/4 Adcock Jacob; Howell Fred Upchurch Goldie V $385,000 206 Brixham Gallatin 37066 10/24 Cook Stella; Thomas Larry E Reid Amy J; Reid Eric J $380,000 208 Blackthorn Gallatin 37066 10/2 Brown Deborah S; Brown Steven R Creekside Homes LLC $376,000 152 Fountain Brooke Hndrsnville 37075 10/4 Searcy Carolyn C; Searcy Steven G Morgan Homes Inc $374,880 616 Lingering Hndrsnville 37075 10/4 Rion Austin C; Rion Whitney Leeann Clayton Prop Group Inc $371,266 138 Burntash Hndrsnville 37075 10/18 Stockett Barbara E; Stockett David A Southeastern Building Corp $359,900 308 Archer Hndrsnville 37075 10/19 Holle David P; Holle Heather L Morgan Homes Inc $358,784 1525 Drakes Creek Hndrsnville 37075 10/23 Jacobson Debra Lennar Homes of TN LLC $358,680 107 Crockett Gdlttsvlle 37072 10/27 Graham Jasmin; Graham Joshua Meritage Homes of TN Inc $353,619 843 Cherry Grove Hndrsnville 37075 10/25 Paulsson Revocable Family Trust Clayton Prop Group Inc $350,270 165 Indian Lake Hndrsnville 37075 10/6 Payne Elaine Southern Prop $350,000 150 Brierfield Hndrsnville 37075 10/2 Grizzard Bryon M Sliger Jessica Jean; Sliger Ricky Dale $349,000 855 Cherry Grove Hndrsnville 37075 10/10 Egnot John W Jr; Egnot Kristi L Clayton Prop Group Inc $348,942 1004 Ramble Hndrsnville 37075 10/4 Qiu Gaojun; Wang Yingying Dalamar Homes LLC $340,585 139 Benjamin Hndrsnville 37075 10/27 Cook Connie S; Cook Larry D Meritage Homes of TN Inc $338,000 161 Ferdinand Gallatin 37066 10/6 Raich Aundrea; Raich Nicholas Clayton Prop Group Inc $337,971 141 Grindstone Gallatin 37066 10/2 Burgess Rebecca Clayton Prop Group Inc $336,648 2115 Albatross Gallatin 37066 10/19 Alea Ana R; Alea Ralph L Ganski Donald C; Ganski Donna M $334,000 338 Cornelius Hndrsnville 37075 10/2 Walker Mary Meritage Homes of TN Inc $331,734 1072 Paddock Park Gallatin 37066 10/17 Newton Brenda B; Newton Robert C Southeastern Building Corp $330,900 119 Mountainview Hndrsnville 37075 10/12 Bass Elizabeth M; Epperly Garretson D Southeastern Building Corp $330,235 128 Grindstone Gallatin 37066 10/16 Loos Amanda Carol; Loos Eric Joseph Jr Clayton Prop Group Inc $329,137 107 Hackney Gallatin 37066 10/13 Conner Consuela; Stoxstill Quinton NVR Inc $328,065 1035 Caballo Gallatin 37066 10/4 Angley Judy; Angley Robert Clarion Homes LLC $326,000 117 Dayflower Hndrsnville 37075 10/2 Kopka Kathy D Sheets Gail K $324,900 152 Grindstone Gallatin 37066 10/10 McDaniel John F Clayton Prop Group Inc $316,097 612 Fredericksburg Gallatin 37066 10/26 Chubsey Kristina; Chubsey Paul LGI Homes-TN LLC $315,000 118 Ashcrest Hndrsnville 37075 10/24 Helm Colleen M Devogel Vera; Oleary Terrence $315,000 1418 Wentworth Gallatin 37066 10/26 King Janet M; King Kenney R Lowry John; Lowry Kimberly $314,900 632 Fredericksburg Gallatin 37066 10/3 Zils Timothy LGI Homes-TN LLC $312,900 1036 Middleton Gallatin 37066 10/16 Tewksbury David Arden II; Tewksbury Stephanie Lynn Adamopoulos Dimitri J; Adamopoulos Emily J $310,000 836 Mesa Verde Gallatin 37066 10/3 Beddingfield Mario LGI Homes-TN LLC $309,900 144 Hackney Gallatin 37066 10/30 Lenkov Petia NVR Inc $302,557 61 Nokes Hndrsnville 37075 10/5 Broyles David M; Broyles Robin C Parkside Builders LLC $300,644 2113 Sullivan Gallatin 37066 10/2 Wilson Lori A Clayton Prop Group Inc $300,562 199 Lawrencetown Gallatin 37066 10/18 Goodwin Karen; Goodwin Scott Frazier Gary N; Frazier Wanda Sue $300,000 170 Benjamin Hndrsnville 37075 10/12 Dunkley Loren; Terese-Koch Denise Meritage Homes of TN Inc $298,200 1007 Middleton Gallatin 37066 10/18 AH4R-TN 3 LLC Vadner Gregory D; Vadner Kamira D $297,000 129 Burntash Hndrsnville 37075 10/3 Plesnyayev Oksana; Plesnyayev Vitaliy Southeastern Building Corp $296,678 620 Fredericksburg Gallatin 37066 10/3 Gillogly Margaret; Picchietti Sonya D LGI Homes-TN LLC $294,900 1901 Rock Bridge Bethpage 37022 10/5 Carman Betsy; Carman Matthew Hines Amy Denise; Lazenby Fred A; Lazenby Mark; Sloan George Zachary; Sloan Patrick Lance $285,000 824 Mesa Verde Gallatin 37066 10/3 Westbrooks Monique; Westbrooks Terry LGI Homes-TN LLC $284,900 321 Lola Cottntwn 37048 10/13 Poyner Harry P; Poyner Lessie Clayton Prop Group Inc $280,857 960 Innsbrooke Hndrsnville 37075 10/19 Kyowa America Corp Alea Ana R; Alea Ralph L $278,000 143 Ambassador Private Hndrsnville 37075 10/6 Turner Barbara Perry Benny E; Perry Carmelita W $272,000 339 Stratford Park Gallatin 37066 10/19 Lund Michael R; Lund Ryann Anderson Megan; McKinney Megan Scott $272,000 120 Annapolis Bend Hndrsnville 37075 10/3 Perry Benny E; Perry Carmelita W Southeastern Building Corp $271,925 638 Fredericksburg Gallatin 37066 10/24 Williams John; Williams Shannon LGI Homes LLC $271,900 2116 Sullivan Gallatin 37066 10/27 Johnson Syble O Clayton Prop Group Inc $271,600 128 Annapolis Bend Hndrsnville 37075 10/4 Dawoud Mina Southestern Building Corp $270,950 122 Annapolis Bend Hndrsnville 37075 10/3 Bryan Katie Southeastern Building Corp $270,699 0 Absher Branch Wstmrlnd 37186 10/12 Pirkle Ben; Pirkle Monica Powers Kenneth $270,000 624 Fredericksburg Gallatin 37066 10/11 Presson Robert Aron; Presson Sherry Ann LGI Homes-TN LLC $269,900 831 Mesa Verde Gallatin 37066 10/10 Wood Marc Alan LGI Homes-TN LLC $269,900 820 Mesa Verde Gallatin 37066 10/27 Mullvain Westley LGI Homes-TN LLC $269,900 642 Fredericksburg Gallatin 37066 10/12 Payne Clyde LGI Homes-TN LLC $266,900 616 Fredericksburg Gallatin 37066 10/24 Coffin George H Jr; Coffin Leatrice Robinson LGI Homes-TN LLC $266,900 628 Fredericksburg Gallatin 37066 10/3 Jordan Hailee LGI Homes-TN LLC $264,900 126 Annapolis Bend Hndrsnville 37075 10/10 Forman Bridget Southeastern Building Corp $262,900 832 Mesa Verde Gallatin 37066 10/3 Locke Laura LGI Homes-TN LLC $261,900 80 Nokes Hndrsnville 37075 10/2 Mallow Edward W Jr; Mallow Mary K Parkside Builders LLC $260,956 104 Ambassador Private Hndrsnville 37075 10/23 Maddux Erin Sloane Rager Brittany Danielle; Rager Verasta M $259,900 124 Annapolis Bend Hndrsnville 37075 10/3 Cardle Jamie K Southeastern Building Corp $259,576 106 Mitchell Portland 37148 10/2 Khan M Kashif; Khan Patricia C Cummings Anthony M; Cummings Kathleen Perry; Cummings Kristina M; Payne Kellly Michelle Cummings; Wise Sally Ann $259,500 638 Fredericksburg Gallatin 37066 10/3 Young John III LGI Homes-TN LLC $256,410 643 Fredericksburg Gallatin 37066 10/24 Byrd Melissa LGI Homes-TN LLC $256,000 1567 Brinkley Branch Hndrsnville 37075 10/27 Schell Brandon B; Schell Leslie Martin Cindy E; Martin Joshua L $253,000 341 Lola Cottntwn 37048 10/24 Johnston Crystal D; Johnston Robert W Clayton Prop Group Inc $252,728 112, 113 Oak Portland 37148 10/6 Hayes Judy; Hayes Paul McFadden Alan W; McFadden Rae $250,000 329 Lola Cottntwn 37048 10/6 Marvin Leslye C Clayton Prop Group Inc $248,952 130 Annapolis Bend Hndrsnville 37075 10/16 Edwards Bryant; Edwards Kimberly Southeastern Building Corp $245,000 2442 Highway 31 Gallatin 37066 10/13 Hesson Amanda K; Hesson Jason Wright John W; Wright Virginia $245,000 1430 Butler Mill Hollow Bethpage 37022 10/18 Tongate Darrel E Towe Jason; Towe Laura $239,900 337 Lola Cottntwn 37048 10/6 Guyton Leonard C; Guyton Olivia A Clayton Prop Group Inc $239,027 2016 Westburn Private Gallatin 37066 10/6 Knorr Sally A Clayton Prop Group Inc $234,437 2012 Westburn Private Gallatin 37066 10/10 Kirby Lesta A; Kirby Mark B Clayton Prop Group Inc $232,948 436 Lucy Gallatin 37066 10/11 PJO Prop LLC Jones Barbara; Jones Randall R $229,900 432 Lucy Gallatin 37066 10/3 Cannon Evelyn J; Cannon Phillip R Jones Barbara; Jones Randall R $228,900 395 Devon Chase Gallatin 37066 10/27 Burgess June A; Smith Julianne Elberson Harry E; Elberson Winifred P $228,610 Franklin Gallatin 37066 10/11 Williams Bonnie J; Williams Jerry G Helson Robert C; Hurst Daniel $225,000 129 Irish Oaks Portland 37148 10/16 Drake Daniel Ryan Greenspace Partners $222,175 395 Devon Chase Gallatin 37066 10/19 Chitwood Mary A Compton Deborah $208,000 207B Fountain Head Portland 37148 10/11 Kelchner Rick Alan Abutrab Al $201,900 115 Blackey Bandy Bethpage 37022 10/23 Ray Barry K; Ray Dana M Coates Stephen J $200,000 2404 Highway 31 Wh House 37188 10/13 Michael D & Charlene Gfrancisco Trust 2016 Whittaker Jeffery $195,000 1381 Mount Vernon Bethpage 37022 10/16 Pierson Sandra J Chandler Bryce Andrew; Chandler Robert Louis $193,900 107 Blackey Bandy Bethpage 37022 10/5 York Melba J Coates Stephen J $191,500 104 Hazel Path Hndrsnville 37075 10/13 Bhh Real Estate Mgmt LLC Keon Mary Cay; Keon Tommy J $190,000 Chatman Acres Portland 37148 10/17 Hedrick Chelsea; Hedrick Joseph Patel Dhruv $174,900 840 Coker Ford Portland 37148 10/2 Sellers Cynthia A Spain Donnie; Spain Joyce $174,900 220 Scattersville Portland 37148 10/25 Demonbreun Jordan; Flatt Whitney Patel Dhruv $173,900 216 Scattersville Portland 37148 10/13 Groves Danny; Groves Melissa Patel Dhruv $172,900 1009B Franklin Gallatin 37066 10/3 Graves Blair; Graves Spencer Pervatt Glenn $170,000 127 Shuab Portland 37148 10/30 Irvin Debra; Irvin Lee Mullins Gary $167,500 120, 136 Houghland Gallatin 37066 10/24 Southeastern Building Corp HCR Partners $160,000 1088, 1097 Summerstar Gallatin 37066 10/2 Frank Batson Homes Inc Baywood Pointe Part $139,725 1054 Lt Gibson, 1114 Claire Gallatin 37066 10/24 Southeastern Building Corp KF Land Partners $128,000

Wilson County