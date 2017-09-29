Top Middle Tennessee commercial transactions for August 2017

|478 Water
|Gallatin
|37066
|8/28
|RC Holdings LLC
|Galemont Prop LLC
|$1,200,000
|Durham
|Hndrsnville
|37075
|8/30
|Drees Premier Homes Inc
|Wfc Durham Holdings VII G P
|$891,877
|742 Douglas Bend
|Gallatin
|37066
|8/25
|Carpenter Lawrence Stephen; Carpenter Regina M
|Clark Daniel S; Clark Laurie N
|$740,000
|1027 Glenbrook
|Hndrsnville
|37075
|8/15
|T D Management Ltd
|Sumner 2000 LLC
|$641,000
|904 Weeping Willow
|Hndrsnville
|37075
|8/1
|Butler Joseph C; Butler Shelly G
|Hallum Mike; Hallum Wenda
|$632,500
|115 Higginson
|Gallatin
|37066
|8/7
|Ausderau Anthony; Ausderau Kathleen
|Creekside Homes LLC
|$596,208
|7, 8, 9, 10, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Foxland
|Gallatin
|37066
|8/14
|Clayton Properteis Group Inc
|Green Trails LLC
|$587,820
|Durham
|Hndrsnville
|37075
|8/30
|Weekley Homes LLC; Wfc Durham Holdings VII G P
|Weekley Homes LLC; WFC Durham Holdings VII G P
|$565,250
|107 Melanie
|Hndrsnville
|37075
|8/1
|Keyner Family Trust; Keyner Brian James Tr
|Drees Premier Homes Inc
|$564,980
|106 Higginson
|Gallatin
|37066
|8/22
|McGaskey Oscar C Jr; McGaskey Wendy
|Creekside Homes LLC
|$557,168
|3153 Patton Branch
|Gdlttsvlle
|37072
|8/3
|Tant Kimberly Ann; Tant Timothy Scott
|Nixon Karl J; Nixon Patsy W
|$555,000
|1053 Montrose
|Gallatin
|37066
|8/14
|Zwald Alison L; Zwald James A
|Parkside Builders LLC
|$520,019
|103 Ashington
|Hndrsnville
|37075
|8/1
|Rexroat Alison; Rexroat Jason
|Weekley Homes LLC
|$506,306
|114 Ashington
|Hndrsnville
|37075
|8/23
|Keaton Ora Lee
|Drees Premier Homes Inc
|$484,763
|125 Ashington
|Hndrsnville
|37075
|8/25
|Woodward Barbara H; Woodward Gary L
|Weekley Homes LLC
|$484,414
|145 Roark
|Cottontown
|37048
|8/18
|Kuykendall Edward Louis; Kuykendall Flora
|Summers Shane
|$480,000
|506 Happy Hollow
|Portland
|37148
|8/14
|Barden Crystal; Barden Marcus III
|McConnell Linda S
|$469,000
|1526 Drakes Creek
|Hndrsnville
|37075
|8/8
|Garcia Courtney Woodard; Garcia Jorge L
|Celebration Homes LLC
|$452,000
|227 Scarsdale
|Hndrsnville
|37075
|8/17
|Glen Artur; Glen Shannon
|Roger Batey Const Co
|$446,000
|1044 Montrose
|Gallatin
|37066
|8/25
|Coward Karen R; Rice Jacoby M
|Parkside Builders LLC
|$440,202
|Millstone Ph
|Hndrsnville
|37075
|8/1
|Real Estate Solutions Group LLC
|Clayton Prop Group Inc
|$439,600
|116 Thornwood
|Hndrsnville
|37075
|8/8
|Sakis Breanna; Sakis Troy
|Gaines Home Building Corp
|$426,750
|624 Lingering
|Hndrsnville
|37075
|8/24
|Woolfenden Kenneth D Jr; Woolfenden Theresa T
|Clayton Prop Group Inc
|$424,675
|108 Championship
|Hndrsnville
|37075
|8/30
|Batchelor Michael Shane; Batchelor Rebecca
|Drees Premier Homes Inc
|$424,067
|400 Odoms Bend
|Gallatin
|37066
|8/16
|Great Odoms Raven LLC
|Erwin Prop Limited Liability Co
|$420,000
|156 Houghland
|Gallatin
|37066
|8/8
|Hollinden Amy A; Hollinden Thomas E
|Southeastern Building Corp
|$412,700
|1033 Laffite
|Gallatin
|37066
|8/17
|Carr Jose F; Wang Jiao
|Clayton Prop Group Inc
|$403,414
|109 Lombardi
|Hndrsnville
|37075
|8/18
|Lynch Esther; Lynch Jeremy
|Drees Premier Homes Inc
|$402,900
|628 Lingering
|Hndrsnville
|37075
|8/29
|Carter Derrick S; Horn Jason Douglas
|Clayton Prop Group Inc
|$399,011
|640 Lingering
|Hndrsnville
|37075
|8/18
|Adkins Joshua Parker; Adkins Kristin A Z
|Clayton Prop Group Inc
|$397,531
|285 Tanglewood
|Hndrsnville
|37075
|8/23
|Clinton Ryan
|Lennar Homes of TN LLC
|$395,971
|851 Cherry Grove
|Hndrsnville
|37075
|8/14
|Beaty Lori A; Moore Donna S
|Clayton Prop Group Inc
|$391,238
|631 Lingering
|Hndrsnville
|37075
|8/30
|Baldwin Chester A; Baldwin Melanie L
|Clayton Prop Group Inc
|$389,674
|1026 Del Ray
|Hndrsnville
|37075
|8/8
|Templet Elizabeth F; Templet Winston
|Southeastern Building Corp
|$384,900
|644 Lingering
|Hndrsnville
|37075
|8/17
|Choquette Paul A; Choquette Therese E
|Clayton Prop Group Inc
|$375,865
|1510 Dutch Creek
|Wstmorlnd
|37186
|8/22
|Patricia Rudy Woods Family Trust
|Rippy Debbie; Rippy James; Rippy Scott Jr; Rippy Vicki; Rippy Vicky
|$375,000
|820 Cherry Grove
|Hndrsnville
|37075
|8/25
|Guest Kellyn H; Guest Michael W
|Clayton Prop Group Inc
|$371,931
|1020 Crutcher Station
|Hndrsnville
|37075
|8/28
|Gillis Amy L
|NVR Inc; Ryan Homes
|$367,227
|455 Halltown
|Portland
|37148
|8/16
|Home & Family Trust; Kennedy Don T Tr; Kennedy Sharon Lee Tr
|Mark Triplet Const
|$365,000
|826 Cherry Grove
|Hndrsnville
|37075
|8/11
|Degnan James P Jr; Degnan Tami S
|Clayton Prop Group Inc
|$357,147
|191 Dayflower
|Hndrsnville
|37075
|8/29
|Cheek April; Cheek James Theodore III
|Clayton Prop Group Inc
|$349,195
|137 Grindstone
|Gallatin
|37066
|8/25
|Conley Rachel A; Conley Seth A
|Clayton Prop Group Inc
|$341,414
|814 Cherry Grove
|Hndrsnville
|37075
|8/11
|Riley Kelly N; Riley Kevin R
|Clayton Prop Group Inc
|$339,940
|1091 Caballo
|Gallatin
|37066
|8/23
|Kaczmarek Gary A; Kaczmarek Laura L
|Clarion Homes LLC
|$339,673
|210 Calumet
|Gallatin
|37066
|8/9
|House David L; House Kimberly O
|Clayton Prop Group Inc
|$339,094
|103 Monteview
|Hndrsnville
|37075
|8/2
|Perry James; Perry Jodi
|Southeastern Building Corp
|$337,211
|128 Hackney
|Gallatin
|37066
|8/24
|Blankenship Lori
|NVR Inc
|$336,612
|112 Cape Private
|Gallatin
|37066
|8/1
|Martin Paul T
|Meritage Homes of TN Inc
|$331,904
|129 Hackney
|Gallatin
|37066
|8/18
|Gonzalez Benjamin; Gonzalez Liliana K
|NVR Inc; Ryan Homes
|$331,340
|108 Cape Private
|Gallatin
|37066
|8/1
|Briner Luetta Sue
|Meritage Homes of TN Inc
|$330,161
|130 Burntash
|Hndrsnville
|37075
|8/1
|Shaffer April J; Shaffer Richard W IV
|Southeastern Building Corp
|$328,515
|150 Benjamin
|Hndrsnville
|37075
|8/25
|Moake Tonya Catherine
|Meritage Homes of TN Inc
|$326,238
|449 Goodman
|Gallatin
|37066
|8/15
|Lynde Amanda J; Lynde Joshua L
|NVR Inc
|$325,011
|182 Calvert Ridge
|Wstmorlnd
|37186
|8/9
|Cross Lesa; Cross Martin
|Rippy Charlotte; Rippy Norman
|$325,000
|143 Benjamin
|Hndrsnville
|37075
|8/25
|Bushue Lauren P; Bushue Tanner J
|Meritage Homes of TN Inc
|$323,553
|162 Benjamin
|Hndrsnville
|37075
|8/29
|Roy Candace; Spearmon Reginald
|Meritage Homes of TN Inc
|$320,344
|400 Blackthorn
|Gallatin
|37066
|8/18
|Gibson Katie Nicole
|Lennar Homes of TN LLC
|$318,890
|108 Water
|Gallatin
|37066
|8/18
|Holloway Inv LLC
|Grumpys Enterprises LLC
|$315,000
|1033 Addington
|Hndrsnville
|37075
|8/7
|Harrigan Paul J; Harrigan Suzanne C
|Walker Jamie; Walker Kevin
|$314,900
|808 Cherry Grove
|Hndrsnville
|37075
|8/3
|Mitchell Edward B Jr; Mitchell Nicole C
|Clayton Prop Group Inc
|$314,662
|148 Hackney
|Gallatin
|37066
|8/29
|Benson James B
|NVR Inc; Ryan Homes
|$314,340
|237 Collier
|Gallatin
|37066
|8/29
|Paquette Karra; Paquette Steven
|Leggo B Cameron; Leggo Stacie A
|$312,000
|827 Mesa Verde
|Gallatin
|37066
|8/17
|Crosby Valarie
|LGI Homes-TN LLC
|$309,900
|708 Yosemite
|Gallatin
|37066
|8/18
|Junker David; Junker Kathie
|LGI Homes-TN LLC
|$309,900
|116 Monteview
|Hndrsnville
|37075
|8/29
|Satcher Charee Lahenri; Satcher Scottie Artemus
|Southeastern Building Corp
|$307,595
|117 Cape Private
|Gallatin
|37066
|8/28
|Schmittgens Cecilia; Schmittgens Eric
|Meritage Homes of TN Inc
|$304,990
|1012 Prestwick
|Gallatin
|37066
|8/10
|Hermann Darlene; Hermann Glenn
|Lyons Jane; Lyons Kenton
|$300,000
|121 Cape Private
|Gallatin
|37066
|8/28
|Nash Brittany J; Nash Phillip T
|Meritage Homes of TN Inc
|$299,990
|132 Burntash
|Hndrsnville
|37075
|8/22
|Venturi Jean M; Venturi Louis N II
|Southeastern Building Corp
|$299,035
|117 Ashcrest
|Hndrsnville
|37075
|8/11
|Willard Dale
|Atkins Tina
|$296,000
|835 Mesa Verde
|Gallatin
|37066
|8/25
|Johnson Paul
|LGI Homes-TN LLC
|$292,900
|167 Benjamin
|Hndrsnville
|37075
|8/2
|Lowry Dallas; Lowry Sarah
|Meritage Homes of TN Inc
|$291,328
|144 Day Star
|Gallatin
|37066
|8/1
|Simms Penny C
|Clayton Prop Group Inc
|$284,459
|117 Monteview
|Hndrsnville
|37075
|8/23
|Gad Shelia
|Southeastern Building Corp
|$283,440
|147 Spade Leaf
|Hndrsnville
|37075
|8/18
|Adkison Janet L
|Parkside Builders LLC
|$283,275
|143 Spade Leaf
|Hndrsnville
|37075
|8/3
|Grubb Daniel F; Grubb Kimberly G
|Parkside Builders LLC
|$283,150
|1355 Rock Bridge
|Bethpage
|37022
|8/2
|Cook Ashley C; Cook Matthew Allan
|Boze Don; Boze Janet
|$282,000
|373 Lola
|Cottontown
|37048
|8/29
|Lane Ashley N; Lane Charles T
|Clayton Prop Group Inc
|$279,924
|217 Beacon
|Gallatin
|37066
|8/11
|Mench Haleigh; Mench Jonathan
|Jones Barbara; Jones Randall R
|$274,900
|256 Jocelyn
|Cottontown
|37048
|8/30
|Watts Lindsay B
|Clayton Prop Group Inc
|$270,000
|115 Trenton
|Hndrsnville
|37075
|8/1
|Wiseman Carrie Beth; Wiseman Joshua
|Odum Andrea; Odum Donald T
|$270,000
|823 Mesa Verde
|Gallatin
|37066
|8/7
|Kim Young Suk; Namkung Kang
|LGI Homes-TN LLC
|$259,900
|Carellton
|Gallatin
|37066
|8/29
|Clayton Prop Group Inc
|Green Trails LLC
|$255,307
|966 Innsbrooke
|Hndrsnville
|37075
|8/2
|Darnaby Caitlin B
|Arter Cathy E; Arter William E
|$254,000
|446 Goodman
|Gallatin
|37066
|8/3
|Cooper Teresa M; Cooper Travis V
|NVR Inc
|$251,940
|560 Butler Bridge
|Portland
|37148
|8/30
|Williams Emily A; Williams Sherman Daniel
|Collins Charles Ray Adm; Collins Donald Ray Estate; Green Carol Collins Adm
|$250,000
|218 Hutch
|Gallatin
|37066
|8/28
|Anthony Quinn T; Kraushaar Samantha B
|Louallen Builders Inc
|$249,380
|433 Lucy
|Gallatin
|37066
|8/29
|Holland Leigh Anne
|Jones Barbara; Jones Randall R
|$247,800
|107 Emily
|Portland
|37148
|8/16
|Bertuol Giorgio
|Schott Lynn R; Schott Russell B
|$243,000
|112 Ascot, 129, 140 Houghland
|Gallatin
|37066
|8/30
|Southeastern Building Corp
|HCR Part
|$240,000
|712 Yosemite
|Gallatin
|37066
|8/29
|Georgiou Alicia
|LGI Homes-TN LLC
|$239,900
|823 Mesa Verde
|Gallatin
|37066
|8/7
|Anderson Clayton Thomas
|LGI Homes-TN LLC
|$239,900
|839 Mesa Verde
|Gallatin
|37066
|8/22
|Kenney Riley
|LGI Homes-TN LLC
|$237,900
|1020 Chisolm
|Gdlttsvlle
|37072
|8/7
|Spiros Alexander W
|Stokes Michael R
|$236,000
|312 Osprey
|Gallatin
|37066
|8/14
|Leonard Sara Ann
|Martin Evelyn J; Martin John R
|$235,900
|410 Lucy
|Gallatin
|37066
|8/29
|Melton Kay E; Melton Walter H Jr
|Jones Barbara; Jones Randall R
|$235,000
|819 Mesa Verde
|Gallatin
|37066
|8/8
|Bandy Jameson; Bandy Jamie
|LGI Homes-TN LLC
|$234,900
|111 Emily
|Portland
|37148
|8/14
|Bertuol Giorgio
|Wakefield Prop LLC-Division 3
|$234,000
|354 Lola
|Cottontown
|37048
|8/9
|Doty Katrina M; Doty Richard K
|Clayton Prop Group Inc
|$233,877
|1053 Lindyn Lee
|Gallatin
|37066
|8/17
|Powell Abigail; Powell Timothy
|Louallen Builders Inc
|$230,000
|260 Jocelyn
|Cottontown
|37048
|8/11
|Whitson Anne
|Clayton Prop Group Inc
|$229,793
|233 Jocelyn
|Cottontown
|37048
|8/14
|Hardik Bonnie S; Kulakowski Joseph G Jr
|Clayton Prop Group Inc
|$225,589
|395 Devon Chase
|Gallatin
|37066
|8/3
|Young Anne D Stepbach
|Hibdon Betty L
|$216,000
|237 Jocelyn
|Cottontown
|37048
|8/1
|Cramer Jordan; Cramer Lori
|Clayton Prop Group Inc
|$213,673
|249 Jocelyn
|Cottontown
|37048
|8/7
|Young Dylan; Young Rachel
|Clayton Prop Group Inc
|$213,497
|440 Lucy
|Gallatin
|37066
|8/9
|Pitt Savannah E
|Jones Barbara; Jones Randall R
|$210,550
|130 Irish Oaks
|Portland
|37148
|8/3
|Mixon Gwinda L; Skeen Tracy L
|Greenspace Part
|$209,550
|252 Jocelyn
|Cottontown
|37048
|8/4
|Medina Erica; Medina Kyle W
|Clayton Prop Group Inc
|$206,951
|Womack
|Portland
|37148
|8/23
|Coates Stephen J
|Hodges Jerry W
|$202,500
|350 Lola
|Cottontown
|37048
|8/1
|Mason Guilford H; Mason Sally C
|Clayton Prop Group Inc
|$201,835
|703 Water
|Gallatin
|37066
|8/25
|Gregory Callie F; Gregory Wallace
|Maggart Jesse R Sr; Maggart Joann D
|$200,000
|95 Plumlee
|Hndrsnville
|37075
|8/16
|Hartley Rachel
|Lifestyle Home Builders Inc
|$189,900
|95 Plumlee
|Hndrsnville
|37075
|8/14
|Duncan David
|Lifestyle Home Builders Inc
|$189,900
|95 Plumlee
|Hndrsnville
|37075
|8/1
|Dance Janet; Dance Mark
|Lifestyle Home Builders Inc
|$187,900
|95 Plumlee
|Hndrsnville
|37075
|8/22
|Puckett Becky
|Lifestyle Homes Builders Inc
|$187,900
|3240 Highway 259
|Portland
|37148
|8/15
|Cline Jennifer K; Cline Matthew S
|Key Danny
|$177,900
|161 Vulco
|Hndrsnville
|37075
|8/7
|Hartmann Jasmin; Hartmann John R
|Schuett Dev Inc
|$170,000
|1210 Gibbs
|Gallatin
|37066
|8/1
|Sprouse Betty D; Sprouse James M
|Parks Diana Dozier Estate
|$166,000
|113 Old Fountain Head Cemetery
|Portland
|37148
|8/25
|Cole Brittany; Cole Nicholas W
|Kentucky TN Excavating & Const LLC
|$150,000
|111 Blackey Bandy
|Bethpage
|37022
|8/23
|Foy Ona Nicole; Myers Anthony L
|Coates Stephen J
|$145,500
|1103, 1107 Summerstar
|Gallatin
|37066
|8/11
|Cages Bend Land Co
|Baywood Pointe Parthip
|$139,725
|218 Gregory
|Portland
|37148
|8/14
|Toliver Billy George; Toliver Marcia Kay
|Brewer Sherry D
|$138,000
|668 Neals
|Gallatin
|37066
|8/1
|Bean Donald Earl; Bean Donna
|Irvin Amanda; Irvin Leland
|$135,000
|180 Belvedere
|Gallatin
|37066
|8/14
|Howell Fred
|Duffy Fred R III
|$135,000
|Long Hollow
|Portland
|37148
|8/9
|Moore Tyrhonda Sherese
|Main Street Trust
|$135,000
|391 Fern Valley
|White House
|37188
|8/23
|Garton Erica
|Prince Dan W; Prince Martha Nell
|$120,000
|1267 Sandy Valley
|Hndrsnville
|37075
|8/22
|Norman Kirk; Norman Lisa September
|Fleming Homes LLC
|$116,777