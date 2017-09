Top Middle Tennessee residential transactions for August 2017

VOL. 41 | NO. 38 | Friday, September 22, 2017

Top residential real estate sales, August 2017, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 2323 Woodmont 37215 8/8 Locale Lilly Family Trust Baskin Roger S $3,400,000 $321 1101 Lynnwood 37215 8/29 Anderson Allen F; Anderson Candace A Radcliff Cynthia P $2,377,000 $351 900 20th 37212 8/22 Vierra Dairy Farms Josi Roman; Howell Houston $2,350,000 $860 9 Lynnwood 37205 8/14 Milton Elizabeth; Milton Robert A Steele Katie G; Steele Thomas R $2,350,000 $351 5323 Stanford 37215 8/8 Edwards Paul F T Trustee Tyler Josh; Tyler Susan Henderson $2,350,000 $0 4440 Sheppard 37205 8/21 Hull Robert E; Hull Josephine B Miller Richard M Jr; Miller Claire T $2,225,000 $2,408 15 Bancroft 37215 8/7 Mathur Roochita Jaju Gough Gregory L $2,200,000 $294 4021 Sunnybrook 37205 8/23 Valentine-Goss Family Living Trust 4021 Sunnybrook LLC $2,060,000 $628 110 Lynnwood 37205 8/28 Hensley Bert C; Hensley Kate Patton Thomas M; Patton Anna Teresa $1,999,999 $314 4527 Beacon 37215 8/15 Talerico Justin Frederick; Talerico Anna Elizabeth Jocelyn Properties Gp $1,862,900 $1,117 876 Van Leer 37220 8/25 Burton Lucas J; Burton Kerri Z Old South Const LLC $1,800,900 $758 205 Cantrell 37205 8/14 Gainous Brian; Gainous Hillary Stone Oak Builders LLC $1,762,427 $1,262 4039 Crestridge 37204 8/1 McNabb Jonathan Arnel; McNabb Kathryn Elizabeth Dorris John Ray Jr; Dorris Sharon H $1,745,000 $812 230 Robin Hill 37205 8/9 Sharp Maia; MacDonald Meg Haile Const LLC $1,650,000 $923 4023 Graybar 37215 8/9 Goldner Andrew M; Goldner Caryn M Graymont Dev LLC $1,643,193 $0 1708 Graybar 37215 8/14 Graybar Trust 1708 Graybar LLC $1,641,400 $0 2319 Warfield 37215 8/21 Stenhouse Stephen Cameron; Weavind Liza Monique Agarwal Anita $1,600,000 $377 4 Whitehall 37205 8/25 R Minner Nashville LLC Cook Don; Cook Charmaine $1,590,000 $290 4002 Lealand 37204 8/28 Bendell Bill; Bendell Johanna Stratos Dev Group LLC $1,500,000 $871 512 Lynnwood 37205 8/3 Stevenson William G; Stevenson Lynne W Kregor Philip J $1,480,000 $290 2715 Brightwood 37212 8/24 Bonino Nicholas L New Beginnings Enterprises LLC $1,460,000 $0 4416 Sheppard 37205 8/2 Vandewater David T; Vandewater Phyllis B Harwell Elizabeth C; Robert E Harwell Jr Family Trust & Marital Trust $1,450,000 $292 3817 Whitland 37205 8/16 Coble Neely B IV Sisk A Wilson Jr $1,400,000 $309 600 12th 37203 8/7 Bradlee Scott Valu LLC $1,375,000 $1,460 4627 Belmont Park 37215 8/4 Jennings Mary; Felipe David James F Kerrigan Trust; Diana L Kerrigan Trust $1,350,000 $255 401 Wilson 37205 8/18 Montgomery Bell Academy Kaplan Rita Ellen $1,350,000 $369 908 Archer 37203 8/25 Rao Babu; Rao Asha RMN Dev LLC $1,315,000 $0 914 Westview 37205 8/16 Cline John F; Cline Ansel K Altenbern Catherine White; Altenbern Douglas Carlton Jr $1,300,000 $357 4609 Lealand 37220 8/1 Mathis Jeff H; Mathis Angela B Construct-All Usa Inc $1,299,999 $0 3205 Overlook 37212 8/21 Poff Claire Spivey Evans Scott Griffith $1,275,000 $925 1206 Ferguson 37212 8/11 Sims Amber M; Sims Martin T LVH LLC $1,270,000 $767 933 Forest Acres 37220 8/8 Adams John W; Adams Colette Forest Acres Trust $1,260,000 $288 4028 Lealand 37204 8/2 Birdee Gurjeet S; Birdee Daljit K Drees Premier Homes Inc $1,253,342 $604 4006 Graybar 37215 8/1 Rice Judith W Graymont Dev LLC $1,250,000 $0 4320 Sunnybrook 37205 8/1 Dinkins John H Richardson Charles; Richardson Rachael $1,245,000 $0 4012 Graybar 37215 8/8 Hardy Douglas; Hardy Andrea Graymont Dev LLC $1,225,000 $0 1627 Observatory 37215 8/4 Church Bryan; Church Natalie 8Gco Revocable Living Trust $1,200,000 $0 2127 Chickering 37215 8/21 Blanchard Kyle; Blanchard Rachael James Scott Thompson & Tammy Jean Kussman Revocable Living Trust $1,200,000 $227 4015 Graybar 37215 8/28 Thoma Eldon Bracton IV; Thoma Kimberly Ann Graymont Dev LLC $1,195,805 $0 419 Hillwood 37205 8/15 White Joseph P; White Gina J Vissers Christian F Jr $1,185,000 $193 5904 Hickory Valley 37205 8/21 Hayes Nina; Queener Elizabeth Eatherly Robert M; Eatherly Susan Frazier $1,100,000 $236 5886 Ashland 37215 8/7 Moore Bret Burton Susan Riley $1,079,000 $224 2121 Belmont 37212 8/3 Dilworth Lee C; Dilworth Julie Blair & Belmont LLC $1,060,441 $0 1715 Cedar 37212 8/4 Our Little Nest LLC Atkins Mary Hendon; Keith Nathan $1,059,000 $383 1150 Crater Hill 37215 8/24 Llobet Jaime Rodrigo; Bentley Laura Golper Lee Ann; Golper Thomas A $1,050,000 $254 750 Greeley 37205 8/2 Shrewsbury J Lee; Shrewsbury Margaret P Greeley Properties LLC $1,000,001 $407 2906 Linden 37212 8/11 Haltom James A; Haltom Claire C Johnson Colleen M; Kincaid Robert F $997,750 $0 1411 Ordway 37206 8/2 Huskey William; Huskey Claudia Morant Brianna; West Jenny $990,000 $921 1507 Paris 37212 8/10 Prescott Lauren S; Prescott James Bradley Harwell Aubrey B III $970,000 $256 5010 Nevada 37209 8/30 McAnally Lyman C Jr Estepp Jeffrey C; Estepp Trina $960,000 $243 1704 Blair 37212 8/2 Michaud Gregory F; Danahy Jane F Blair & Belmont LLC $953,165 $470 2902 Linden 37212 8/14 Bernstein Hunter; Bernstein Andrea Le Truc Minh; Yu Hong $925,000 $710 4608 Toddington 37215 8/1 Peyton Family Trust Kelley Cory C; Kelley Katherine F $925,000 $279 1009 Acklen 37203 8/16 Wisely Jonathan Scott Trustee; Jake Wisely Trust Bockman Jason $925,000 $522 3621 Westbrook 37205 8/18 Wells David; Wells Meredith Smith Daniel L; Bernards Brenda A $910,000 $201 1230 McGrace 37220 8/9 Bollinger Allison; Bollinger Blake Bluth Raymond Francis Jr; Schlechter Nicole Louise $900,000 $197 1476 Clairmont 37215 8/2 Ratliff Randall O Delozier Carole J $899,000 $348 2806 Vaulx 37204 8/1 Mignemi Megan; Johnson Lee Helm Jonathan W; Helm Jenifer L $899,000 $0 23 Annandale 37215 8/4 Peters Pamela Denise; Butler Stephen Gregory Doerr John; Doerr Julie $890,000 $200 2609 Hawthorne 37212 8/23 Davidson Jeffrey Neil; Davidson Gillian Patrice JGLAC GP $878,747 $0 4301 Wyoming 37209 8/23 American International Relocation Solutions Herson Ryan M; Herson Michelle K $861,000 $513 4301 Wyoming 37209 8/23 Thomasson Frank; Thomasson Kelsey American International Relocation Solutions $861,000 $513 804 Alder 37220 8/17 Sillay Elizabeth; Sillay Karl Arthur Horrell John W $858,000 $169 2308 Woodmont 37215 8/23 Burgener Joshua L; Burgener Lindsay S Stessel Larry R; Stewart-Stessel Sara E $839,500 $239 5003 DAKOTA AVE 37209 8/15 Cesnik Nicholas M; Cesnik Catherine Lk Beeghly Jennifer L; Beeghly Andrew B $825,000 $0 5141 Granny White 37220 8/22 Gray William L Jr; Gray Lynn Martin William E; Nelson Jean C $820,000 $246 455 2nd 37201 8/1 Howell Park Partners LLC; Allen William C Staudacher Sheryl $810,000 $643 2708 Hawthorne 37212 8/15 Goodwin Jeffery G; Link Brian J JGLAC GP $806,250 $0 4105 Idaho 37209 8/8 Leyster Christopher William; Navarro Janina Minette Cornerstone Invs Inc $805,500 $734 914 Bradford 37204 8/8 Pettigrew Charles D; Pettigrew Sarah G Owenell Ben; Owenell Christine $805,000 $0 729 Brownlee 37205 8/7 Salam David N; Salam Quincy L Milek Amanda H; Milek Jason $800,000 $312 1007 South 37203 8/15 Parikh Nehal Aniruddh; Parikh Nidhi Goyal Schilling Ross; Bell John A Jr $800,000 $0 2437 Batavia 37208 8/30 Rabiei Javad; Pazouki Roushanak Shams Morteza $800,000 $0 6301 Jocelyn Hollow 37205 8/16 Cunningham Michelle; Loudenslager John Joan Paul LLC $800,000 $222 1010B Caldwell 37204 8/25 Tanner James; Tanner Janus Magness Group Inc $799,500 $0 5001 Nevada 37209 8/4 Pua Eric Christopher; Pua Heather Hartig Hartley Katherine G; Hartley Amanda G $783,000 $226 1107 Biltmore 37204 8/4 Hooper William Blake; Clark Stacy Catherine Aspen Builders LLC $780,000 $0 1017 Southside 37203 8/8 Schenerlein Bob TM Inv LLC $774,100 $667 5387 Lickton 37072 8/25 Bubis Jeffrey; Boudinot Jessica Le Rhun Melvil; Arnt Kimberli Elyse $765,000 $1,471 3429 Love 37212 8/8 Kress Ayla M Spencer Elizabeth T $760,000 $314 109 Tyne 37205 8/16 Worrell Hubert; Worrell Chelsie Mathews Gerram J; Mathews Leah C $759,900 $248 850 Clayton 37204 8/25 Howard Nicholas; Silver Katelyn Bahil Benjamin P; Bahil Denise M $756,300 $0 1201 Noelton 37215 8/29 Mann Jaime B; Mann Matthew R Aspen Dev LLC $751,800 $0 1510 Demonbreun 37203 8/14 Orten Jerry Trustee; Jerry L Orton 2008 Trust Henry Derrick L $750,000 $411 3907 Abbott Martin 37215 8/28 Anderson Allen B McCauley Anne M $750,000 $233 1839 Primrose 37212 8/10 Collins John M; Collins Meredith E Kapp Matthew M; Kapp Allison Faye $750,000 $0 3913 Crestridge 37204 8/1 Poling Jason D; Poling Charlotte Bell Kimberly D; Schultheis Joseph E $750,000 $467 902 Southside 37203 8/21 Lee Grace; Moon Young Schilling Ross; Province Builders LLC $740,000 $0 218 Leonard 37205 8/8 Sullivan James N; Glassford Donna Maggart Stephen; Maggart Emily H $730,000 $367 110 31st 37203 8/11 Hermina Boulos D; Hermina Mona S Finlay Steven R; Finlay Judy K $730,000 $335 1722 Villa 37212 8/25 Baldree Todd Wilder Stuart; Wilder Stuart III; Allen Susan L $725,000 $291 69 Revere 37205 8/16 Stadler George Monroe Fleming Richard A Sr; Fleming Sarah R; Ridley Sarah Crockett $725,000 $244 1009 Southside 37203 8/18 Jacob Allison Cates Builders LLC $725,000 $0 3702 Estes 37215 8/22 Caudill William P; Caudill Meghan A Gibbs Peyton B; Gibbs Kellye D $725,000 $381 908 Gale 37204 8/21 Walsh Ryan M; Walsh Lindsey C Crouch John M; Colon Amanda B; Crouch Amanda B; Crouch John; Crouch John B $720,000 $0 3800 Estes 37215 8/3 Baskin Stefan; Baskin Roger Loudenslager John; Cunningham Michelle $720,000 $205 630 Royal Oaks 37205 8/18 Estes Hays B; Estes Michael H Harrell Clifford M III; Willoughby Elizabeth Nickens; Harrell Elizabeth $716,250 $284 301 Demonbreun 37201 8/7 Darr Richard Alan Marko Rhonda L; Oliver Grace E $714,000 $603 228 Chapel 37206 8/29 Prunty Ian; Kallab Stephanie Pettigrew Charles Durham; Pettigrew Sarah G $710,800 $598 1312 Grandview 37215 8/2 Shah Hamid; Shah Alejandra Ogrady Emily; Ogrady Michael $710,000 $314 149 Alton 37205 8/1 Wells Keith S; Wells Beverly B Stewart Lutitia M; Stewart Radford C $710,000 $317 2701 Natchez 37212 8/10 Wyatt Lisa L Collins Meredith; Collins John McLean; Collins McLean $705,100 $303

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1324 Old Hillsboro 37069 8/30 BFF LLC Brown Charles H; Brown Mary E $4,500,000 $924 9288 Exton 37027 8/1 9288 Exton Lane Revocable Living Trust Arthur Sally; Arthur Scott $2,175,000 $275 1211 Round Grove 37027 8/9 Williams Tammy Trace Const Inc $2,100,981 $0 5536 Iron Gate 37069 8/14 Barros Glen; Barros Joann Sullivan Kristen; Sullivan Steve $1,970,000 $205 1612 Whispering Hills 37069 8/29 Cox Debbie; Cox Michael Fox Elizabeth C $1,940,000 $247 565 Grand Oaks 37027 8/15 3 Oaks Trust Fitzgerald Courtney Michelle; Fitzgerald James Allen Jr $1,850,000 $235 399 Jones 37027 8/4 Russell Carol L; Russell John Burfitt Gregory H; Burfitt Sandra L $1,800,000 $290 7 Spyglass 37027 8/4 Raeber Family 2005 Trust Vella Kimberly Amended & Restated Revocable Trust; Vella Kimberly TN Qprt $1,795,000 $241 206 Deerfield 37069 8/11 Cook John T; Cook Shelly G Davis Katherine Collins $1,750,000 $287 5173 Colleton 37027 8/29 Akbari Fariborz Chappell Amanda A; Chappell Ernest F $1,700,000 $212 8467 Heirloom 37046 8/18 Downey Ailleen V; Downey Edward F Jr McFarland Shane Const LLC $1,575,000 $0 1542 Championship 37064 8/2 Combs Larry W; Myers Nicole R Carbine & Associates LLC $1,478,742 $0 1620 Edgewater 37069 8/3 Minor J Douglas; Minor Shanna Michelle Roman Recovable Living Trust $1,465,000 $219 1261 Lewisburg 37064 8/7 Owens Jerry; Owens Lucy Curtis J Diane; Curtis Shannon R $1,440,000 $2,133 513 Rochester Close 37064 8/4 Lokken Douglas Stonegate Homes LLC $1,386,000 $0 1803 Morgan Farms 37027 8/14 Campbell Kyle D; Campbell Paulomi R Hidden Valley Homes LLC $1,377,887 $0 104 Church 37064 8/14 Zeller Jeanette K; Zeller Joseph P Downey Ailleen V; Downey Edward F Jr $1,365,000 $343 409 Lake Valley 37069 8/2 Hays Keith; Hays Kimberly Lawson Deborah J; Wallace Robert B $1,320,700 $253 201 Ennismore 37027 8/7 Gaccione Elizabeth; Gaccione Jeffrey Bendell Johanna C; Bendell William E $1,315,000 $248 6693 Hastings 37069 8/14 Beaulieu Fawcett Stacy N; Fawcett Jeffrey; Fawcett Stacy N Beaulieu Encore Const LLC $1,314,525 $0 313 Deerwood 37027 8/31 Deerwood Partners Nominee Trust Krafft Ann; Krafft Lance $1,300,000 $241 1053 Stockett 37221 8/18 Guthrie David Franklin; Guthrie Nancy Joyce Volpar Inc $1,253,665 $0 5009 Lone Oak 37064 8/7 Hays Laurie; Houston Mark C Sullivan Ridge LLC $1,250,000 $1,073 8472 Heirloom 37046 8/25 Green Revocable Living Trust Trace Const Inc $1,221,430 $0 2495 Old Natchez 37069 8/21 Madison Austin Lee; Madison Stacey Maher Nancy C; Maher Stephen P $1,200,000 $280 5209 Colleton 37027 8/15 Stevens Chad; Stevens Mitzi Loeb Brian A; Loeb Kathleen A $1,175,000 $197 1815 Barnstaple 37027 8/8 Brennan Michelle L; Brennan Thomas Paul Jr Turnberry Homes LLC $1,164,000 $0 1734 Ravello 37027 8/7 Greenfield Eric M; Patel Swati Hillside Homes Inc $1,150,000 $0 1806 Burland 37027 8/11 Phillip Anna; Phillip Joe Sims Family Revocable Trust $1,149,000 $0 9600 Versailles 37027 8/14 Quest Michael E; Quest Sharlin L Mathews Kimberly R; Mathews Samuel J $1,140,000 $213 314 Morning Mist 37064 8/8 Warren Allison; Warren Storme Fleming Brandon; Fleming Robin $1,140,000 $191 214 Cavanaugh 37064 8/21 Boron Ashley L; Boron Kristopher L Stonegate Homes LLC $1,131,739 $0 1710 Championship 37064 8/1 Rome Denise C; Rome Robert J Graddy Greg L; Graddy Kimberely A Declaration of Revocable Trust $1,115,000 $213 9519 Nottaway 37027 8/7 Skonieczny Cheryl; Skonieczny Paul Barlow Builders LLC $1,105,000 $0 1042 Falling Leaf 37027 8/31 Edwards Byard III Tozer Lisa Hudman $1,100,000 $259 1716 Richbourg Park 37027 8/23 Roberts Gary J Jr; Roberts Nicole M Birdee Family Revocable Living Trust $1,100,000 $175 5828 Chaseview 37221 8/8 Licalsi Anita Carla Revocable Trust; Licalsi Linda Antoinette Orshowitz Bridget; Orshowitz Michael $1,100,000 $259 6657 Hastings 37069 8/18 Dinkins Ashley; Dinkins Edward J Cornerstone Premiere Homes LLC $1,100,000 $0 6216 Wild Heron 37046 8/16 Kaye Heidi; Kaye Walter SGS Second Chance Trust $1,075,000 $0 6027 Murray 37027 8/9 Merrell David; Merrell Holly Rogers Alison; Rogers David G $1,075,000 $273 1108 Vaughn Crest 37069 8/28 Williams Timothy L Pittman Karen A; Pittman Timothy $1,050,000 $235 525 Bonaire 37064 8/1 Dudacek Kristin E; Dudacek Robert J Ford Mike Custom Builders LLC $1,026,815 $0 726 Jones 37027 8/25 Parker Casey M; Parker Richard G Van Horne Brenda K; Van Horne David J $1,020,000 $169 5122 Herschel Spears 37027 8/14 Elkins Stephen D Reynolds Calvin J; Reynolds Eileen F $1,000,000 $183 1007 Jones 37027 8/2 Orefice Michael; Orefice Shirley Angela Wilson Christopher J; Wilson Elizabeth Mary $995,000 $151 1231 Saddle Springs 37179 8/15 Jarboe Jacqueline G; Jarboe James F Polk & Associates LLC $976,572 $0 426 Wild Elm 37064 8/4 Sedlak Holley; Sedlak Markarthur Puckett Bridget G; Puckett John Michael $975,000 $196 664 Legends Crest 37069 8/1 Emerson Brian Todd; Emerson Gina Szachara Umland David S; Umland Stacey $951,500 $206 6234 Arno 37064 8/2 Holman Jesse 6234 Arno Road Trust $950,000 $306 1609 Valle Verde 37027 8/3 Hawkins Andrew R; Hawkins Megan W Valle Verde Inc $950,000 $0 1845 Barnstaple 37027 8/29 Welch David S; Welch Karen M Campbell Kyle; Campbell Paulomi $940,000 $0 6338 Panorama 37027 8/2 Camenisch Erin K; Camenisch Kevin R Lemmon Justine; Lemmon Todd M $940,000 $166 745 Duncan 37027 8/23 Allen Jason L; Allen Marvelyn; Allen Valerie Russell Lynne M $938,000 $223 917 Calloway 37027 8/11 Tatum Richard; Tatum Suzanne Angus Robert; Angus Sarah $938,000 $203 1200 Bell Pond 37135 8/23 Noe Gwen; Noe Troy W Standifird J Lynne; Standifird Jacob E $935,000 $210 8517 Highland Rim 37046 8/28 Morrissey Laura Fischer; Morrissey Stephen Raymond Ford Mike Custom Builders LLC $929,900 $0 204 Everbright 37064 8/7 Fordice James O; Fordice Sarina Williams Legend Homes LLC $929,900 $1,269 6033 Blackwell 37064 8/18 Eldridge Brenda C; Eldridge Wayne N Drees Premier Homes Inc $919,900 $0 801 Singleton 37027 8/18 Crank Family Trust Turnberry Homes LLC $918,150 $0 7318 Harlow 37046 8/18 Plachy Hudson; Plachy Kelly Legacy Homes of TN LLC $915,072 $0 1617 Championship 37064 8/25 Struble Lisa; Struble Mark Floyd Charles G; Floyd Treva M $910,000 $184 1875 Barnstaple 37027 8/31 Mosakowski Mary Joann; Mosakowski Nathan B Turnberry Homes LLC $906,400 $0 9508 Nottaway 37027 8/15 Brothers David Slamon Patricia B & Stephen O Rev Trust $900,000 $0 1723 Surrey 37027 8/18 Sorabella Laura Lock; Sorabella Nicholas Joseph Cannady David Anderson; Cannady Elizabeth B $899,900 $216 1931 Championship 37064 8/22 Tuerff James R; Tuerff Julie K Slc Homebuilding LLC $898,800 $0 626 Calverton 37027 8/29 Brennan Kerrianne; Brennan Timothy S Cook David Kyle; Cook Sabrina $895,000 $198 4430 Dyke Bennett 37064 8/2 Heisey Cathy J; Heisey Jay Barry Harper Carl M; Harper Sue B $887,500 $294 74 Governors 37027 8/25 Walker Mike D Burton Robert R III; Carmen Leslie $880,000 $192 2004 Waterstone 37069 8/29 Magruder Robert H; Magruder Susan Rollins Dawn D; Rollins Richard T $880,000 $221 3082 Allenwood 37179 8/3 Spillane Lynda M Helms Ashley N; Helms Nicholas F $874,900 $0 7 Angel 37027 8/16 Meador Daniel E; Meador Kimberly S Warren Martin H; Warren Nancy Wallis $870,000 $229 9598 Romano 37027 8/1 Alba Laura; Morales Juan Weekley Homes LLC $865,100 $0 7076 Lanceleaf 37046 8/17 Gaffney Nicole; Gaffney Thomas Weekley Homes LLC $850,000 $0 3004 Flagstone 37069 8/7 Smith Elizabeth L; Smith Malvern R III Collier Ann M; Collier Gary L $850,000 $195 4306 Kings Camp 37014 8/3 Turnbow Stacey M; Turnbow Thomas W Morton Larry P; Morton Susan F $850,000 $0 615 Barrington 37067 8/9 Boyette Marilyn P; Boyette Michael A Mills Ladonna S $845,000 $0 9508 Glenfiddich 37027 8/15 McLean Marcelon J; McLean William F Bond Ann F; Bond Robert S $830,000 $0 910 Sunset 37027 8/1 Fields Morgan; Fields Susan Kamran Shazia; Khan Kamran Ali $829,900 $215 4333 Ambergate 37064 8/2 Sitlinger Autumn D; Sitlinger James E Statom Deborah; Statom Mark A $820,000 $115 4008 Lynnwood 37069 8/3 Weeks Casey Terrel; Weeks Haley Jane Sharp John Marshall Living Trust $819,900 $167 628 Stonewater 37064 8/10 Reynolds Britt; Reynolds Laura Jill Barron Kristin D; Barron William R $818,000 $188 321 Conoga 37135 8/21 Bryon Sean; Byron Corrie Barlow Builders LLC $806,694 $0 9214 Sydney 37027 8/1 Guiliano Gerald Jr; Guiliano Katrina H Debardelaben Michelle K; Debardelaben Warren D III $799,900 $173 506 Abbey 37027 8/17 Chamblee Brian; Chamblee Margaret Bauchiero Daniel Scott; Bauchiero Jessica Davenport $795,000 $233 809 Aldwych 37069 8/3 Holthaus Bradley Weeks Casey T; Weeks Haley D $795,000 $155 7028 Crimson Leaf 37046 8/17 Grace Brian M; Grace Traci L Jones Company of TN LLC $784,455 $0 1914 Championship 37064 8/11 Weir Declan; Weir Jean Marie Ford Mike Custom Builders LLC $783,248 $0 4428 IVan Creek 37064 8/1 Hesler Adam Matthew; Hesler Chelsia E D&T Riverbirch Homes LLC $782,500 $0 6020 Maysbrook 37064 8/16 Sayes Crystal Ford Mike Custom Builders LLC $782,341 $0 1924 Beechville 37027 8/4 Corum Jim; Corum Rachel M Hall Rogers P; Wieckert Karen E $781,000 $200 1907 Championship 37064 8/2 Dyess Laura Ford Mike Custom Builders LLC $780,130 $0 7021 Lanceleaf 37046 8/21 Nall April; Nall Steadman Old South Const LLC $780,000 $0 574 Midway 37027 8/14 Walker Rickey L Elkins Stephen D $775,000 $266 320 Mealer 37067 8/25 Narancich Max R III; Narancich Rachel L Drees Premier Homes Inc $770,668 $0 317 Conoga 37135 8/17 Provenzano Bethany K; Provenzano Daniel M Barlow Builders LLC $770,210 $0 881 Arlington Heights 37027 8/2 Feng Bibo; Zhou Jun Denny David & Paula Living Trust $770,000 $117 6227 Milbrook 37027 8/7 Clark Bethany Kolenic; Clark Erin Wray Beasley Harrison Garrett; Beasley Jillian Elizabeth $768,950 $212 108 Stream Valley 37064 8/3 Ruddy Cynthia & William 2016 Trust Casillas John; Casillas Patricia Hall $767,667 $152 118 Governors 37027 8/21 Devault Adam; Devault Maranda S; Devault Randall Gilani Kamal Nejati $767,500 $170 419 Mealer 37067 8/7 Moody Jennifer; Moody Keith Drees Premier Homes Inc $764,900 $0 201 Gilchrist 37135 8/9 Kaplan Jennifer; Kaplan Shawn Ridgemont Homes LLC $756,600 $0 4078 General Martin 37064 8/14 Rine Frederic D; Rine Sharon G Ford Mike Custom Builders LLC $754,680 $0 3533 Creamery Bridge 37179 8/1 Rust Jason R; Rust Lauren H Gp Luxury LLC $749,900 $0 100 Hurstbourne Park 37067 8/25 Moughler John Paul; Moughler Karin Michelle Drees Premier Homes Inc $749,900 $0 1211 Carnton 37064 8/24 Schwartz Nancy Nichols Revocable Trust Owens Anthony Porter; Owens Cheryl Ann $749,000 $233 1208 Broadmoor 37067 8/16 Robb Christopher W; Robb Deborah L Green Revocable Living Trust $744,000 $181 313 Conoga 37135 8/30 Austin Raema M Barlow Builders LLC $741,725 $0 3471 Stagecoach 37067 8/9 Patel Chiragkumar; Patel Neelamben Foley Christel; Foley James $740,000 $190 141 Princess 37064 8/7 Burton Leslie; Morgan Travis Land Design Company Inc $735,000 $0 9031 Fallswood 37027 8/21 Fei Yan; Yan Ge Fordice James Owens; Fordice Sarina Williams $730,000 $192 4103 Old Light 37014 8/3 Helms Ashley N; Helms Nicholas F Gregg & Rains Building Group LLC $727,240 $0 501 Stella Vista 37027 8/23 McNamara Kevin M Sneed Manor Dev Company Inc $725,000 $0 503 Stella Vista 37027 8/14 Flood Thomas O; Flood Vickie E Sneed Manor Dev Company $725,000 $0 201 Waterbury 37067 8/29 Mathews Kimberly R; Mathews Samuel Jason Zeller Jeanette K; Zeller Joseph P $720,000 $182 2020 Clifton Johnston 37135 8/30 Le Anh N T; Le Anh Q; Vi Thuy T Coats Herschel R; Coats Rebekah K $717,000 $197 9554 Dresden 37027 8/8 Snyder Christopher R; Snyder Samantha K Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Ltd Part $715,040 $0 4832 Bethesda 37179 8/9 Jordan Gary; Jordan Pamela Tucker Marsha Secor & Robert Thomas Tucker Rev Living Trust $715,000 $212 605 Peruvian 37135 8/21 Finn Brittany P; Finn Kevin M Hidden Valley Homes LLC $715,000 $0 9243 Hunterboro 37027 8/10 Roper Justin Robert; Roper Lauren F Robertson Laura; Upshur Charles L $712,500 $207 4151 Old Light 37014 8/15 Uggla Amanda; Uggla Michael Drees Premier Homes Inc $712,365 $0 8203 Victory 37027 8/16 Mosayebi Lindsay; Mosayebi Zachary Nafe Sonja L; Nafe Stephen A $712,000 $194 4024 Blossom Trail 37064 8/3 Foley Christel; Foley James Insignia Homes LLC $707,956 $0 9478 Dalton 37027 8/3 Arnold Scott; Polen Tammy Schroeder Robin L; Schroeder Ronald M $707,000 $172

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1517 Fairhaven 37128 8/1 Watson Laura H; Watson S Mark; Watson Stacy M Culpepper Amber; Culpepper Eric $835,000 $0 1589 Rock Springs Midland 37037 8/15 Huggins Vickie L; Huggins Wayne A Cain Andrea F; Cain Kenneth B $760,000 $136 4107 Manson 37129 8/2 Metzger Bryan; Metzger Heather Holmes By Design LLC $600,000 $0 1910 Baskinbrook 37130 8/18 Bond Clinton T; Bond Janie A Allison James; Allison Susan B $572,000 $124 7684 Cainsville 37085 8/29 Farrer Brittany C; Farrer Forrest M Kelly Antoinette; Kelly Patrick $568,000 $117 6690 Rocky Fork 37167 8/7 Robinson Debra Shifley; Robinson Steven Lee Snider James R; Snider Katherine L $565,000 $272 2054 Alexander 37130 8/2 Bies Alexander John; Bies Rebecca Edeltraud Walkup Elizabeth J; Walkup Richard M $549,900 $143 705 River Birch Farms 37130 8/14 Edmonds James Ben; Edmonds Michelle S MacQuarrie Michael $548,000 $134 3442 Autumn Oakes 37129 8/7 Smith Herbert Stephen; Smith Ione; Smith Maria Beatrice Ione Edberg; Smith Stephen Kirby Henry B III; Kirby Judith M $528,000 $148 5423 Sherrington 37128 8/24 Burns David T; Lindberg-Smith Amy S; Smith Amy S Lindberg Steding Lindsay M; Steding Michael K $522,000 $146 2220 Oak Leigh 37129 8/22 Dinh Vy; Hoang Maivy; Tran Tien Carter Buford W $520,000 $129 8600 Big Springs 37037 8/9 Butler Samuel Allen; Butler Sharon Renee Bolden Jesse; Bolden Wilma Butler Bradburn $509,000 $183 3360 Clovercroft 37130 8/25 Dodd Adam T Murray Jessica C; Murray Stephen D $499,900 $0 1658 Constellation 37129 8/14 Henderson Gary; Henderson Melodie Southern Lifestyle Homes LLC $493,691 $0 1655 Constellation 37129 8/1 Leicht Aaron H; Leicht Rebecca Southern Lifestyle Homes LLC $492,875 $0 829 Stone Mill 37130 8/29 Dillingham Grant A; Dillingham Mallory L Laurel Brook Homes LLC $489,900 $0 1922 Mosaic 37130 8/1 McHugh John D; McHugh Melanie S Stroupe Elizabeth Greerlyn Living Trust The $475,000 $135 7970 Richpine 37128 8/7 Staudt Christopher B; Staudt Misti L Harney Homes LLC $473,100 $0 6570 Old Nashville 37129 8/8 Webb Old Nashville Trust Etc Lance Russell D; Lance Wanda L $472,000 $137 8221 Richpine 37128 8/7 Dillon Michael; Dillon Stacey Butler Chad; Butler Kelley $470,000 $0 310 Beverly Randolph 37129 8/9 Lawson Loren; Lawson Michael K Waters Donna Airhart; Waters Michael Jonathan $469,000 $146 2026 Watercolor 37128 8/2 Hape Debra F; Hape Steven L Southern Lifestyle Homes LLC $461,677 $0 2553 Pitts 37130 8/15 MacQuarrie Michael Dodd David T Living Trust; Dodd Family Trust; Dodd Nancy S Living Trust $460,000 $1,022 4309 Seascape 37128 8/2 Black Debra; Black Preston M Southern Lifestyle Homes LLC $457,888 $0 1705 Allisona 37060 8/21 Pitts Alex C; Pitts Dylan C Shanks Darren; Shanks Sarah $450,000 $0 140 Hays 37167 8/21 Hollingshead Land LLC TRH Prop Mgmt LLC $450,000 $262 1646 Constellation 37129 8/16 Trumbower Brooke; Trumbower David Jr Tidewater Const LLC $449,900 $0 1020 Newburgh 37167 8/3 Jacoub Neveen; Samaan Samir Gray Sonny D $440,000 $0 3127 Landview 37128 8/8 Clemons Tarsha; Davis Adrian Dunlap April D; Dunlap Christopher D $440,000 $116 5208 Middlebury 37128 8/23 Lopez Heydi B; Lopez Neftali Thomas David E; Thomas Sharon M $440,000 $114 3555 Shores 37128 8/23 Gauger Deborah Lynn; Gauger William Alan Goins Angela; Goins Christopher $430,000 $162 1946 Cliffview 37128 8/3 Haseko Ibrahim Terry Andrea C $430,000 $116 6438 Wade Springs 37130 8/24 Luther Bradley E Brown David R; Brown Mag; Brown Szu Yu; Brown Szuyu; Yu Chou Szu $429,900 $173 1256 Ben Hill 37135 8/2 Edlund Catherine; Edlund Douglas S Shelly Holly K; Shelly Thomas $429,000 $101 7907 Christiana Fosterville 37037 8/2 Carver Sara; Carver Travis Martin Joshua Glen; Martin Mary Lindsay $425,000 $492 1501 Ansley Kay 37037 8/2 Tucker Brooke; Tucker Jason L Devault Homes Inc $419,900 $0 1233 Dayclear 37129 8/4 McGill Lyndsay W; McGill Seth Tate Paran Homes LLC $419,628 $0 229 Quail Ridge 37167 8/22 Pretium Sfr Holding LLC Pretium Mortgage Acquisition Trust $415,900 $186 4023 Higdon 37128 8/22 Pretium Sfr Holding LLC Pretium Mortgage Acquisition Trust $415,900 $317 2014 Watercolor 37128 8/9 Evans Clifford; Evans Denise Southern Lifestyle Homes LLC $415,528 $0 1358 Dunraven 37128 8/21 Faris Christopher M; Faris Julie L Lopez Heydi B; Lopez Neftali $412,000 $117 114 Holloway 37167 8/2 Smith Randy E; Smith Selina C Maroney Donald J; Maroney Michel Ann $410,000 $133 7963 Richpine 37128 8/29 Warner Davis L; Warner Taylor D Harney Homes LLC $409,795 $0 Springhouse 37129 8/28 White Marie K; White Woody J Harney Homes LLC $407,700 $0 7679 Midland 37037 8/22 Franks Brittany D; Mann Gennifer K Roy Brian; Roy Rosalind $405,500 $0 3020 Robinwood 37128 8/3 Williams Andre; Williams Cameka Black Mountain Builders LLC $405,000 $0 4986 Steeplechase 37037 8/7 Thomson David; Thomson Krystal Greene Carol F; Greene Ted $402,000 $175 3910 Gilreath 37127 8/25 George Dorothy D; George Ronald Jr Caywood Builders LLC $400,000 $0

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1041 Center Point 37075 8/3 Restoring Hope Church Oasis Church Inc $1,200,000 $94 125 Shorecrest 37075 8/23 Slatery Sara; Slatery Wendy J Haynes Diane M; Haynes Donald C $1,060,000 $222 120 Sanders Ferry 37075 8/22 Sanders Ferry Inv LLC DVR LLC $950,000 $1,414 120 Sanders Ferry 37075 8/22 DVR LLC Adcock George E III; Adcock William-Allen Brown; Poindexter Carolyn A $850,000 $1,265 597 Indian Lake 37075 8/28 Clark Daniel S; Clark Laurie N Anderson James D; Anderson Sherry $829,900 $365 1207 Plantation 37066 8/29 Gibbs Kellye D; Gibbs Peyton B Gonzalez Anthony J; Gonzalez Stacia; Speear Stacia Gray; Speer Stacia Gray $765,000 $142 817 Plantation 37066 8/11 Bostic Kimberly M; Bostic William A Corlew David T Sr; Corlew Teresa G $700,000 $144 163 Hidden Cove 37066 8/1 Gold Steven Patrick Stauffer Jennifer Vaughn Exec; Vaughan Sara Ferguson Estate $695,000 $202 1559 Jacobs 37066 8/3 Morris Norma Jean Phillips Amy; Phillips Del $670,000 $183 129 Grassland 37066 8/2 Griffin Joseph F Jr; Griffin Laura J Chestnut Beverly J; Chestnut Lee G $655,000 $281 125 Bella Vista 37072 8/23 Anki Hanna M; Anki Linda Bobbie Sue Wright Revocable Living Trust $615,000 $83 1112 Rossifer 37066 8/2 Janssen Matthew D; Shariati Bahar Blosser Kendall C; Blosser Michael W $581,000 $117 136 Dogwood Springs 37148 8/2 Vassar Carl N Jr; Vassar Carlene O Hubble Danny L; Hubble Vivian L $568,000 $137 117 Blue Ridge 37075 8/3 Gadd Donald L; Gadd Lisa G John C Zobl & Sheree B Zobl Revocable Trust; Zobl Trust $507,000 $105 118 Blue Ridge 37075 8/28 Helson Eric G; Helson Kathryn J Griffin James H Jr; Griffin Kimberly C $500,000 $137 131 Mallard 37075 8/15 Collins J Grant Trudeau Anita C; Trudeau Gregory $497,000 $164 1007 Gadwall 37075 8/9 Clanton Jesse E; Clanton Wendi Nguyen Andy $494,030 $140 183 Ray 37148 8/4 Ochs Larry L; Ochs Vanessia D Crowder Billy Morris; Crowder Renee $470,000 $125 1723 Dickerson Bay 37066 8/7 Singleton James P; Singleton Lori Littrell David Joe; Littrell Mary Constance $470,000 $173 126 Copper Creek 37072 8/30 Nixon Karl J; Nixon Patsy W Rudd Kelly Cox; Rudd Kevin $465,000 $161 203 Woodlake 37066 8/1 Lann Cindy R; Lann Dennis A Price Dawn M; Price Derek L $440,000 $142 104 Doral 37075 8/9 Brownlee Caroline Marie; Brownlee Jackson Ryan Fox Katherine H; Fox Stephen T $430,000 $147 1003 Platinum 37066 8/25 Wright Jeffrey Lee; Wright Victoria Angela Quinn Beth $429,500 $133 253 Ray 37148 8/1 Jacobs Ronald M; Jacobs Vanessa A Hawkins Holly A; Wiegman Holly A; Wiegman Virginia $425,000 $129 533 Bay Point 37066 8/4 Commodore Rentals LLC Reed John; Reed Mary $420,000 $103 2262 New Hope 37075 8/28 Lafountaine Keith A; Lafountaine Rachel L; Zahn Patricia A Johnson Billy R; Johnson Nell B $415,500 $109 142 Cherokee 37075 8/11 Kilgore Angela R; Kilgore Don B Jr Waterston Revocable Living Trust; Waterston Brenda E Tr $415,000 $201 106 Joshuas 37072 8/25 Darnell Cheryl; Darnell Thomas Moake Tonya C $412,500 $109 1010 Cross Bow 37075 8/22 Lasuer Ryan C Scott Family Revocable Living Trust $411,000 $119 562 Indian Lake 37075 8/17 Jafarian Katayoun; Karshenas Nader Nowak Barbara J $400,000 $333 122 Lakeview 37031 8/1 Tobitt Stetson Hachtel Yvette C; Presnar Edward W $390,000 $325 166 Woodlake 37066 8/1 Burke Brian; Burke Mary K Sherrard Geneva O $387,500 $129 102 Saltwood 37075 8/2 Kernell Patrick Obrien Gold Steven Patrick $382,500 $104 1026 Harness 37066 8/7 McGaughey Katie; McGaughey Nathan Stockdale Emily; Stockdale Keith $380,000 $124 2935 Long Hollow 37075 8/22 Young Janet; Young Jason Hackett John M; Hackett Lea L $375,000 $115 105 Buckhaven 37075 8/25 Chaires Mark R; Chaires Theresa Alston Enid S; Alston Thomas H III $375,000 $114 1005 Orange Blossom 37075 8/8 Wiegman Holly; Wiegman Virginia Jacobs Ronald M; Jacobs Vanessa A $375,000 $93 140 Bluegrass 37075 8/3 Seibert Brittany; Seibert Robert Palmer David C; Palmer Eleanor Kaye $375,000 $125 116 Meadowlake 37066 8/2 Lowhorn Lisa; Lowhorn Mark Moore Mary F Lewis; Moore William M $370,000 $133 1114 Isaac Franklin 37066 8/9 Clinard Donald; Clinard Peggy Anne Grounds Alvin L; Grounds Phyllis J $367,500 $170 1042 Brixton 37075 8/22 Corrigan Guy Anton; Corrigan Sandra Lynne McFarland Huene D $365,000 $101 671 Starpoint 37066 8/17 Peters Mary K; Peters Todd P Gresham James W; Gresham Melissa S $360,000 $128 1026 Avery Trace 37075 8/23 Luce Kevin Lee; Luce Marilyn Castelbuono Anthony R; Castelbuono Michelle Janee $359,000 $103 114 Buchanan 37075 8/17 Tatar Michael Andrew; Tatar Yvonne Marie Cobb Karen J; Cobb Terry L $355,000 $123 104 Park 37066 8/8 Thomas Anthony; Thomas Ashley Logan Alina; Logan Christopher J $354,900 $123 1094 Isaac Franklin 37066 8/9 Crowder Billy Jr; Crowder Donna R Clinard Donald Wayne; Clinard Peggy A $354,500 $147 2982 Highway 25 37048 8/15 Debruler Brian S; Debruler Carrie Beth Shumake H Leroy; Shumake Mary $351,500 $108 106 Cresthaven 37075 8/2 Fisher Michael; Fisher Tiffany Edwards William David; Russell Paula K $350,000 $85 138 Meadowlake 37066 8/2 Cotter Thomas Matthew; Layne Suzanne Pauline Weber Joyce M; Weber Theodore V $349,000 $119 106 Beth 37066 8/3 Gill Richard; Gill Tisha Burmeister Bryan Paul; Burmeister Erin Grace $349,000 $113 186 Lindsey Hollow 37066 8/9 Bradford Shona K; Bradford Stanton J Barlow Brandon; Barlow Julie $348,500 $179 109 Hedgelawn 37075 8/4 Averitte Brandon Keith; Averitte Kristin Lannom Holmes Jeremiah M $346,000 $105 1019A Dobbins 37066 8/2 Ricci Angeline; Seehafer Brian Hastings Beverly D $344,900 $120 1015 Grider 37066 8/29 Palo Frederick D Jr; Palo Skylar M Davenport Nathan $341,000 $103 125 Coarsey 37075 8/1 Allen Brice; Allen Tracy Home Touch Investors LLC $340,000 $100 1018 Flaxton 37075 8/14 Croxford Amy C; Croxford Benjamin Averitte Brandon K; Averitte Kristin N $340,000 $104 102 Ridgeview 37075 8/29 Sawyers Larry M; Sawyers Linda Christian Beth M; Christian John A $340,000 $101 1015 Isaac Franklin 37066 8/29 Rose Chloe R; Rose Clarence G Sharp Joe Jr; Sharp Vicki $339,900 $165 103 Briarcrest 37075 8/29 Nolan Mickey Ray Gaffney Stephan A; Gaffney Suzanne E $336,000 $94 103 Thicket 37075 8/29 Forsythe Judith A; Forsythe Kent Charles Que Abiba 2012 Trust $334,500 $101 207 Keene 37075 8/7 Satty Judy; Satty William Allen Jon R; Allen Leslie D $332,000 $132 1115 Deer 37066 8/24 Craig-Karaszewski Julia M; Karaszewsi Douglas E Baker Deborah J; Baker Roy E $330,000 $123 124 Woodvale 37075 8/7 Townes Christie M; Townes Jeremy M Mohary Lisa M $330,000 $134 1031 Addington 37075 8/3 McGranaghan Sean D Cardle Jamie K $329,000 $104 109 Applewood Valley 37075 8/30 Wood Brian H; Wood Tiffany C Lowhorn Lisa K; Lowhorn Mark R $326,000 $115 1041 Notting Hill 37066 8/7 Layne Linda Heckaman Weatherspoon Deborah L; Weatherspoon Michelle A; Weatherspoon Robert D $325,000 $121 5668 Highway 31 37186 8/10 Towe Robert H Cothron Reba K $325,000 $207 102 Cresthaven 37075 8/1 Sanderson Chueh; Sanderson Scott A Singleton James P; Singleton Lori Ann $324,900 $86 105 Wyncrest 37075 8/29 Banfield Andrea; Banfield Corey Estrada Robert III; Estrada Susan A $324,900 $111 105 Chadwick 37075 8/18 Robinson Daniel L Bailey Steven L; Bailey Susan $324,900 $109 103 Shirley 37075 8/23 HP TN I LLC Bratten Regina L $323,000 $111 2600 Highway 31 37066 8/14 Griggs Donna L; Miller John M Carter Elizabeth Love; Carter Glenn F Estate; Carter Mary Clark; Oconnell Elizabeth Love $322,500 $143 176 Allen 37075 8/29 Riley Amy; Riley William Cimaglia Donald G Jr; Cimaglia Susan J $321,000 $121 129 Judson 37075 8/28 Yeager Jonathan; Yeager Lindsay Seibert Brittany; Seibert Robert $320,000 $98 101 Berrington 37075 8/8 Zamilpa Jose E; Zamilpa Sasha Randalls Daniel Taylor; Randalls Kristin $318,000 $124 113 Millstone 37188 8/22 Ramirez Sya; Ramirez-Mejia Carlos Mudd Diane Patricia; Mudd Joseph Sylvester $315,000 $156 1014 Cross Bow 37075 8/18 Massey John Mark; Massey Meghan Thomas Keith A; Thomas Lori L $312,500 $115 120 Grove 37075 8/11 Dinsmore Steven W Trottman Angela; Trottman Gerald $312,000 $113 130 McKain 37075 8/14 Graham Brandon M; Graham Frances E Johnson Hannah; Johnson Justin C $311,000 $130 1003 Notting Hill 37066 8/23 Ah4R-Tn 3 LLC Prince Family Trust; Prince Jerry; Prince Sandra $310,000 $93 111 Wynlands 37072 8/7 Ah4R-Tn 3 LLC Findley Christopher G; Findley Sheryl J $306,000 $112 104 East 37066 8/2 Gantt Amy H; Gantt Jason M Jennings Rebecca Lee $305,000 $161 465 Hickory Ridge 37066 8/24 Williams Misty D; Williams Ronald A Willmore Corey $300,000 $156

Wilson County