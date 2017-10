Top Middle Tennessee commercial transactions for September 2017

VOL. 41 | NO. 42 | Friday, October 20, 2017

Top residential real estate sales, September 2017, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports. Due to technical issues, Davidson County sales are unavailable for September.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Williamson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 101 Gillespie Franklin 37067 9/28 IMT Capital IV Cool Springs II LLC Franklin Cool Springs Corp $85,350,000 0 Carothers Franklin 37064 9/29 Clayton Prop Group Inc Crescent Helm LLC $2,700,000 0 Old Charlotte Franklin 37064 9/22 Williamson County Carlisle Walter Oscar III $1,707,200 1221 Liberty Franklin 37067 9/1 Consort Building TN LLC 300 Watson Road LLC $1,510,000 4136 Old Hillsboro Franklin 37064 9/8 Berrys Chapel Ventures LP Pinewood Road LLC $1,500,000 995 Cedarview Franklin 37067 9/11 Lima Jamie; Lima Leah Devito Stokes Lydia; Stokes Aaron; Stokes Lydia Devito $1,490,000 2506 Old Charlotte Franklin 37064 9/25 Williamson County Englehardt Nancy Carlisle $1,385,600 2017 Fairview Fairview 37062 9/8 Apex Bank Bates Austin $1,200,000 1312 Huffine Ridge Franklin 37067 9/7 RSG Huffine GP S&G Prop LLC $1,050,000 McCord Nolen Nolensville 37135 9/20 Tower Community Bank McCanless & Co $1,050,000 213 Overlook Brentwood 37027 9/1 Tin Birds General Part Chandler Pamela J $685,900 701 Thurrock Brentwood 37027 9/5 Clas Inv LLC Stephenson Deborah L $650,000 4517 Pratt Franklin 37064 9/15 Evergreen Homes LLC Wales Howard; Wales Ruth $600,000 3917 Sulphur Springs Columbia 38401 9/15 Sinclair Virginia Beard Mary Ann Reed; Kelley Charlotte Virginia Reed; Reed Robert Earl; Smith Mildred Lorene Reed $550,000 2940 Hillsboro Brentwood 9/1 Smith Jessica L; Smith Roman Old Hillsboro Building Company LLC $540,000 Harpeth-Peyt Franklin 9/29 Wolf Wayne A (Ira) Choate Donna L; Choate Kenneth H Jr $350,000 107 Gist Franklin 37064 9/21 Garden Gate Dev LLC Free Will Baptist Foundation Inc $250,000 0 Nolensville Nolensville 37135 9/1 Shwani Wurya Osburn Claire; Osburn Elizabeth Claire; Osburn Gary Mack; Osburn Joe Tally; Osburn Kaitlen McKewon; Osburn Kaitlen McQuown; Osburn Kristen Nell; Osburn Lynda Reid; Osburn Mark; Osburn Mark Murray; Osburn Mary Katherine; Osburn Miachel Joseph; Osburn Michael; Osburn Michael Joseph; Osburn Robert Davis; Osburn Robert Lewis; Osburn Robert Louis; Osburn Ruth Dougherty; Osburn Sara Elizabeth; Osburn William Nally $225,000 242 2Nd, 302 Margin Franklin 37064 9/12 Mitchell Charlie B Jr Coleman Dorothy Lavon Worley $200,000

Rutherford County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 0 Genie Smyrna 37167 9/1 Vereit Mt Smyrna TN LLC Chi-Smyrna TN LLC $13,400,000 Parthenon La Vergne 37086 9/15 Scott Corporation LLC The Leggett & Platt Incorporated $1,850,000 1626 Middle Tennessee M'boro 37130 9/1 PS Enterprise LLC A Legacy A LLC $1,800,000 Manchester M'boro 37127 9/7 1 Fish Creek Venture L P; Stewart Virginia L Benefield Jerry; Elam Road Part $1,473,417 Old Nashville Smyrna 37167 9/22 Ole South Prop Inc Cantrell George M; Cantrell William T; Cantrell William Terry; Ghee Carol Cantrell $1,100,000 Horton College Gr 37046 9/11 Higgins John; Higgins Marna; Vaught Stanley P; Vaught Terri H Rogers Community Property Trust The $950,000 714 Walnut Grove Christiana 37037 9/29 Walnut Grove Farms LLC Livesay Prop Inc $925,000 1643, 1673 Highway 99 M'boro 37128 9/22 Murfreesboro TN 8 Realty Pirtle Mark A $850,000 Shelbyville M'boro 37127 9/21 Kite Sam B Jr Mitchell Charlie B Jr $800,000 5095 Murfreesboro La Vergne 37086 9/1 Southeast Storage LLC Pirtle Mark A $799,000 Manchester M'boro 37127 9/8 Onate Jose Benefield Jerry; Elam Road Part $725,000 Ocala M'boro 37128 9/12 Preserve Land Holdings LLC The Layne Peggy; McRae Roger Dale $704,000 427, 429 Eighth Smyrna 37167 9/13 Hollingshead Land LLC Perry Buford Thomas Sr Estate; Perry Buford Jr $550,000 1213 Greenland M'boro 37130 9/6 GR Global Holdings LLC Arc Hr5Stp1001 LLC $500,000 9540 Dunaway Chapel M'boro 37129 9/25 Butler Melody B; Butler Tito L Hunt Kimberley; Hunt Kyle Patrick $474,900 206, 208 Enon Springs Smyrna 37167 9/26 Kennedy Prop LLC Richland South LLC $435,000 701 President Smyrna 37167 9/20 J&M Equity LLC LAC Inv LLC $425,000 7730 Shelbyville Christiana 37037 9/25 Almonrode Caitlin L; Almonrode Richard C Green Dennis J Jr; Green Kristine E $367,000 41A Hwy Eagleville 37060 9/5 Emamalie Alyson E; Emamalie Brandon S Turner John E; Turner Judy $350,000 1280 Dow M'boro 37130 9/19 Four Point Prop LLC Wright Ronald T $350,000 Siegel M'boro 37129 9/27 Parker Jack Joseph; Parker Theresa Lynn Zeller Scott C $340,000 7672 Jackson Ridge Rockvale 37153 9/15 Rowlett David Scott; Rowlett Pamela A Pitts Alex; Pitts Dylan Cole $335,000 Agripark M'boro 37128 9/28 Richardson Group LLC The United States Internal Revenue; United States of America $330,000 Ocala M'boro 37128 9/12 Preserve Land Holdings LLC The West Clayton $307,920 1215 Wenlon M'boro 37130 9/14 Nicodemus Blake; Nicodemus Sandra Simmons Reginald B $265,000 Guy James M'boro 37130 9/22 Ward Jarrod R; Ward Kimberly T Keller Lori K; Patrick William&Diane Living Trust $265,000 McElroy Readyville 37149 9/25 Malchow TN Community Property Trust Whiting Paul M $255,000 45 Lowry Smyrna 37167 9/11 USTN Prop Inc Lee James Larry Estate $230,000 3427 Lytle Creek M'boro 37127 9/1 Smith Ernest C; Smith Linda B Smith Charles B; Smith James H $225,000 Manchester M'boro 37127 9/5 Waffle House Inc Elam Road Part $225,000 2507 Blackman M'boro 37129 9/14 Patel Kalpana Bhumi Inc $217,500 412 Bragg Smyrna 37167 9/14 Cisnero Tulio Ernesto Vela; Guevara Carmen Rodriguez Sellars Spencer O; Sellars Tammy $205,000 Southpointe Buiness Campus M'boro 37130 9/28 Patterson George E Guardian Garage Floors LLC $202,500 Manson M'boro 37129 9/8 Floyd John D; Hunter Caryl Brogli Virginia $200,000 9730, 9794 Shelbyville Bell Buckle 37020 9/19 Abdullah Bahzad; Khalifa Zozan Smith Roger Dale; Smith Sandra Ruth $195,000 465 Hollandale La Vergne 37086 9/26 Saoud Isabel Cristina; Saoud Joseph J Shannon John D $175,000 Allisona Eagleville 37060 9/22 Jette Allen Paul; Jette Mary Denise Tucker Arthur V Revocable Living Trust $169,000 6659, 6711 Kedron Church Smyrna 37167 9/6 Butler Dennis Builders LLC; Infinity Home Builders Bickford Darrell D; Bickford Deborah $162,000 Allisona Eagleville 37060 9/28 Crawford Jessica V; Crawford Thomas D Tucker Arthur V Revocable Living Trust The $159,000 603 McKean Smyrna 37167 9/1 Al Zhyri Fatima A; Al-Safi Ahmad; Safi Ahmad Al; Zhyri Fatima A Al Labib Peter; Labib Peter R $156,000 1039 Sitting Bull M'boro 37128 9/22 Krenk Joseph C; Pence Peyton L Dick Margaret $155,000 2332 Tinnell M'boro 37129 9/19 Brownlow Derwin A II Canavero Dina $150,000 388 Squire Hall Bell Buckle 37020 9/21 Towery Ashley Crouch; Towery Kevin Ross Waugh Amy; Waugh Sidney S $150,000 Allisona Eagleville 37060 9/22 Doming Shay Tucker Arthur V Revocable Living Trust The $149,000 15100 Halls Hill Milton 37118 9/22 Reed Phillip O; Reed Teresa J McKnight James T; McKnight James T Jr $148,000 2362 North M'boro 37128 9/12 Beech Gina; Beech Stan Malaikham Kelly; Malaikham Phonesy $140,000 6960 Millersburg Christiana 37037 9/29 Eckman Dana; Eckman Jon Mark King Jonathan L; King Melissa J $138,900 3535 Midland Fosterville Bell Buckle 37020 9/8 Talley Faye; Talley Johnnie Kirby Lori; Kirby Phillip $135,000 1831 Memorial M'boro 37129 9/13 Smith Michael J; Smith Tammy L Reeves W Shane $125,000 Fox Hill M'boro 37130 9/1 Johnson Scott J; Johnson Shannon R Young Laurie $120,000 468 Main Eagleville 37060 9/25 Huffman Darrell; Huffman Michelle Carlton Michelle A; Carlton Richard A Jr $105,000

Sumner County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 549 Main Gallatin 37066 9/28 Bridge-Hendersonville LLC Summit Carrington Ridge II LLC; Summit Carrington Ridge LLC $16,325,000 203 Anderson Hndrsnvll 37075 9/18 Westchase Partners LLC Shoppes At Parish Place LLC $4,000,000 2109 Nashville Gallatin 37066 9/1 Jackson Sons Gallatin Re Holdings LLC Savannah Market Place LLC $3,000,000 107 Imperial Hndrsnvll 37075 9/27 Rollins James L; Rollins Ying Li JBE LLC $1,900,000 1201 Liberty Gallatin 37066 9/11 Hester Melissa A; Hester Michael T Peterson Bradley C; Peterson Vernell L $1,450,000 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 Cumberland Gallatin 37066 9/13 LGI Homes-TN LLC Eatherly J D $1,111,527 2455 Long Hollow Hndrsnvll 37075 9/12 Oswald Krista; Oswald Marc Hughes Nicholas; Roca Roxana $1,060,000 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 Cumberland Gallatin 37066 9/25 Lgi Homes-TN LLC Eatherly J D $968,412 Durham Hndrsnvll 37075 9/18 Weekley Homes LLC WFC Durham Holdings VII G P $678,300 930B Tyree Springs Wh House 37188 9/20 Peterson Bradley C; Peterson Vernell L Suffridge Destry E; Suffridge Mark $662,500 1616 Foxland Gallatin 37066 9/11 Fuhrop Dennis H; Fuhrop Nancy J Early Kaleen; Early Keith $624,900 1013 Montrose Gallatin 37066 9/14 Davis Dana C; Givens Brandon K Parkside Builders LLC $550,325 1003 Sunnyside School Hndrsnvll 37075 9/22 Alarid Alicia; Alarid Joseph NVR Inc $530,965 208 Malayna Hndrsnvll 37075 9/26 Almand Robert Scott Drees Premier Homes Inc $497,022 1090 Tower Hill Hndrsnvll 37075 9/27 Browitt Walter M; Kruse Tricia M Riverwood Homes Inc $479,950 1065 Baxter Gallatin 37066 9/25 Halbeck Andrew J; Halbeck Katherine G Clayton Prop Group Inc $475,000 1028 Crutcher Station Hndrsnvll 37075 9/8 Hatterman Lana; Hattermann Jason NVR Inc; Ryan Homes $469,050 1005 Ashers Hndrsnvll 37075 9/1 Kane Brandy; Kane Luke M NVR Inc; Ryan Homes $467,328 1086 Tower Hill Hndrsnvll 37075 9/5 Benson Lori A; Benson Todd L Riverwood Homes Inc $456,200 1011 Crutcher Station Hndrsnvll 37075 9/28 Whalen Frank J; Whalen Kathleen A Horton David L; Horton Gail M $449,900 1033 Crutcher Station Hndrsnvll 37075 9/14 Ferrando Gregory S; Ferrando Karla D NVR Inc; Ryan Homes $449,290 1068 Luxborough Hndrsnvll 37075 9/18 Bowles Tim; Bowles Vicki Creekside Homes LLC $439,350 250 Wolf Hill Bethpage 37022 9/21 Lyon John S; Lyon Valerie L Kirk Peter C; Kirk Toni M $429,900 135 Hackney Gallatin 37066 9/18 Parker Brandon; Parker Elizabeth NVR Inc $425,420 205 Scarsdale Hndrsnvll 37075 9/21 Hoeh Jason; Jarrell Kristina Gaines Home Building Corp $419,950 114 Championship Hndrsnvll 37075 9/15 McQueen Donna M Drees Premier Homes Inc $402,400 604 Lingering Hndrsnvll 37075 9/15 McElwain Ray Douglas; McElwain Wanda Clayton Prop Group Inc $402,260 1727 Foxland Gallatin 37066 9/29 Spitz Revocable Living Trust Meritage Homes of TN Inc $399,000 123 Windmill Pointe Hndrsnvll 37075 9/7 Benforado Mark; Benforado Melanie Freeland David E; Freeland Donna $392,000 3020 Highway 31 Wh House 37188 9/25 Square 1 Const LLC Cranor Prop LLC $390,000 636 Lingering Hndrsnvll 37075 9/7 Davis Jeremy L; Davis Shoreen L Clayton Prop Group Inc $388,903 110 Championship Hndrsnvll 37075 9/29 Piccoli Carolyn W Weekley Homes LLC $387,597 1216 Longleaf Gallatin 37066 9/22 Chrave Realty Secura-Screen Inc $385,000 308 Ironwood Gallatin 37066 9/19 Bristol Daniel B; Bristol Leeann S Eastland Const $384,900 106 Championship Hndrsnvll 37075 9/28 Langon Patricia A; Langon William J Drees Premier Homes Inc $382,827 169 Ferdinand Gallatin 37066 9/27 Morrison James T; Morrison Jennifer B Clayton Prop Group Inc $374,802 133 Grindstone Gallatin 37066 9/29 Anderson Jennifer F; Anderson Richard C Clayton Prop Group Inc $364,658 1021 Laffite Gallatin 37066 9/13 Fortenberry Janice T; Fortenberry Louis V Clayton Prop Group Inc $364,044 253 Jocelyn Cottontwn 37048 9/20 Clark Derek S; Clark Tiffany J Clayton Prop Group Inc $362,700 1029 Laffite Gallatin 37066 9/12 Flynn Lana J Clayton Prop Group Inc $362,214 118 Monteview Hndrsnvll 37075 9/27 Driscoll Ailyn Ybas; Driscoll Don A Southeastern Building Corp $360,604 1011 Caballo Gallatin 37066 9/27 Bennett Corinne; Bennett Mark Clarion Homes LLC $355,657 153 Ferdinand Gallatin 37066 9/14 Ignatoski Bradley A Clayton Prop Group Inc $355,212 157 Ferdinand Gallatin 37066 9/25 Payne Jeanie R; Payne Kenneth E Clayton Prop Group Inc $354,131 115 Hackney Gallatin 37066 9/25 Magruder John; Magruder Stephanie NVR Inc; Ryan Homes $352,320 1340 Reynard Gallatin 37066 9/8 Watson Don A Jr; Watson Sandra K Woodward Myong S; Woodward Paul J $351,000 819 Cherry Grove Hndrsnvll 37075 9/13 Gonzalez Monica I Garza; Revuelta Israel Hernandez Clayton Prop Group Inc $350,715 1064 Lt Gibson Gallatin 37066 9/21 Sheffey Ronald C; Sheffey Teresa G Southeastern Building Corp $348,446 155 Hackney Gallatin 37066 9/25 Chylka Mirek; Chylka Violet NVR Inc $345,152 1192 Bill Henson Wstmrlnd 37186 9/18 Zito Maggie Cazeault Allison D; Cazeault William C $342,000 152 Branham Mill Gallatin 37066 9/5 Knowlton Deborah; Knowlton Donald Green Chris $335,000 164 Ashcrest Hndrsnvll 37075 9/28 Nguyen Andy; Nguyen Thu Meritage Homes of TN Inc $335,000 2104 Albatross Gallatin 37066 9/1 Joyce T Mathews Revocable Living Trust; Mathews Joyce T Tr Foster Gerald L; Munday Virginia Gail $330,000 165 Ferdinand Gallatin 37066 9/12 Ganski Donald Clarence; Ganski Donna Marie Clayton Prop Group Inc $329,323 1067 Caballo Gallatin 37066 9/25 Powell Lynn M; Powell Peter M Clarion Homes LLC $328,747 807 Cherry Grove Hndrsnvll 37075 9/25 Sturgeon Corey Wayne; Sturgeon Heather Nicole Clayton Prop Group Inc $325,890 1056 Middleton Gallatin 37066 9/8 Herbert Mark; Herbert Sara Davis Dana; Givens Brandon $320,469 166 Benjamin Hndrsnvll 37075 9/1 Bradley William Meritage Homes of TN Inc $320,151 154 Benjamin Hndrsnvll 37075 9/11 Spillers Devon; Spillers Sarah Meritage Homes of TN Inc $317,359 313 Lola Cottontwn 37048 9/21 Yates Janet Ann; Yates Johnny Wayne Clayton Prop Group Inc $315,719 146 Benjamin Hndrsnvll 37075 9/28 Elayattu Sanjaye; Sanjaye Smitha Meritage Homes of TN Inc $315,000 345 Cornelius Hndrsnvll 37075 9/27 Williams Linda Boone Meritage Homes of TN Inc $314,328 1016 Middleton Gallatin 37066 9/12 Reece Cheryl; Reece Christopher; Swiecki Jennifer Papu Gretchen M; Vargas Gretchen M $312,900 155 Benjamin Hndrsnvll 37075 9/27 Houston Judith L; Houston Larry D Meritage Homes of TN Inc $307,133 325 Lola Cottontwn 37048 9/11 Nichols Emily C; Nichols Matthew R Clayton Prop Group Inc $306,585 1094 Caballo Gallatin 37066 9/13 Hart Audrienne M Clarion Homes LLC $305,900 1084 Paddock Park Gallatin 37066 9/1 Arroyo Ana I Rosado; Rodriguez Angel I Martinez Southeastern Building Corp $304,900 159 Benjamin Hndrsnvll 37075 9/28 Milliron Fred; Milliron Janice Kay Meritage Homes of TN Inc $301,794 805 Broadway Portland 37148 9/28 Hanks Jason H; Hanks Valery W Kirby Dale S Sr; Kirby Leslie Z $300,000 815 Mesa Verde Gallatin 37066 9/11 Spray James; Spray Kimberly LGI Homes-TN LLC $294,900 65 Nokes Hndrsnvll 37075 9/8 Moss Tina Parkside Builders LLC $292,342 123 Burntash Hndrsnvll 37075 9/18 Jozwik Brenda G; Jozwik Raymond Southeastern Building Corp $290,381 377 Lola Cottontwn 37048 9/11 Coleman Emily N Clayton Prop Group Inc $289,614 156 Hackney Gallatin 37066 9/14 Broussard Shanna M NVR Inc $287,587 464 Lucy Gallatin 37066 9/29 Weber Joyce M Jones Barbara; Jones Randall R $286,900 175 Winslow Gallatin 37066 9/19 Simmons Jill S Rose Valley LLC $285,000 330 Lola Cottontwn 37048 9/6 Bridges Antione; Brown Natasha Clayton Prop Group Inc $284,730 158 Benjamin Hndrsnvll 37075 9/27 Gipson Shelley Meritage Homes of TN Inc $282,655 1011 Middleton Gallatin 37066 9/25 CSH Property One LLC Spurlock Christopher; Spurlock Marissa $281,000 361 Lola Cottontwn 37048 9/5 Francisco Alexis; Francisco Gerald B Clayton Prop Group Inc $280,363 1086 Paddock Park Gallatin 37066 9/6 Moore Travonda Southeastern Building Corp $275,070 104 Dayflower Hndrsnvll 37075 9/11 Bobo Carolyn S Clayton Prop Group Inc $272,040 245 Donna Hndrsnvll 37075 9/12 Reams David D; Reams Jeanette L Towe Derek L $272,000 825 Browns Gallatin 37066 9/1 Richardson Cody E; Richardson Marilyn C Pinnacle Dev Co Inc $266,166 411 Lucy Gallatin 37066 9/6 Foster Norman; Foster Tonya Jones Barbara; Jones Randall R $265,400 141 Ambassador Private Hndrsnvll 37075 9/11 Maddux Erin Sloane Cheek April D; Cheek James Theodore $265,000 707 Yosemite Gallatin 37066 9/19 Jones James Lgi Homes-TN LLC $264,900 106 Dayflower Hndrsnvll 37075 9/11 Hinricher Anita Clayton Prop Group Inc $261,070 117 Ambassador Private Hndrsnvll 37075 9/29 Watkins Curtis V; Watkins Kenya Carter Joseph Kent; Carter Kimberly D $258,000 127 Annapolis Bend Hndrsnvll 37075 9/5 Shanks Bruce; Shanks Shaquallah Southeastern Building Corp $257,900 546 Corinth Portland 37148 9/25 Cassady Brandon W; Cassady Tasha E Boyd Joey $256,800 506 Corinth Portland 37148 9/12 Butterworth Nathan; Butterworth Toni M Boyd Joey $256,350 117 Elise Portland 37148 9/28 Branch Jeremy M; McFadden Sarah M Moore Alexis D $255,000 3030 Tyree Springs Hndrsnvll 37075 9/6 Kiernan Samantha; Kiernan Sean Kiernan Robbie $255,000 471 Lucy Gallatin 37066 9/5 Germaine John Walter; Germaine Xiao Hong Zhang Jones Barbara; Jones Randall R $254,950 825 Browns Gallatin 37066 9/18 Bullock Phillip J; Bullock Vivian Pinnacle Dev Co Inc $254,900 460 Lucy Gallatin 37066 9/29 Munroe David; Munroe Stayci Jones Barbara; Jones Randall R $254,500 345 Lola Cottontwn 37048 9/6 Ross Marcelia C; Ross Rembert L Clayton Prop Group Inc $251,150 333 Coronado Private Hndrsnvll 37075 9/5 Lacy Amber Michelle; Lacy Chadrick Lee Kyowa America Corp $250,650 123 Annapolis Bend Hndrsnvll 37075 9/19 Nevers Promise V Southeastern Building Corp $250,000 227 Donna Hndrsnvll 37075 9/1 Dapprich Kelly Lynn; Dapprich Terry Scott Odum Chelsey; Odum Michael Wayne $250,000 118C Odie Ray Gallatin 37066 9/21 Dildy Barbara Blackman Homes Inc $249,996 825 Browns Gallatin 37066 9/1 Pike Gerald D; Pike Vickie L Pinnacle Dev Co Inc $249,900 213 Hutch Gallatin 37066 9/29 Ward Kirk Louallen Builders Inc $249,900 558 Corinth Portland 37148 9/25 Rucker Rachel L; Rucker Tony R Sr Boyd Joey $249,900 121 Annapolis Bend Hndrsnvll 37075 9/1 Myers Joshua Southeastern Building Corp $249,000 333 Lola Cottontwn 37048 9/20 Anwar Roina; Sheriff Novak Clayton Prop Group Inc $246,466 447 Goodman Gallatin 37066 9/6 Lannom Shannon Gehl NVR Inc; Ryan Homes $245,810 825 Browns Gallatin 37066 9/1 Charles Frank Mirrasoul & Nancy Ann Mirrasoul Family Trust Pinnacle Dev Co Inc $244,900 118B Odie Ray Gallatin 37066 9/27 Duncan Eddie A; Duncan Gayle A Blackman Homes Inc $238,344 840 Mesa Verde Gallatin 37066 9/20 Cole Latanya LGI Homes-TN LLC $237,900 1002 Chisolm Goodlettsville 37072 9/6 Kelly Christopher Ryan; Kelly Katherine Stokes Michael R $237,539 414 Lucy Gallatin 37066 9/18 Hewitt Ann M Jones Barbara; Jones Randall R $236,650 843 Mesa Verde Gallatin 37066 9/20 Carter Rita Lgi Homes-TN LLC $234,900 349 Lola Cottontwn 37048 9/21 Slate Allen Ray; Slate Jo Ann Clayton Prop Group Inc $230,587 346 Lola Cottontwn 37048 9/27 Sharifi Naweed Clayton Prop Group Inc $229,193 118A Odie Ray Gallatin 37066 9/18 McCorkle Joy Blackman Homes Inc $226,417 Bishop Trout Wstmrlnd 37186 9/7 Edwards Susan Stephens Judy $217,500 125 Annapolis Bend Hndrsnvll 37075 9/12 Freeman Brian; Freeman Katherine Southeastern Building Corp $214,001 342 Lola Cottontwn 37048 9/20 Ruffin Michael W; Ruffin Shannon K Clayton Prop Group Inc $212,263 310 Hollis Chapel Portland 37148 9/6 Brown Daniel; Brown George Robert; Brown Heather; Brown Jetti Jane Stout; Brown Jettie Jane Stout Brown George Robert; Brown Jetti Jane Stout; Brown Jettie Jane Stout $190,000 Franklin Gallatin 37066 9/21 Eddings Michael Rice Deanna W; Rice Theron J III $189,900 702 Dobbins Gallatin 37066 9/18 Massingille Geraldine; Massingille Jerry L Dixon Madelyn Roschelle; Dixon Madelyn Roschelle Exec; Huckaba Hazel Ann Estate $180,000 598 Cook Portland 37148 9/8 Gonzalez Zulma Milena; Reyes German Garcia Baggett General Contractors $180,000 1321 Highway 231 Bethpage 37022 9/20 Holden Chalon B Jr; Holden Kelly J Keenan Rosandrea $160,000 123 Blackey Bandy Bethpage 37022 9/8 Shoemaker Christopher A Coates Stephen J $158,500 279 Ray Portland 37148 9/27 Lamberth William C Baker Randall $148,700 119 Blackey Bandy Bethpage 37022 9/14 Shubert Mitch J Coates Stephen J $146,000 782, 788 Brights Gallatin 37066 9/25 Fann Steve Helson Robert C; Hurst Danny $140,000 180 Belvedere Gallatin 37066 9/5 Adcock Jacob Duffy Fred R III $135,000 139 Creekside Gallatin 37066 9/25 Grecu Franziska; Gregu Vasile Gherghescu Doina $120,000 430 Bowling Branch Cottontwn 37048 9/5 Gilley James Ray III; Gilley Michelle Suiter Missy L; Suiter Richard L $120,000 2325 New Hope Hndrsnvll 37075 9/27 Dallmann Jeffrey; Dallmann Sandra Crossland Randall S Jr; Crossland Stevie $105,100

