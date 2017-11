Top Middle Tennessee residential transactions for October 2017

VOL. 41 | NO. 46 | Friday, November 17, 2017

Top residential real estate sales, October 2017, for Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports. Due to technical issues, Davidson County sales are unavailable for October.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 528 Excalibur 37067 10/10 Robertson Andrea K F Revocable Trust; Robertson Michael L Beeler Dan H; Beeler Selisa J $1,754,000 $268 8605 Shortleaf 37046 10/30 Kodali Sashikanth; Suryadevara Ramya Stonegate Homes LLC $1,680,000 NA 5061 Native Pony 37046 10/24 Nagle Linda S; Nagle Thomas J Hidden Valley Homes LLC $1,662,500 NA 1191 Echo 37069 10/23 Keith Janet M Living Trust Celebration Homes LLC $1,319,900 NA 5112 Walnut Park 37027 10/11 Royer Jennifer L; Royer Kenneth P Jr McCullough Jana H; McCullough Todd A $1,270,000 $168 1514 Kimberleigh 37069 10/3 Carter Michael; Carter Pamela Valenti Daniel A; Valenti Kimberly B $1,259,000 $173 1102 Main 37064 10/27 Thurman Gregory Alan Steunebrink David B; Steunebrink Pamela V $1,235,000 $277 1612 Championship 37064 10/30 Tate Randall Lupear Steve; Lupear Susan $1,200,000 $238 1429 Westhaven 37064 10/3 Dougherty Edward Brent; Dougherty Kelly Egan Living Trust $1,175,000 NA 519 Bonaire 37064 10/6 Houston John W; Houston Katherine H Ford Mike Custom Builders LLC $1,151,910 NA 5613 Saddlewood 37027 10/11 King David Adam Bacalan Joseph A; Bacalan Michele B $1,150,000 NA 1932 Bristol 37027 10/26 Stewart Suzanne R Arons Murray M; Arons Sandra L $1,130,000 $180 6686 Hastings 37069 10/2 Barrett Aaron F; Barrett Camille GT Fine Homes LLC $1,125,000 NA 1871 Barnstaple 37027 10/12 Schmidt Erin Nicole; Schmidt Gerald Derek Turnberry Homes LLC $1,124,902 NA 1512 Beckham 37027 10/23 Vieira Bradford A; Vieira Kristen C Turnberry Homes LLC $1,109,954 NA 1577 Championship 37064 10/2 Smith Ann; Smith Eric Dougherty Edward Brent; Dougherty Kelly $1,066,500 $215 112 Chatfield 37067 10/6 Smith Laura Remy; Smith Scott D King Kelly Plummer; King Roger Timothy $1,060,000 $165 3466 Stagecoach 37067 10/12 Burrow Grant; Burrow Susan Abner Michael Todd Revocable Living Trust $1,050,000 $172 1744 Umbria 37027 10/16 Dantzler David M Jr; Dantzler Kimberly S Weekley Homes LLC $1,006,600 NA 2921 Polo Club 37221 10/12 Lindblom Arthur C; Lindblom Judith A Allen David W; Allen Nancy C $962,500 $130 8253 Ambrooke 37027 10/27 Krueger Frank J; Krueger Victoria Adams Larry T $940,000 NA 3585 Creamery Bridge 37179 10/2 St Clair Angelique; St Clair Kevin Gp Luxury LLC $886,096 NA 3082 Allenwood 37179 10/11 Gunter Melinda T; Gunter Travis W Jr Spillane Lynda M $880,000 NA 9162 Sydney 37027 10/2 Rouhanifard Masoud; Rouhanifard Nooshin Ghalili Philip Anna Soojin; Philip Joe $875,000 $166 1799 Northumberland 37027 10/11 Brannon Donna F; Brannon John J Shanks David C; Shanks Kristi K $867,000 $168 5167 Donovan 37064 10/2 Rauter Lauren T; Rauter Timothy C Ford Mike Custom Builders LLC $863,724 NA 7216 Wildings 37046 10/19 Bornstein Anna Keiko; Bornstein Isaac Michael Levitan Susan $860,000 NA 9228 Holstein 37135 10/31 Carroll David Turnberry Homes LLC $858,404 NA 2672 Benington 37135 10/6 Greden Revocable Trust Dac Homebuilders LLC $853,834 NA 1704 Championship 37064 10/10 Thomas Clayton R Hancock Donald Edwin 2012 Revocable Trust; Hancock Linda Kay Lockridge 2012 Revocable Trust $850,000 $155 401 Granny White 37027 10/23 Forshee David L Mitchell Charlie B Jr $845,000 $224 9503 Delamere Creek 37027 10/30 Croker Amy B; Croker William S Doupona Jennifer; Doupona Todd M $839,900 $180 2001 Ivy Crest 37027 10/17 Shore David S; Shore Kathleen Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Limited Partnership $827,926 NA 1524 Fleetwood 37064 10/27 Smith Evans H; Smith J Meagan Moore Family Real Estate Trust #1 $810,000 $203 5049 Montelena 37067 10/30 Morgan Jesse C; Morgan John A Thompson Corinne N; Thompson John W $801,000 NA 505 Sandpiper 37221 10/3 Holiday Erica; Holiday Scott Glanz Laura Mower; Glanz Richard $800,000 $167 540 Pearre Springs 37064 10/2 Johnson Erin; Johnson Wayne Erby David Scott; Erby Laura Caron $800,000 $201 5103 Williamsburg 37027 10/24 Weaver Matt; Weaver Whitney Reynolds David A And Julianne M Reynolds 2000 Revocable Trust $800,000 $182 463 Canterbury Rise 37067 10/30 Stevens Traci Jo; Stevens Mark Schmidt Gary L Revocable Living Trust $800,000 NA 502 Midway 37027 10/13 Cooper Brittney; Cooper Jordan Burlingame Sheri G $800,000 $216 232 Gillette 37069 10/3 Hasan Jennifer A; Hasan Yusuf H Carpenter Harold R; Carpenter Leslie A $800,000 $182 901 Edmondson 37027 10/6 Kelly James D; Nicholson Shauna L Vick Joan $799,900 $282 608 Sparrow 37221 10/10 Bukovac Thomas J; Buxton Sarah J Green Bruce A; Green Lynn H $795,000 $186 185 Princess 37064 10/6 Wilson Ryan M; Wilson Ryan W Nowak Brook; Nowak Dino $792,000 NA 330 Gillette 37069 10/5 Leblanc Kristin; Leblanc Robert Potvin Emily; Potvin Marc $789,000 $150 507 Braylon 37064 10/10 Morris Jeffrey B; Morris Kelly B Luna Jay H; Luna Jill H; Luna Julia H $775,000 NA 116 Addison 37064 10/4 Sheriff Frederick James; Sheriff Holden Miller Harms Thomas E 2004 Family Trust $772,000 $198 712 Main 37064 10/10 Anderson Hilary Beattie Jessica R; Beattie Stuart G $765,000 $431 245 King Arthur 37067 10/25 Lee Kimberly A; Lee Yong Y Perry Kimberly A; Perry Scott A $765,000 $168 4206 Buckeye 37014 10/26 Kuteyi Meesah; Kuteyi Tyson Dac Homebuilders LLC $762,025 NA 3417 Stagecoach 37067 10/13 Noe William Robert Forbes Brian S; Forbes Sara $757,500 $119 1831 Championship 37064 10/24 Schumacker Susan; Schumacker Thomas John Ford Mike Custom Builders LLC $757,429 NA 125 Morning Mist 37064 10/2 Hale Gloria J; Hale Laura L; Hale William Hugh Jr; Hale William Hugh Sr Johnson Cheryl Sue $755,000 $164 206 Walter Roberts 37064 10/13 Welker Elizabeth Ann; Welker John Charles Ford Mike Custom Builders LLC $752,785 NA 2025 Daylily 37067 10/20 Jessie Joseph Willis; Jessie Kathryn Nichols Harris Dana P; Rondeau Dana P; Smith Dana P; Smith Dana Prebianca $751,000 $182 2224 Brienz Valley 37064 10/17 Wolenhaupt Chad A; Wolenhaupt Michele A Stoffer Amanda L; Stoffer Kyle R $750,000 $162 500 Stella Vista 37027 10/16 Sanzo John Sneed Manor Dev Co LLC $750,000 NA 119 Jamison Station 37064 10/5 Reinfeldt Michael Clough Andrew James; Clough Melissa Ritter $745,000 $258 5003 Camberley 37064 10/11 Flossy Trust Slc Homebuilding LLC $743,314 NA 305 Carawood 37064 10/2 Williams Joel K; Williams Kimberly R Crockett Woods Homes LLC $740,000 NA 331 Circuit 37064 10/18 Norman Heidi; Norman John H Iii Luna Custom Homes LLC $735,000 NA 1209 Choctaw 37027 10/12 Cartiglia James R Felber Jan M; Felber Robert P $735,000 $212 1913 Championship 37064 10/3 Wilson Adrienne N; Wilson Clifford C Ford Mike Custom Builders LLC $732,685 NA 6405 Arno 37046 10/20 6405 Arno Rd LLC Caldwell Phyllis B; Caldwell Richard E $730,000 $246 1503 Adventure 37027 10/13 Richter Dora M; Richter Robert A Cales Amber Lynn; Cales Robin Lee $720,000 NA 4078 Old Light 37014 10/13 McCoy Andrew M; McCoy Kristin L Capital Communities LLC $720,000 NA 6107 Belle Rive 37027 10/13 J&B Realty Holdings LLC Elkins Tammy J $715,000 $178 2467 Durham Manor 37064 10/13 Barr Brooke L; Barr David Jr Matthews James R; Matthews Rebecca $705,000 $155 9424 Chenoweth 37027 10/3 Martin Jeremy; Stovall Tess Kelly James D; Nicholson Shauna L $700,000 $196 2000 General Martin 37064 10/17 Langston Sheron Joan; Williams Leigh A Ford Mike Custom Builders LLC $694,111 NA 131 Princess 37064 10/12 Micholic Michael; Micholic Natalie Boulevard Building Group LLC $685,000 NA 7133 Tullamore 37067 10/11 Bilyeu Carrie E; Glaus Karen A Allsup Katrina; Allsup Tommy $680,000 $148 9560 Dresden 37027 10/3 Delwadia Chirag N; Singh Jessica Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Limited Partnership $679,750 NA 318 11th 37064 10/4 Chapman Harold W; Chapman Sandra K Avenue 11 Development LLC $678,000 $614 9122 Holstein 37135 10/23 Ladd Christopher Alan; Ladd Jamie Stephens Turnberry Homes LLC $677,449 NA 1526 Hillwood 37027 10/17 Tortorici Kristen L; Tortorici Michael V Ridgemont Homes LLC $677,300 NA 396 Childe Harolds 37027 10/12 Sutherland Denellen; Sutherland Terry L Hogan Christy Y; Hogan Richard L $675,000 $149 4167 Old Light 37014 10/5 Brown Allison Suzette; Robinson James Snodgrass Catherine M; Snodgrass Frank W $670,000 NA 9118 Keats 37064 10/18 Adler Sandra L; Adler Sidney S Iii Morris Jeffrey B; Morris Kelly $670,000 NA 312 Hamlets End 37067 10/19 Saber Annie J; Saber Kevon D Conrady Kimberly A; Conrady Stefan $670,000 $123 9117 Holstein 37135 10/2 Preslar Andrew Christopher; Preslar Elizabeth Turnberry Homes LLC $665,040 NA 1037 Hornsby 37064 10/26 Peterson Jennifer; Peterson Robert Brenley Crossing Partners LLC $660,158 NA 1022 Berkley 37027 10/17 Turner John W Jr; Turner Kay F Armstrong David; Armstrong Marsha Cheryl $659,000 $152 506 Central 37064 10/11 Sanford David; Sanford Jeanette Brenley Crossing Partners LLC $655,060 NA 1414 Westhaven 37064 10/2 Sanders Courtney Bellows; Sanders Jonathan Paul Rucker Jenifer W; Rucker Michael J $650,000 $185 4000 Blossom Trail 37064 10/11 Rose Michael R Insignia Homes LLC $647,945 NA 5749 Cloverhill 37027 10/2 Vild Daniel Charles; Vild Gayla Justine Kiely Jennifer A; Woodburn Marcus A $647,900 $207 6019 Saddleview 37067 10/3 Estrada Joseph; Estrada Susan Dixey James Richard Jr; Dixey Monica Lynn $639,900 $155 107 Stream Valley 37064 10/10 Seidqi Abdul K Phipps Roy A; Phipps Vicki R $639,000 NA 9079 Clovercroft Preserve 37067 10/27 Roden Laura; Roden Michael NVR Inc; Ryan Homes $637,910 NA 5054 Maysbrook 37064 10/27 Kling Gregg; Kling Leslie Ford Mike Custom Builders LLC $636,700 NA 1413 Hunter 37064 10/6 Vaubel David D; Vaubel Deanne Edwards Michele A; Edwards Roger H; Steele Heather A; Steele John B $635,000 $137 1772 Old Hillsboro 37069 10/27 Annunziato Eve Marie; Neese Charles G Iv Reichard Debra Diffie $635,000 $169 401 Herring 37135 10/31 Donahue Michelle; Donahue Rafe M Drees Premier Homes Inc $632,952 NA 1608 Twin Square 37067 10/26 Andreson Laura; Bergsrud Kent Morgan Jesse C; Morgan John A $630,000 NA 5162 Falling Water 37135 10/24 Baker Kymberly D; Baker Timothy S Dac Homebuilders LLC $628,554 NA 604 Elk Springs 37069 10/30 Blaseio Alexander; Blaseio Poppy Montana Marie Thompson Carolyn B; Thompson George Lynn $625,000 $175 1138 Jewell 37064 10/3 Schlicht Jared; Schlicht Mackenzie T Holiday Erica; Holiday Scott $625,000 $208 1918 Green Hills 37067 10/4 Gauntlett Gordon Todd; Gauntlett Kristi Alyce Courtwright Wendy; Nettnin John $620,000 $160 2689 Sporting Hill Bridge 37179 10/17 Corado Charlotte; Corado Francisco Shaw Enterprises Inc $620,000 NA 4085 Camberley 37064 10/12 Glover Amy N; Glover Matthew W SLC Homebuilding LLC $619,614 NA 2906 McLemore 37064 10/30 Woodford Jeffrey P; Woodford Misty D Bank of New York Mellon $616,000 $136 3768 Ronstadt 37179 10/6 Rowe Jeffrey G; Rowe Jennifer A Shaw Enterprises Inc $615,900 NA 707 Pearre Springs 37064 10/24 Settles Jamie; Settles Sharon L Maynard Ken; Maynard Morlee H $615,000 $198 2704 Deer Haven 37067 10/16 Chillon Dawn; Chillon Salvatore Noe William Robert $610,000 NA 1060 Watkins Creek 37067 10/30 King Laura; King Mike Stefano Christian A; Stefano Vanessa P $609,000 $185 416 Dragonfly 37064 10/16 Spring Leaf Properties LLC Willow Branch Partners LLC $608,000 NA 1129 Bradley 37069 10/17 Nanney Karen F McClary Matthew Ryan; McClary Shelley $600,000 $187 241 McLean 37067 10/5 Newton Fred; Newton Mildred Kaforey Gerald R Jr; Kaforey Karen $600,000 $160

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1737 Twelve Oaks 37127 10/17 Attoussi Said; Attoussi Stephanie Brown Debra O; Brown Mark William $940,000 $162 7243 Magnolia Valley 37060 10/20 Johnson Loretta; Johnson Scott Snavely Brian; Snavely Christi $605,000 NA 121 Rock Bluff 37135 10/30 Kelly Derivan; Kelly Keri Michaels Homes LLC $600,240 NA 3495 Shores 37128 10/20 Blobaum Anna; Felts Andrew S Hemphill Della Theresa; Hemphill Denton $577,500 $231 8825 Lascassas 37085 10/6 Wallis Barbara J; Wallis Lee D Towe William H Jr $529,900 NA 7190 Lamar 37167 10/4 Carrier Sherri A; Carrier Terry L Mayfield Jefferson A; Mayfield Jefferson Arthur $520,000 $110 410 Beverly Randolph 37129 10/6 Garrett James B; Garrett Kathy Pennington Laurie; Pennington Michael $498,500 $133 1822 Turner 37135 10/6 Vann Keith V; Vann Patricia D Jette Allen; Jette Mary $490,000 $140 3517 Shacklett 37129 10/17 Jasmine Tree LLC Culbertson Amy J; Culbertson Amy Julia; Culbertson Benjamin Matthew; Small Amy J $485,000 $261 5311 Cliffstone 37167 10/3 McCullough Megan S Lambert Timothy Brian; Lambert Vikki Matlock $484,500 $111 144 Dobson Knob 37135 10/20 Welling Natalie; Welling Taylor Michaels Homes LLC $473,517 NA 2716 Craythorne 37129 10/23 Basener David R; Basener Jill C Silverman Michael; Silverman Saundra M $470,000 NA 927 Deer Run 37128 10/5 Harlan Kenneth Aaron Brown Stephen R & Pamela K Revocable Living Trust The $469,000 $186 8798 Link 37037 10/27 Heikes Angela; Heikes James Jr Milam Amanda B; Nave Amanda B $469,000 NA 7557 Dunaway Chapel 37085 10/16 Dickson Katherine O; Dickson Travis L Huffman Justin M $465,000 NA 4117 Almaville 37167 10/30 Lopez Jorge Gibson-Ramage Trust The $450,000 $160 3024 Robinwood 37128 10/4 Vick Louis R; Vick Vicky A Black Mountain Builders LLC $449,900 NA 124 Dobson Knob 37135 10/20 Turner Byron; Turner Stacey Inez Michaels Homes LLC $449,817 NA 4207 Cortez 37128 10/11 Griffis Anthony; Griffis Irene Collins Logan; Collins Mandy R $445,000 NA 4420 Attleboro 37128 10/27 Allen Pamela M; Allen Stephen C Southern Lifestyle Homes LLC $444,569 NA 1624 Constellation 37129 10/24 Castleman Joseph R; Castleman Sonja Excel Builders $443,450 NA 1210 Whitworth 37130 10/2 Morgan Blake Mitchum; Morgan Stephanie Black Few Justin; Few Rebecca $439,900 NA 7990 Richpine 37128 10/9 Bartnesky Judith; Bartnesky Steven Harney Homes LLC $435,172 NA 7018 Harriswood 37129 10/30 Stover Betsy J; Stover Larry Paran Homes LLC $429,720 NA 1803 Sawtooth 37130 10/16 Garland John E; Sehon Heather K Michaels Homes LLC $427,000 NA 1143 Friendswood 37037 10/2 Weber Daniel S; Weber Teresa Danielle Fusco John M; Fusco Wendy W $425,000 $137 1737 Fairhaven 37128 10/9 Mueller Ryan; Sabato Leah Atkinson James; Atkinson Lisa $420,900 NA 112 Holloway 37167 10/3 Eastman Elizabeth B; Eastman Frank Rastatter Kelly; Rastatter Steven $420,900 $142 2124 Woodcliff 37167 10/25 Schabacker Holly E; Schabacker Troy A Strange Cynthia J; Strange Melvin D $420,000 NA 8445 Bradyville 37127 10/16 Barkdull John C Michaels Homes LLC $419,900 NA 1485 Bradberry 37130 10/13 Slate Bobbie F Terry Lisa A; Terry Michael S $418,000 $151 4725 Kingdom 37128 10/30 Suel Fredrick; Suel Katrina Lennar Homes of TN LLC $413,181 NA 3107 Robinwood 37128 10/6 Yung Aaron B; Yung Karen Excel Builders LLC $410,700 NA 1206 Charleston 37130 10/6 Long Donna E; Long Ernest P Jr Landmark Homes of TN Inc $407,410 NA 3232 Potts 37086 10/11 Jones Grant; Jones Laura L&E Prop Dev & Contr Inc $406,000 NA 1224 Pleasant Colony 37129 10/16 Bishai Mokhtar; Bishai Victoria Comfort Design Homes LLC $405,000 NA 1138 Bayard 37130 10/2 Parus Sandra M; Parus Scott L Hillman Charles R; Hillman Karen J $405,000 $157 1204 Stockwell 37128 10/18 Fisher Lindsey A; Fisher Matthew T Tran Thahn $400,000 NA 105 Sugar Maple 37130 10/11 Harris James Lee; Harris Shannon L Maclin Stanley K $399,900 $123 3427 Lantern 37128 10/3 Martin Debra Ann; Martin James William Beazer Homes LLC $399,831 NA 1152 Stockwell 37128 10/9 Wright Marian Denney Chelsea R; Denney Henry R Iv $399,750 NA 1155 Batbriar 37128 10/4 Chandavong Bangon; Chandavong Tom Celebration Homes LLC $396,900 NA 1035 Tiberius 37128 10/18 Butchko Shannon; Poss Brandon Smith Robert R $395,000 NA 4444 Rubicon 37128 10/13 Keim Betty S Ole South Properties Inc $394,777 NA 5618 Glenalden 37167 10/13 Kennedy Brittnee DR Horton Inc; Dr Horton Inc $392,212 NA 1147 Olmstead 37128 10/30 Cantrell Henry R; Cantrell Megan R Kaiser Cynthia S; Kaiser Donald W $390,000 $155 3507 Cortona 37129 10/27 Farley Martha T Landmark Homes of TN Inc $387,765 NA 2074 Trout 37129 10/30 Burke Steven Daryl Strawn Properties LLC $387,400 NA 1503 Alamo 37129 10/18 Anderson David F; Anderson Konnie L Wyatt J Homes LLC $386,980 NA 1728 Fallen Acorn 37129 10/27 Parker Robert D; Parker Tracie L Parker Susan McConnell $385,900 $127 7312 Grainfield 37085 10/12 Stone Ashleigh E; Stone Joshua Harmon Home Company LLC $384,000 NA 1828 Satinwood 37129 10/23 Goodwyn Linda C; Goodwyn Thomas Lawrence Crescent Homes Tn LLC $383,781 NA 619 Promise 37128 10/27 Otuno Godwin I; Otuno Jumoke Ruth Patterson Company LLC $382,920 NA 2822 Presley 37128 10/2 Oliver Evelyn Brittany; Oliver Jason B Black Mountain Builders LLC $380,000 NA 2106 Look Rock 37130 10/23 Bock Frederic M; Bock Susan V Allen Pamela M; Allen Steve C $380,000 $118 3917 Merryman 37127 10/13 Widener Joshua Matthew Heritage Custom Homes Inc $379,900 NA 2073 Trout 37129 10/2 Tucker Ashley; Tucker Dylan Patrick Heritage Custom Homes Inc $375,092 NA 12105 Lascassas 37118 10/13 Greer Samuel O; Greer Victoria B Grisham Rita A $375,000 $74 5709 Iverson 37127 10/16 Weidman Jon M; Weidman Rhonda M Heritage Custom Homes Inc $375,000 NA 2110 Trout 37129 10/2 Sengsayadeth Ashley K; Sengsayadeth Souriya Heritage Custom Homes Inc $374,900 NA 100 Camilla 37129 10/5 Mingus Mallory; Moorehead William Leahy Megan; Leahy-Nakaguchi Megan; Nakaguchi Hideyuki; Nakaguchi Megan Leahy $373,500 NA 616 Virginia Belle 37167 10/18 Garcia Eliza Medina; Medina-Garcia Eliza; Perez Juan Pablo Gonzalez Crosslin Frank E Iv; Crosslin Katherine B $365,900 NA 2211 Riverbend 37129 10/17 Medlock Clint; Medlock Karol Gowen Jusse L Jr $365,500 $123 1317 Lunar 37129 10/10 Hawkins Alice M; Hawkins William P Jr Doyle Deanna R; Doyle William E Jr $363,000 $148 514 Ruby Oaks 37128 10/24 Davenport Kaylyn; Davenport William L Harney Homes LLC $360,600 NA 2922 Cason 37128 10/3 Reed Aubrie Yvonne; Reed Matthew Scott Anderson Sam Construction Inc $359,900 NA 1332 Charleston 37130 10/24 Brown Debra O; Brown Mark A Lionstone Homes LLC $359,900 NA 8615 Lane 37085 10/12 Perez Alfonzo Sansom Christopher; Sansom Christopher Stephen; Sansom Christy; Sansom Christy M $359,900 $225 919 Empire 37130 10/16 Rubin Catherine L; Rubin Matthew A Henley Donald Const LLC $357,999 NA 122 Tambark 37128 10/24 McSwiggin Christina; McSwiggin Kevin Cleaver Angelia D; Cleaver Bradley K $356,000 $130 1519 Veranda 37130 10/25 Pearson Connie; Pearson James Bahmanziari Tammy E $355,000 $115 8044 Burntwood 37086 10/30 Pongsavath Manivanh; Pongsavath Viroot Chesser Shawna R $355,000 NA 6414 Tulip Tree 37128 10/2 Richard Daniel L; Richard Jennifer D R Horton Inc; Dr Horton Inc $354,370 NA 3012 Tybee 37127 10/4 Dodd Wanda M Moran Rebecca $350,000 $126

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1402 Rozella 37066 10/13 Solon Dean Brauer Charlotte F; Brauer Jeffrey L $2,250,000 $224 1006 Pintail 37075 10/16 Howard Erica M; Howard Jeremy D Talbot Aaron D; Talbot Casey M $640,000 $119 101 Breakwater 37075 10/26 Cushman Judith A; Cushman Thomas P Melcher Betty Brogdon $610,000 $237 1186 Chloe 37066 10/2 Anderson Matthew R; Anderson Vanessa H Brewer Robert C; McConnell Ann M $600,000 $144 2195 Gorden 37066 10/6 Nolte Marilyn; Nolte Ronald Janan W Meyer Revocable Trust $585,000 $132 100 Mimosa 37066 10/2 Jones Melanie Anita; Jones Michael Robert Butler Mary M; Butler Trent Craver $530,000 $155 1001 Stirling 37075 10/27 Huitink Jonathan; Huitink Rachelle Fullen James E Jr; Fullen Sherry G $480,000 $98 120 Natchez 37075 10/2 Gant Larry C; Gant Samantha D Miller Justin M; Miller Kelli $480,000 $141 1718 Stop 30 37075 10/2 Sloan Edward A Jr Mitchell Cammy S; Mitchell James O Jr $475,000 $98 104 Joshuas 37072 10/3 Moor David; Moor Haydee Gibbs Joshua T; Hardy Carrie L $469,000 $131 179 Spy Glass 37075 10/16 Rogers Chad M; Rogers Joanna E Carpenter Lawrence S; Carpenter Regina $462,000 $85 1092 Lock 4 37066 10/27 Marrandino Linda; Marrandino Rocco Carr Ann L; Carr David T $449,419 $272 809 Denning Ford 37148 10/5 Bean Gloria; Dickson Gary Schaffhouser John D; Schaffhouser Michelle L $425,000 $125 105 Hattie 37075 10/25 Kordie Daniel; Laydon Jennifer Bechler Alan Ernest; Bechler Laurie Ann $422,696 $77 112 Glen Leven 37075 10/27 Parmelee Daniel G; Parmelee Emili A Mears Larry L; Mears Linda $420,000 $109 1010 Cross Bow 37075 10/16 Adamopoulos Demitrios J; Adamopoulos Emily J Leslie Corneilia H; Leslie Marshall $416,000 $103 441 Buffalo 37072 10/25 Webster Amanda; Webster Ben Burkhart James R $410,000 $131 118 Crosspointe 37075 10/18 Bailey C Nelson; Bailey Kaylene M Carmack Holly D; Carmack Jon E $404,000 $118 1052 Sierra Gorda 37066 10/26 Texas West Morris Margaret L; Morris Phillip Wayne $400,000 $123 206 The Hollows 37075 10/16 Lucas Tawnya Palmer Lillie L $400,000 $111 112 Wickham 37075 10/17 Boyce Stacy M Holmes Deborah R; Holmes Jimmy D $389,950 $106 1003 Peck 37075 10/30 Parker Martha Evelyn Barton Doroty Ann $387,000 $93 1043 Briarwood 37048 10/23 Hutchins Ken; Hutchins Season Hyde J Darren; Hyde Kimberly K $386,600 $127 116 Beaumont 37075 10/18 HP TN I LLC Hughes Thomas Paul Ii $382,000 $131 152 Wynbrooke 37075 10/6 Byram Jana Kopka Kathy $374,900 $97 105 General Smith 37075 10/19 Magsig Charles W; Magsig Jennifer C Nickoloff Elsie B Estate; Nickoloff John N $360,000 $135 1026 Wyndham 37066 10/27 Whitworth Laura L; Whitworth Timothy L Morrison Michael E $360,000 $97 1207 Lake Rise Overlook 37066 10/5 Lopez Heather; Lopez Michael Clanton Jesse E; Clanton Wendi W $359,900 $122 441 Jones 37075 10/27 Tobianski Kristine J Shelton Deborah M $359,900 $91 133 Tamaras 37075 10/10 Ashworth Jack D; Ashworth Linda M Millhouser Brad; Wilson Lori $355,000 $122 1025 Anderson 37075 10/2 Foster Jacqueline M; Foster James P Willems Kristi M; Willems Scott D $355,000 $133 1009 Merrick 37075 10/25 Meares Jason Thomas; Meares Jennifer Marie Mitchell Daniel; Mitchell Melissa $349,500 $101 107 Hidden 37075 10/3 Kelly Gilbert T; Kelly Sonja B Gruenewald Carl William Iii $348,237 $188 2708 Long Hollow 37075 10/11 Loggins Candius Gaye Gamble Vicky S $347,500 $128 122 Stonehollow 37075 10/16 Hutson Michael J; Hutson Roger N Withrow Glandal Dean; Withrow Nancy Lynn $343,700 $122 911 Cynthia 37072 10/30 Phillips Andrew S; Phillips Leslee S Scott Karren L; Scott Mitchell M $341,285 $142 867 Loretta 37072 10/3 Davis Carolyn A; Davis Gerald W Ii Love David J; Love Sonya M $341,100 $101 1112 Jensen 37075 10/27 Fullen James; Fullen Sherry Kimbro Derek $340,000 $175 104 Ridgeview 37075 10/23 Ford Kathryn E; Ford Ricky P Collie Dwight W; Collie Pamela R $339,950 $158 347 Goodman 37066 10/5 Reiiners Clare Therese; Reiners Matthew Gonzalez Elizabeth Carol; Hensley Elizabeth Carol $330,000 $107 117 Lake Ridge 37075 10/13 Kurichh Sonya Brodrick Amy L; Brodrick Joseph Franklin Iv $330,000 $123 100 Ashford 37075 10/25 Brown Charles M Iii; Brown Lindsay K Cotten Benjamin S; Cotten Hannah $325,000 $89 104 Radcliff 37075 10/19 Anderson James D; Anderson Sherry L Bragg Debra L; Bragg Glen L $323,000 $124 100 Havenwood 37075 10/19 Csh Property One LLC Mindy Ilene Arena Revocable Living Trust $320,000 $91 336 Goodman 37066 10/27 Lloyd Clifford Huw; Lloyd Tamara Lynn Whitworth Laura L; Whitworth Timothy L $316,250 $107 389 Ranch 37148 10/12 Livingston Stephanie Alcivar Abraham C; Alcivar Evelyn L $316,200 $180 108 Carlton 37075 10/27 Davis Kelvisha Lashae Minchey Kennith; Taylor-Minchey Tomeka $312,000 $100 721 Bay Point 37066 10/2 Riis Jeffrey Brian; Riis Marcie Kane Thelma $310,000 $137 830 Loretta 37072 10/11 Pedrero Anabel; Pedrero Aroldo Unipres Usa Inc $310,000 $82 1006 Emily 37072 10/10 Martin Justin T; Martin Rita Lee Jenna; Lee Nicholas $310,000 $159 100 Villa 37075 10/18 AH4R-TN 3 LLC Gopalasamudram Tonya; Narayan Sriram $308,000 $116 241 Harbor 37075 10/23 Rolwing Jerome C Hohlfeld David M $305,350 $157 103 Braxton Park 37072 10/25 McEldoon Joan A; McEldoon Joel D Lopez Corrina C; Watts Jordan P $305,000 $188 199 Berrywood 37075 10/18 Walker Angela C; Walker Nakia D Lee Jonathan D; MacWilliams Kevin $305,000 $216 167 Allen 37075 10/20 Williamson Christophjer Steven; Williamson Deborah Knight Holle David P; Holle Heather L $304,900 $194 114 Riverchase 37075 10/4 AH4R-TN 3 LLC Wiley Brenda; Wiley Craig $304,000 $147 712 Park 37072 10/2 Young Andrew B; Young Angela R Stone Kevin; Stone Kimberly M $304,000 $98 680 Northridge 37066 10/11 Safari One Asset Co LLC Wootton Vicky G $300,000 $107 151 Clifftop 37075 10/30 Beterton Michael D; Betterton Dorothy K Roe Eugene Lafayette Jr; Roe Robin Lynn; Roe Ronald Lloyd; Roe-Aydelott Teresa $300,000 $144

Wilson County