Top Middle Tennessee commercial transactions for August 2017

Top commercial real estate sales, August 2017, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Davidson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 411 Broadway Nashville 37203 8/15 Broadway Property LLC Tower 411 Broadway LLC $27,000,000 640 Thompson Nashville 37204 8/3 SRC Facilities Statutory Trust No 2003-A Sears Roebuck & Co $10,000,000 501 Union Nashville 37219 8/16 501 Union Level Office LLC Assoc of Unit Owners of 501 Union Building $8,850,000 2040 Hickory Hill Hermitage 37076 8/2 Binns Farm Land Co LLC Disspayne Linda Binns; Binns Mary Kathleen $7,250,000 5800 Crossings Antioch 37013 8/7 Freeland Realty 3 LLC 5800 Crossings Blvd LLC $6,750,000 2010, 2012, 2016 Belmont, 1531 Bernard Nashville 37212 8/25 Belmont University Myint Win; Myint Prapasri; Myint Prapasri K; Myint Prapasri Kopsombut $6,500,000 610, 612, 614 5Th Nashville 37203 8/30 Hds Distilling Co LLC Hinton Kem G; Tuck Seab A III; Tuck Seab; Hinton Kem $6,200,000 4101 Harding Nashville 37205 8/30 Montgomery Bell Academy Vine Street Christian Church Disciples of Christ $5,000,000 170 4Th Nashville 37219 8/25 Srep VII Capitol View Hospitality Assoc LLC Capitol View JV-E $4,536,000 0 Crossings Antioch 37013 8/1 KP Nashville LLC Freeland Realty 3 LLC $4,238,388 2225 Bandywood Nashville 37215 8/1 Bandywood Boys LLC 2225 Bandywood Drive Parthip $3,850,000 2314, 2316, 2324 Cruzen Nashville 37211 8/14 Green & Little LP Advent Property Holdings LLC $3,400,000 1 Bellevue Nashville 37221 8/10 Metropolitan Government of Nashville Bellevue Redev Assoc LP $2,933,000 2000 Elm Hill Nashville 37210 8/23 Mole-Richardson Co Ltd Schlosser Prop Co Inc $2,535,000 5830 Crossings Antioch 37013 8/1 Keystone Automotive Industries Inc Freeland Realty 3 LLC $2,497,295 431 Wingrove Nashville 37203 8/28 83 Freight LLC Harvest Hands Community Dev Corp $2,300,000 8100 Highway 100 Nashville 37221 8/24 La Capanna LLC Appalachian Land & Leasing Co LLC $2,150,000 3444 Woodmont Nashville 37215 8/15 Sisk A Wilson Jr 3500 Woodmont LLC $2,115,000 107 Kenner Nashville 37205 8/4 107 Kenner GP SDR Realty Co $2,060,000 330 Cartwright Gdlttsvlle 37072 8/1 Unique Omega LLC Booth Business Park $2,000,001 5701 Robertson Nashville 37209 8/16 Nnp Robertson LLC Richland Baptist Church $2,000,000 476 Gray, 1231 Martin Nashville 37203 8/29 2-Wood Driver LLC Bowman Arden D Jr $1,865,000 647, 651 Myatt Madison 37115 8/24 647 Myatt Drive Healthcare LLC Rivergate Surgical Assoc $1,500,000 220 Blanton Nashville 37210 8/1 NSI TN Office Holdings LLC $1,404,079 2215 Dunn Nashville 37211 8/23 LLE LLC Shville Dunn LLC $1,297,000 1415 Dickerson Nashville 37207 8/2 Kane LLC Sai Ganesh Inc $1,275,000 150 Athens Nashville 37228 8/21 150 Athens Way LLC 150 Athens Way Parthip $1,271,100 630 Southgate Nashville 37203 8/14 Green Street Inv LLC Southgate Inv LLC $1,250,000 3526 Pin Hook Rd Antioch 8/2 Amber Lane Dev LLC Jimmy E Allen Revocable Trust $1,239,500 0 Swinging Bridge Old Hickory 37138 8/10 Old Hickory Transload LLC E I Du Pont De Nemours & Co $1,216,145 764, 768 Argyle Nashville 37203 8/18 VT Enterprises LLC Landdevelopment.Com Inc $1,050,000 1204 Baptist World Center Nashville 37207 8/1 Fresh Int Inc T K Rogers; T K Rogers Parthip $995,000 1847 Gallatin Madison 37115 8/1 UP Prop LLC Baker Richard L; Baker Daniel P; Chance LP $950,000 2210 8Th Nashville 37204 8/1 Bd Fund 17 LLC Carter Adam $899,900 3675, 3679, 3683, 3699 Dickerson Nashville 37207 8/2 Lvh2 LLC WDC Prop $825,000 901 Dalebrook Nashville 37206 8/16 901 Dalebrook Part LLC Greater Grace Temple Community Church $800,000 4340 Kenilwood Nashville 37204 8/14 Smith Barry M; Smith Sheri C White Alana Jane $750,000 2810 Colonial, 121 Donelson Nashville 37214 8/21 Donelson Station Part LLC Deal Harold Ricky $725,000 310 Trinity Nashville 37207 8/18 Cawthon Prop LLC Tunstall John H Jr $720,000 6157 New Hope Hermitage 37076 8/17 Paul R Odum & Jo Ann Odum Revocable Living Trust Carter Keith; Carter Tammy A; Baldini June $649,000 6365 Nolensville Nashville 37211 8/22 Rainbow Rascals Nolensville LLC First Freedom Bank $596,220 6401 Nolensville Antioch 37013 8/21 6260 Nolensville Road LLC Tisano Realty Inc $595,000 1511 Robinson Old Hickory 37138 8/18 Taylor King Dds Holding LLC Spencer Richard W; Spencer Richard Wayne $595,000 5500 Clarksville Joelton 37080 8/3 R&R Energy LLC Turka Swaran $518,786 2625 Locust Nashville 37207 8/25 Walker Holding Group LLC Ainsworth Enterprises Inc $500,000 0 Brick Church Whites Creek 37189 8/3 Helson Robert C McCammon Gordon F; Duncan Charles V Estate; Testamentary Trusts of Charles V Duncan $500,000 5301 Pennsylvania Nashville 37209 8/24 Catignani Stephen Ryne; Catignani Sarah Ashley 5301 Pennsylvania LLC $499,900 1605 10Th Nashville 37208 8/10 McFarland Marshall Thomas Build Nashville Db2 LLC $452,000 2988, 2990 Union Hill Joelton 37080 8/14 Wyatt David L; Wyatt Penny U Tidwell Matthew David $450,000 135 Donelson Nashville 37214 8/21 Donelson Station Part LLC Kakkad Pratap B; Kakkad Bharati B $440,000 2724 Greenside Pl Nashville 37206 8/2 Jastrow Jeffrey Coffman Andrew Wayne; Coffman Nicolette C $420,000 4110 Gallatin Nashville 37216 8/21 McGregor Joseph Michael Pitman Robert; Pitman Deborah $400,000 121, 124 Harris Madison 37115 8/3 CDS Rentals LLC Collins Rita B $400,000 9044 Harpeth Nashville 37221 8/16 Wiseman Jeffrey E; Wiseman Krista M Staley Clay L; Hargrove Julia C; Staley Julia H; Staley Clay $370,000 380 Herron Nashville 37210 8/16 Alloy 10-10 LLC Lvh2 LLC $325,000 1251 4Th Nashville 37208 8/17 Nelsen Karin Crocker Johnathan; Crocker John H $312,500 125 Donelson Nashville 37214 8/25 Donelson Station Part LLC Donelson-Hermitage Chamber of Commerce; Donelson-Hermitage Chamber of Commerce Inc $300,000 1403 Lebanon Nashville 37210 8/3 Shm Holdings LLC Victory Fellowship of Tn Inc $300,000 1019, 1021 Whites Creek Nashville 37207 8/2 Prime Nashville LLC Fuller Betty Ann Conservator; Fuller Betty A; Fuller Betty Ann; Fuller Charles E $290,000 208 3Rd Nashville 37201 8/17 Professional Holdings Inc Holiday Newton S III; Cain Sara; Cain William M Alexander; Cain Leroy Jr Estate $280,000 1010 Camilla Caldwell Nashville 37218 8/2 Piedmont Natural Gas Co Inc Metropolitan Government of Nashville $264,951 0 Brick Church Whites Creek 37189 8/24 McCammon Gordon F; Helson Robert C Helson Robert C $250,000 1402 Walsh Nashville 37208 8/22 King Michael John A Bates Michael J; Bates Lyndon R $240,000 4810 Old Hickory Nashville 37218 8/2 Andersen Aaron P; Andersen Merry P Daman Derek Dawn $235,000 1404 10Th Nashville 37208 8/21 Nashville Redefined LLC Small Ronald C; Small Karesse L $232,500 3100 Ambrose Nashville 37207 8/9 Milligan Rachel Anna Oconnor April; Oconnor Michael J $216,000 0 Old Hickory Whites Creek 37189 8/30 Smith Jimmy D; Smith Thais P Hill Ernie; Ringemann Amon; Ringemann Anna $211,600 491 Kinhawk Nashville 37211 8/29 Muhsin Tom Kairos Group LLC $195,000 1205 Joseph Nashville 37207 8/18 Peters Clara Jacquelline Ellis Joshua $195,000 1202 Coreland Madison 37115 8/22 Boyle Patrick Michael Jr Mason Willard J $190,000 508 Lentz Madison 37115 8/11 Dialysis Clinic Inc Room In The Inn Inc $183,000 1829 Glade Nashville 37207 8/30 Nash 4 Sf LLC Gmat Holdings GP $165,000 761 Huntington Nashville 37211 8/8 Tlc Homes LLC Boyde Nicholas Charles; Boyde Shelby; Boyd Shelby; Boyd Nicholas Charles $160,000 3208 Cedar Ridge Nashville 37214 8/15 Cook Joshua M; Cook Mary F Thompson Kenneth $160,000 8407 Old Harding Nashville 37221 8/28 Cirimelli Gary C Pe Ventures $150,000 300 Sunrise Nashville 37211 8/25 Snyder William F Durham Randall $150,000 3415 End Nashville 37203 8/14 McCombs Paul; McCombs Carla Metropolitan Office For Dev LLC $145,000 1816 Spring Branch Madison 37115 8/10 Spring Branch Part LLC Absolute Prop LLC $140,000 420 Elysian Fields Nashville 37211 8/22 Gregg Adam Conrad Michael A; Conrad Carly A $117,500 105 Schooner Hermitage 37076 8/16 Knight Bert; Knight Cynthia Flanagan Revocable Living Trust $115,000 382, 388 Ewing Nashville 37207 8/16 Melder Holdings Inc Trilen LLC $110,000 4637, 4639 Woodview Old Hickory 37138 8/2 Mooneyham Lanny R Ingrum Ronald T; Ingrum Mary A $100,000

Williamson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 2345 Hillsboro Valley Brentwood 37027 8/18 Hart Patricia 1974 Trust; Ingram Hortense B 1966 Trust Smallwood Brian Scott; Smallwood Patti Hart $6,500,000 200 Beasley Franklin 37064 8/1 Huskey James Allen; Huskey Marla French 200 Beasley Property LP; AF Beasley LLC $6,300,000 242 Arrowhead Franklin 37069 8/2 Sunshine Girl Trust Hays Revocable Living Trust $5,800,000 3611 Parshot Franklin 37064 8/2 Meeting of The Rivers LLC Beyond Ch Trust $4,795,000 320 Southgate Brentwood 37027 8/28 Airo LLC 360 LLC $2,650,000 5539 Big East Fork Franklin 37064 8/1 Oppenheimer Jonathan Hiatt John R Revocable Trust; Hiatt Nancy S Revocable Trust $2,150,000 111 Parkway Franklin 37064 8/10 Eutaw Const Co Bishop Adam D; Bishop Danny D; Bishop Joint Venture; Bishop Judith A; Bishop Melani M $2,100,005 414 Bridge Franklin 37064 8/8 414 Bridge Street LLC Alcott James B; Alcott Routon Prop II; Routon Alcott Prop II; Routon Edmund P $1,800,000 1401 Kittrell Franklin 37064 8/2 Swansons Ridge LLC Blalock Homes LLC $1,730,000 725 Main Franklin 37064 8/17 D9 Arlington LLC Crews West Main LLC $1,665,000 0 Sneed Franklin 37069 8/1 Sneed Holding Co LLC Ghc LLC; Ghc LLC $1,650,000 2183 Berrys Chapel Franklin 37069 8/11 Vermaas Garry; Vermaas Jodi Clendenin Juli M; Clendenin Robert E III $1,587,500 5813 Bending Chestnut Franklin 37064 8/2 Kannow Linda; Kannow William Eskew Amy E; Eskew Tate A $1,425,000 2017 Fairview Fairview 37062 8/7 Bates Austin Bank of America $1,251,100 1120 Harpeth Industrial Franklin 37064 8/25 Franklin 240 LLC Berrys Chapel Ventures LP; Robeson Genette; Robeson Gerald W $1,000,000 5360 Waddell Hollow Franklin 37064 8/15 Dexter Alison L Trust Vaughn Henrietta; Vaughn Henrietta B $950,000 3206 Boyd Mill Franklin 37064 8/24 Earthworks Design Build Tomlin George Washington $900,000 219 Fitzgerald Franklin 37064 8/4 Shepard Patrick Snyder Julie; Snyder Sherman $650,000 6923 Cross Keys College Gr 37046 8/4 Campbell Katherine G; Campbell Ronald G Morgan Lucy H Trust $500,000 0 Byrd Franklin 37064 8/4 Wilson Thomas P Living Trust Hawkins Marilyn Wilson (Litterer) $472,600 8917 Horton College Gr 37046 8/2 Watson Henry; Watson Margaret Wilson Betty L; Wilson Thomas J $440,000 0 Cool Springs Franklin 37064 8/15 Rondo Pools LLC Jenkins Barbara E; Jenkins Ralph W $415,000 Cross Keys College Gr 37046 8/17 Moore Gary L Morgan Lucy H Trust $400,000 4978 Maxwell Landing Nolensville 37135 8/28 Manovic Greg; Manovic Kata Brannen Jamie; Brannen John $395,000 7480 Pinewood Primm Spr 38476 8/31 Jenkins Caroline IRA Anglin Lora; Anglin Michael; Deal Robert; Deal Sandra; Gilbert Russell Irrevocable Trust A; Hargrove Sheila; Law Jerry; Law Melva; Mason Charles; Mason Dorothy; McGriff Glen; McGriff Teresa; Prather Dave; Prather Karen; Russ Judy; Sullivan Mazel E Family Trust; Taylor Barbara; Winter Betty; Woods Doreen; Woods Larry $356,460 1958 Lewisburg Thomp St 37179 8/8 Reifschneider Darrel E 2014 Qualified Annuity Trust Reifschneider Darrel E $350,000 1783 Evergreen Thomp St 37179 8/30 Hearington Charles M; Hearington Mary Nell Hamilton Jennifer J; Hamilton Ralph F $340,000 Pinewood Primm Spr 38476 8/28 C&S Joint Venture Anglin Lora; Anglin Michael; Deal Robert; Deal Sandra; Gilbert Russell Irrevocable Trust A; Hargrove Sheila; Law Jerry; Law Melva; Mason Charles; Mason Dorothy; McGriff Glen; McGriff Teresa; Prather Dave; Prather Karen; Russ Judy; Sullivan Mazel E Family Trust; Taylor Barbara; Winter Betty; Woods Doreen; Woods Larry $335,438 6011 Garrison Springs Franklin 37064 8/16 Sfameni Brian Tower Inv LLC $324,900 153 Alpine Franklin 37069 8/30 Albright Justin; Granberry James R PSP Echo Part LLC $272,000 0 Old Nashville Fairview 37062 8/7 SM Commercial LLC Bufford Jennifer Rose; Jones James Ricky; Kidder Reda Olivia $240,000 4950 Ash Hill Spring Hill 37174 8/16 Gaw Linda D Pell Joe Lesley; Pell Shelly Dee $239,000 1612 Westgate Brentwood 37027 8/2 Martin Jennifer M; Martin Kevin L Harrison Hannah Jane; Olh Family Limited Parthip $200,000 4855 Ash Hill Spring Hill 37174 8/29 Towery Michael Shane; Towery Tabitha Chapter 2 Dev Inc $175,000 7480 Pinewood Primm Spr 38476 8/30 Norman Jack Anglin Lora; Anglin Michael; Deal Robert; Deal Sandra; Gilbert Russell Irrevocable Trust A; Hargrove Sheila; Law Jerry; Law Melva; Mason Charles; Mason Dorothy; McGriff Glen; McGriff Teresa; Prather Dave; Prather Karen; Russ Judy; Sullivan Mazel E Family Trust; Taylor Barbara; Winter Betty; Woods Doreen; Woods Larry $161,000 7480 Pinewood Primm Spr 38476 8/30 Leathers Erica Nicole Anglin Lora; Anglin Michael; Deal Robert; Deal Sandra; Gilbert Russell Irrevocable Trust A; Hargrove Sheila; Law Jerry; Law Melva; Mason Charles; Mason Dorothy; McGriff Glen; McGriff Teresa; Prather Dave; Prather Karen; Russ Judy; Sullivan Mazel E Family Trust; Taylor Barbara; Winter Betty; Woods Doreen; Woods Larry $154,478 0 Black Pine Fairview 37062 8/8 Mangrum Casey Tequilla; Mangrum Jon Kristopher Fagan Cassandra K $129,900 6090 Pelican College Gr 37046 8/8 Wolak Jannette; Wolak Jerome Martindale Robert G III; Martindale Robert Glenn III $125,000 148 Helm Columbia 38401 8/2 Conner Property LLC Johns Larry T $124,900 7480 Pinewood Primm Spr 38476 8/30 Cantrell Kevin; Cantrell Magi Anglin Lora; Anglin Michael; Deal Robert; Deal Sandra; Gilbert Russell Irrevocable Trust A; Hargrove Sheila; Law Jerry; Law Melva; Mason Charles; Mason Dorothy; McGriff Glen; McGriff Teresa; Prather Dave; Prather Karen; Russ Judy; Sullivan Mazel E Family Trust; Taylor Barbara; Winter Betty; Woods Doreen; Woods Larry $110,760 7480 Pinewood Primm Spr 38476 8/30 McGriff Glen Anglin Lora; Anglin Michael; Deal Robert; Deal Sandra; Gilbert Russell Irrevocable Trust A; Hargrove Sheila; Law Jerry; Law Melva; Mason Charles; Mason Dorothy; McGriff Glen; McGriff Teresa; Prather Dave; Prather Karen; Russ Judy; Sullivan Mazel E Family Trust; Taylor Barbara; Winter Betty; Woods Doreen; Woods Larry $108,855 7480 Pinewood Primm Spr 38476 8/30 Daugherty Samuel Jr Anglin Lora; Anglin Michael; Deal Robert; Deal Sandra; Gilbert Russell Irrevocable Trust A; Hargrove Sheila; Law Jerry; Law Melva; Mason Charles; Mason Dorothy; McGriff Glen; McGriff Teresa; Prather Dave; Prather Karen; Russ Judy; Sullivan Mazel E Family Trust; Taylor Barbara; Winter Betty; Woods Doreen; Woods Larry $104,500

Rutherford County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price Stonecrest M'Boro 37130 8/3 Rock Springs Part LLC Toombs Ashley Hargrove; Toombs Brenda Faye; Toombs Chelsea Taylor; Toombs Daniel Craig; Toombs Dwayne Allen; Toombs Emmett William Jr $4,100,000 Fergus La Vergne 37086 8/4 Key Realty of Charlotte Inc Capital Dev Part LLC $2,500,859 277 Veterans M'Boro 37128 8/1 Cooper Barry D; Cooper Pamela J Browning Jeff; Martin Gresh; M'Boro 231 Part G P $2,434,028 151 Chaffin M'Boro 37129 8/24 Sai Ganesh Inc Amar Inv Inc $2,387,501 697 Swamp Eagleville 37060 8/15 Camp Carol Eva Schklar Linda; Schklar Mark $1,075,000 4219 Manson M'Boro 37129 8/30 Anjani Joint Venture; Patel Andy; Patel Chirag; Patel Gaurang; Patel Gautam; Patel Kevin Meadow Dick; Meadow Sue $1,000,000 5002 Jones Christiana 37037 8/14 Curtis Heather; Curtis Justin Livesay Dev LLC $980,000 5356 M'Boro La Vergne 37086 8/2 Five Kids Futures LLC Tinkham John Executor; Tomlin Tim L Estate; Tomlin Tim Estate; Tomlin Timothy L Estate; Tomlin Timothy Estate $965,655 7588 John Bragg, 118 Flat Rock John Bragg M'Boro 37127 8/2 Grumpys Enterprises LLC 7588 John Bragg LLC $925,000 1612 New Salem M'Boro 37128 8/17 Kimbro Brothers Equities Huddleston Mary K $899,000 873, 909 Cheatham Springs Eagleville 37060 8/8 Priddy Michael Ray Von Almen Amy; Von Almen Amy R; Von Almen James Martin; Von Almen Martin $862,500 Parkway Office M'Boro 37129 8/8 Togrye Anthony Branch Banking & Trust Co $840,000 Lebanon M'Boro 37130 8/28 D R Horton Inc; Horton D R Inc Cothran Judy Ann $700,000 871 Seven Oaks Smyrna 37167 8/23 Seven Oaks Inv LLC Alley E Roberts Jr $700,000 Heritage M'Boro 38130 8/2 Ole South Prop Inc Harrell Fred E Jr; Harrell Patricia Ann $666,750 5947 New Nashville M'Boro 37129 8/28 Todesco Joseph & Lesly Living Trust Luisant Prop LLC $615,000 5360 Jones Christiana 37037 8/1 Darnell Candace; Darnell Richard Barnes Gail P; Barnes Russell J $585,000 9117 Lascassas Lascassas 37085 8/29 Adair Kenneth Reed Jr; Adair Shelly M Lorenz; Lorenz-Adair Shelly M Field Lloyd & Dawn Living Trust; Field Lloyd E & Dawn L Revocable Living Trust $515,000 10712 Versailles Rockvale 37153 8/1 Adams Douglas T; Adams Sarah Elizabeth Six Bobbye J; Six Howard R $475,000 5255 Givens Lascassas 37085 8/3 Csefalvay Mark True Craftsman Const LLC $455,000 3518 Betty Ford M'Boro 37130 8/8 Bruce Donald L Revocable Living Trust Minic Harold Estate; Minic Michael William; Minic Michael William Executor; Minic William H (Harold) Estate; Minic William H Estate $447,783 9310, 9320 Franklin M'Boro 37128 8/1 GDS Preservation Trust Cycle Concepts LLC $365,000 2295 Broad M'Boro 37129 8/30 David James R; David Richard P Barrett Brian E $360,000 Veals M'Boro 37127 8/29 McAfee Philip B Nixon John T; Payne Nicholas $340,000 2939 Holly Grove Lascassas 37085 8/21 Barnhill Marjorie V; Barnhill Theodore M Jr Peery Celeste; Peery John Jr $325,000 888 Parsons Christiana 37037 8/22 Tibitoski Daniel R; Tibitoski Maranda R Morgan Billy W; Morgan Margie Faye $300,000 Sand Hill La Vergne 37086 8/18 VC Vertuno LLC D&A Parthip; Ritter Gina; Ritter Scott $300,000 9068 Franklin M'Boro 37128 8/25 Howell Jordan Thompson Brett E; Thompson Katherine $275,000 1310 Pecan M'Boro 37130 8/30 Sheriff Brandon Pride Joshua Q $230,500 0 Merritt La Vergne 37086 8/21 Cothran Blake; Cothran Judy Beasley Debra; Hightower Sue Ann Estate; Johnson Danny Walter Estate; Johnson David Wayne Estate; Johnson James Carmon Estate; Taylor Polly Elizabeth Johnson Estate; Taylor Polly Estate; Johnson Ledy Margaret Estate; Johnson Ted C Estate; Taylor Clarence A Estate; Taylor Diane; Taylor Larry $217,250 2210 Keegan M'Boro 37130 8/7 Waugh Travis Hammett James F; Hammett Sarah S $214,900 871 Seven Oaks Smyrna 37167 8/23 Alley E Roberts Jr Seven Oaks Inv LLC $200,000 4701 Midland Fosterville Bell Buckle 37020 8/18 Baker Kailey H; Baker Patrick M Dowd Glenn M; Dowd Jacquelyn M $195,000 4409, 4413 Main , 4411 Woodbury Main M'Boro 37127 8/21 Casey Whitley Taylor Arthur R $180,000 Burnt Knob M'Boro 37129 8/25 Hamilton & Moore L P Bond Jody; Bond Joe; Bond Joe Daniel $180,000 Coleman M'Boro 37127 8/15 Jones James M Jr; Jones Jean M Brogunier Carl; Brogunier Hollie $180,000 109 Manor Smyrna 37167 8/23 Tobar Angel Gustavo Abrego Irby Maria V $175,000 8232 Miller Christiana 37037 8/23 Bowman Steven S Colvin Mike Prop LLC $170,613 3578 Trimble Milton 37118 8/16 Young Jonathan; Young Rachel Faulkner Elam Lee Jr; Faulkner Grover Wayne; Faulkner Julia; Faulkner Melody; Faulkner Terry Lynn; Young Horace C; Young Martha Ann $170,208 1131 Almaville Smyrna 37167 8/17 Ridings Wayne Black Ann Elizabeth; Black Floyd $170,000 7182 Williams Christiana 37037 8/9 Esquivel Oradhely Jazmin Atanacio; Salas Teresa Esquivel Kidder Harry Malard III $159,000 563 River Rock M'Boro 37128 8/23 Moseley David; Moseley Vicki P Perry Zach $146,000 402 Vaughn M'Boro 37130 8/15 Davis Carolyn; Davis Harvey Global Homes Inc $145,000 1047 Arlene La Vergne 37086 8/22 Davis Bobby Latrell Hudson Ashley C $125,000 9500 Pruitt Christiana 37037 8/17 Littrell Amber; Littrell Jeremy Woddard Dawn W; Woodard Joseph E $119,500 Woodfin Christiana 37037 8/21 Southern Capital Ventures LLC Reed Leeanne Rucker; Rucker-Reed Leeanne $115,638 2961 Rutherford M'Boro 37130 8/18 White Mark J; White Patty D Schott Nancy B; Schott Richard N $113,000 1325 Flat Rock M'Boro 37130 8/3 Tello Carlos; Zuniga Tania Duke Lyndal E; Duke Mary P $100,000 Campground Bell Buckle 37020 8/11 Baxter Kason C Wood Jean $100,000

Sumner County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 478 Water Gallatin 37066 8/28 RC Holdings LLC Galemont Prop LLC $1,200,000 Durham Hndrsnville 37075 8/30 Drees Premier Homes Inc Wfc Durham Holdings VII G P $891,877 742 Douglas Bend Gallatin 37066 8/25 Carpenter Lawrence Stephen; Carpenter Regina M Clark Daniel S; Clark Laurie N $740,000 1027 Glenbrook Hndrsnville 37075 8/15 T D Management Ltd Sumner 2000 LLC $641,000 904 Weeping Willow Hndrsnville 37075 8/1 Butler Joseph C; Butler Shelly G Hallum Mike; Hallum Wenda $632,500 115 Higginson Gallatin 37066 8/7 Ausderau Anthony; Ausderau Kathleen Creekside Homes LLC $596,208 7, 8, 9, 10, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Foxland Gallatin 37066 8/14 Clayton Properteis Group Inc Green Trails LLC $587,820 Durham Hndrsnville 37075 8/30 Weekley Homes LLC; Wfc Durham Holdings VII G P Weekley Homes LLC; WFC Durham Holdings VII G P $565,250 107 Melanie Hndrsnville 37075 8/1 Keyner Family Trust; Keyner Brian James Tr Drees Premier Homes Inc $564,980 106 Higginson Gallatin 37066 8/22 McGaskey Oscar C Jr; McGaskey Wendy Creekside Homes LLC $557,168 3153 Patton Branch Gdlttsvlle 37072 8/3 Tant Kimberly Ann; Tant Timothy Scott Nixon Karl J; Nixon Patsy W $555,000 1053 Montrose Gallatin 37066 8/14 Zwald Alison L; Zwald James A Parkside Builders LLC $520,019 103 Ashington Hndrsnville 37075 8/1 Rexroat Alison; Rexroat Jason Weekley Homes LLC $506,306 114 Ashington Hndrsnville 37075 8/23 Keaton Ora Lee Drees Premier Homes Inc $484,763 125 Ashington Hndrsnville 37075 8/25 Woodward Barbara H; Woodward Gary L Weekley Homes LLC $484,414 145 Roark Cottontown 37048 8/18 Kuykendall Edward Louis; Kuykendall Flora Summers Shane $480,000 506 Happy Hollow Portland 37148 8/14 Barden Crystal; Barden Marcus III McConnell Linda S $469,000 1526 Drakes Creek Hndrsnville 37075 8/8 Garcia Courtney Woodard; Garcia Jorge L Celebration Homes LLC $452,000 227 Scarsdale Hndrsnville 37075 8/17 Glen Artur; Glen Shannon Roger Batey Const Co $446,000 1044 Montrose Gallatin 37066 8/25 Coward Karen R; Rice Jacoby M Parkside Builders LLC $440,202 Millstone Ph Hndrsnville 37075 8/1 Real Estate Solutions Group LLC Clayton Prop Group Inc $439,600 116 Thornwood Hndrsnville 37075 8/8 Sakis Breanna; Sakis Troy Gaines Home Building Corp $426,750 624 Lingering Hndrsnville 37075 8/24 Woolfenden Kenneth D Jr; Woolfenden Theresa T Clayton Prop Group Inc $424,675 108 Championship Hndrsnville 37075 8/30 Batchelor Michael Shane; Batchelor Rebecca Drees Premier Homes Inc $424,067 400 Odoms Bend Gallatin 37066 8/16 Great Odoms Raven LLC Erwin Prop Limited Liability Co $420,000 156 Houghland Gallatin 37066 8/8 Hollinden Amy A; Hollinden Thomas E Southeastern Building Corp $412,700 1033 Laffite Gallatin 37066 8/17 Carr Jose F; Wang Jiao Clayton Prop Group Inc $403,414 109 Lombardi Hndrsnville 37075 8/18 Lynch Esther; Lynch Jeremy Drees Premier Homes Inc $402,900 628 Lingering Hndrsnville 37075 8/29 Carter Derrick S; Horn Jason Douglas Clayton Prop Group Inc $399,011 640 Lingering Hndrsnville 37075 8/18 Adkins Joshua Parker; Adkins Kristin A Z Clayton Prop Group Inc $397,531 285 Tanglewood Hndrsnville 37075 8/23 Clinton Ryan Lennar Homes of TN LLC $395,971 851 Cherry Grove Hndrsnville 37075 8/14 Beaty Lori A; Moore Donna S Clayton Prop Group Inc $391,238 631 Lingering Hndrsnville 37075 8/30 Baldwin Chester A; Baldwin Melanie L Clayton Prop Group Inc $389,674 1026 Del Ray Hndrsnville 37075 8/8 Templet Elizabeth F; Templet Winston Southeastern Building Corp $384,900 644 Lingering Hndrsnville 37075 8/17 Choquette Paul A; Choquette Therese E Clayton Prop Group Inc $375,865 1510 Dutch Creek Wstmorlnd 37186 8/22 Patricia Rudy Woods Family Trust Rippy Debbie; Rippy James; Rippy Scott Jr; Rippy Vicki; Rippy Vicky $375,000 820 Cherry Grove Hndrsnville 37075 8/25 Guest Kellyn H; Guest Michael W Clayton Prop Group Inc $371,931 1020 Crutcher Station Hndrsnville 37075 8/28 Gillis Amy L NVR Inc; Ryan Homes $367,227 455 Halltown Portland 37148 8/16 Home & Family Trust; Kennedy Don T Tr; Kennedy Sharon Lee Tr Mark Triplet Const $365,000 826 Cherry Grove Hndrsnville 37075 8/11 Degnan James P Jr; Degnan Tami S Clayton Prop Group Inc $357,147 191 Dayflower Hndrsnville 37075 8/29 Cheek April; Cheek James Theodore III Clayton Prop Group Inc $349,195 137 Grindstone Gallatin 37066 8/25 Conley Rachel A; Conley Seth A Clayton Prop Group Inc $341,414 814 Cherry Grove Hndrsnville 37075 8/11 Riley Kelly N; Riley Kevin R Clayton Prop Group Inc $339,940 1091 Caballo Gallatin 37066 8/23 Kaczmarek Gary A; Kaczmarek Laura L Clarion Homes LLC $339,673 210 Calumet Gallatin 37066 8/9 House David L; House Kimberly O Clayton Prop Group Inc $339,094 103 Monteview Hndrsnville 37075 8/2 Perry James; Perry Jodi Southeastern Building Corp $337,211 128 Hackney Gallatin 37066 8/24 Blankenship Lori NVR Inc $336,612 112 Cape Private Gallatin 37066 8/1 Martin Paul T Meritage Homes of TN Inc $331,904 129 Hackney Gallatin 37066 8/18 Gonzalez Benjamin; Gonzalez Liliana K NVR Inc; Ryan Homes $331,340 108 Cape Private Gallatin 37066 8/1 Briner Luetta Sue Meritage Homes of TN Inc $330,161 130 Burntash Hndrsnville 37075 8/1 Shaffer April J; Shaffer Richard W IV Southeastern Building Corp $328,515 150 Benjamin Hndrsnville 37075 8/25 Moake Tonya Catherine Meritage Homes of TN Inc $326,238 449 Goodman Gallatin 37066 8/15 Lynde Amanda J; Lynde Joshua L NVR Inc $325,011 182 Calvert Ridge Wstmorlnd 37186 8/9 Cross Lesa; Cross Martin Rippy Charlotte; Rippy Norman $325,000 143 Benjamin Hndrsnville 37075 8/25 Bushue Lauren P; Bushue Tanner J Meritage Homes of TN Inc $323,553 162 Benjamin Hndrsnville 37075 8/29 Roy Candace; Spearmon Reginald Meritage Homes of TN Inc $320,344 400 Blackthorn Gallatin 37066 8/18 Gibson Katie Nicole Lennar Homes of TN LLC $318,890 108 Water Gallatin 37066 8/18 Holloway Inv LLC Grumpys Enterprises LLC $315,000 1033 Addington Hndrsnville 37075 8/7 Harrigan Paul J; Harrigan Suzanne C Walker Jamie; Walker Kevin $314,900 808 Cherry Grove Hndrsnville 37075 8/3 Mitchell Edward B Jr; Mitchell Nicole C Clayton Prop Group Inc $314,662 148 Hackney Gallatin 37066 8/29 Benson James B NVR Inc; Ryan Homes $314,340 237 Collier Gallatin 37066 8/29 Paquette Karra; Paquette Steven Leggo B Cameron; Leggo Stacie A $312,000 827 Mesa Verde Gallatin 37066 8/17 Crosby Valarie LGI Homes-TN LLC $309,900 708 Yosemite Gallatin 37066 8/18 Junker David; Junker Kathie LGI Homes-TN LLC $309,900 116 Monteview Hndrsnville 37075 8/29 Satcher Charee Lahenri; Satcher Scottie Artemus Southeastern Building Corp $307,595 117 Cape Private Gallatin 37066 8/28 Schmittgens Cecilia; Schmittgens Eric Meritage Homes of TN Inc $304,990 1012 Prestwick Gallatin 37066 8/10 Hermann Darlene; Hermann Glenn Lyons Jane; Lyons Kenton $300,000 121 Cape Private Gallatin 37066 8/28 Nash Brittany J; Nash Phillip T Meritage Homes of TN Inc $299,990 132 Burntash Hndrsnville 37075 8/22 Venturi Jean M; Venturi Louis N II Southeastern Building Corp $299,035 117 Ashcrest Hndrsnville 37075 8/11 Willard Dale Atkins Tina $296,000 835 Mesa Verde Gallatin 37066 8/25 Johnson Paul LGI Homes-TN LLC $292,900 167 Benjamin Hndrsnville 37075 8/2 Lowry Dallas; Lowry Sarah Meritage Homes of TN Inc $291,328 144 Day Star Gallatin 37066 8/1 Simms Penny C Clayton Prop Group Inc $284,459 117 Monteview Hndrsnville 37075 8/23 Gad Shelia Southeastern Building Corp $283,440 147 Spade Leaf Hndrsnville 37075 8/18 Adkison Janet L Parkside Builders LLC $283,275 143 Spade Leaf Hndrsnville 37075 8/3 Grubb Daniel F; Grubb Kimberly G Parkside Builders LLC $283,150 1355 Rock Bridge Bethpage 37022 8/2 Cook Ashley C; Cook Matthew Allan Boze Don; Boze Janet $282,000 373 Lola Cottontown 37048 8/29 Lane Ashley N; Lane Charles T Clayton Prop Group Inc $279,924 217 Beacon Gallatin 37066 8/11 Mench Haleigh; Mench Jonathan Jones Barbara; Jones Randall R $274,900 256 Jocelyn Cottontown 37048 8/30 Watts Lindsay B Clayton Prop Group Inc $270,000 115 Trenton Hndrsnville 37075 8/1 Wiseman Carrie Beth; Wiseman Joshua Odum Andrea; Odum Donald T $270,000 823 Mesa Verde Gallatin 37066 8/7 Kim Young Suk; Namkung Kang LGI Homes-TN LLC $259,900 Carellton Gallatin 37066 8/29 Clayton Prop Group Inc Green Trails LLC $255,307 966 Innsbrooke Hndrsnville 37075 8/2 Darnaby Caitlin B Arter Cathy E; Arter William E $254,000 446 Goodman Gallatin 37066 8/3 Cooper Teresa M; Cooper Travis V NVR Inc $251,940 560 Butler Bridge Portland 37148 8/30 Williams Emily A; Williams Sherman Daniel Collins Charles Ray Adm; Collins Donald Ray Estate; Green Carol Collins Adm $250,000 218 Hutch Gallatin 37066 8/28 Anthony Quinn T; Kraushaar Samantha B Louallen Builders Inc $249,380 433 Lucy Gallatin 37066 8/29 Holland Leigh Anne Jones Barbara; Jones Randall R $247,800 107 Emily Portland 37148 8/16 Bertuol Giorgio Schott Lynn R; Schott Russell B $243,000 112 Ascot, 129, 140 Houghland Gallatin 37066 8/30 Southeastern Building Corp HCR Part $240,000 712 Yosemite Gallatin 37066 8/29 Georgiou Alicia LGI Homes-TN LLC $239,900 823 Mesa Verde Gallatin 37066 8/7 Anderson Clayton Thomas LGI Homes-TN LLC $239,900 839 Mesa Verde Gallatin 37066 8/22 Kenney Riley LGI Homes-TN LLC $237,900 1020 Chisolm Gdlttsvlle 37072 8/7 Spiros Alexander W Stokes Michael R $236,000 312 Osprey Gallatin 37066 8/14 Leonard Sara Ann Martin Evelyn J; Martin John R $235,900 410 Lucy Gallatin 37066 8/29 Melton Kay E; Melton Walter H Jr Jones Barbara; Jones Randall R $235,000 819 Mesa Verde Gallatin 37066 8/8 Bandy Jameson; Bandy Jamie LGI Homes-TN LLC $234,900 111 Emily Portland 37148 8/14 Bertuol Giorgio Wakefield Prop LLC-Division 3 $234,000 354 Lola Cottontown 37048 8/9 Doty Katrina M; Doty Richard K Clayton Prop Group Inc $233,877 1053 Lindyn Lee Gallatin 37066 8/17 Powell Abigail; Powell Timothy Louallen Builders Inc $230,000 260 Jocelyn Cottontown 37048 8/11 Whitson Anne Clayton Prop Group Inc $229,793 233 Jocelyn Cottontown 37048 8/14 Hardik Bonnie S; Kulakowski Joseph G Jr Clayton Prop Group Inc $225,589 395 Devon Chase Gallatin 37066 8/3 Young Anne D Stepbach Hibdon Betty L $216,000 237 Jocelyn Cottontown 37048 8/1 Cramer Jordan; Cramer Lori Clayton Prop Group Inc $213,673 249 Jocelyn Cottontown 37048 8/7 Young Dylan; Young Rachel Clayton Prop Group Inc $213,497 440 Lucy Gallatin 37066 8/9 Pitt Savannah E Jones Barbara; Jones Randall R $210,550 130 Irish Oaks Portland 37148 8/3 Mixon Gwinda L; Skeen Tracy L Greenspace Part $209,550 252 Jocelyn Cottontown 37048 8/4 Medina Erica; Medina Kyle W Clayton Prop Group Inc $206,951 Womack Portland 37148 8/23 Coates Stephen J Hodges Jerry W $202,500 350 Lola Cottontown 37048 8/1 Mason Guilford H; Mason Sally C Clayton Prop Group Inc $201,835 703 Water Gallatin 37066 8/25 Gregory Callie F; Gregory Wallace Maggart Jesse R Sr; Maggart Joann D $200,000 95 Plumlee Hndrsnville 37075 8/16 Hartley Rachel Lifestyle Home Builders Inc $189,900 95 Plumlee Hndrsnville 37075 8/14 Duncan David Lifestyle Home Builders Inc $189,900 95 Plumlee Hndrsnville 37075 8/1 Dance Janet; Dance Mark Lifestyle Home Builders Inc $187,900 95 Plumlee Hndrsnville 37075 8/22 Puckett Becky Lifestyle Homes Builders Inc $187,900 3240 Highway 259 Portland 37148 8/15 Cline Jennifer K; Cline Matthew S Key Danny $177,900 161 Vulco Hndrsnville 37075 8/7 Hartmann Jasmin; Hartmann John R Schuett Dev Inc $170,000 1210 Gibbs Gallatin 37066 8/1 Sprouse Betty D; Sprouse James M Parks Diana Dozier Estate $166,000 113 Old Fountain Head Cemetery Portland 37148 8/25 Cole Brittany; Cole Nicholas W Kentucky TN Excavating & Const LLC $150,000 111 Blackey Bandy Bethpage 37022 8/23 Foy Ona Nicole; Myers Anthony L Coates Stephen J $145,500 1103, 1107 Summerstar Gallatin 37066 8/11 Cages Bend Land Co Baywood Pointe Parthip $139,725 218 Gregory Portland 37148 8/14 Toliver Billy George; Toliver Marcia Kay Brewer Sherry D $138,000 668 Neals Gallatin 37066 8/1 Bean Donald Earl; Bean Donna Irvin Amanda; Irvin Leland $135,000 180 Belvedere Gallatin 37066 8/14 Howell Fred Duffy Fred R III $135,000 Long Hollow Portland 37148 8/9 Moore Tyrhonda Sherese Main Street Trust $135,000 391 Fern Valley White House 37188 8/23 Garton Erica Prince Dan W; Prince Martha Nell $120,000 1267 Sandy Valley Hndrsnville 37075 8/22 Norman Kirk; Norman Lisa September Fleming Homes LLC $116,777

Wilson County